В Харькове в результате удара огневое поражение нанесено объекту противника в Основянском районе

Российские войска в течение суток нанесли несколько ударов по объектам в Харькове. Ставленник киевского режима Игорь Терехов заявил о том, что по объектам городе ракетные удары сегодня наносились дважды.В соцсетях Терехов пишет, что в результате одного из ударов нанесено поражение объекту в Основянском районе Харькова. Это самый южный район города, причём северная его часть одновременно является фактическим центром Харькова.О каком конкретно поражённом объекте идёт речь, Терехов к настоящему моменту не сообщает.Однако известно, что в Основянском районе находятся несколько предприятий, на которых был налажен ремонт и восстановление военной техники вооружённых сил Украины. Среди прочих предприятий это Харьковский авторемонтный завод №2.В результате попадания по объекту в воздух поднялись столбы дыма на десятки метров.Сообщается о том, что на месте попадания – множество военных.Ранее удары ВС РФ были нанесены по объектам противника на оккупируемых им территориях Донбасса, включая Константиновку. Туда в последнее время командование ВСУ пытается перебрасывать резервы для наступления украинских войск в районе Артёмовска.