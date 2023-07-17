«Эта конструкция там явно лишняя»: В ГУР Украины цинично прокомментировали повреждение Крымского моста

Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого мы не комментируем. Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя

При тех беспрецедентных мерах безопасности, которые предпринимались долгое время россиянами вокруг Крымского моста, они, по всей вероятности, контролировали всю эту ситуацию и дальше разворачивается она по запрограммированному ими же сценарию