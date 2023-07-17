Главный конструктор: Новые БПЛА «Ланцет» будет практически невозможно сбить

Основными преимуществами данного барражирующего боеприпаса являются простота его применения наряду с практически полной независимостью от каких-либо средств противодействия. Сражаться с ним для вражеских БЛА станет задачей не из лёгких

Этот дрон запрограммирован так, что знает о том, что средства ПВО и радары являются более дорогостоящими устройствами, так что если в его поле зрения попадёт одновременно танк и РЛС, то предпочтение он отдаст в пользу РЛС. Всё это уже было применено на практике