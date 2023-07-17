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Британская пресса: на саммите НАТО Зеленский выглядел как бедняк во время пира

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Британская пресса: на саммите НАТО Зеленский выглядел как бедняк во время пира

Западные эксперты продолжают давать оценки и представлять свои варианты анализа итогов саммита НАТО, который 11-12 июля проходил в литовской столице.


Так, в британской The Guardian вышла статья, в которой говорится, что саммит в Вильнюсе для Зеленского стал настоящим провалом.

Из статьи:

Когда другие лидеры общались друг с другом, обсуждали возможную сделку (по Швеции) с Эрдоганом, Зеленский выглядел как бедняк во время пира.

Британские журналисты пишут о том, что Зеленский был растерян, а на его лице часто появлялась «покорная улыбка». При этом добавляется, что плохой новостью для Зеленского стало то, что Эрдоган фактически зажёг «зеленый свет» для вступления в НАТО Швеции. Это говорит о том, что в НАТО при всех своих заявлениях о единообразном подходе к принятию стран в альянс, подход этот всё же меняют – в зависимости от того, какая страна подала заявку на членство.

В других британских изданиях акцентируют внимание на заявлении главы Минобороны Британии Бен Уоллеса, который призвал главу киевского режима быть благодарным НАТО за оказываемую помощь. Тогда же Зеленский позволил себе выпад в адрес Уоллеса, заявив, что он и так благодарит НАТО постоянно, и добавив, что в таком случае британский министр сам должен показать пример, чтобы он (Зеленский) понял, как именно нужно благодарить. Британские журналисты назвали этот выпад Зеленского «проявлением неуважения и одновременно нервозности».
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:25
    +9
    ... чтобы он (Зеленский) понял, как именно нужно благодарить.

    На колени и лизать ботинки своим спонсорам, чего Зеле не понятно то? laughing
    Старательно лизать. Перед лизанием рот обязательно прополоскать.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:44
      +5
      Цитата: Nexcom
      ... чтобы он (Зеленский) понял, как именно нужно благодарить.

      На колени и лизать ботинки своим спонсорам, чего Зеле не понятно то? laughing
      Старательно лизать. Перед лизанием рот обязательно прополоскать.

      Вы предлагаете слишком не толерантный вариант благодарности. Нужно благодарить по-европейски: чёрный костюм из латекса и тд.
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 09:12
        +1
        чёрный костюм из латекса и тд.

        Ну, мы же не знаем, а что там, так сказать, в кулуарах происходило... drinks
  2. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 08:27
    +5
    Такова доля зели. Смоктать ему непересмоктать! Он и жинку к этому делу привлек и (не надеясь на семейные скромные навыки) весь свой "квартал"
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:28
    +5
    Да уже исправился он, в коротком ролике 48 раз уже сказал спасибо.....Покаялся перед спонсорами и донорами.
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. dimy44
    dimy44 Сегодня, 08:31
    +7
    назвали этот выпад Зеленского «проявлением неуважения
    Так ведь они сами искусственно вознесли до небес, носились с ним как курица с яйцом, парниша уверовал в свою сверхважность и путает берега
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:32
    +1
    И к чему это ? Как выглядел и все остальное . Все участники решительно подтверждают , что Украина однозначно будет в нато . Фины уже там , шведы одной ногой. Европа вооружается, усиливает армии, вот они результаты сво.
    А тут статья - выглядел бледно
  8. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 08:32
    0
    Думаю такими темпами ему скоро запад начнёт припоминать основную профессию - клоун )))
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:35
    +4
    Британская пресса: на саммите НАТО Зеленский выглядел как бедняк во время пира
    . Редкий случай на таких сборищах.... даже выглядело так, как оно есть.
  10. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 08:37
    +5
    Выглядел он там вполне обычно - как наркоман, вор и убийца.
    Он всегда так и выглядит, ибо всем этим и является.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 08:40
      +7
      Цитата: Kuroneko
      Выглядел он там вполне обычно - как наркоман, вор и убийца.
      Он всегда так и выглядит, ибо всем этим и является.

      Как бы он не выглядел.но они в серьёз воюют,а не заключают договорняки и не чертят разноцветные линии,а на ВО взяли моду удалять все комменты под неугодными новостями, т.е. свободы высказываниям и заслуженной критике уже твёрдое нет. Может администрация сайта поголовно вступила в ЕР?
      1. Серж9901
        Серж9901 Сегодня, 09:47
        0
        Да неет, в Ер берут тех кто очень много ворует . Тут просто обычное русское "между барами и холопами " . Вся сво так построена - разрывной диссонанс между капиталом и простым народом в том случае когда капитал нужно защищать (может потерять всё) , а народу это ну совсем неинтересно . При этом капитал всю дорогу издевается и унижает народ . Даже доселе "железный" надсмотрщик от капиталистов что-то сдулся и обмяк последнее время , все всё понимают .
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:48
    +4
    Британская пресса: на саммите НАТО Зеленский выглядел как бедняк во время пира

    А кем выглядело это НАТО, пригласившее на встречу нациста?!
    Назовите хотя бы две причины считать вас рангом (статусом) выше...
    Вы - нищие...духом...
    Вам пора выдавать свидетельство о (духовной) бедности (нищете).
  12. Born
    Born Сегодня, 09:09
    0
    Так Запад Зеленскому обещал всяческую помощь, чтобы он не подписывал никаких соглашений, а начал сопротивляться. Понятное дело Зеленский недоволен - какие-нибудь 20-30 танков раз в полгода погоды не сделают, война идет, люди гибнут.
  13. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 09:19
    0
    А наш бы выглядел, как настоящий лидер великой страны, только вот мало куда его пускают!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:40
      -1
      И что? Зачем ему куда-то ездить... сами приезжают, да ещё и звонят.
      К тому ж, далеко не всех пускают и слушают.
      Ситуация вполне классическая.
    2. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: УАЗ 452
      только вот мало куда его пускают!

      помнится был такой саммит G8... самый последний. Путина там хотели поставить как Зелю, тот досрочно уехал, заявил что типа есть более важные дела.
  14. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:40
    +1
    НАТО- прагматическая контора. Неужели, укры на столько глупы,забиты и невменяемы,что никак не поймут главного- нищая и коррумпированная Украина - не нужна в ЕС а тем более,в НАТО. Украина- резервация в которой компактно проживает дешевая рабочая сила. Данная резервация даже,имеет свой флаг,герб и гимн. Все просто.
  15. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 09:47
    0
    Напоминает как алкаши или бомжи у какого-нибудь уличного кафе - "Бутылочка не нужна, можно забрать?" Так и Зеля на этом саммите.