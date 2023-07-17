Трамп заявил, что сказал бы российскому президенту: Если вы не заключите сделку, мы дадим Украине много оружия

Я предложил бы президентам России и Украины заключить сделку.

Я бы сказал российскому президенту: если вы не заключите сделку, мы дадим Украине многое. Мы дадим им ( оружия ) больше, чем они до настоящего времени получали.

У 45-го президента США Дональда Трампа поинтересовались, как он собирается остановить боевые действия на Украине за 24 часа, если вновь станет американским президентом. Напомним, что Трамп ранее неоднократно заявлял, что ему для остановки вооружённого конфликта на Украине хватило бы и суток.Отвечая на вопрос репортёров Fox News, Трамп вновь использовал свой любимый термин:По заявлению Трампа, он хорошо знает обоих, причём знает «Путина лучше», и у него с обоими главами государств «были хорошие отношения и контакты».Предыдущий президент США:Далее Трамп дважды повторил фразу, что заключил бы сделку за один день.По словам 45-го президента США, он бы убедил Зеленского пойти на сделку, при этом сам так и не указал на то, в чём же конкретно эта сделка заключается. Только ли в прекращении огня или в каких-то дополнительных условиях?Несколькими днями ранее Джо Байден, комментируя заявление своего оппонента, заявил, что он бы остановил украинский вооружённый конфликт вообще «за 5 минут», но для этого «Россия должна вывести свои войска с территории Украины». Напомним, что Вашингтон де-юре не признаёт вхождения Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, в состав Российской Федерации.