Вернувшийся в войска главарь «Азова» Прокопенко сталкивается с недоверием со стороны личного состава бригады

Сегодня стало известно, что главарь украинского националистического формирования «Азов» (террористическая группировка, запрещённая в России) через нескольких дней после возвращения из Турции надел камуфляж, получил табельное оружие и отправился в войска.
Официально украинская сторона представила появление Дениса Прокопенко («Редиса») в войска как «возвращение к командованию своей бригадой». Однако никакой «своей бригады» у Прокопенко нет, и быть не может - после произошедшего в прошлом году в Мариуполе. Бригада, которой командовал Прокопенко, была частично уничтожена, частично пленена. Причём десятки боевиков «Азова»* были уничтожены потом уже украинскими войсками в результате ракетного удара по СИЗО в Еленовке, где сдавшиеся в плен боевики и находились.
А появился Прокопенко перед личным составом, которым сам ранее никогда не командовал. Этот личный состав – очередной восстановленный из ранее «новонабранных» националистов вариант «Азова»*.
Несмотря на то, что возвращение Прокопенко было обставлена как «радостное» для бригады событие, ситуация для него весьма непростая. Как отмечают сами украинские эксперты, «доверие личного состава Денису Прокопенко ещё нужно заслужить». Причиной недоверия называется то, что Прокопенко именно сдался в плен, долгое время давал показания российскому следствию, а затем фактически бросил своих подчинённых, отправившись (на основании туманных договорённостей) в Турцию с несколькими другими «мариупольскими сидельцами в офицерских званиях». Авторитет такого командира среди новых подчинённых далеко не на высоте, если ему вообще доверят непосредственное командование бригадой.