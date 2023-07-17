Военное обозрение
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«Эта конструкция там явно лишняя»: В ГУР Украины цинично прокомментировали повреждение Крымского моста

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«Эта конструкция там явно лишняя»: В ГУР Украины цинично прокомментировали повреждение Крымского моста

В Киеве пока никак не отреагировали на повреждение Крымского моста, официальных заявлений со стороны представителей киевского режима пока не последовало, но некоторые комментарии все же появились. Как не трудно догадаться, о взрывах первыми заговорили в Главном управлении разведки (ГУР МОУ).


Первым взрывы на Крымском мосту прокомментировал официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. По его словам, никаких официальных заявлений в отношении причин повреждений от военной разведки не будет, но то, что мост поврежден - это Киев радует. Юсов повторил слова своего начальника Буданова, что мост над Керченским проливом "является лишним". Также представитель ГУР подчеркнул, что теперь у российской армии явно возникнут проблемы с логистикой, обеспечивать войска, находящиеся на полуострове, "станет трудно".

Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого мы не комментируем. Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя

- заявил Юсов.

Между тем украинская пресса пишет о причастности к взрывам на Крымском мосту Службы безопасности Украины (СБУ). При этом СМИ ссылаются на неназванные источники в силовых структурах страны. Утверждается, что операция была совместная, ее разрабатывали СБУ и ВМС Украины, для атаки якобы были применены надводные морские беспилотники.

Зато в оперативном командовании "Юг" ВСУ сходу отмели причастность украинских сил к повреждению Крымского моста, как заявила спикер командования Гуменюк, это все "российская провокация" с целью не продлевать зерновую сделку.

При тех беспрецедентных мерах безопасности, которые предпринимались долгое время россиянами вокруг Крымского моста, они, по всей вероятности, контролировали всю эту ситуацию и дальше разворачивается она по запрограммированному ими же сценарию

- заявила представитель командования.

На данный момент движение по автомобильной части Крымского моста остановлено, по железнодорожной движение поездов открыто в обе стороны.
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70 комментариев
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  1. Everevil
    Everevil Сегодня, 08:52
    +34
    Здание СБУ в Киеве лишнее и уродует вид древнего русского города. Давно просится надлежащая корректировка в общий архитектурный ансамбль! angry
    1. KAV
      KAV Сегодня, 08:55
      +23
      Цитата: Everevil
      Здание СБУ в Киеве лишнее
      Все эти нацисты там лишние. И чем скорее от них избавится земля Русская, тем меньше будет бед и горя.
    2. bandabas
      bandabas Сегодня, 09:10
      +6
      Давайте мыслитьглобальней. Вся конструкция Руины лишняя на планете Земля.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:22
        0
        согласен,
        нужен уже наступ со стороны Белоруссии, Брянска, Курска, Белгорода
        увеличить фронт на 1000 км
        пора уже заканчивать этот цирк
    3. lirik
      lirik Сегодня, 09:50
      +1
      Ох, как давно пора превратить в пыль и на этом месте воссоздать памятник погибшим от рук укрофашистов граждан.
    4. Комментарий был удален.
    5. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 09:53
      0
      Думаю зерновая сделка лишняя и улБанковая в целом.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:53
    +7
    «Эта конструкция там явно лишняя»: В ГУР МО Украины прокомментировали повреждение Крымского моста

    Там на территории ВНА собрано очень много лишних конструкций для буферной зоны...А сколько работы будет после отмены моратория на смертную казнь...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:08
      +8
      Цитата: ROSS 42
      .А сколько работы будет после отмены моратория на смертную казнь...

      Ваши слова да Богу в уши!! Или в уши ВВП? Интересно, до кого раньше дойдет такая молитва?
      1. AKuzenka
        AKuzenka Сегодня, 09:13
        +5
        Ваши слова да Богу в уши!! Или в уши ВВП? Интересно, до кого раньше дойдет такая молитва?
        Без разницы, оба услышат, но ни один не отреагирует. Один всеблаг и всех любит, а второй, он просто есть. И тоже любит и даже знаю что.
      2. lirik
        lirik Сегодня, 09:52
        0
        Время принятия решения по этому вопросу сжимается, как смертельно опасная пружина. Она нанесёт удар или по врагу, или по своим. Власть обязана принять решение в кратчайшие сроки...Но это моё, сугубо личное мнение, уважаемая Елена.
  3. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 08:53
    +9
    Теперь свиньи будут неделю шутить и изгаляться.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:55
      +9
      Цитата: MariaHess
      Теперь свиньи будут неделю шутить и изгаляться.

      Когда свинью режут - она громко визжит.
      Хотя про неё же говорят: визгу много, шерсти мало...
  4. Born
    Born Сегодня, 08:54
    +7
    И что? У нас тоже могут сказать, что эта страна на юго-западе явно лишняя)
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 09:13
      -1
      Крымский мост – больной вопрос

      Для России сейчас становится все более важным на ближайшие недели и месяцы обезопасить тыловое пространство. Украинцы теперь будут все больше и больше пытаться с Хирмасом и Ко атаковать внутренние районы. С целью уничтожения линий снабжения, складов оружия и гражданских зданий. В том числе Крымский мост

      Цель состоит в том, чтобы уничтожить русские Начублиниены настолько, чтобы на фронт больше не поступали припасы, чтобы украинцы могли успешно продолжить наступление.

      Железнодорожная линия в направлении Вольновача и перевалочные пункты особенно уязвимы.

      Если на фронт не прибудут новые свежие войска, боеприпасы, танки, оборона рухнет. Это украинский расчет.
      И украинцы будут не только ракеты и беспилотники пробовать, но и террористов. Большой задачей для России будет своевременное распознавание опасностей и успешное их предотвращение.

      Или Путин/Шойгу и другие генералы и т.д. сейчас дают солдатам столько мотивации и экипировки, что они могут победить украинские вооруженные силы на фронте в ближайшие три-четыре недели. Разумеется, с умом и совершенной тактикой и стратегией.
      1. tralmaster
        tralmaster Сегодня, 09:41
        +1
        Умник, ж/д то функционирует, а автодорогой только гражданские пользуютя. Военный транспорт давно идет через Мариуполь.
        1. stonks
          stonks Сегодня, 09:55
          +4
          Меня давно удивляет то, что по расписанию ходят поезда украинских железных дорог, удивляет, что разные мировые шишки без опасений ездят в Киев на фотосессии. И объяснение у меня одно: у руководства РФ на западе семьи, огромная недвижимость и капиталы.
        2. LeutnantTom
          LeutnantTom Сегодня, 09:59
          0
          Через Мариуполь уже давно проходят военные транспорты. И украинцы это тоже знают, предвидится, что следующие теракты будут на путях и вокзалах.
          А также железнодорожная ветка в сторону Волновача и перевалочные пункты.

          это логический вывод

          Так что делать
  5. Комментарий был удален.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:54
    +13
    Ну что,сегодня у них праздник.И казус у тех,кто обязан защищать стратегический обьект.
    1. Серж9901
      Серж9901 Сегодня, 10:09
      +1
      Не говори . Такая смачная звонкая оплеуха на людях ( какая уже ...) . Ох-ох-оох !
  7. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 08:55
    +3
    вроде там повреждена одна полоса, теперь снова реверс откроют?
    1. Plantagenet
      Plantagenet Сегодня, 08:59
      +2
      "Судя по всему, надводный дрон, или дроны целили в опору, но она им оказалась не по зубам. Убит один из двух пролетов автомобильной части моста. На каждом пролете две полосы движения.
      Но судя по фото, повреждения снизу получил и второй пролёт, поэтому даже если он способен выдержать легковой автотранспорт, вряд-ли найдётся должностное лицо, которое возьмёт на себя ответственность пустить по нему движение. Хотя, учитывая политический момент, могут и пустить каких нить тщей майоров показательно.
      Пролеты поставят недели за три. Ж/Д путь по всей видимости цел. " - Fighterbomber
      1. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 09:12
        -1
        Что то я сомневаюсь что это дрон, этак ему нужно было обогнуть полуостров Крым что бы дойти до моста, слишком долго и затратно и палевно. Возможно ДРГ запустила дрон с побережья Азовского моря
        1. solar
          solar Сегодня, 09:20
          +1
          Чтобы так повредить мост, как на фото, дрон должен быть тонну- другую весом. Навряд ли дрг разъезжают на фурах.
        2. Квинто
          Квинто Сегодня, 09:38
          +5
          А зачем ему что-то огибать? Это пластиковое говно прекрасно стартует из любого гражданского торгового судна, посмотрите сколько всяких сухогрузов, балкеров, контейнеровозов и прочего находится в акватории Чёрного и Азовского моря, с любого могли стартовать
      2. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 09:16
        -1
        2-3 недели не будет авто движения???? паромы даже с грузовым движением не справляются
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:05
      0
      Да,пролет просел с одной стороны.И похоже повреждена опора.На полотне повреждения не видно
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:56
    +14

    А вот отсутствием развалин ГУР МОУ, самого МОУ да и некоторых зданий в центре Kuivа я лично НЕ удовлетворен!
    Неужели будут ждать, пока не разнесут один из соборов в Кремле.
    Ведь "... в Кремле не было"
    1. solar
      solar Сегодня, 09:11
      +1
      Титаренко на Украине- национальный герой. В Киеве есть памятник военным летчикам, погибшим при освобождении Украины от фашистов, изображает Быкова в образе Титаренко.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 09:49
        +1
        Да да, он ещё Ой у лузи пел в фильме . А теперь нельзя
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 08:57
    +21
    Опять дыра в защите Крымского моста.
    Кто там ответственный? Золотов?
    Не, он свой, это он не виноват.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 09:04
      -3
      Цитата: faterdom
      Опять дыра в защите Крымского моста.
      Кто там ответственный? Золотов?
      Не, он свой, это он не виноват.

      скорее всего Пригожин и музыканты, это он раскачивает власть и играет под дудку хохлопитеков
    2. Комментарий был удален.
  10. Born
    Born Сегодня, 08:58
    +4
    Пишут, что использовали гидроциклы, которые почти под водой идут. Как их остановить, вот вопрос.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 09:00
      +23
      Цитата: Born
      Пишут, что использовали гидроциклы, которые почти под водой идут. Как их остановить, вот вопрос.

      Остановить очень просто. Не трепаться и предупреждать,а делать,то что завалялось. Но при этой.....такое вряд ли возможно. Сделку сегодня продлить надо.
    2. MariaHess
      MariaHess Сегодня, 09:11
      +9

      >Как их остановить
      Так. Изготовитель наш.
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 09:57
        +1
        Цитата: MariaHess
        >Как их остановить
        Так. Изготовитель наш.

        Не исключаю, что для кого то это откровение, наверное уже с восторгом изучают.
    3. SergLv
      SergLv Сегодня, 09:42
      +9
      Историю читать надо и перенимать опыт врага. Немцы перекрыли стальными сетями в несколько
      рядов финский залив, в борьбе с подводными лодками. У ов стоит подводная система обнаружения подводных объектов. А нам что мешает это делать? Дорого скажете? А мост ремонтировать, вернее опору и пролеты дешево. украинцы и те кто им помогает второй раз учат. А мы почему-то 6 мостов через Днепр не трогаем. А да, у нас же гуманизм и дружба народов. Мы же братья.
  11. cmax
    cmax Сегодня, 08:59
    +10
    Плохо. "Никогда такого не было и вот опять"..... Обидно конечно, что у этих скакуасов опять праздник.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:17
      -6
      у тупоголовых праздник только, остальные понимают все прекрасно что это только от бессилия на фронте
      1. Комментарий был удален.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:01
    +6
    И что?
    Война идёт и противник серьёзный, потери будут...
    1. Комментарий был удален.
  13. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  14. solar
    solar Сегодня, 09:03
    +4
    На самом деле ситуация непонятна тем, что остановили сообщение и автомобильным транспортом, и железнодорожным (некоторые пишут, что уже пустили) и паромную переправу, разве что ави не прервали. Это как должно выглядеть ЧП, чтобы все сразу остановить?
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 10:06
      0
      Паромная переправа была остановлена ещё с 16 июля из-за штормового предупреждения.
  15. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:05
    +3
    Все проходит, пройдет и это. А вот интересно, что в ответку будет?
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 09:11
      +3
      Цитата: Uprun
      Все проходит, пройдет и это. А вот интересно, что в ответку будет?
      ничего не будет. Мы не такие.
    2. Комментарий был удален.
    3. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 09:22
      +3
      А вот интересно, что в ответку будет?

      Зерновую сделку продлим.
  16. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 09:05
    +3
    Ну а теперь то начнём ? Или так и дальше будем сюсюкаться и беречь инфраструктуру 404 ?
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 09:16
      +1
      Могли бы начать, давно бы уже начали. Слишком много политических сдерживающих факторов.
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 09:19
      +7
      Цитата: VLAD-96
      Ну а теперь то начнём ? Или так и дальше будем сюсюкаться и беречь инфраструктуру 404 ?

      Так его для того и поставили,что бы свято берёг имущество работодателей. Ну на второй год войны уже понятно должно быть!
  17. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 09:09
    +2
    Единственный, кто лишний, это этот и его босс.
  18. Комментарий был удален.
  19. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:13
    +1
    Цитата: MariaHess
    Теперь свиньи будут неделю шутить и изгаляться.

    Все мы помним историю с почтовыми марками. Так что традиционно шуточки заканчиваются свинячим визгом.
  20. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:13
    +1
    Отвечать надо: что там ДАМ говорил по этому поводу?
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:24
    +1
    Цитата: Plantagenet
    "Судя по всему, надводный дрон...

    Повреждения в районе острова Тузла, если ничего не путаю. Разве что надводный дрон способен действовать как крокодил.
  22. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 09:25
    +2
    Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.

    Это скорее современная украинская власть лишняя.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 09:36
      0
      Цитата: Ru_Na
      Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя.

      Это скорее современная украинская власть лишняя.

      Пока доказывают обратное.
  23. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:28
    +3
    Может пора и по Банковской Искандерами прогуляться, там тоже много лишних конструкций застоялось.
    Пару Кинжалов Патриотам в пузо воткнуть, а то мы все охаем да ахаем - ах гады, вот сволочи...
    Доахаемся.
    Каждый безответный удар врага, это десять новых!
    Неужели кому-то это еще не понятно?
  24. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:29
    +1
    Надо быть готовым ко всяким неожиданностям... тезис известный, как и то, что ко всему и всякому, подготовится не возможно, увы! Вся история человечества об этом говорит, напоминает.
    Увы, в том, как напакостить ближнему, человек настолько изобретатель, что только диву даваться приходится.
  25. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 09:29
    +12
    Соплежуйство, безответственность ответственных и их безнаказанность и приводят к таким трагическим ситуациям. negative
    1. Комментарий был удален.
  26. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:38
    +3
    Не знаете, очередные "кары небесные" наши водители уже пообещали?
  27. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 09:40
    +1
    Мосты через Днепр почему ещё стоят !??
    Хватить воевать в понарошку !!!
  28. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:41
    +2
    Кастрюлеголовые и ципсота пусть порадуются великой перемоге. А по сути мост это всего лишь мост. С учетом сухопутного коридора в Крым значимость этого моста значительно снизилась. Можно в отместки даже не играть, надо продолжать выполнять глобальную задачу - в нато только львивская волость и в составе польши.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 09:56
      +2
      А не подскажите почему тогда люди через мост ездят, а не в объезд? Помнится недавно в новостях была инфа что там очереди из-за проверок были.
  29. К-50
    К-50 Сегодня, 09:43
    +2
    «Эта конструкция там явно лишняя»: В ГУР Украины цинично прокомментировали повреждение Крымского моста
    Меня смущает почему "Калибрами" этих клоунов ещё не накрыли?
    Мало они у нас ещё террактов провели?
    Лупите по ним так, чтобы они и во сне вздрагивали и холодным потом обливались.
    За одним и их кураторы прочувствуют. Что вы сними валандаетесь? Пары-тройки ракет пожалели? А они наших граждан, мирных, да и солдат жалеют? Мочите их всем чем можно.
    Денег жалко на дорогие ракеты? У вас олигархи дают деньги для всу, неужели для совей армии конфисковать в связи с этим нельзя? Бред какой-то!!!
  30. Cooper
    Cooper Сегодня, 09:49
    +4
    В Кремле долго ещё собираются откровенно затягивать эту т.н. СВО? Всё можно было закончить полным разгромом укрорейха достаточно быстро. Жёстко пресечь все основные пути/средства доставки западного оружия, ну и /возможно, как дополнение/ тотально лишить нацистскую украину электричества. Все средства для этого у России имеются. Нет лишь политической воли руководства...
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 09:53
      +2
      Цитата: Cooper
      В Кремле долго ещё собираются откровенно затягивать эту т.н. СВО? Всё можно было закончить полным разгромом укрорейха достаточно быстро. Жёстко пресечь все основные пути/средства доставки западного оружия, ну и /возможно, как дополнение/ тотально лишить нацистскую украину электричества. Все средства для этого у России имеются. Нет лишь политической воли руководства...

      Можно было закончить,почти и не начав,т.е. в течении первых двух недель,но яиц не оказалось,а ведь Киев был открыт и безоружен. Вот после чего пошло откровенное предательство. И не надо говорить про малое число войск и возможное окружение, быстрота и натиск,а там и не было бы политического руководства. Моль показала себя во всей красе.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:54
      -2
      хватит бредить про все средства!!!
    3. mark1
      mark1 Сегодня, 10:40
      0
      Цитата: Cooper
      В Кремле долго ещё собираются откровенно затягивать эту т.н. СВО?

      1 вар. 2024
      2 вар. 2030
  31. Комментарий был удален.
  32. Андрей НМ
    Андрей НМ Сегодня, 09:58
    +2
    А сколько "лишних" мостов у противника, через которые идут поставки В и ВТ? Но разрушить их - нет металла между ног. Да и, судя по всему, нет средств для этого. Уже даже не удивляет полная беззубость...
  33. Умальта
    Умальта Сегодня, 10:01
    0
    Стыдно, сколько можно испытывать жгучий стыд за страну, недостойно это Великой державы, пора отвечать, так чтобы и мысли не возникло об атаках, как на территорию РФ, так и на инфраструктуру! Обстреливали и обстреливают Донецк, в том числе и кассетными боеприпасами, обстреляйте Львов или другие города западной Украины такими же боеприпасами и гораздо интенсивнее и когда прекратится практика одной рукой воюем, а другой торгуем. А ещё хотелось бы узнать, а кто во время марша на Москву, улетел бизнес джетом за бугор пофамильно плиз и на .... нужны нам такие. Когда закончится этот бред!!!!!!!
    1. V.B.
      V.B. Сегодня, 10:12
      0
      Первый улетел верховный некомандующий. А дальше- " Каков поп- таков и приход".
  34. Комментарий был удален.
  35. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 10:02
    +2
    Про мосты через Днепр и вспоминать-то уже неприлично как-то стало! Ну какой Днепр без мостов?
  36. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:31
    +2
    Давайте отбросим эмоции и посмотрим, что имеем по факту.
    1. Серьезно повредили Крымский мост.
    2. Сделали это максимально нагло в преддверии продления зерновой сделки.
    3. Если власть в Кремле и дальше будет спускать все на тормозах и рисовать красные линии вместо реальной "ответки", то вопрос новых ударов по Крымскому мосту – это вопрос времени.

    Продление зерновой сделки было практически гарантировано. Несмотря на все обманы, кидки, несоблюдения сделки всеми сторонами, кроме России ... российское руководство практически гарантировано продлило бы зерновую сделку (или лучше сказать зерновой позор) еще раз. Но этого и Киеву, и Западу было мало. Их цель максимально прогнуть, так сказать "нащупать пределы дозволенного" или же российское руководство может стерпеть любое унижение. Единственная возможность избежать позора и имиджевых потерь – дать жесткий ответ:
    1) Непродление зерновой сделки
    2) Дать ограниченное время для кораблей в портах для выхода (они, конечно же, наплюют, так как привыкли к тому, что красные линии ничего не значат).
    3) Разнести порты с оставшимися кораблями в щепки.
    4) Нанесение ударов по мостам через Днепр.
    Если последний пункт опциональный, то первые три для российского руководства обязательны для сохранения лица, как на международной арене (чтобы ноги не вытирали), так и внутри страны.

    Если же кое-кто вместо описанного выше утрется, то для меня, как глава государства, перестанет существовать. Если подпишут зерновую сделку, то для меня это последняя капля.