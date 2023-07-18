Английские «Цветы» в Карибском море

USS Courage (PG 70), бывший HMS Heartsease (K 15), пришвартован где-то на Карибских островах, 1943 год.
Когда 11 декабря 1941 года Адольф Гитлер объявил войну США, для волчих стай Дёница была расширена зона их операций. Теперь им предписывалось действовать также у восточного побережья США, в Мексиканском заливе и в Карибском море. Американские вооруженные силы вообще и военно-морской флот США в частности оказались не готовы к такому развитию событий, от слова совсем. Хотя опосредованно США даже принимали участие в Битве за Атлантику (Нейтральные патрули), опыта противолодочной обороны собственных территориальных вод у страны не было. В общем-то, практически отсутствовала сама система противолодочной обороны, как собственно и специализированные суда и самолёты.
USS Ready (PG 67), бывший HMS Calendula (K 28), в море в 1943 году. Прекрасно видно противолодочное вооружение канонерки – штоковые бомбомёты и кормовые бомбосбрасыватели.
Начало 1942 года в полной степени показало абсолютную неготовность США к борьбе с подлодками врага. Февраль 1942 года в этом плане стал для американцев настоящим чёрным месяцем.
16 февраля 1942 года стало ясно, что немцы действуют в Карибском море активно и очень агрессивно. В этот день подлодка U-156 потопила несколько судов и обстреляла береговые нефтехранилища на Арубе, U-502 потопила несколько небольших танкеров у берегов Венесуэлы. Об атаках подводных лодок 16 февраля сообщали по всему Карибскому морю. Началась настоящая паника. В Карибское море вошла «волчья стая» из шести немецких и двух итальянских подлодок... А противостоять им было просто некому, сил противолодочной обороны в регионе попросту не было.
USS Brisk (PG 89). 1 августа 1943 эта канонерка, идя в сопровождении конвоя NG-376 (Нью-Йорк – Гуантанамо), атаковала и отогнала от торговых судов немецкую U-732.
Одним из первых и самых логичных шагов стало введение системы конвоев.
Предполагалось исключить или, по крайней мере, минимизировать количество одиночных судов, передвигающихся в Мексиканском заливе, Карибском море и у Восточного побережья США. Конвои получили буквенные обозначения согласно пунктам отправления и прибытия, например, конвои GN шли из Гуантанамо в Нью-Йорк, NG – это «обратные» конвои из Нью-Йорка в Гуантанамо, конвои TAG Тринидад – Аруба – Гуантанамо, GAT «обратные»: Гуантанамо – Аруба – Тринидад и так далее.
USS Temptress (PG 62), головной корабль класса Temptress, бывший HMS Veronica (K 37), сфотографирован в гавани порта Нью-Йорка, 29 октября 1943 года. Корабль пришёл в Нью-Йорк 28 октября 1943 в составе охранения конвоя GN-91 (Гуантанамо – Нью-Йорк).
Помимо просто гигантских организационных проблем, существовал и ещё один ключевой момент – корабли сопровождения. А кто, собственно, будет эскортировать все эти многочисленные конвои?
Привлекать для этих целей начали всё, что только было можно, немногочисленные уже имевшиеся у ВМФ США в том регионе канонерки (PG – patrol gunboat), флотские эсминцы, корабли союзников США в регионе. Но привлекать эсминцы для проводки конвоев у берегов США и в Карибском море в 1942 году было очень расточительно. Эти корабли нужны были на разных театрах и для иных задач, но других судов не было.
Кроме того, было ясно, что встреча с крупным надводным судном врага в этих водах маловероятна, так что нужно было судно, способное сопровождать конвои и заточенное именно на борьбу с подводными лодками. Но у ВМФ США таких судов попросту не было в тот момент.
Один из героев Битвы за Атлантику в Карибском море – эсминец USS Lansdowne (DD-486), сфотографирован в 1942 году. 13 июля 1942 года он потопил U-153. Появление в конце лета 1942 года бывших «цветочных» корветов в Карибском море позволило высвободить такие корабли для альтернативных задач. Уже в сентябре 1942 года USS Lansdowne (DD-486) принимал участие в боях на другом театре военных действий в составе Task Force 18 (TF 18).
Пришлось обращаться к союзникам по Антигитлеровской коалиции, а именно к Англии.
Да, звучит, наверное, даже смешно, но в 1942 году США попросили у англичан кораблей. К тому моменту англичане уже несколько лет вели Битву за Атлантику, вполне отладили систему конвоев, а главное – у них был простой, дешёвый, эффективный и очень массовый корабль, отвечавший всем требованиям американцев – корвет типа Flower (Цветок).
Имея богатый опыт «взаимоотношений» с немецкими подлодками в Великую войну, англичане, вступая во Вторую мировую, понимали, что им понадобится огромное количество патрульных судов, одной из основных задач которых будет именно борьба с подплавом врага. По сути, нужно было что-то побольше и побыстрее траулера-тральщика, и при этом всё равно довольно дешевое, что можно было бы строить даже на небольших верфях.
Компания Smith's Dock Company предложила свой вариант такого корабля, по идее это было 700-тонное вооруженное китобойное судно. Корабль получился, как и нужно было, простым, дешёвым и при этом доказал свою эффективность. Всего по изначальному и модернизированному проекту в ходе войны было построено почти 300 таких судов.
USS Spry (PG 64), бывший HMS Hibiscus (K 24), сфотографирован в конце 1943 года с борта дирижабля ВМФ США K-84 при проводке конвоя у берегов Бразилии.
Правда, моряки, сопровождавшие на «цветках» конвои в Атлантике, жаловались на тяжелые условия службы на небольшом судне при длительных переходах через океан. Ситуация с условиями обитания экипажа стала лучше на судах улучшенного проекта. Но американцев это волновало мало, во-первых, они на этих судах предполагали ходить в основном по Карибскому морю, а не пересекать всю Атлантику (хотя впоследствии пришлось делать и это), во-вторых, маршруты конвоев были гораздо короче (хотя потом и это поменялось). Ну и наконец ситуация была из разряда «не до жиру», корабли нужны были здесь и сейчас.
Канонерка Alacrity (PG 87) сфотографирована с борта катера Береговой охраны США в порту Бостона в 1943 году.
Десять кораблей англичане обязались передать из наличия в качестве «обратного ленд-лиза». Это были суда, уже служившие в Королевском военно-морском флоте, все они были построены на верфях в Англии в период с весны 1940 по весну 1941 годов. Первый корабль был передан в состав ВМФ США 16 февраля 1942 года (в день начала чёрного февраля для американцев в Карибском море), последний – 2 мая того же года. Корабли получили новые имена собственные, обозначение PG – patrol gunboat, и номера с 62 по 71 включительно.
Церемония поднятия флага на бывшем HMS Begonia (K 66), теперь это официально USS Impulse (PG 68), 16 марта 1942 года, Ливерпуль. Теперь кораблю предстоит переход через Северную Атлантику и ремонт в США.
Кроме того, американцы заказали постройку ещё 15 судов на верфях в Канаде. К тому моменту страна стала настоящей кузницей судов ПЛО для Великобритании. 15 уже заложенных судов улучшенного проекта Flower должны были быть достроены по американским требованиям и переданы ВМФ США. Правда, американцы приняли в состав флота только 8 судов, которые были сданы в период с 22 ноября 1942 года по 16 августа 1943 года. Ещё 7 судов, достраивавшихся в интересах ВМФ США в 1943 году, прямо в день приёмки американскими моряками переводились в состав Королевского флота. Эти суда передавались англичанам уже как американская собственность по программе ленд-лиза и по окончании войны вернулись в состав американского флота.
USS Surprise (PG 63), бывший HMS Heliotrope (K 03), сфотографирован при проводке конвоя в Гренландию 1 июля 1944 года. Корабль прошёл ремонт в мае 1944 года, что заметно по новой мачте, перенесённой за ходовую рубку, а где-то под этими глыбами льда должен быть бомбомёт Hedgehog. У корабля оказалась интересная послевоенная судьба. В 1947 году он был продан Гоминьдану, но в 1949 году оказался в руках китайских коммунистов.
Уже боеготовые суда, принятые от англичан не пошли сразу в море под новым флагом, сначала они отправились на нью-йоркскую и норфолкскую военно-морские верфи. Корабли предстояло оснастить американским вооружением и оборудованием.
Основные изменения заключались в замене 4-дюймового британского орудия Mk. IX на американское того же калибра, замене 40-миллиметрового зенитного «Виккерс» Мk. 2 (американцы уже были прекрасно осведомлены о его посредственных боевых характеристиках) на 3-дюймовое универсальное орудие, установке двух 20-миллиметровых автоматов «Эрликон» и замене английского радара поиска надводных целей на американский микроволновый радар SG.
Более мелких изменений были десятки, как например:
– установка новых ящиков для боеприпасов;
– установка держателей для спасательных шлюпок американского образца;
– переделка вентиляционных люков машинного отделения;
– новые стопоры якорных цепей;
– установка прожекторов американского образца;
– переделка фор-мачты и т. д. и т. п.
Фото USS Tenacity (PG 71), бывший британский HMS Candytuft (K 09), сделанное 26 июня 1942 года сотрудником нью-йоркской военно-морской верфи, для приобщения к отчёту по работам, проведённым на корабле.
Корабли усовершенствованного проекта, у американцев лишились 4-дюймового орудия, его заменило ещё одно универсальное 3-дюймовое, а главное было усилено противолодочное вооружение, на носу справа от орудия появился бомбомёт Hedgehog (Ёж). Бомбомёт впоследствии появился и на корветах, переданных англичанами из состава своего флота, в 1944 году они прошли ремонт и переоснащение.
USS Intensity (PG 93) усовершенствованного «цветочного» проекта сфотографирован в море 9 сентября 1943 года. Справа от носового 3-дюймового универсального орудия хорошо виден заряженный бомбомёт Hedgehog.
В конце лета 1942 года первые суда стали выходить из порта Нью-Йорка после доработки и приступили к сопровождению конвоев. Это позволило освободить от этих задач часть других кораблей, например эсминцы, и при этом не останавливать проводку конвоев. Остаток 1942, 1943 и 1944 года корабли классов Temptress (американское наименование базового класса Flower) и Action (американское наименование усовершенствованного класса Flower) занимались проводкой конвоев, в основном в Карибском море, Мексиканском заливе и вдоль Атлантического побережья США. Иногда их привлекали и для работы на иных направлениях, как например, для проводки конвоев в Африку или Гренландию.
Март 1943 года, USS Tenacity (PG 71) в составе охранения конвоя, идущего в Касабланку.
Принятые американцами меры давали результаты.
Если в 1942 году в Карибском море было потеряно 336 судов, то в 1943 году это число уменьшилось почти в 10 раз – до 35. В 1943 году немцы атаковали конвои и даже добивались успехов, иногда им удавалось поймать практически у берега одиночное судно, но всё же было ясно, что в 1943 году коренной передом в Битве за Атлантику наступил, и в пользу союзников.
Танкер Esso Aruba, получивший торпедное попадание при атаке немецкой подлодки на один из конвоев TAG в 1943 году. Корабль остался в строю и ходил в составе конвоев в Карибском море до мая 1945 года.
В 1945 американские «Цветки» уже не водили конвои, для этого появились другие суда, да и было ясно, что Битва за Атлантику уже выиграна, угроза атак подлодок была минимальна. В 1944 году в Карибском море было потеряно всего 3 судна, в 1945 уже ни одного. Суда выполняли патрульные функции у Восточного побережья США. В августе 1945 года 10 судов, переданных англичанами, были возвращены в состав Королевского военно-морского флота. В 1946 году англичане вернули переданные им американцами корветы усовершенствованной серии, а сами американцы вывели 15 судов этого проекта из состава флота в 1945–1946 гг.
Корабли стали не нужны сразу по окончании войны. Они были временной мерой, были призваны «заткнуть дыру» в противолодочной обороне США и успешно справились со своей задачей, оставив свой след в Битве за Атлантику.
Довольно типичная судьба для бывших «цветочных» корветов. Многие из них были после войны проданы частным владельцам и доживали свой век в качестве китобойных, грузовых или пассажирских судов. Бывший USS Impulse (PG 68), проданный в конце 1940-х в Испанию, с новым именем SS Rio Mero сидит на мели около испанского города Альмерия. Январь 1970 года. Там же на месте корабль впоследствии разделают на металл.