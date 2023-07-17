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Трамп заявил, что сказал бы российскому президенту: Если вы не заключите сделку, мы дадим Украине много оружия

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Трамп заявил, что сказал бы российскому президенту: Если вы не заключите сделку, мы дадим Украине много оружия

У 45-го президента США Дональда Трампа поинтересовались, как он собирается остановить боевые действия на Украине за 24 часа, если вновь станет американским президентом. Напомним, что Трамп ранее неоднократно заявлял, что ему для остановки вооружённого конфликта на Украине хватило бы и суток.

Отвечая на вопрос репортёров Fox News, Трамп вновь использовал свой любимый термин:

Я предложил бы президентам России и Украины заключить сделку.

По заявлению Трампа, он хорошо знает обоих, причём знает «Путина лучше», и у него с обоими главами государств «были хорошие отношения и контакты».

Предыдущий президент США:

Я бы сказал российскому президенту: если вы не заключите сделку, мы дадим Украине многое. Мы дадим им (оружия) больше, чем они до настоящего времени получали.

Далее Трамп дважды повторил фразу, что заключил бы сделку за один день.

По словам 45-го президента США, он бы убедил Зеленского пойти на сделку, при этом сам так и не указал на то, в чём же конкретно эта сделка заключается. Только ли в прекращении огня или в каких-то дополнительных условиях?

Несколькими днями ранее Джо Байден, комментируя заявление своего оппонента, заявил, что он бы остановил украинский вооружённый конфликт вообще «за 5 минут», но для этого «Россия должна вывести свои войска с территории Украины». Напомним, что Вашингтон де-юре не признаёт вхождения Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, в состав Российской Федерации.
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15 комментариев
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  1. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 06:53
    +4
    ну Бидон делает тоже самое, результат известен
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:53
    +6
    Я бы сказал российскому президенту: если вы не заключите сделку, мы дадим Украине многое. Мы дадим им (оружия) больше, чем они до настоящего времени получали.
    И это тот, который еще вчера заявлял о том, что остановит войну за 24 часа? Если не ошибаюсь он тогда предлагал простой вариант - прекратить военную помощь Киеву. И с чего это вдруг такой разворот? Трамп, ку-ку, ты себя то помнишь?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:58
      +1
      Цитата: rotmistr60
      он тогда предлагал простой вариант - прекратить военную помощь Киеву. И с чего это вдруг такой разворот?

      Видимо, некие граждане США намекнули, что при остановке поставок оружия Трампу головешку открутят.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:59
      +3
      rotmistr60 hi, его Самоходный Дед покусал, и теперь Трамп станет Байденом.
  3. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 07:01
    +3
    Бла-бла-бла...целую ,Трамп.


    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:02
    +2
    Трамп заявил, что сказал бы российскому президенту: Если вы не заключите сделку, мы дадим Украине много оружия

    А Трампу следует заметить, что, если оружия на Украину пошлют очень много, то «гузёнка» может лопнуть и вся Европа будет в...
    * * *
    Прямая угроза!!! Пора резать...

    Резать кабели и трубопроводы...
    Пусть начинают охреневать...
  5. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 07:06
    +4
    Любимый способ рв тушить пожар это подлить туда бензина. Трамп также туп как и Бидон.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:09
    0
    Я бы сказал российскому президенту: если вы не заключите сделку

    Трампу пока надо думать о другой сделке. Сделке с американским правосудием. Что бы ему дали поменьше и условно. А то ведь посадят.
    1. ettore
      ettore Сегодня, 07:41
      0
      Цитата: Дилетант
      Трампу пока надо думать о другой сделке. Сделке с американским правосудием. Что бы ему дали поменьше и условно. А то ведь посадят.

      Ага, и будет заключать сделку между Путиным и Зелей из камеры, когда они ему передачи привезут.
      П.С. Прикольный сценарий можно замутить, надо продать Нетфликсу.
  7. anjey
    anjey Сегодня, 07:14
    0
    Байдэны ,Трампы -все в итоге марионетки истеблишмента и теневого правительства сверхбогачей и мировых промышленных ,финансовых и ВПК корпораций,рядовой политический электорат -лишь статисты ...
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:14
    +1
    Трамп заявил, что сказал бы российскому президенту: Если вы не заключите сделку

    Нет для России никаких договоров, договорённостей, соглашений...
    Отношения на уровне сделок...
  9. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:18
    0
    И у этого на старости крышка съехала.
  10. Красавчэг2
    Красавчэг2 Сегодня, 07:31
    0
    А говорили наш чел в Белом Доме . . . А оказалось . . .
  11. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 07:35
    0
    Что пень об сову.что сову об пень. Хохлостан должен быть уничтожен не только физически но и всякое упоминание о нем должно предано забвению.
  12. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 07:38
    0
    Оружие ещё надо доставить, а самолёты могут падать, корабли тонуть...
    Но, "...не с этим трэнером."