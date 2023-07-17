Британская пресса: на саммите НАТО Зеленский выглядел как бедняк во время пира

Когда другие лидеры общались друг с другом, обсуждали возможную сделку (по Швеции) с Эрдоганом, Зеленский выглядел как бедняк во время пира.

Западные эксперты продолжают давать оценки и представлять свои варианты анализа итогов саммита НАТО, который 11-12 июля проходил в литовской столице.Так, в британской The Guardian вышла статья, в которой говорится, что саммит в Вильнюсе для Зеленского стал настоящим провалом.Из статьи:Британские журналисты пишут о том, что Зеленский был растерян, а на его лице часто появлялась «покорная улыбка». При этом добавляется, что плохой новостью для Зеленского стало то, что Эрдоган фактически зажёг «зеленый свет» для вступления в НАТО Швеции. Это говорит о том, что в НАТО при всех своих заявлениях о единообразном подходе к принятию стран в альянс, подход этот всё же меняют – в зависимости от того, какая страна подала заявку на членство.В других британских изданиях акцентируют внимание на заявлении главы Минобороны Британии Бен Уоллеса, который призвал главу киевского режима быть благодарным НАТО за оказываемую помощь. Тогда же Зеленский позволил себе выпад в адрес Уоллеса, заявив, что он и так благодарит НАТО постоянно, и добавив, что в таком случае британский министр сам должен показать пример, чтобы он (Зеленский) понял, как именно нужно благодарить. Британские журналисты назвали этот выпад Зеленского «проявлением неуважения и одновременно нервозности».