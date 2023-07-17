Советник Белого дома Салливан: Джо Байден одобрил начало подготовки украинских пилотов на истребители F-16

Президент дал зеленый свет, мы позволим, дадим разрешение, поддержим и предоставим необходимые инструменты, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16 так скоро, как европейцы будут готовы

Столь ожидаемое киевским режимом обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16 начнется в ближайшее время, Вашингтон соизволил дать на это свое разрешение. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Представитель Белого дома в очередном интервью американской прессе заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце или в августе, все зависит от того, как страны Европы, участвующие в "истребительной коалиции", объявят о своей готовности приступить к обучению. Джо Байден подготовку украинцев одобрил и дал "зеленый свет". По словам Салливана, Европа попросила несколько недель для собственной подготовки.- заявил советник Белого дома.Ранее в Киеве сообщали о том, что обучение украинских пилотов начнется в августе и не раньше, такое решение было принято по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО. В подготовке пилотов Воздушных сил ВСУ примут участие 11 европейских стран, вошедших в так называемую "самолетную коалицию", как назвал ее министр обороны Украины Резников. Непосредственно обучением украинцев будут заниматься две-три страны, остальные окажут поддержку финансами, предоставят аэродромы и т.д.Поставка первых истребителей F-16 на Украину планируется в начале следующего года, но в Киеве надеются получить их гораздо раньше, еще в четвертом квартале этого года. На вооружение Воздушных сил ВСУ поступят истребители устаревшей модификации из наличия ВВС Нидерландов, а также других стран.