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Советник Белого дома Салливан: Джо Байден одобрил начало подготовки украинских пилотов на истребители F-16

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Советник Белого дома Салливан: Джо Байден одобрил начало подготовки украинских пилотов на истребители F-16

Столь ожидаемое киевским режимом обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16 начнется в ближайшее время, Вашингтон соизволил дать на это свое разрешение. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.


Представитель Белого дома в очередном интервью американской прессе заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце или в августе, все зависит от того, как страны Европы, участвующие в "истребительной коалиции", объявят о своей готовности приступить к обучению. Джо Байден подготовку украинцев одобрил и дал "зеленый свет". По словам Салливана, Европа попросила несколько недель для собственной подготовки.

Президент дал зеленый свет, мы позволим, дадим разрешение, поддержим и предоставим необходимые инструменты, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16 так скоро, как европейцы будут готовы

- заявил советник Белого дома.

Ранее в Киеве сообщали о том, что обучение украинских пилотов начнется в августе и не раньше, такое решение было принято по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО. В подготовке пилотов Воздушных сил ВСУ примут участие 11 европейских стран, вошедших в так называемую "самолетную коалицию", как назвал ее министр обороны Украины Резников. Непосредственно обучением украинцев будут заниматься две-три страны, остальные окажут поддержку финансами, предоставят аэродромы и т.д.

Поставка первых истребителей F-16 на Украину планируется в начале следующего года, но в Киеве надеются получить их гораздо раньше, еще в четвертом квартале этого года. На вооружение Воздушных сил ВСУ поступят истребители устаревшей модификации из наличия ВВС Нидерландов, а также других стран.
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6 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:18
    +3
    Значит не договорились ... тут же и удар по мосту и новость про F-16. Очевидно что тянули , чего то ждали.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:24
    +1
    Вашингтон соизволил дать на это свое разрешение
    Где-то американцы такие словоохотливые и даже пытающиеся показаться честными, а где-то уже мутят который месяц с подготовкой украинских летчиков. А, как по поводу украинских курсантов выпускного курса училища летчиков, которые были направлены на обучение в Сша еще в прошлом году?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:35
      +1
      Цитата: rotmistr60
      , как по поводу украинских курсантов выпускного курса училища летчиков, которые были направлен

      Вероятно этот курс уже прошел обучение и ждет теперь самолеты Ф-16 на Украине.
      А нынешнее завление США сделано для развода доверчивых русских.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 06:27
    +1
    ... мы позволим, дадим разрешение, поддержим и предоставим необходимые инструменты, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16 так скоро, как европейцы будут готовы...
    Как евры сподобятся, так и мы подключимся...
    Петушка хвалит кукуха за то, что хвалит тот петушку?
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:30
    +3
    Уже самому интересно, а после ф-16 что будет?
    Сейчас Фалконами начнут мальчиков называть.
    Какой следующий уровень?
    Интересно просто
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:39
    +1
    Украина готовит летчиков камикадзе. Сколько они уже пилотов убили?
    F16 им не поможет, им нужны самолеты для несения бомб. Они все меньше и меньше летают.