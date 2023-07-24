Частная дозаправка в воздухе: для кого аттракцион

Впервые в истории частный самолёт-заправщик произвёл воздушную заправку самолёта ВВС США. Этот факт получил весьма оживлённое обсуждение, как за океаном – а в США это событие было названо «историческим», так и в Европе что-то в этом духе говорили.
Действительно, зачем устраивать такое шоу, если по факту ВВС каждой страны, имеющей собственный флот самолётов-заправщиков, вполне покрывают сегодняшние потребности. К тому же натовские связи помогают.
Резерв? Более чем сомнительно, потому что все может пойти не по сценарию. Да, над США или в других безграничных надокеанских воздушных пространствах такие эксперименты, может, и имеет какой-то смысл проводить, там места много.
А вот в небе над Европой помнят катастрофу над испанским городом Паломарес в 1966 году, когда именно при воздушной заправке столкнулись В-52 и КС-135. Четыре водородные бомбы, по 25 мегатонн каждая, упали на землю и в море. Просто чудо чудное, что они не сдетонировали. А ведь экипажи этих самолётов имели налёт, как говорят, мама не горюй. Так что не зря писал баснописец Иван Крылов: «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».
Поэтому, может быть, в небе над Европой стоит и воздержаться, потому как сильно она, старушка Европа, заселена. И результаты неудачной заправки в исполнении частника могут свалиться на ничего не подозревающий городок.
Хотя, опять же, капитализм, рынок, деньги, большие деньги...
Но я не хотел бы о грустном, я планировал просто оглянуться назад, чтобы вспомнить, как все начиналось.
Немного истории
Буквально с первых дней, когда аэропланы встали на крыло, всё было подчинено девизу: «Быстрее, выше, дальше». И если с «быстрее и выше» год от года получалось всё лучше и лучше, то с «дальше» продвигалось не очень. Нет, были в начале пути просто сумасшедшие проекты типа перелета Блерио через Ла-Манш, потом Линдберг замахнулся на Атлантику... Наверное, тогда у обывателей кровь стыла в жилах от представления того, как далеко летали эти фанерные изделия с моторчиками.
Но очень хотелось дальше, да.
Вот тут и родилась идея передачи топлива в воздухе. Ещё в 1912 году были осуществлены первые попытки передать с одного самолёта на другой канистры. Ввиду высокой опасности и сложности манёвров, данный способ передачи топлива развития не получил. Получил ли кто внизу канистрой с керосином – история умалчивает.
Новый метод дозаправки с использованием резинового шланга, соединявшего баки самолётов, был разработан авиатором и конструктором Александром Прокофьевым-Северским в 1917 году.
И немного покопавшись в истории, я решил предложить вашему вниманию как бы исторический фотоочерк о том, как начинались дозаправки в воздухе.
Александр Северский в кабине своего самолета «Северский-3»
12 ноября 1921 года Уэсли Мэй пересек Лонг-Бич, перебравшись со стандартного J-1 на самолет Curtis Jenny с 5 галлонами авиационного топлива (примерно 19 литров). Каскадерство чистой воды.
Первая успешная дозаправка в воздухе по методу Северского была выполнена американскими лётчиками на двух бипланах Airco DH.4 27 июня 1923 года, что позволило им улучшить рекорд по дальности и продолжительности полёта. Все проще не придумаешь: два медленно летящих самолёта соединялись шлангом, по которому в заправляемый самолёт топливо перетекало под действием силы тяжести.
Впоследствии передачу топлива стали ускорять при помощи насосов. В 1942 году немецкими конструкторами прорабатывался вариант дозаправки в воздухе прототипа стратегического бомбардировщика Ме.264 для достижения им межконтинентальной дальности.
Стоит отметить, что американцы начиная с 1947 года построили и эксплуатировали 371 Boeing KB-50, 282 Boeing KB-29M, KB-29 R/P и 816 Boeing KC-97!
Первым реактивным бомбардировщиком в мире, выполнившим дозаправку в воздухе, был американский Норт Америкэн B-45 Tornado.
Первые дозаправки в полёте при выполнении боевого задания были произведены во время корейской войны в ВВС США. 6 июля 1951 года разведчики RF-80 дозаправились в воздухе, совершая вылет на фотографирование объектов в Северной Корее.
В период вьетнамской войны ВВС США освоили и начали практиковать дозаправку в воздухе вертолётов и применяют ее сегодня.
Интересные факты
Вот некоторые, как мне показалось, интересные факты.
С 26 февраля по 3 марта 1949 года американский самолёт B-50 совершил первый в мире беспосадочный кругосветный перелет, занявший 94 часа 1 минуту.
Это стало возможным благодаря трём дозаправкам в воздухе.
Вертолёт H-21C выполнил первый беспосадочный трансконтинентальный перелёт вертолёта через территорию США (Сан-Диего – Вашингтон, 23–24 августа 1957 года) с применением четырёх дозаправок в воздухе.
Американский самолёт-заправщик KC-10, обладающий, помимо дополнительных топливных баков, грузовой кабиной, способен перевозить до 77 т груза.
Американский самолёт-разведчик SR-71, имея при полной заправке взлётный вес 77 100 кг (из них масса топлива 46 180 кг), не обладал возможностью взлетать с подобной нагрузкой.
Поэтому сначала самолёт поднимался в воздух с незначительным запасом топлива, затем его дозаправляли в воздухе, после чего лётчик мог приступать к выполнению задания. После полной дозаправки самолёт становился примерно вдвое тяжелее.
Northrop Grumman разработала и испытала систему дозаправки беспилотного самолёта X-47 Pegasus.
Northrop Grumman X-47B во время заправки
В рамках той же программы ВМФ США UCLASS, предусматривавшей разработку ударного БПЛА, способного взлетать с авианосца, для которой был разработан X-47, когда её цель была изменена на разработку беспилотного самолёта-заправщика, компания Boeing создала первый прототип летательного аппарата этого класса – Boeing MQ-25 Stingray; он впервые в истории авиации совершил дозаправку в воздухе другого самолета в июле 2021 года.
MQ-25 заправляет F-35C
Основными рабочими «лошадками-заправщиками» в ВВС США являются KC-135 и KC-10.
Самолёт KC-135 разрабатывался прежде всего для увеличения радиуса действия стратегических бомбардировщиков типа B-52, для чего была создана дистанционно-управляемая телескопическая штанга длиной до 14,3 метра. Первоначально предусматривалась перекачка около половины бортового топлива танкера (43,5 т).
Первый опытный серийный KC-135, созданный на базе Boeing 367-80 взлетел 31 августа 1956 года. Поставки для Стратегического командования ВВС США на авиабазу Castle в Калифорнии были начаты в июне 1957 года. В дальнейшем самолёт глубоко модернизировался, с заменой двигателей и бортовых систем, что значительно повысило его характеристики.
В настоящее время 539 штук KC-135 и его различные военные и научно-исследовательские модификации продолжают летать по состоянию на 2018 год. Предполагается их эксплуатация до 2040 года. Всего же было построено 803 самолёта.
McDonnell Douglas KC-10 Extender – американский самолёт-заправщик, созданный на базе гражданского авиалайнера DC-10.
Используется ВВС США наряду с более старыми KC-135. На вооружении ВВС Нидерландов имеются два самолёта KDC-10, представляющие собой переоборудованные DC-10. По своим характеристикам (90 тонн топлива) KC-10 предназначен в первую очередь для взаимодействия с тактической авиацией.
Всего для ВВС США было произведено 60 KC-10. Ещё два было произведено для ВВС Нидерландов, где они получили название KDC-10.
Boeing KC-46 – последнее поколение американских самолётов-заправщиков. Разработан компанией Boeing на базе авиалайнера Boeing 767.
В феврале 2011 года самолёт был выбран ВВС США для замены устаревших KC-135 Stratotanker. Топлива для отдачи: 94 198 кг, что делает самолет более чем привлекательным для ВВС, однако сроки передачи его в серию, как это модно сегодня говорить, сдвинулись вправо – до 2024 года.
Воздушная дозаправка в СССР и Российской Федерации
В Советском Союзе также велись разработки различных дозаправочных воздушных систем. В 1929 году группа конструкторов под руководством военного инженера А. К. Запанованного создала рабочую систему перекачки топлива в воздухе. В 1936 году даже состоялась первая дозаправка истребителя в воздухе, но в стадию практического применения система так и не перешла.
Система оказалась очень сложной для того, чтобы ею оперировал один летчик, который должен был вручную поймать законцовку шланга с прикрепленным грузом и направить ее в заправочную горловину. Это было непростым делом, особенно для самолетов с закрытой кабиной. А затем работы прервала война.
К этой идее вернулись после Победы уже на новом техническом уровне. В начале 1950-х годов была принята на вооружение оригинальная идея передачи горючего по принципу «с крыла на крыло», разработанная летчиками-испытателями И. И. Шелестом и В. С. Васяниным.
Первые заправщики, созданные на базе Ту-4, поступили на вооружение в 1951 году.
Затем пришли Ту-16.
В конце 1950-х годов в топливозаправщики системы «шланг-конус» начали переоборудовать и бомбардировщики, разработанные в ОКБ Мясищева (3МН-2, 3МС-2).
Воздушный танкер 3МС-2 на базе самолета 3М конструкции Мясищева
Последним поколением российских воздушных самолетов-заправщиков являются самолеты КБ Ильюшина. Базой стали Ил-76, на их планере был создан Ил-78, который служит и сегодня наряду с модифицированной версией Ил-78М. Стоит отметить, что Ил-78М может отдать, естественно, в зависимости от дальности до 94 тонн топлива.
По числу имеющихся в строю самолетов-заправщиков Россия занимает четвертое место в мире после США, Франции и Саудовской Аравии.
Частные воздушные заправщики
«В настоящее время дозаправка топливом в воздухе применяется только на военных и военно-транспортных машинах».
Не поспевает информационный источник за событиями...
ВВС США уже много лет изучают возможность использования сторонних самолетов-заправщиков для учений и невоенных операций. Это освободит парк штатных самолетов-заправщиков ВВС США. Смотрится, конечно, странно, поскольку парк воздушных танкеров ВВС США просто огромен. Видимо, мы просто не владеем всем объемом информации, поэтому вопрос, заданный в начале статьи остается открытым.
Но факт: в конце прошлого месяца самолет-заправщик KC-135R Metrea Strategic Mobility взял на себя дозаправку в воздухе самолетов ВВС США во время учений Resolute Hunter. С 23 по 29 июня заправлял RC-135 Rivet Joint и E-3 Sentry.
И такие, можно сказать, «левые» дозаправки происходят не только в интересах ВВС США. Оказывается, и авиация ВМС, и Корпуса морской пехоты США регулярно пользуются коммерческими услугами по дозаправке в воздухе во время учений.
Первым был дозаправлен совместный разведывательный самолет RC-135 Rivet. Затем KC-135R заправил самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry. Компания Metrea Strategic Mobility отправила свой KC-135R в Великобританию для участия в Royal International Air Tattoo.
Наверное, мы присутствуем при появлении очередной частной структуры, работающей в интересах военных. Так что, к всевозможным американским ЧВК и частным ВВС (как например Draken Intermational) теперь добавятся и частные воздушные заправщики.