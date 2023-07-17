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Перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate планируют выпускать в трёх модификациях

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Перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate планируют выпускать в трёх модификациях

Российский перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate, разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией, будет выпускаться в трех вариантах. Это следует из документов российской Федеральной службы по интеллектуальной собственности.


ОАК планирует выпускать новый истребитель в трех модификациях: одноместной, двухместной и в качестве беспилотного самолета, такой вариант тоже разрабатывается, судя по документам, имеющимся в распоряжении ТАСС. Патенты на все три версии зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Другие подробности пока отсутствуют.

Ранее сообщалось, что установочная партия истребителей Су-75 будет выпущена в 2026 году, такие планы имеются у компании "Сухой", входящей в ОАК. Перед этим корпорация планирует построить четыре опытных образца истребителя, которые и будут участвовать в испытаниях. Опытные образцы появятся в 2024-2025, установочная партия в 2026, а серийные поставки нового истребителя начнутся в 2026-2027 годах. Напомним, что установочная партия представляет собой промышленную партию каких-нибудь изделий, в данном случае истребителей, изготовленную для подтверждения готовности к серийному производству.

Новый российский перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate впервые показали на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разработан с учетом поставок как российским ВКС, так и иностранным заказчикам, он изначально создается с открытой архитектурой, позволяющей адаптировать его под конкретный заказ.

Заявленные характеристики: скорость - до 2М, дальность полета - до 3 тысяч км, масса боевой нагрузки - 7,4 тыс. кг. Установлен радар с АФАР, система круговой оптической и радиотехнической разведки, встроенная система радиоэлектронных помех, оптическая прицельная система, система широкодиапазонной связи.
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48 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:09
    +9
    Зная,с каким трудом у нас происходит рождение и выпуск новейшей техники,насчет сроков не зарекался
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:10
      +8
      Ну там многое возьмут от Су-57М ,тот же двигатель Изделие 30,материалы планера, авионику,АФАР.Опять же есть опыт эксплуатации Су-57 и С-70 Охотник.Так что не удивительно что будет и беспилотная версия Разгрома (Су-75).

      ОАК планирует выпускать новый истребитель в трех модификациях: одноместной, двухместной и в качестве беспилотного самолета, такой вариант тоже разрабатывается, судя по документам, имеющимся в распоряжении ТАСС.


      Очень нужный перспективный проект.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 08:27
        +6
        Цитата: Orange-Bigg
        Так что не удивительно что будет и беспилотная версия Разгрома (Су-75).

        Ну да... раз плюнуть ! Сколько уже "навыпускалось" беспилотных вариантов пилотируемых самолётов ! И АР-10, и Як-133... !
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 10:25
          +1
          что то ничего не слышно про разработку истребителя вертикального взлёта СВВП по типу Як-141
      2. frruc
        frruc Сегодня, 08:31
        +3
        Для производства Су-75 рассматривались как отечественные , так и иностранные инвесторы. В свете последних событий это под вопросом.
        1. Johnson Smithson
          Johnson Smithson Сегодня, 09:54
          0
          Так он и создается на экспорт. Это инициативная разработка Сухого, от ВКС на него нет заказа.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 10:19
            0
            Цитата: Johnson Smithson
            Так он и создается на экспорт. Это инициативная разработка Сухого, от ВКС на него нет заказа.


            Он создаётся не только на экспорт.
        2. Комментарий был удален.
      3. topol717
        topol717 Сегодня, 09:26
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Ну там многое возьмут от Су-57М ,тот же двигатель

        Как тот же двигатель?
        Су-57 2 двигателя по 8800 тяги, если поставить 1 такой, то самолет получиться очень маленьким и явно не сможет поднять 7,5 тонн боевой нагрузки.
        1. Johnson Smithson
          Johnson Smithson Сегодня, 09:57
          0
          Там такой же двигатель АЛ-41Ф1.
          Он и меньше и легче Су-57.
        2. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 09:57
          +1
          максимальная тяга двигателя «Изделие 30» достигает 11000 кгс, форсажная – 18000 кгс
        3. Комментарий был удален.
        4. Deadушка
          Deadушка Сегодня, 10:18
          0
          У F-16 в безфорсаже тяги около 8т. и прекрасно летает себе. winked
    2. Labrador
      Labrador Сегодня, 08:12
      +2
      Зная,с каким трудом у нас происходит рождение и выпуск новейшей техники,насчет сроков не зарекался


      Расскажите, будьте любезны, где происходит быстрее?
      1. dimy44
        dimy44 Сегодня, 08:38
        +6
        Расскажите, будьте любезны, где происходит быстрее?
        А я знаю где происходило быстрее. Когда Берия завод посещал.
        1. AlexVas44
          AlexVas44 Сегодня, 09:30
          0
          [/quote]А я знаю где происходило быстрее. Когда Берия завод посещал.[/quote]
          А И.Сталину и посещать не было необходимости. Телеграммы или письма было достаточно. lol
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:51
        +2
        Быстрее происходит(к сожалению) сваливание с контракта наших защитников Родины.Когда надо получать плюшки,они в первых рядах,когда Родина приказала идти на защиту ,многие тупо отвалили в сторону..Что то забыли про это.А ведь и следовало с такими разобраться
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:17
      +9
      Очередная "новость" из разряда "будет", "планируется" и пр... Как говорит пословица: "Улита едет, когда-то будет"... Хоть напомнили что что-то такое на выставке показывали..., а то народ забывать начал... а то смотрят на фотографии т-54-55-62... и забывают, что у нас вон какие девайсы есть! , пардон" -будут"...
    4. monetam
      monetam Сегодня, 08:25
      +1
      Сейчас может быть и быстрее. Разработка и внедрение новых видом техники стала ощутимо быстрее с началом СВО.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:36
        +4
        monetam
        Вы шутите? Хоть один квадрокоптер внедрили? По честному?!
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 08:47
          -1
          Цитата: Владимир80
          monetam
          Вы шутите? Хоть один квадрокоптер внедрили? По честному?!


          Внедрили конечно.Если для вас это новость.
          Российские модели.
          ZALA 421-21
          ZALA 421-21 имеет следующие параметры:

          Радиус действия машины: 2 км;
          Длительность пребывания в воздухе: 40 минут;
          Размеры (без батареи): 600x520x75 мм;
          Максимальная скорость: 40 км/ч;
          Взлетный вес: 1,5 кг;
          Весовые параметры полезной нагрузки: 300 г;
          Предельный потолок: 1000 м;
          Емкость АКБ: 10 Ач.


          Supercam X6M2
          Разработчикам удалось создать машину с рабочей диагональю 920 мм. В максимальной конфигурации она весит порядка 4,5 кг и может продержаться в воздухе около часа. Радиус действия X6M2 также достаточно велик – до 10 км. Полеты можно проводить в любое время суток в относительно сложных метеоусловиях. Услуга автоматического планирования полетного задания способна полностью исключить внешнего пилота из непосредственного процесса управления.


          Технические характеристики:
          Габаритные размеры: 0,87×0,92×0,3 м;
          Взлетный вес (максимальный): 4,5 кг;
          Скорость полёта (максимальная): 50 км/ч;
          Время пребывания в воздухе: 1 час;
          Предельная дальность: 10 км;
          Предельная высота полета: 2,1 км.


          Конвертоплан Эра-101
          Габариты: 1,3×1,1×0,4 м;
          Предельный взлетный вес: 24 кг;
          Предельная скорость: 230 км/ч;
          Предельная дальность: 120 км;
          Продолжительность полета: 1 час.

          https://mykvadrocopter.ru/russkie-kvadrokoptery/

          Есть ещё Гранад ВА-1000, Гранат-6, Колибри-6, AirScout, Геоскан 501 и пр.

          Технические характеристики Нелк В4:
          Габаритные размеры: 1050х1050х430 мм;
          Предельный взлетный вес: до 12 кг;
          Крейсерская скорость: 40 км/ч;
          Максимальная скорость: 70 км/ч;
          Предельная дальность: 5 км;
          Предельный потолок: 1000 м;
          Предельное время полета: 55 минут;
          Масса полезной нагрузки: до 1,5 кг.

          Грифон-41 ставятся электромоторы, которые способны обеспечить машине скорость в 45 км/ч.
          Технические характеристики:
          Габариты: 850x850x30 мм;
          Предельный взлётный вес: 7,5 кг;
          Предельный вес полезной нагрузки: 2,5 кг;
          Максимальная скорость: 45 км/ч;
          Дальность полета: 15 км;
          Потолок: до 1000 м;
          Продолжительность полета: до 60 минут.
        2. KJIETyc
          KJIETyc Сегодня, 08:52
          +2
          Внедрили, только гражданские конторки, а не chМО рф )) А мо на мотолыги башни пулеметные ставит корабельные и т-55 с консервации снимает ))
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:39
        +4
        Цитата: monetam
        Сейчас может быть и быстрее.

        Так всегда бывает перед выборами...
        Цитата: monetam
        Разработка и внедрение новых видов техники стала ведётся ощутимо быстрее с началом СВО.

        Ускоренное внедрение особо нового с началом СВО пока не сильно заметно, что не исключает увеличения количества прежнего.
        Отдаю предпочтение началу конца СВО, которое рано или поздно должно начаться. Причин для этого тьма.
    5. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 10:11
      0
      насчет сроков не зарекался

      это инициативная разработка КБ для экспорта, ВКС его не заказывало,
      так что сроки ни на что не влияют
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:18
    +4
    Планы, планы, это нормально в таком случае.
    А так, как случится, тогда будет что обсуждать.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:23
    +2
    На радио обычно дают ремарку "на правах рекламы", а потом начинают про чудо-фильтры воды рассказывать и прочую дичь... Поисковик Яндекса тоже так делает... К чему это я?
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:29
    +3
    Шикарный вид.. типа отвлечь публику от темы моста, в которых комментировать нельзя.
    ВО выбросило дежурную статейку
    1. kebeskin
      kebeskin Сегодня, 08:44
      -1

      Чтобы "зрада" от моста была не очень сильной, можно одержать "перемогу" с помощью новых технологий в авиаотрасли, чтоткогда то там что-то будет.
      Обычная игра в качели на психике людей.
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 08:53
      -1
      А что мост? Вас удивляет удар по важнейшему обьекту инфраструктуры во время войны? Может вы думаете что бывает 100 процентная система защиты, ПВО например? Не нагнетайте, мухи отдельно, котлеты отдельно. Су-75 будет, и будет вовремя, я только не в курсе как дела с изделием 30. Остальное не проблема, оно уже есть, только программное обеспечение нужно доработать под эту машину. Но ведь не зря айтишники освобождены от мобилизации.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:01
      -2
      . Шикарный вид.. типа отвлечь публику от темы моста, в которых комментировать нельзя.

      Разве что-то мешает комментировать? Ресурсов полно. А что автор статьи написал - тут уж извините,все вопросы к автору статьи request
      Только что вы про мост комментировать собираетесь? Есть какая-то информация? Я, например знаю, что мост есть, и на нём движение то ли затруднено, толи приостановлено.
      Да и вообще, если я, к примеру, про мост почитать захочу, то информацию не в статье про истребитель искать буду
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:32
    +4
    Заявленные характеристики: скорость - до 2М, дальность полета - до 3 тысяч км, масса боевой нагрузки - 7,4 тыс. кг. Установлен радар с АФАР, система круговой оптической и радиотехнической разведки, встроенная система радиоэлектронных помех, оптическая прицельная система, система широкодиапазонной связи.

    Надо бы запомнить...Через год-два - сравним...
    Просто хочется верить, что после марта 2024 года начнётся новая эра в истории Государства Российского...Или продолжится старая...
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 08:37
      +6
      К сожалению ничего не изменится после марта 2024 года. Если за полтора года войны ничего не изменилось , то и ждать перемен не стоит. А вот опасаться года 1916го ох как надо бы ..
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:07
        +2
        опасаться года 1916го ох как надо бы

        ну в 1916 был еще брусиловский прорыв... а вот потом да... но судя по активности "патриотов" (в кавычках, заметьте), все идёт к сценарию 1917го...
    2. Тихонов_Александр
      Тихонов_Александр Сегодня, 09:11
      +4
      Уважаемый ROSS 42 (Юрий Васильевич)!
      Новая эра - это смена капитализма (в настоящее время ещё начального, когда ещё не всё поделили между собой власть, денежные мешки, уголовники) на социалистический. Но этого не будет - не отдадут нынешние хозяева страны захваченную власть. Поэтому - либо останется несменяемый галерный раб, либо его клон ( за спиной которого будет мелькать нынешний гарант). Так что и мечтать о светлом будущем просто не стоит - бесполезно и вредно.
      Жаль, конечно, но такова наша и страны судьба.
  6. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 08:38
    +4
    Удивительно как много можно узнать о планах производства из обычной патентной заявки.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:40
    -1
    Цитата: Владимир80
    На радио обычно дают ремарку "на правах рекламы", а потом начинают про чудо-фильтры воды рассказывать и прочую дичь... Поисковик Яндекса тоже так делает... К чему это я?

    Видимо, к чему и обычно. Вы очень предсказуем.))
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:42
    0
    Перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate планируют выпускать в трёх модификациях

    Друг-гвинеец так и прёт —
    Всё больше отставание.
    Ну, я надеюсь, что придёт
    Второе мне дыхание.

    Потом я третье за ним ищу,
    Потом — четвертое дыханье…
    Ну, я на пятом, конечно, сокращу
    С гвинейцем расстоянье!

    За двумя зайцами погонишься, а там и третий появится...
    Знаю одну модификацию из трёх...пальцев
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:46
    +8
    Я знаю, что мой комментарий слишком короткий, но выражу свое отношение к этим заявлениям ОАК только двумя словами:
    ОЧЕРЕДНАЯ БРЕХНЯ.
  10. km-21
    km-21 Сегодня, 08:49
    +1
    Для противостояния с НАТО этот самолет был нужен еще позавчера на этапе сдерживания. А сегодня мы уже проскочили этап сдерживания и вплотную подошли к этапу обмена ядерными ударами. Поэтому нужны не истребители а стратегические ракеты и торпеды с их носителями.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:22
      +2
      нужны не истребители а стратегические ракеты и торпеды с их носителями

      может вы и правы, но мне кажется кураторы мвф запретили РФ применять данные средства с начала войны, а теперь уже поздно их применять
  11. Damir_N
    Damir_N Сегодня, 08:49
    +3
    КБ Микояна имело огромный опыт конструирования подобных ЛА,но теперь увы- МиГа больше нет. С трудом в голове укладывается.Профукать целую конструктроскую школу.
  12. pavelpavel
    pavelpavel Сегодня, 08:52
    +2
    А НАТО-МВФ-Минфин, ЦБ России? С этого надо начинать, не про сроки же спрашивать!
  13. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 08:52
    +1
    Да пусть уже начинают выпускать, пока только разговоры.
  14. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:08
    0
    На данном этапе не верю я в БПЛА - истребитель...а ударный С 70 перспективнее в силу схемы планера.
    Для БПЛА Су75 нужно помимо самого совершенного борта и сенсоров , еще и сети , внешние сенсоры и тд. А просто ПУ для ракет , в том числе и в-в, может быть и С70.
  15. bandabas
    bandabas Сегодня, 09:17
    +3
    А может сначала СУ-57 до ума довести?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:25
      +1
      по уму - надо начинать с малого, и постепенно повышать уровень компетенций, но тут вспоминаешь что мы не можем наладить выпуск современных аналогов ан-2 и ан-26...
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:30
      +1
      Вот это действительно здравая мысль, а то одно до ума не довели, а уже за другое схватились hi
  16. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:25
    0
    Медленно, жаль, но быстро ничего, похоже, не делается.
    Хотя порадовала сама новость о самолете, я уже думал, что 75-й просто похерили, замели веником в дальний угол, как и многое другое.
    Вот о Курганце нет вестей, о Бумеранге тоже тишина, Коалиция вроде есть, но воюют на старушках Акациях и Гвоздиках, на Мсте, Армата где-то по окраинам прячется и так много многое другое.
    Фашисты смелее пробуют свои образцы оружия, то морские беспилотники завезли, то Сторм Шедоу, то Скальпы и т.д., не стесняются.
    Тут мы с ними, пожалуй только в одном синхронно работаем и даже опережем - на выкате старойтехники и оружия - мы-Т-54,Т-55, Т-62, они кассетные боеприпасы времен Вьетнамской войны и ЗРК Хок.
  17. Р_С_Ф_С_Р_
    Р_С_Ф_С_Р_ Сегодня, 09:27
    +2
    Они тридцатилетний Ил-96 повторяют с огромным трудом, по одной штуке в пятилетку, для Безальтернативного. Не в силах повторить, когда-то серийный Ил-114, который не надо разрабатывать, его Советы уже когда-то разработали, от постоновления, до взлёта, за 4 года.
    А этот многострадальный Су-57? О майгот, 13 лет всё испытывается и испытывается. Советы его списали бы ещё в нулевых, как что-то бесперспективное для войн будущего, а у этих ... ну да, к знаменитому ноне 2030 ожидайте, а потом перенесут на 2040, ибо проклятая америка мешает т.к. очень боится нашей советской пушки, автомата, танка, ми-28, ту-160 ... продолжайте.

    А кто-нить помнит про программу 2020? А про самолёт-2020? А вертолёт, а двигатель?
    А я помню. Помню о программах "вставания с колен" конкретно авиации, начиная с 2002, после которых лучще не становилось. Традиция нарушена не будет, т.к. это и есть истинная цель.
    Это ведь простая логика, какая стоит цель - такие и результаты. У Советов стояли цели - результаты известны, хотя мешали им сильнее. У этих результаты известны - значить такие и цели, можете не сумлевайтся.
    Советы обновляли парк каждые 10-15 лет, а у этих? Правильно, распилы и откаты, как с теми Аэробусами в нулевых, или Мерседесами, или ... или ... или ....
    А архаичное советское ещё полетает, постреляет, пешком походит, лишь бы не сдохли все, а то французским правнукам не кого будет доить в своих русских имениях (колониях), вон, даже программы по размножению всё принимают, да и то для распила и как и прежде, у челяди ежегодный стабильный минус миллион.
  18. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 10:07
    0
    Может уже всё таки будут писать и выдумывать названия на русском языке? Зачем эта англосакщина? Для кого? Кому надо, пусть переводят с русского на свой язык