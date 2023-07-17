Российская компания запускает в серийное производство новую самозарядную снайперскую винтовку «Зверобой»

"Зверобой" ранней версии. Фото с сайта Lobaev Arms

Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск "самозарядки" в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее. (...) Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела