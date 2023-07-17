Поражены объекты размещения личного состава и техники ВСУ в Краматорске, Курахово, Запорожье и в Днепропетровской области

В ночное время суток продолжилось нанесение ударов по объектам киевского режима на различных территориях, в том числе на оккупированных противником территориях российского Донбасса и других новых регионов РФ.
Известно о поражении объекта размещения личного состава противника и уничтожении склада оружия и боеприпасов в оккупированном ВСУ Краматорске. Там, как сообщают местные жители, в результате прилёта возникла детонация.
В оккупированном ВСУ Курахово в ночное время суток также прогремели несколько мощных взрывов.
Сообщается о взрывах в Запорожье. При этом запорожцы сообщают о мощных прилётах при отсутствии информации об объявленной воздушной тревоге. Это может свидетельствовать и о проблемах с ПВО. По предварительным данным, объекты противника были поражены не только ударными БПЛА типа «Герань», но и ракетами.
Известно о взрывах в оккупированном войсками киевского режима Херсоне. Поражены наблюдательные пункты противника, расположенные на правом берегу Днепра, вместе с самими «наблюдателями».
Громко было и в Днепропетровской области. Сообщается о прилётах по местам размещения личного состава и техники ВСУ. По некоторым данным, один из взрывов прогремел на объекте, где шло доукомплектование одной из бригад, понесшей значительные потери в районе Артёмовска.