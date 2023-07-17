17 июля – День основания морской авиации ВМФ России

День основания морской авиации ВМФ России отмечают 17 июля. Этот род сил включает в себя самолеты и вертолеты, имеющие разнообразное назначение.
Они предназначены для борьбы с летательными аппаратами, подводными лодками и надводными кораблями противника, а также для выполнения множества других боевых задач.
День основания морской авиации ВМФ РФ начали официально отмечать с 1996 года после выхода соответствующего приказа Главнокомандующего Военно-морского флота России. Выбор даты 17 июня связан с тем, что в этот день в 1916 году российские морские летчики одержали свою первую победу над противником. В данном эпизоде Первой мировой войны участвовали четыре гидросамолета М-9 Вооруженных сил Российской империи, победившие в воздушном бою четыре немецких боевых самолета, два из которых были подбиты, а остальные спешно покинули место схватки.
Немалый вклад внесли морские авиаторы в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. За все ее годы они совершили примерно 35 тысяч вылетов и уничтожили свыше 5500 вражеских самолетов, которые находились в воздухе или на аэродромах.
К настоящему времени значимость морской авиации для обороноспособности России не только не снизилась, но и постоянно возрастала.
Ежегодно 17 июля российские морские летчики празднуют свой профессиональный праздник, они получают поздравления от сослуживцев, друзей и родных, демонстрируют свое мастерство в воздушных шоу.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет морских авиаторов с праздником! Особенно хочется отметить тех из них, кто участвует в специальной военной операции, и пожелать им скорейшего возвращения домой с победой.