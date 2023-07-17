Краснодарский губернатор: в Темрюкском районе сформирован оперштаб в связи с происшествием на Крымском мосту

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с Крымским мостом, который, по последним данным, около 3 часов ночи подвергся атаке. Как ранее написал в ТГ глава Крыма Сергей Аксёнов, ЧП произошло в районе 145-й опоры Крымского моста. О том, какое именно ЧП, пока не сообщается.Глава Краснодарского края пишет в сети о том, что просит жителей и гостей Краснодарского края не планировать свой маршрут через Крымский мост в связи со сложившейся ситуацией.Вениамин Кондратьев призвал - в случае необходимости ехать на Крымский полуостров через новые регионы РФ.Глава Кубани сообщил, что в Темрюкском районе сформирован оперштаб «для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту».Известно о том, что часть осветительного оборудования на Крымском мосту вышла из строя. Работа паромной переправы на данный момент приостановлена. На 6:30 мск есть относительно небольшие транспортные заторы у подъезда к Крымскому мосту в Краснодарском крае.О том, какова причина ЧП, официальных данных нет. По всей вероятности, имел место очередной деструктивный выпад со стороны киевского режима, который, как известно, после прошлогоднего октябрьского теракта своей причастности не раскрывал, но потом главы украинских спецслужб всё же не смогли сдержаться и о причастности киевского режима к подрыву грузовика на Крымском мосту заявили.