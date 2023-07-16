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Вернувшийся в войска главарь «Азова» Прокопенко сталкивается с недоверием со стороны личного состава бригады

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Вернувшийся в войска главарь «Азова» Прокопенко сталкивается с недоверием со стороны личного состава бригады

Сегодня стало известно, что главарь украинского националистического формирования «Азов» (террористическая группировка, запрещённая в России) через нескольких дней после возвращения из Турции надел камуфляж, получил табельное оружие и отправился в войска.


Официально украинская сторона представила появление Дениса Прокопенко («Редиса») в войска как «возвращение к командованию своей бригадой». Однако никакой «своей бригады» у Прокопенко нет, и быть не может - после произошедшего в прошлом году в Мариуполе. Бригада, которой командовал Прокопенко, была частично уничтожена, частично пленена. Причём десятки боевиков «Азова»* были уничтожены потом уже украинскими войсками в результате ракетного удара по СИЗО в Еленовке, где сдавшиеся в плен боевики и находились.

А появился Прокопенко перед личным составом, которым сам ранее никогда не командовал. Этот личный состав – очередной восстановленный из ранее «новонабранных» националистов вариант «Азова»*.



Несмотря на то, что возвращение Прокопенко было обставлена как «радостное» для бригады событие, ситуация для него весьма непростая. Как отмечают сами украинские эксперты, «доверие личного состава Денису Прокопенко ещё нужно заслужить». Причиной недоверия называется то, что Прокопенко именно сдался в плен, долгое время давал показания российскому следствию, а затем фактически бросил своих подчинённых, отправившись (на основании туманных договорённостей) в Турцию с несколькими другими «мариупольскими сидельцами в офицерских званиях». Авторитет такого командира среди новых подчинённых далеко не на высоте, если ему вообще доверят непосредственное командование бригадой.
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10 комментариев
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  1. Alexej
    Alexej Сегодня, 21:47
    +4
    Так все непонятные манипуляции с пленными азова - это коварный план по моральному разложению внутри ВСУ!
  2. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 21:49
    +1
    Сдавшийся в плен равен предателю, особенно если пленный в полном здравии. А отношение к предателям везде одинаково. Какое уж тут доверие.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 21:51
      +6
      Какое уж тут доверие.
      Побратымив зависть жрет- что редиска в Турции на халяву отдыхал, да еще и на бизнес-джете покатался laughing .
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 21:54
      -1
      Цитата: Egorovich
      Сдавшийся в плен равен предателю

      Бесспорно. Вот только они выполнили приказ, прекратить сопротивление и подверглись процедуре extraction (эксфильтрации). Что сильно меняет дело.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:53
    0
    Учитывая среднюю продолжительность жизни офицерского и рядового состава ВСУ при проведении контрнаступления, а также морального состояния личного состава в целом, то можно сказать что Прокопенко и остальных очень не зря выслали из Турции. Эрдоган за просто так кого-либо из своих рук не отпускает не беря взамен некие выгоды в данном примере скорее политические не говоря о неких морально-религиозных долгах перед самим Зеленским учитывая "славное" прошлое фашиствующих активистов которых даже турецкие тараканы испугались. Восток дело тонкое... winked
  4. Комментарий был удален.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:03
    0
    Вернувшийся в войска главарь «Азова» Прокопенко сталкивается с недоверием со стороны личного состава бригады
    . Всё есть закономерно, ожидаемо.
    Уж за этих БИТЫХ, только зелебобики могли дать хоть что то, хоть сколько.
  6. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 22:07
    +2
    Такое как в статье в конце прошлогоднего мая-в июне напиши-в лучшем случае сочли бы фантазерлм или умственно недалёким, а в худшем реальным ЦИПСОшником с возможными последствиями
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 22:11
    +1
    Можно конечно утешать себя подобными высказываниями. Но против факта не попрёшь, он вернулся целый и невредимый. Плевок в память тех пацанов которые голову сложили дабы его в плен взять.
  8. Napayz
    Napayz Сегодня, 22:11
    0
    у Шария проскальзывала информация, что некоторые (а то и все) из сидельцев умотали за рубеж.
    Насколько можно верить - не знаю.

    Источник:
    https://t.me/kirstar_chat/115275
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 22:39
      0
      Ещё один:
      https://kolibri.press/242680