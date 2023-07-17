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Минтранс сообщил о повреждённом дорожном полотне Крымского моста, не подтвердив информацию о повреждении опор

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Минтранс сообщил о повреждённом дорожном полотне Крымского моста, не подтвердив информацию о повреждении опор

После происшествия в районе 145-й опоры Крымского моста на месте ведут работы специалисты. Напомним, что ранее главы Краснодарского края и Республики Крым в своих ТГ-каналах сообщили о ЧП, не приводя каких-либо конкретных подробностей. Вениамин Кондратьев и Сергей Аксёнов призвали жителей и гостей регионов не планировать маршруты своих поездок через Крымский мост. Движение рекомендуется осуществлять через новые регионы РФ.


Специалисты министерства транспорта приводят данные о состоянии Крымского моста на данный момент.

В сообщении говорится, что со стороны Крыма есть повреждение автодорожного полотна на пролётах моста. Добавляется, что сами конструкции пролётов с опор не сходили, как это изначально сообщалось отдельными ТГ-каналами.

Из сообщения ведомства:

В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор. Обследование состояния моста продолжается.

В министерстве транспорта указали на то, что в связи с повреждением дорожного полотна Крымского моста водителям нужно учитывать возможность движения по дорогам через новые регионы страны.

Крымский мост - самый длинный мост в Европе. Осенью прошлого года украинские спецслужбы организовали и провели теракт на этом объекте транспортной инфраструктуры России, позднее признав свою причастность.
Использованы фотографии:
ВК/Крымский мост
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29 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:15
    -1
    Будем ждать официальных сообщений , не надо разгонять панику и идти на поводу у ципсошников.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 07:16
      +8
      Цитата: Ирек
      Будем ждать официальных сообщений , не надо разгонять панику и идти на поводу у ципсошников.

      Шел второй год СВО.
    2. Shrpv
      Shrpv Сегодня, 07:16
      +16
      Пора уже снести все до одного мосты через днепр. Особенно в Киеве. Ночью. Чтоб мирняка поменьше погибло. И поставки вооружений на восток осложним
    3. ИгорьПушкино
      ИгорьПушкино Сегодня, 07:17
      0
      Не очень,всё хорошо конечно это.Но факт:движение на автомобильной части моста нарушено.
    4. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:17
      0
      Ирек hi будем ждать что СДЕЛАЮТ наши руководители, а ципсота работала и работает да и будет работать, главное чтоб "блюдо" не слишком охладили.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    +4
    есть повреждение автодорожного полотна на пролётах моста
    Одного удара было мало??? Будем дальше играть в благородство?
    1. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 07:25
      +1
      Если бы СВО была именно военная операция и ей занимались чисто военные .....то давно бы все закончилось, по-моему это давно понятно ..а так идёт политическо- коммерческая операция ....а там другие правила
    2. unhappy
      unhappy Сегодня, 07:27
      +1
      Я помню как наши хвалились что на испытаниях ракеты "попадают в колышек" на полигоне в Камчатке. Не проблема заменить ядерные боеголовки на дюжине не новых ракет на обычный гексаген и с учётом энергии баллистической ракеты получить эффект 5-10 тонной бомбы. Любой мост развалиться! Хватит церемониться am
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 07:33
        +2
        Цитата: unhappy
        Любой мост развалиться ДОЛЖЕН! Хватит церемониться

        Какие там церемонии? Обычные сделки...с совестью...
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 07:39
        +1
        . Не проблема заменить ядерные боеголовки на дюжине не новых ракет на обычный гексаген

        Ядерная или нет, но это баллистическая ракета. И как и в случае с испытаниями, необходимо будет предупреждать все страны о её запуске. Те же мерикосы ведь не могут быть уверенными, что боеголовка неядерная и летит она не к ним. Может случиться война. Причём мы в этой ситуации останемся пострадавшими. Если уж запускать баллистические ракеты, то без предупреждения, ядерные, и сразу все
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:27
      +1
      rotmistr60, даже и не сомневайтесь, будем, и ОНИ это знают потому и продолжают.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:36
      +2
      Опять вопросы а досмотру машин.Собрали многоаилометровую очередь.И?Да такое будет регулярно совершаться,пока мы не снесем украинство,как идею,как государство.И еще.Взрывчатку везут машиной.Водитель стопудово-не в курсе.Подрыв происходит по трекеру ,установленному в машину.Нельзя как то глушить это на мосту?
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 07:47
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Опять вопросы а досмотру машин.Собрали многоаилометровую очередь.И?Да такое будет регулярно совершаться,пока мы не снесем украинство,как идею,как государство

        Осмотры велись очень серьёзно . Проверяли ъхорошо . Но , на любой приём есть контр приём ... Что и как осуществили пока не ясно ... Что делать ? Я не глава Ген . штаба и не ВГК страны . Но логика подсказывает , что необходимо отрезать жидоукраЫну от границы с поляками и румынами ., отнять море , и уничтожить фекальных крыс зелю и его гоп компанию . Чего желаем ? Кого жалеем ? Наших граждан ни кто не жалеет .
  4. anjey
    anjey Сегодня, 07:20
    +5
    Очередной акт "краинского "(американского)терроризма,Банковую в руины -это еще самый безобидный ответ международным бандитам....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:29
      +4
      anjey hi, много чего "поломали" после ударов по КРЕМЛЮ????
      1. anjey
        anjey Сегодня, 07:31
        0
        Медлено запрягаем,как в пословице.....
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:34
          +4
          anjey, я бы сказал что ещё лошадь даже со стойло не вывели.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:38
          +3
          Еще не запрягли?Второй год успехов и поражений на этой вой...,тьфу-СВО.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:21
    0
    Добавляется, что сами конструкции пролётов с опор не сходили, как это изначально сообщалось отдельными ТГ-каналами.

    За попытки хайпануть на жареных новостях пора закрывать трепачей на приличный срок. Иначе их не угомонить. Это касается и некоторых тутошних сплетников.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:32
      0
      Tagan hi, согласен обстановка что на фронте, что в тылу нервная, а эти пишут лишь бы погромче да в первых рядах а потом, ну поторопились, ну не проверили, ну мы хотели как лучше.
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:28
    +1
    Можно было и фото с места происшествия приделать, чтобы каким-то образом подтвердить правоту своих слов...
    Лучше один раз увидеть, прочитать сто статей чем сто раз услышать!
    yes
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 07:37
      +1
      Видео есть в телеграм «Паромная переправа Керчь».Видно, что автомобильный пролёт сдвинут.
  9. Sith
    Sith Сегодня, 07:30
    0
    Опять мост ... вот прям жгёт он у некоторых одно место
  10. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:31
    +3
    Шо, опять? Новости с утра :(
    Надеюсь никто не пострадал
    Удивляет многокилометровая очередь на мост, идёт война, там не спокойно, военные там и так в напряжении и любители пляжей добавляют работы. Но нет, поток леммингов не иссякает, пока вот колонну отдыхающих не накроют, ничего не дойдет.
    1. Всем_Добра
      Всем_Добра Сегодня, 07:46
      0
      Ну если бы ты новости читал , то узнал бы что 2 человека погибли . Что власти сами говорят что в крыму безопасно и приезжайте. Это вопросу кто виноват в том числе
  11. Комментарий был удален.
  12. ilpine
    ilpine Сегодня, 07:36
    +1
    2 человека погибло, родители девушки 14 лет из Белгорода, она сама госпитализирована. Пролёт моста сошёл с опор.
  13. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:43
    +1
    пролет снова сошел с места с пазов и даже если не упал в море то все рпвно его надо сначала снять и потом поменять на новый ..а это такая же работа минимум на пол года как и первый раз.
  14. Комментарий был удален.
  15. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 07:46
    0
    Цитата: Датчанин
    Если бы СВО была именно военная операция и ей занимались чисто военные .....то давно бы все закончилось, по-моему это давно понятно ..а так идёт политическо- коммерческая операция ....а там другие правила

    когда гибнут люди,все правила должны идти к чертям собачьим
  16. Алексей Красногорский
    Алексей Красногорский Сегодня, 07:50
    0
    Какое, нах, ЧП? "Произошёл хлопок"? Называйте уже хотя бы вещи своими именами, не бесите народ