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Сегодня истекает срок действия ранее продлённой зерновой сделки

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Сегодня истекает срок действия ранее продлённой зерновой сделки

Сегодня истекает срок ранее в очередной раз продлённой зерновой сделки. Напомним, что сделка эта предусматривает открытие трёх черноморских портов Украины «для вывоза сельскохозяйственной продукции в беднейшие страны мира». Она же предусматривает снятие санкций с обслуживающего сельскохозяйственные сделки российского банка, работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и открытие зарубежных портов для российских удобрений.


Если Россия в рамках сделки все свои обязательства выполняла, то вот «партнёры» (включая специальную комиссию ООН) с выполнением российских условий сделки, мягко говоря, не спешили.

Накануне из порта Одессы вышло последнее в рамках сделки судно, гружённое зерном. Это сухогруз «Самсун» под флагом Турции. И отнюдь не в беднейшие страны мира это судно доставляет зерно.

Ранее президент Турции заявил, что зерновая сделка «будет продлена». Аналогичное заявление было сделано и вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Правда, Йылмаз добавил, что Анкара «рассчитывает на это».

Вице-президент Турции:

Глава нашего государства господин Эрдоган проделал большую работу в этом направлении. Это не только экономическая работа, но и гуманитарная. Мы продолжаем прилагать усилия к продлению зернового соглашения. Надеюсь, они дадут положительные результаты.

Официальных комментариев от российских властей на данный момент не опубликовано.
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40 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:56
    +1
    Сегодня истекает срок действия ранее продлённой зерновой сделки

    Нет договора - нет разговора!
    Обделались по полной...
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 09:00
      -1
      Кончится всё это ядерной войной! И Трамп - даже если станет президентом США - против этого остановке войны ничем не поможет. Придётся России расширять Босфор!
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:05
        +17
        Цитата: Татьяна
        Кончится всё ядерной войной!

        Мы еще даже не начинали. В течении суток ждите гневный пост Медведева и ноту протеста от Лаврова.
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 09:46
          +3
          Не... Будет очередное: "Прошу отнестись с пониманием"...
          1. Серж9901
            Серж9901 Сегодня, 09:50
            +3
            Делаем ставки - косарь на "продлят" , ибо " ну ... так надо" .
            1. Не_боец
              Не_боец Сегодня, 09:57
              +2
              Официально - "не продлят", фактически - будут возить дальше, ибо "свобода судоходства".
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:07
        +2
        Проблема в том, что если Россия расширит Босфор, то в ответ кто-то может расширить Балтийское море в сторону Питера. Увы, ядерная дубинка не только у нас.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:09
          +1
          Согласен. Каттегат и Скагеррак тоже надо расширять.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 09:17
            0
            Цитата: Aken
            Согласен. Каттегат и Скагеррак тоже надо расширять.

            Каттегат со Скагерраком могут подождать, а вот в районе Копенгагена, надо бы расширть.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 10:21
              -1
              Цитата: Тарелка
              если Россия расширит Босфор, то в ответ кто-то может расширить Балтийское море в сторону Питера. Увы, ядерная дубинка не только у нас.

              Ну так я и пишу
              Цитата: Татьяна
              Кончится всё это ядерной войной!
              И Трамп - даже если станет президентом США - остановить войну ничем не поможет.
      3. termos
        termos Сегодня, 09:50
        +4
        какой втопку ядерной войной, книжек что ли постапокалиптических начитались или в фолаут переиграли?)) Кому ядрена война нужна? Пугать друг друга могут до ужрачки что с той, что с этой стороны, но между "сказать" и "сделать" бесконечная пропасть. Ядрена война Западу еще более невыгодна, ибо у них более развитое общество, высокие технологии сильнее внедрены в жизнь, они сильно зависят от них. ЯВ же в принципе порушит множество с таким трудом построенных активов, связей и сложных логистических цепочек у транснациональных компаний по всем миру. Что ту же американскую валюту обрушит до основания, ибо разрушится структура экономики. А экономика - это базис существования человечества, ибо экономика - одна из вещей, которые фундаментально отличают нас от животных. Оно им надо?))
    2. ian
      ian Сегодня, 09:13
      +6
      И чтоб не думалось больше - новый удар по крымскому мосту.
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 08:57
    +13
    Официальных комментариев от российских властей на данный момент не опубликовано.

    Поживем увидим, но если честно пессимизм какой-то в том, что Кремль откажет. Может я не прав, не знаю, а вы?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 09:07
      +14
      Согласится. Не впервый раз, под показушным предлогом "мирной инициативы". Еще и денег на развитие Турции даст. Безвозмездно. То есть даром hi .
    2. monetam
      monetam Сегодня, 09:43
      -1
      Сделку не расторгнут, но приостановят вплоть до выполнения всех российских требований, и обязательств западных стран.
  3. strelec69
    strelec69 Сегодня, 08:57
    +5
    А теперь раскрасить все эти порты,в ответ на терракт на крымском мосту
    1. KJIETyc
      KJIETyc Сегодня, 09:02
      +16
      да да, обязательно )) в прошлый раз недостаточно пролетов видимо сложили? вот атк каждый раз надо, они действуют и ломают мост, а светлоликие в отместку как обиженные детки какую-нибудь сделку продлят )) С терпилами никто дружить не хочет, а тем более никто не уважает
      1. Ronrew
        Ronrew Сегодня, 09:35
        +6
        Вы это...поосторожнее про мост, а то уже комментарии по трем публикациям по теме моста закрыли. Будет так и дальше и здесь закроют, цензоры сегодня жёстко лютуют.
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 10:00
        +2
        Ничего! Скоро народ-терпила, проголосует за правителей терпил.
  4. Комментарий был удален.
    1. Сангвиний
      Сангвиний Сегодня, 08:59
      +7
      Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь!
      Вот когда ВВП сам скажет, что мы отказываемся соблюдать зерновую сделку, вот тогда да!
      А то жизнь вас ничему не учит, всё впереди паровоза бежите
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:26
        +6
        Вообще-то ВВП (вернее наш МИД, а МИД может озвучивать только решение Президента) один раз уже заявлял про закрытие "зернового договорняка". Но после слов Эрдогана, что всё остаётся в силе - был отправлен в "телевизор" Шойгу с заявлением, что Украина кому-то и о чем-то дала гарантии. Какие гарантии могла дать Украина, если она себе законодательно запретила вести "разговоры" с РФ.
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 09:56
        0
        Вы думаете, он может так сказать???
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:05
    +3
    Посмотрим, что дальше будет.
    Так то тех кто нуждается забугорные кормить не собирались, так что сделка дурно воняла с самого начала.
  6. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 09:11
    +9
    Хотелось бы ошибиться, но все будет, как прежде. Не хватит воли и решимости, даже после очередной оплеухи.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:12
    0
    Ранее президент Турции заявил, что зерновая сделка «будет продлена». Аналогичное заявление было сделано и вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.
    Как заявил Д.Песков, Москва "добро" не давала. По крайней мере, пока не давала.
    Песков заявил, что Россия пока не делала заявлений по зерновой сделке
    Дмитрий Песков: Россия не делала никаких заявлений по зерновой сделке
    Зерновая сделка истекает 17 июля. Эрдоган ранее заявил, что у него с Путиным «одинаковое мнение» относительно ее продления. Песков после этого напомнил, что Москва пока не делала официальных заявлений по этому поводу

  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:15
    +7
    Окончательное решение не принято. Но в итоге продавят все равно.....

    Так же прошёл ровно год после слов Медведева о "судном дне для ВСУ" после атаки на Крымский мост.....
    Так же проехали и все "красные линии".

    Впереди выборы и если они вообще случатся, все так же будут избраны все те, кто 30 лет у власти......

    Одним воровать, другим погибать: "Яфет власть имеет, Сим молитву деет.... " А Хам - - за все отдувается.
    И так же, как сотни лет назад элиты "гордятся его героизмом"... Основы бытия российского незыблемы! Что было, то и будет.
    1. ohka
      ohka Сегодня, 09:54
      +4
      Позволю небольшое уточнение - не "выборы" а "голосование". Последние "выборы" на территории РИ-СССР-РФ происходили в сентябре 1912 года.
  9. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:15
    +2
    Официальных комментариев от российских властей на данный момент не опубликовано
    Хорошими комментарием от наших властей, был бы МРАУ по Одесскому и Черноморскому портам укрофашистов. имхо
  10. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 09:17
    0
    Скорее всего, сделка уже одобрена. Для России опять негативные последствия, но от непродления было бы ещё хуже.
    1. ev23
      ev23 Сегодня, 09:29
      +9
      Бахнули по мосту, значит скоро объявят о продлении зерновой сделки.

      Эффект от дипломатического унижения всегда должен быть дополнен чем-нибудь военным.

      В этой позорной зерновой истории всегда так. Кремль ещё ни разу не подписал продления без мусорного ведра на голове.
  11. Комментарий был удален.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:22
    +3
    Вопрос... с самого начала этой сделки, замуты, были вопросы на счёт того, что сделка мешает нашим аграриям продать излишки зерна!!!
    По итогам было сказано, что все норм и продали все, что было запланировано к продаже, да и все остальное продаётся тем или иным способом. Правда вопрос оплаты, как оно производилась, не понятно было, но вероятно и здесь нашли обходные пути.
    На счёт запчастей, материалов и прочего к импоршной техники, как то тоже решалась, слева, справа, вероятно с лишними тратами...
    В общем, всё решаемо, бизнес всегда находил обходные пути.
    Ситуация неприятная, ну так не мы первые, не мы последние, но в дальнейшем внешне торговую деятельность придётся строить исходя из современных реалий, не надеятся, что оно само рассосётся.
    Кто правильно готовится, тот меньше потерь понесёт, так всегда было, так и будет.
    Мир большой, надо исходить из этого, а не упирается в ворота, которые закрыты.
  13. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:23
    +3
    Проще продлить чем отказаться, а потом признать что ЧФ не в состоянии установить блокаду портов. Здесь выбор между плохим вариантом и очень плохим.
  14. Комментарий был удален.
  15. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 09:33
    +8
    Цитата: Сангвиний
    Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь!
    Вот когда ВВП сам скажет, что мы отказываемся соблюдать зерновую сделку, вот тогда да!
    А то жизнь вас ничему не учит, всё впереди паровоза бежите

    Подождите пару годиков. Может этот "ВВП" чему нибудь научится. За это время не только "терпилами" станем. Уже начали нас мордой в дерьмо тыкать. А ему все нипочем - "божья роса"......Слов нет, "мультиходовочник".
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:55
      +3
      начали нас мордой в дерьмо тыкать

      причем кто? - таджикистон с узбекистоном!
  16. Комментарий был удален.
  17. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 09:43
    +2
    pourquoi prolonger un accord dont seule la 1ère partie, favorable à l'Ukraine, est respectée? Un accord ou la majorité des céréales est exportée vers les pays riches et les pays en développement (sachant que Chine et Turquie sont comptés dans cette catégorie "en développement!)? Ou la 2è partie, favorable à la Russie , n'est pas respectée? Ou le pont de Crimée a encore été bombardé par des missiles franco anglais? Ou enfin les pays les plus affamés ne reçoivent rien ou quasiment rien?
  18. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:55
    0
    Учитывая засуху в странах центральной и западной Европы неудивительно что всё вывозимое зерно направляется в Европу и прекращение действия "зерновой сделки" никак не входило в планы представителей стран ЕС, а также Турции в связи с недавним землетрясением. Инцидент с Крымским мостом именно сейчас осуществлён не без участия военных советников из стран НАТО, потому что самостоятельно решение о диверсии на Крымском мосту ВСУ принимать не в состоянии. Синхронизация событий и некий ментальный символизм отличительная черта кружка по интересам украинских фанатов борьбы очевидности с неизбежностью... request
  19. Есаул
    Есаул Сегодня, 09:56
    0
    Как говорится, нет порта - нет сделки
  20. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:01
    0
    Апологетам применения ЯО, напоминаю что реально мы можем применить его на Украине (ТЯО), использование же его против государств стран НАТО, скорее всего приведёт к обоюдному обмену ЯУ наших и американских СЯС.
  21. dementor873
    dementor873 Сегодня, 10:09
    0
    Интересно, а военные могут сместить кое-кого?
  22. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 10:22
    0
    Мякго говоря - Йылмаз идет в шоколадный глаз.