Английские «Цветы» в Карибском море



USS Courage (PG 70), бывший HMS Heartsease (K 15), пришвартован где-то на Карибских островах, 1943 год.



USS Ready (PG 67), бывший HMS Calendula (K 28), в море в 1943 году. Прекрасно видно противолодочное вооружение канонерки – штоковые бомбомёты и кормовые бомбосбрасыватели.



USS Brisk (PG 89). 1 августа 1943 эта канонерка, идя в сопровождении конвоя NG-376 (Нью-Йорк – Гуантанамо), атаковала и отогнала от торговых судов немецкую U-732.



USS Temptress (PG 62), головной корабль класса Temptress, бывший HMS Veronica (K 37), сфотографирован в гавани порта Нью-Йорка, 29 октября 1943 года. Корабль пришёл в Нью-Йорк 28 октября 1943 в составе охранения конвоя GN-91 (Гуантанамо – Нью-Йорк).



Один из героев Битвы за Атлантику в Карибском море – эсминец USS Lansdowne (DD-486), сфотографирован в 1942 году. 13 июля 1942 года он потопил U-153. Появление в конце лета 1942 года бывших «цветочных» корветов в Карибском море позволило высвободить такие корабли для альтернативных задач. Уже в сентябре 1942 года USS Lansdowne (DD-486) принимал участие в боях на другом театре военных действий в составе Task Force 18 (TF 18).



USS Spry (PG 64), бывший HMS Hibiscus (K 24), сфотографирован в конце 1943 года с борта дирижабля ВМФ США K-84 при проводке конвоя у берегов Бразилии.



Канонерка Alacrity (PG 87) сфотографирована с борта катера Береговой охраны США в порту Бостона в 1943 году.



Церемония поднятия флага на бывшем HMS Begonia (K 66), теперь это официально USS Impulse (PG 68), 16 марта 1942 года, Ливерпуль. Теперь кораблю предстоит переход через Северную Атлантику и ремонт в США.



USS Surprise (PG 63), бывший HMS Heliotrope (K 03), сфотографирован при проводке конвоя в Гренландию 1 июля 1944 года. Корабль прошёл ремонт в мае 1944 года, что заметно по новой мачте, перенесённой за ходовую рубку, а где-то под этими глыбами льда должен быть бомбомёт Hedgehog. У корабля оказалась интересная послевоенная судьба. В 1947 году он был продан Гоминьдану, но в 1949 году оказался в руках китайских коммунистов.



Фото USS Tenacity (PG 71), бывший британский HMS Candytuft (K 09), сделанное 26 июня 1942 года сотрудником нью-йоркской военно-морской верфи, для приобщения к отчёту по работам, проведённым на корабле.



USS Intensity (PG 93) усовершенствованного «цветочного» проекта сфотографирован в море 9 сентября 1943 года. Справа от носового 3-дюймового универсального орудия хорошо виден заряженный бомбомёт Hedgehog.



Март 1943 года, USS Tenacity (PG 71) в составе охранения конвоя, идущего в Касабланку.



Танкер Esso Aruba, получивший торпедное попадание при атаке немецкой подлодки на один из конвоев TAG в 1943 году. Корабль остался в строю и ходил в составе конвоев в Карибском море до мая 1945 года.



Довольно типичная судьба для бывших «цветочных» корветов. Многие из них были после войны проданы частным владельцам и доживали свой век в качестве китобойных, грузовых или пассажирских судов. Бывший USS Impulse (PG 68), проданный в конце 1940-х в Испанию, с новым именем SS Rio Mero сидит на мели около испанского города Альмерия. Январь 1970 года. Там же на месте корабль впоследствии разделают на металл.