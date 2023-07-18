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Английские «Цветы» в Карибском море

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Английские «Цветы» в Карибском море
USS Courage (PG 70), бывший HMS Heartsease (K 15), пришвартован где-то на Карибских островах, 1943 год.



Когда 11 декабря 1941 года Адольф Гитлер объявил войну США, для волчих стай Дёница была расширена зона их операций. Теперь им предписывалось действовать также у восточного побережья США, в Мексиканском заливе и в Карибском море. Американские вооруженные силы вообще и военно-морской флот США в частности оказались не готовы к такому развитию событий, от слова совсем. Хотя опосредованно США даже принимали участие в Битве за Атлантику (Нейтральные патрули), опыта противолодочной обороны собственных территориальных вод у страны не было. В общем-то, практически отсутствовала сама система противолодочной обороны, как собственно и специализированные суда и самолёты.


USS Ready (PG 67), бывший HMS Calendula (K 28), в море в 1943 году. Прекрасно видно противолодочное вооружение канонерки – штоковые бомбомёты и кормовые бомбосбрасыватели.

Начало 1942 года в полной степени показало абсолютную неготовность США к борьбе с подлодками врага. Февраль 1942 года в этом плане стал для американцев настоящим чёрным месяцем.

16 февраля 1942 года стало ясно, что немцы действуют в Карибском море активно и очень агрессивно. В этот день подлодка U-156 потопила несколько судов и обстреляла береговые нефтехранилища на Арубе, U-502 потопила несколько небольших танкеров у берегов Венесуэлы. Об атаках подводных лодок 16 февраля сообщали по всему Карибскому морю. Началась настоящая паника. В Карибское море вошла «волчья стая» из шести немецких и двух итальянских подлодок... А противостоять им было просто некому, сил противолодочной обороны в регионе попросту не было.


USS Brisk (PG 89). 1 августа 1943 эта канонерка, идя в сопровождении конвоя NG-376 (Нью-Йорк – Гуантанамо), атаковала и отогнала от торговых судов немецкую U-732.

Одним из первых и самых логичных шагов стало введение системы конвоев.

Предполагалось исключить или, по крайней мере, минимизировать количество одиночных судов, передвигающихся в Мексиканском заливе, Карибском море и у Восточного побережья США. Конвои получили буквенные обозначения согласно пунктам отправления и прибытия, например, конвои GN шли из Гуантанамо в Нью-Йорк, NG – это «обратные» конвои из Нью-Йорка в Гуантанамо, конвои TAG Тринидад – Аруба – Гуантанамо, GAT «обратные»: Гуантанамо – Аруба – Тринидад и так далее.


USS Temptress (PG 62), головной корабль класса Temptress, бывший HMS Veronica (K 37), сфотографирован в гавани порта Нью-Йорка, 29 октября 1943 года. Корабль пришёл в Нью-Йорк 28 октября 1943 в составе охранения конвоя GN-91 (Гуантанамо – Нью-Йорк).

Помимо просто гигантских организационных проблем, существовал и ещё один ключевой момент – корабли сопровождения. А кто, собственно, будет эскортировать все эти многочисленные конвои?

Привлекать для этих целей начали всё, что только было можно, немногочисленные уже имевшиеся у ВМФ США в том регионе канонерки (PG – patrol gunboat), флотские эсминцы, корабли союзников США в регионе. Но привлекать эсминцы для проводки конвоев у берегов США и в Карибском море в 1942 году было очень расточительно. Эти корабли нужны были на разных театрах и для иных задач, но других судов не было.

Кроме того, было ясно, что встреча с крупным надводным судном врага в этих водах маловероятна, так что нужно было судно, способное сопровождать конвои и заточенное именно на борьбу с подводными лодками. Но у ВМФ США таких судов попросту не было в тот момент.


Один из героев Битвы за Атлантику в Карибском море – эсминец USS Lansdowne (DD-486), сфотографирован в 1942 году. 13 июля 1942 года он потопил U-153. Появление в конце лета 1942 года бывших «цветочных» корветов в Карибском море позволило высвободить такие корабли для альтернативных задач. Уже в сентябре 1942 года USS Lansdowne (DD-486) принимал участие в боях на другом театре военных действий в составе Task Force 18 (TF 18).

Пришлось обращаться к союзникам по Антигитлеровской коалиции, а именно к Англии.

Да, звучит, наверное, даже смешно, но в 1942 году США попросили у англичан кораблей. К тому моменту англичане уже несколько лет вели Битву за Атлантику, вполне отладили систему конвоев, а главное – у них был простой, дешёвый, эффективный и очень массовый корабль, отвечавший всем требованиям американцев – корвет типа Flower (Цветок).

Имея богатый опыт «взаимоотношений» с немецкими подлодками в Великую войну, англичане, вступая во Вторую мировую, понимали, что им понадобится огромное количество патрульных судов, одной из основных задач которых будет именно борьба с подплавом врага. По сути, нужно было что-то побольше и побыстрее траулера-тральщика, и при этом всё равно довольно дешевое, что можно было бы строить даже на небольших верфях.

Компания Smith's Dock Company предложила свой вариант такого корабля, по идее это было 700-тонное вооруженное китобойное судно. Корабль получился, как и нужно было, простым, дешёвым и при этом доказал свою эффективность. Всего по изначальному и модернизированному проекту в ходе войны было построено почти 300 таких судов.


USS Spry (PG 64), бывший HMS Hibiscus (K 24), сфотографирован в конце 1943 года с борта дирижабля ВМФ США K-84 при проводке конвоя у берегов Бразилии.

Правда, моряки, сопровождавшие на «цветках» конвои в Атлантике, жаловались на тяжелые условия службы на небольшом судне при длительных переходах через океан. Ситуация с условиями обитания экипажа стала лучше на судах улучшенного проекта. Но американцев это волновало мало, во-первых, они на этих судах предполагали ходить в основном по Карибскому морю, а не пересекать всю Атлантику (хотя впоследствии пришлось делать и это), во-вторых, маршруты конвоев были гораздо короче (хотя потом и это поменялось). Ну и наконец ситуация была из разряда «не до жиру», корабли нужны были здесь и сейчас.


Канонерка Alacrity (PG 87) сфотографирована с борта катера Береговой охраны США в порту Бостона в 1943 году.

Десять кораблей англичане обязались передать из наличия в качестве «обратного ленд-лиза». Это были суда, уже служившие в Королевском военно-морском флоте, все они были построены на верфях в Англии в период с весны 1940 по весну 1941 годов. Первый корабль был передан в состав ВМФ США 16 февраля 1942 года (в день начала чёрного февраля для американцев в Карибском море), последний – 2 мая того же года. Корабли получили новые имена собственные, обозначение PG – patrol gunboat, и номера с 62 по 71 включительно.


Церемония поднятия флага на бывшем HMS Begonia (K 66), теперь это официально USS Impulse (PG 68), 16 марта 1942 года, Ливерпуль. Теперь кораблю предстоит переход через Северную Атлантику и ремонт в США.

Кроме того, американцы заказали постройку ещё 15 судов на верфях в Канаде. К тому моменту страна стала настоящей кузницей судов ПЛО для Великобритании. 15 уже заложенных судов улучшенного проекта Flower должны были быть достроены по американским требованиям и переданы ВМФ США. Правда, американцы приняли в состав флота только 8 судов, которые были сданы в период с 22 ноября 1942 года по 16 августа 1943 года. Ещё 7 судов, достраивавшихся в интересах ВМФ США в 1943 году, прямо в день приёмки американскими моряками переводились в состав Королевского флота. Эти суда передавались англичанам уже как американская собственность по программе ленд-лиза и по окончании войны вернулись в состав американского флота.


USS Surprise (PG 63), бывший HMS Heliotrope (K 03), сфотографирован при проводке конвоя в Гренландию 1 июля 1944 года. Корабль прошёл ремонт в мае 1944 года, что заметно по новой мачте, перенесённой за ходовую рубку, а где-то под этими глыбами льда должен быть бомбомёт Hedgehog. У корабля оказалась интересная послевоенная судьба. В 1947 году он был продан Гоминьдану, но в 1949 году оказался в руках китайских коммунистов.

Уже боеготовые суда, принятые от англичан не пошли сразу в море под новым флагом, сначала они отправились на нью-йоркскую и норфолкскую военно-морские верфи. Корабли предстояло оснастить американским вооружением и оборудованием.

Основные изменения заключались в замене 4-дюймового британского орудия Mk. IX на американское того же калибра, замене 40-миллиметрового зенитного «Виккерс» Мk. 2 (американцы уже были прекрасно осведомлены о его посредственных боевых характеристиках) на 3-дюймовое универсальное орудие, установке двух 20-миллиметровых автоматов «Эрликон» и замене английского радара поиска надводных целей на американский микроволновый радар SG.

Более мелких изменений были десятки, как например:

– установка новых ящиков для боеприпасов;
– установка держателей для спасательных шлюпок американского образца;
– переделка вентиляционных люков машинного отделения;
– новые стопоры якорных цепей;
– установка прожекторов американского образца;
– переделка фор-мачты и т. д. и т. п.


Фото USS Tenacity (PG 71), бывший британский HMS Candytuft (K 09), сделанное 26 июня 1942 года сотрудником нью-йоркской военно-морской верфи, для приобщения к отчёту по работам, проведённым на корабле.

Корабли усовершенствованного проекта, у американцев лишились 4-дюймового орудия, его заменило ещё одно универсальное 3-дюймовое, а главное было усилено противолодочное вооружение, на носу справа от орудия появился бомбомёт Hedgehog (Ёж). Бомбомёт впоследствии появился и на корветах, переданных англичанами из состава своего флота, в 1944 году они прошли ремонт и переоснащение.


USS Intensity (PG 93) усовершенствованного «цветочного» проекта сфотографирован в море 9 сентября 1943 года. Справа от носового 3-дюймового универсального орудия хорошо виден заряженный бомбомёт Hedgehog.

В конце лета 1942 года первые суда стали выходить из порта Нью-Йорка после доработки и приступили к сопровождению конвоев. Это позволило освободить от этих задач часть других кораблей, например эсминцы, и при этом не останавливать проводку конвоев. Остаток 1942, 1943 и 1944 года корабли классов Temptress (американское наименование базового класса Flower) и Action (американское наименование усовершенствованного класса Flower) занимались проводкой конвоев, в основном в Карибском море, Мексиканском заливе и вдоль Атлантического побережья США. Иногда их привлекали и для работы на иных направлениях, как например, для проводки конвоев в Африку или Гренландию.


Март 1943 года, USS Tenacity (PG 71) в составе охранения конвоя, идущего в Касабланку.

Принятые американцами меры давали результаты.

Если в 1942 году в Карибском море было потеряно 336 судов, то в 1943 году это число уменьшилось почти в 10 раз – до 35. В 1943 году немцы атаковали конвои и даже добивались успехов, иногда им удавалось поймать практически у берега одиночное судно, но всё же было ясно, что в 1943 году коренной передом в Битве за Атлантику наступил, и в пользу союзников.


Танкер Esso Aruba, получивший торпедное попадание при атаке немецкой подлодки на один из конвоев TAG в 1943 году. Корабль остался в строю и ходил в составе конвоев в Карибском море до мая 1945 года.

В 1945 американские «Цветки» уже не водили конвои, для этого появились другие суда, да и было ясно, что Битва за Атлантику уже выиграна, угроза атак подлодок была минимальна. В 1944 году в Карибском море было потеряно всего 3 судна, в 1945 уже ни одного. Суда выполняли патрульные функции у Восточного побережья США. В августе 1945 года 10 судов, переданных англичанами, были возвращены в состав Королевского военно-морского флота. В 1946 году англичане вернули переданные им американцами корветы усовершенствованной серии, а сами американцы вывели 15 судов этого проекта из состава флота в 1945–1946 гг.

Корабли стали не нужны сразу по окончании войны. Они были временной мерой, были призваны «заткнуть дыру» в противолодочной обороне США и успешно справились со своей задачей, оставив свой след в Битве за Атлантику.


Довольно типичная судьба для бывших «цветочных» корветов. Многие из них были после войны проданы частным владельцам и доживали свой век в качестве китобойных, грузовых или пассажирских судов. Бывший USS Impulse (PG 68), проданный в конце 1940-х в Испанию, с новым именем SS Rio Mero сидит на мели около испанского города Альмерия. Январь 1970 года. Там же на месте корабль впоследствии разделают на металл.
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Использованы фотографии:
navsource.org wikipedia.org
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9 комментариев
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  1. Luminman
    Luminman Сегодня, 04:58
    +4
    К началу Второй Мировой войны около 20% всех земель в Патагонии (Аргентина) принадлежали немецким колонистам, которые владели береговой полосой вдоль атлантического побережья Аргентины, поддерживая контакты с дежурившими у берегов Южной Америки немецкими подводными лодками.

    Эти колонисты, владеющие землей почти что на всем атлантическом побережье Аргентины, обеспечивали снабжение немецких ПЛ всем необходимым для ведения подводной войны. Таким образом, немецкие ПЛ имели в Атлантике не только заправочные лодки-коровы, но и отличную базу в лице колонистов...
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 05:29
      +4
      Цитата: Luminman


      Эти колонисты, владеющие землей почти что на всем атлантическом побережье Аргентины, обеспечивали снабжение немецких ПЛ всем необходимым для ведения подводной войны. Таким образом, немецкие ПЛ имели в Атлантике не только заправочные лодки-коровы, но и отличную базу в лице колонистов...

      Торпедами и топливом?
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 05:54
        +4
        Цитата: тлауикол
        Торпедами и топливом?

        Торпедами - не знаю, а вот топливом и продовольствием - да! Deutsche Transozeanische Gesellschaft занималось поставками в Аргентину всего, что только возможно. Не удивлюсь, что втихую могли ввозить и торпеды. В Аргентине до самого 1945 года работали такие индустриальные гиганты как Bayer, Siemens, I.G. Farben, Anilinas Alemanas и т.д. А финансировали все это два крупных филиала немецких банков, которые с начала войны, из-за американского давления, работали в тени банков швейцарских...
  2. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 05:42
    +5
    Автору спасибо!
    Хотелось бы узнать о дальнейших его творческих планах.
    Всем доброго дня!
  3. Queen_Annes_Revenge
    Queen_Annes_Revenge Сегодня, 05:48
    +6
    Родоначальник класса «цветочных» корветов — «Гладиолус», принятый в состав флота 6 апреля 1940 года. По стечению обстоятельств он стал и первым кораблём своего класса, добившимся успеха в борьбе с подводными лодками: 1 июля «Гладиолус» забросал глубинными бомбами U 26, которая была вынуждена всплыть,команда затопила лодку и была взята в плен. Судьба «Гладиолуса» была героической и трагичной: он участвовал в потоплении ещё одной немецкой субмарины, но в ночь с 16 на 17 октября 1941 года был торпедирован и погиб вместе со всем экипажем, спасая моряков с потопленного торгового судна.
    Единственный сохранившийся до наших дней «цветочный» корвет — «Сэквилл» (HMCS Sackville). Этот корвет канадской постройки теперь находится в коллекции Морского музея в Галифаксе, Новая Шотландия
    «Брентфорд» (HMCS Brantford) после похода. Февраль 1944. Настоящие трудяги морские,во многом благодаря им и была одержана победа в «Битве за Атлантику». А здесь полный список кораблей этой славной серии
    https://war-book.ru/korwety-tipa-flower/
  4. Протон
    Протон Сегодня, 05:51
    +4
    Автору спасибо за статью, интересно. hi
  5. 41-й регион
    41-й регион Сегодня, 05:58
    +4
    Хорошая статья, спасибо.
    Ещё есть классический фильм о "цветах" и английских противолодочниках - "Жестокое море".
    Посмотрите, не пожалеете.
  6. Наган
    Наган Сегодня, 06:00
    +4
    корабли классов Temptress
    Temptress=соблазнительница. Имечко скорее для порноактрисы чем для боевого корабля. Впрочем, в те времена многие слова имели другие значения. К примеру, слово Gay не имело тогда нынешнего значения нетрадицианальной ориентации, а значило "веселый", "радостный"; ориентация же именовалась Sodomite или Bugger, слова, которые сегодня считаются оскорбительными и неполиткорректными.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:05
    +5
    Хемингуэй оборудовал свою яхту "Пилар" коротковолновым радиопередатчиком и вооружился по полной программе. На борт был взят запас гранат и магнитных мин, вдобавок противотанковое ружье и пистолет-пулеметы Томпсона. После чего вышел в море на поиск немецких подлодок. У него даже было каперское свидетельство.Однако цели своей он добиться не смог. В течение года выходя на охоту, он только дважды издали видел немецкую подлодку и еще один раз слышал ее. Но приблизиться, чтобы привести свой план в исполнение, так и не смог.В качестве утешения Хемингуэй описал нереализованную идею в романе "Острова в океане". Там по сюжету команда "Пилара" преследует, а потом уничтожает немцев, покинувших поврежденную подлодку.