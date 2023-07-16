Военное обозрение
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В Харькове в результате удара огневое поражение нанесено объекту противника в Основянском районе

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В Харькове в результате удара огневое поражение нанесено объекту противника в Основянском районе

Российские войска в течение суток нанесли несколько ударов по объектам в Харькове. Ставленник киевского режима Игорь Терехов заявил о том, что по объектам городе ракетные удары сегодня наносились дважды.


В соцсетях Терехов пишет, что в результате одного из ударов нанесено поражение объекту в Основянском районе Харькова. Это самый южный район города, причём северная его часть одновременно является фактическим центром Харькова.

О каком конкретно поражённом объекте идёт речь, Терехов к настоящему моменту не сообщает.

Однако известно, что в Основянском районе находятся несколько предприятий, на которых был налажен ремонт и восстановление военной техники вооружённых сил Украины. Среди прочих предприятий это Харьковский авторемонтный завод №2.

В результате попадания по объекту в воздух поднялись столбы дыма на десятки метров.

Сообщается о том, что на месте попадания – множество военных.

Ранее удары ВС РФ были нанесены по объектам противника на оккупируемых им территориях Донбасса, включая Константиновку. Туда в последнее время командование ВСУ пытается перебрасывать резервы для наступления украинских войск в районе Артёмовска.
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5 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 21:31
    +7
    на месте попадания – множество военных.
    Как раз "зеркально" кассетные боеприпасы применить. Американцы всегда добавляют по пораженным целям через 10-15 минут.
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 21:41
      +6
      Тоже не понимаю почему бы повторно не ударить по тем же координатам через полчасика. Гражданских на пораженный объект не пустят и будут работать военные и спасатели. Повторный прилет зачистит поляну.
    2. blackcat
      blackcat Сегодня, 21:57
      +3
      Не знаю на счёт кассетных , живу в Белгороде, наблюдал всё в живую , секретов не выдаю , всё в телеграмканале чуть ли не посекундно , ушли две ракеты , и через 15 минут про взрывы в Харькове , а минут через 20-ть ещё одна стартанула , уже промолчали и вот минут 15-ть назад ещё одна ушла , плотно работают ребята сегодня , возможно ночью прилетит ответка , но ПВО справляется пока , вот так и живём am
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:07
    0
    Какие кассетные боеприпасы?
    По промышленным объекта применяют либо фугас, либо зажигалки...
  3. blackcat
    blackcat Сегодня, 22:09
    +2
    Только что бахнуло , вот и ответка прилетела am , предчувствия меня не обманули am , сбили чтото