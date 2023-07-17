В Конгрессе США заявили о якобы отсутствии у ВСУ необходимых для успешного наступления вооружений

Им нужна артиллерия большей дальности, чтобы поражать склады, объекты энергоснабжения, линии материально-технического обеспечения. У них этого нет, и у них нет прикрытия с воздуха. Это действительно важно здесь

Контрнаступление украинской армии не может быть успешным, у Киева нет для этого необходимых вооружений. С таким заявлением выступил американский конгрессмен от республиканцев Майкл Маккол.Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей в очередном интервью американской прессе посетовал на то, что украинская армия якобы не обладает необходимым для успешного контрнаступления вооружением, а имеющееся у нее сейчас не сильно подходит для продвижения вперед. В этом случае США необходимо как можно быстрее насытить ВСУ тяжелой артиллерией, дальнобойными ракетами и срочно передать истребители.- заявил Маккол.Все необходимое Украине оружие США должны были передать еще в прошлом году, а не тянуть до настоящего времени, особенно это касается оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16. По словам конгрессмена, США выделили Украине очень большие суммы денег на закупку вооружений, поэтому украинская армия должна иметь все необходимое для успешного наступления.Ранее в США заявляли, что ВСУ имеют все необходимое для прорыва обороны российской армии и в дополнительных поставках оружия не нуждаются. В том же Конгрессе США существовало мнение, что украинской армии хватит для контрнаступления поставляемой американской легкой бронетехники и немецких танков , а самолеты и ракеты Киеву не нужны.