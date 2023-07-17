Перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate планируют выпускать в трёх модификациях

Российский перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate, разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией, будет выпускаться в трех вариантах. Это следует из документов российской Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
ОАК планирует выпускать новый истребитель в трех модификациях: одноместной, двухместной и в качестве беспилотного самолета, такой вариант тоже разрабатывается, судя по документам, имеющимся в распоряжении ТАСС. Патенты на все три версии зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Другие подробности пока отсутствуют.
Ранее сообщалось, что установочная партия истребителей Су-75 будет выпущена в 2026 году, такие планы имеются у компании "Сухой", входящей в ОАК. Перед этим корпорация планирует построить четыре опытных образца истребителя, которые и будут участвовать в испытаниях. Опытные образцы появятся в 2024-2025, установочная партия в 2026, а серийные поставки нового истребителя начнутся в 2026-2027 годах. Напомним, что установочная партия представляет собой промышленную партию каких-нибудь изделий, в данном случае истребителей, изготовленную для подтверждения готовности к серийному производству.
Новый российский перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate впервые показали на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разработан с учетом поставок как российским ВКС, так и иностранным заказчикам, он изначально создается с открытой архитектурой, позволяющей адаптировать его под конкретный заказ.
Заявленные характеристики: скорость - до 2М, дальность полета - до 3 тысяч км, масса боевой нагрузки - 7,4 тыс. кг. Установлен радар с АФАР, система круговой оптической и радиотехнической разведки, встроенная система радиоэлектронных помех, оптическая прицельная система, система широкодиапазонной связи.