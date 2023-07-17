Военное обозрение
Войти Регистрация

Российская компания запускает в серийное производство новую самозарядную снайперскую винтовку «Зверобой»

6
Российская компания запускает в серийное производство новую самозарядную снайперскую винтовку «Зверобой»

"Зверобой" ранней версии. Фото с сайта Lobaev Arms



Новая снайперская винтовка выходит на этап серийного производства, речь идет о самозарядной винтовке "Зверобой", разработанной Lobaev Arms. Как заявил глава компании Владислав Лобаев, оружие будет выпускаться в двух калибрах: 375 (9,5Х72 мм) и 408 Cheytac (10,3Х77 мм).

"Зверобой" был разработан компанией ранее, серийное производство планировалось на более позднее время, но решение поменяли, по-видимому, по просьбе снайперов, участвующих в спецоперации. Винтовка позволяет поражать цели на дальности свыше двух километров. Также на сдвиг сроков производства оружия повлиял запуск в производство отечественного патрона калибра Cheytac, разработанного Lobaev Arms и выпускаемого серийно из российских комплектующих.

Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск "самозарядки" в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее. (...) Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела

- приводит РИА Новости слова Лобаева.

Название новой снайперской винтовки "Зверобой" было выбрано путем народного голосования в соцсетях. Этот вариант набрал большее количество голосов.

Ранее сообщалось, что компания Lobaev Arms не только разрабатывает и выпускает снайперское оружие, но и ведет планомерную работу по импортозамещению иностранных боеприпасов, создавая свою линейку патронов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:54
    0
    Для отсрела украинских окупантов. Они родину называют русский край.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:56
    +1
    Торопитесь, граждане. На Украине зверья развелось - немеряно!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    0
    речь идет о самозарядной винтовке "Зверобой"
    По поводу этой винтовки и ветерана в войсках СВД было много споров на ВО буквально недавно. Новая хорошая снайперская винтовка лишней в войсках ни когда не будет.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:05
      0
      Цитата: rotmistr60
      было много споров на ВО буквально недавно

      Прошу прощения, тему и раздел не подскажите?
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:06
    +1
    Просто - огромный респект компании Lobaev Arms!!!
    good
    Вот так надо Родину любить!!!
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:14
    -1
    поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками

    "Менее подготовленный стрелок" не попадет в цель за два километра даже если будет стрелять из бластера из "Звездных войн". По себе знаю, т.к. бывший КМС по пулевой стрельбе.