Глава нашего государства господин Эрдоган проделал большую работу в этом направлении. Это не только экономическая работа, но и гуманитарная. Мы продолжаем прилагать усилия к продлению зернового соглашения. Надеюсь, они дадут положительные результаты.



Сегодня истекает срок ранее в очередной раз продлённой зерновой сделки. Напомним, что сделка эта предусматривает открытие трёх черноморских портов Украины «для вывоза сельскохозяйственной продукции в беднейшие страны мира». Она же предусматривает снятие санкций с обслуживающего сельскохозяйственные сделки российского банка, работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и открытие зарубежных портов для российских удобрений.Если Россия в рамках сделки все свои обязательства выполняла, то вот «партнёры» (включая специальную комиссию ООН) с выполнением российских условий сделки, мягко говоря, не спешили.Накануне из порта Одессы вышло последнее в рамках сделки судно, гружённое зерном. Это сухогруз «Самсун» под флагом Турции. И отнюдь не в беднейшие страны мира это судно доставляет зерно.Ранее президент Турции заявил, что зерновая сделка «будет продлена». Аналогичное заявление было сделано и вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Правда, Йылмаз добавил, что Анкара «рассчитывает на это».Вице-президент Турции:Официальных комментариев от российских властей на данный момент не опубликовано.