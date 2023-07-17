«Эта конструкция там явно лишняя»: В ГУР Украины цинично прокомментировали повреждение Крымского моста

В Киеве пока никак не отреагировали на повреждение Крымского моста, официальных заявлений со стороны представителей киевского режима пока не последовало, но некоторые комментарии все же появились. Как не трудно догадаться, о взрывах первыми заговорили в Главном управлении разведки (ГУР МОУ).
Первым взрывы на Крымском мосту прокомментировал официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. По его словам, никаких официальных заявлений в отношении причин повреждений от военной разведки не будет, но то, что мост поврежден - это Киев радует. Юсов повторил слова своего начальника Буданова, что мост над Керченским проливом "является лишним". Также представитель ГУР подчеркнул, что теперь у российской армии явно возникнут проблемы с логистикой, обеспечивать войска, находящиеся на полуострове, "станет трудно".
Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого мы не комментируем. Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя
- заявил Юсов.
Между тем украинская пресса пишет о причастности к взрывам на Крымском мосту Службы безопасности Украины (СБУ). При этом СМИ ссылаются на неназванные источники в силовых структурах страны. Утверждается, что операция была совместная, ее разрабатывали СБУ и ВМС Украины, для атаки якобы были применены надводные морские беспилотники.
Зато в оперативном командовании "Юг" ВСУ сходу отмели причастность украинских сил к повреждению Крымского моста, как заявила спикер командования Гуменюк, это все "российская провокация" с целью не продлевать зерновую сделку.
При тех беспрецедентных мерах безопасности, которые предпринимались долгое время россиянами вокруг Крымского моста, они, по всей вероятности, контролировали всю эту ситуацию и дальше разворачивается она по запрограммированному ими же сценарию
- заявила представитель командования.
На данный момент движение по автомобильной части Крымского моста остановлено, по железнодорожной движение поездов открыто в обе стороны.