Минтранс сообщил о повреждённом дорожном полотне Крымского моста, не подтвердив информацию о повреждении опор

В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор. Обследование состояния моста продолжается.

После происшествия в районе 145-й опоры Крымского моста на месте ведут работы специалисты. Напомним, что ранее главы Краснодарского края и Республики Крым в своих ТГ-каналах сообщили о ЧП, не приводя каких-либо конкретных подробностей. Вениамин Кондратьев и Сергей Аксёнов призвали жителей и гостей регионов не планировать маршруты своих поездок через Крымский мост. Движение рекомендуется осуществлять через новые регионы РФ.Специалисты министерства транспорта приводят данные о состоянии Крымского моста на данный момент.В сообщении говорится, что со стороны Крыма есть повреждение автодорожного полотна на пролётах моста. Добавляется, что сами конструкции пролётов с опор не сходили, как это изначально сообщалось отдельными ТГ-каналами.Из сообщения ведомства:В министерстве транспорта указали на то, что в связи с повреждением дорожного полотна Крымского моста водителям нужно учитывать возможность движения по дорогам через новые регионы страны.Крымский мост - самый длинный мост в Европе. Осенью прошлого года украинские спецслужбы организовали и провели теракт на этом объекте транспортной инфраструктуры России, позднее признав свою причастность.