Многие будут привлечены к ответственности, но это будут не миллионы и даже не сотни тысяч. Может быть, 10 000

После "освобождения" Крыма украинской армией на полуострове будет проведена чистка, об этом заявила в интервью Newsweek представитель Зеленского по так называемой "автономной республике Крым" Тамила Ташева.В Киеве в открытую заявляют о готовящихся чистках на полуострове после его, так сказать, "освобождения". В интервью американскому изданию Ташева заявила, что у властей Украины имеются уже составленные планы по дальнейшей судьбе полуострова, осталось только его "освободить" от присутствия российской армии.По словам представительницы офиса Зеленского, полуостров будет полностью очищен от россиян, на данный момент планируется выдворить из Крыма до 800 тысяч российских граждан и тем самым освободить "незаконно захваченные" украинские земли. Также будет проведена чистка среди "украинских граждан", проживающих в Крыму, но много народа Ташева обещала не наказывать, в планах Киева посадить тысяч десять "сочувствующих" российской власти, остальным сделают внушение и не будут допускать на руководящие должности.- размечталась Ташева.Ранее представительница Зеленского заявила, что на "освобожденных" территориях Крыма власти Киева намерены выращивать марихуану, конечно же, "в медицинских целях". После легализации каннабиса на Украине намерены развернуть целое производство лекарств на его основе для поставок за рубеж. Причем это было запланировано еще год назад и согласовано с западными партнерами. Украину планомерно превращают во второй Афганистан.