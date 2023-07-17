Британская пресса: на саммите НАТО Зеленский выглядел как бедняк во время пира

Западные эксперты продолжают давать оценки и представлять свои варианты анализа итогов саммита НАТО, который 11-12 июля проходил в литовской столице.
Так, в британской The Guardian вышла статья, в которой говорится, что саммит в Вильнюсе для Зеленского стал настоящим провалом.
Из статьи:
Когда другие лидеры общались друг с другом, обсуждали возможную сделку (по Швеции) с Эрдоганом, Зеленский выглядел как бедняк во время пира.
Британские журналисты пишут о том, что Зеленский был растерян, а на его лице часто появлялась «покорная улыбка». При этом добавляется, что плохой новостью для Зеленского стало то, что Эрдоган фактически зажёг «зеленый свет» для вступления в НАТО Швеции. Это говорит о том, что в НАТО при всех своих заявлениях о единообразном подходе к принятию стран в альянс, подход этот всё же меняют – в зависимости от того, какая страна подала заявку на членство.
В других британских изданиях акцентируют внимание на заявлении главы Минобороны Британии Бен Уоллеса, который призвал главу киевского режима быть благодарным НАТО за оказываемую помощь. Тогда же Зеленский позволил себе выпад в адрес Уоллеса, заявив, что он и так благодарит НАТО постоянно, и добавив, что в таком случае британский министр сам должен показать пример, чтобы он (Зеленский) понял, как именно нужно благодарить. Британские журналисты назвали этот выпад Зеленского «проявлением неуважения и одновременно нервозности».