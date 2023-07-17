Глава Республики Крым сообщил о происшествии у одной из опор Крымского моста

Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

В начале пятого утра глава Республики Крым Сергей Аксёнов опубликовал информацию о происшествии на Крымском мосту. По его словам, ЧП произошло в районе расположения 145-й опоры со стороны Кубани.Сергей Аксёнов не пишет, о каком именно чрезвычайном происшествии идёт речь, однако добавляет, что на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.Известно, что глава Крыма провёл телефонные переговоры с министром транспорта Виталием Савельевым, для, как он выразился, «принятия мер по восстановлению ситуации». На месте находятся в том числе местные чиновники во главе с зампредом Совмина Крыма Игорем Михайличенко.Аксёнов:Через некоторое время глава Республики Крым обратился с тем, чтобы жители и гости полуострова в целях безопасности воздержались от поездок через Крымский мост и выбирали альтернативный маршрут.Напомним, что осенью прошлого года украинские спецслужбы при непосредственной поддержке спецслужб стран Запада организовали теракт на Крымском мосту: взорвался гружённый взрывчаткой автомобиль, которые ехал по дорожному полотну моста. Сначала Киев свою причастность отрицал, затем в СБУ и ГУР фактически взяли на себя ответственность за тот теракт. Некоторое время назад мост после осеннего теракта был восстановлен, меры безопасности при проезде через мост усилены.