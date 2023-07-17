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17 июля – День основания морской авиации ВМФ России

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17 июля – День основания морской авиации ВМФ России

День основания морской авиации ВМФ России отмечают 17 июля. Этот род сил включает в себя самолеты и вертолеты, имеющие разнообразное назначение.


Они предназначены для борьбы с летательными аппаратами, подводными лодками и надводными кораблями противника, а также для выполнения множества других боевых задач.

День основания морской авиации ВМФ РФ начали официально отмечать с 1996 года после выхода соответствующего приказа Главнокомандующего Военно-морского флота России. Выбор даты 17 июня связан с тем, что в этот день в 1916 году российские морские летчики одержали свою первую победу над противником. В данном эпизоде Первой мировой войны участвовали четыре гидросамолета М-9 Вооруженных сил Российской империи, победившие в воздушном бою четыре немецких боевых самолета, два из которых были подбиты, а остальные спешно покинули место схватки.

Немалый вклад внесли морские авиаторы в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. За все ее годы они совершили примерно 35 тысяч вылетов и уничтожили свыше 5500 вражеских самолетов, которые находились в воздухе или на аэродромах.

К настоящему времени значимость морской авиации для обороноспособности России не только не снизилась, но и постоянно возрастала.

Ежегодно 17 июля российские морские летчики празднуют свой профессиональный праздник, они получают поздравления от сослуживцев, друзей и родных, демонстрируют свое мастерство в воздушных шоу.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет морских авиаторов с праздником! Особенно хочется отметить тех из них, кто участвует в специальной военной операции, и пожелать им скорейшего возвращения домой с победой.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:35
    +3
    Это как раз тот вариант, когда причасные могут сказать, наша служба и опасна и трудна!!!
    Успехов в службе!
    Как бы там ни было, готовится к дальнейшей работе по охране рубеже Родины!
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:35
      0
  2. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 09:37
    +4
    Всех военных коллег - С Праздником ! Штатных посадок !
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 09:39
    +5
    морская авиация это элита, сам служил в бомбардировочном полку, три эскадрильи Су 24 М, до моря не добрался, но служба была интересной, в августе отпразднуем день ВВС, всех кто служил в морской авиации.. с праздником!!!!!
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:56
    +3
    Всех причастных с праздником! Хорошо что вы есть
  5. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 10:05
    +3
    С Праздником коллеги, однокашники и ветераны!!!
  6. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 10:07
    +4
    Аэродром "Каменный ручей", Монгохто. в/ч 39167 . Всех причастных и не очень с Праздником!! drinks soldier
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:14
    0
    Всех морских летунов с праздником!
    Мягкой посадки! good
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 10:19
      +3
      Всех морских летунов
      а наземный персонал мимо? Без нас.. ни один самолет не взлетит)))) hi
  8. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:18
    +2
    С праздником, и всего самого наилучшего! Желаю, чтобы число посадок равнялось числу взлетов, и чтобы самая совершенная техника шла в части нескончаемым потоком! love
  9. lirik
    lirik Сегодня, 10:40
    0
    С праздником, ребята! И дай вам Бог!