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В Конгрессе США заявили о якобы отсутствии у ВСУ необходимых для успешного наступления вооружений

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В Конгрессе США заявили о якобы отсутствии у ВСУ необходимых для успешного наступления вооружений

Контрнаступление украинской армии не может быть успешным, у Киева нет для этого необходимых вооружений. С таким заявлением выступил американский конгрессмен от республиканцев Майкл Маккол.


Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей в очередном интервью американской прессе посетовал на то, что украинская армия якобы не обладает необходимым для успешного контрнаступления вооружением, а имеющееся у нее сейчас не сильно подходит для продвижения вперед. В этом случае США необходимо как можно быстрее насытить ВСУ тяжелой артиллерией, дальнобойными ракетами и срочно передать истребители.

Им нужна артиллерия большей дальности, чтобы поражать склады, объекты энергоснабжения, линии материально-технического обеспечения. У них этого нет, и у них нет прикрытия с воздуха. Это действительно важно здесь

- заявил Маккол.

Все необходимое Украине оружие США должны были передать еще в прошлом году, а не тянуть до настоящего времени, особенно это касается оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16. По словам конгрессмена, США выделили Украине очень большие суммы денег на закупку вооружений, поэтому украинская армия должна иметь все необходимое для успешного наступления.

Ранее в США заявляли, что ВСУ имеют все необходимое для прорыва обороны российской армии и в дополнительных поставках оружия не нуждаются. В том же Конгрессе США существовало мнение, что украинской армии хватит для контрнаступления поставляемой американской легкой бронетехники и немецких танков, а самолеты и ракеты Киеву не нужны.
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3 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    +1
    Контрнаступление украинской армии не может быть успешным,
    Заметьте это к который раз звучит с американской стороны. В этом случае российскую пропаганду даже за уши притянуть невозможно.
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:16
    0
    Так хахлы продали половину того что вы им дали , остальную половину мы сожгли.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 07:27
    0
    Цитата: Ирек
    Так хахлы продали половину того что вы им дали , остальную половину мы сожгли.

    Не только украинцы ... американцы под видом помощи 404й , сами толкают много оружия на право и налево