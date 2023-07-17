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Главный конструктор: Новые БПЛА «Ланцет» будет практически невозможно сбить

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Главный конструктор: Новые БПЛА «Ланцет» будет практически невозможно сбить

Средства противодействия будут практически бессильны перед новым поколением БПЛА «Ланцет», разработанных российской компанией ZALA. Об этом в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил её главный конструктор Александр Захаров.


Вот что он высказал по этому поводу:

Основными преимуществами данного барражирующего боеприпаса являются простота его применения наряду с практически полной независимостью от каких-либо средств противодействия. Сражаться с ним для вражеских БЛА станет задачей не из лёгких

В ходе программы коснулся специалист и принципа работы самого дрона. По его словам, «Ланцеты» будут приводиться в действие по команде оператора, который определит район действия. Выбор же цели остаётся полностью за дроном-камикадзе.

Как уточнил Захаров, если этот БПЛА в качестве своей цели в том или ином районе выбирает только «броню», например, или ствольную артиллерию, то ни люди, ни пикапы, ни другие объекты при этом не подвергнутся опасности.

Этот дрон запрограммирован так, что знает о том, что средства ПВО и радары являются более дорогостоящими устройствами, так что если в его поле зрения попадёт одновременно танк и РЛС, то предпочтение он отдаст в пользу РЛС. Всё это уже было применено на практике

– отметил российский конструктор.

Более того, и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) окажутся неэффективными против этого барражирующего боеприпаса, а причиной всему – его вычислительный контур, находящийся прямо на борту. То же можно сказать и о его бесполезности в том случае, когда он окажется в руках противника, который не сможет ничего предпринять с этой беспилотной авиационной системой (БАС) ввиду её «количества степеней предохранения».

Стоит отметить, что в настоящее время разработчиков этих БАС рассматривает возможность налаживания их производства и за пределами России.

Для справки: Данный БЛА применятся не только для ударных, но и для разведывательных задач. Может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас. Обычными целями для таких беспилотников, как правило, являются гаубицы, различные радиолокационные системы (РЛС), пусковые установки ЗРК, боевые машины реактивных систем залпового огня РСЗО, командно-наблюдательные пункты, равно как и скопления живой силы.
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15 комментариев
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  1. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 09:51
    +5
    Новые БПЛА «Ланцет» будет практически невозможно сбить

    И как скоро это будет?
    1. Fluoride11
      Fluoride11 Сегодня, 10:01
      +5
      Их и сейчас очень сложно сбить, тут речь про изделие 53, которое при серьезном подавлении РЭБом противника, будет только картинку с камеры отправлять. Всё остальное будет делать программа (получив перед вылетом добро на уничтожение цели которую увидит). Мне куда интереснее как рой дронов при воздействии РЭБ будет обмениваться информацией друг с другом. А так по 53му изделию, это если мягко сказать прорыв. Интересны реальные возможности изготовления таких дронов, если хотя бы по 300-500 в месяц, то это очень хорошая помощь фронту.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 10:24
        0
        По его словам, «Ланцеты» будут приводиться в действие по команде оператора, который определит район действия. Выбор же цели остаётся полностью за дроном-камикадзе.
        Ну, вообще такое контрится засвечиванием камеры в оптическом диапазоне.
      2. Юра
        Юра Сегодня, 10:42
        0
        Цитата: Fluoride11
        Интересны реальные возможности изготовления таких дронов

        Производство Ланцетов в настоящее время выросло в 50 раз, квадрокоптеров один только Обуховский завод в Питере выпускает в месяц 3000 штук и это не считая других моделей выпускаемыми другими предприятиями.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:52
    -1
    Если всё так красиво как на словах, то такой инструмент нужен был уже позавчера.
    И в значительных количествах.
    1. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:09
      +1
      Не кому и не из чего выпускать в "товарных" количествах и эти "штуки" и другие которые так рьяно требуют страждущие. Успокойтесь уже. Для того, что бы все наладить нужно лет 20-30 и начинать с садиков и школ(за ново).
      Моя "конторка"(где работаю) поставляет радиоэлектронные детали и компоненты(сборки) для... много чего и так как, работаем и с поставщиками... ну... часто даже элементарных вещей не найти или не могут сделать и поставить, а это лишь часть проблем(беды). А вы - "давай больше!"... рады бы... request
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 09:54
    +3
    пусть работают, главное что бы не мешали, ланцеты уже в тренде , отличные бпла
  4. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 10:00
    +1
    Это все конечно хорошо, ему бы дальности побольше и боевой нагрузки посильнее.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:02
    +2
    Главный конструктор: Новые БПЛА «Ланцет» будет практически невозможно сбить
    . Ладно... практика покажет, что возможно, а что не возможно.
    Такие дроны и так трудная цель, но средства противодействия тоже не стоят на месте!
    Т. е. против любого действия, будет найдено и противодействие.... так и раньше было, что то сразу впереди, а остальное за ним подтягивается.
    В общем, ничто не должно оставаться на месте, без развития.
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 10:02
    +4
    Алгоритм шикарный, и главное делает все сам, не заглушить. Вот очень удачный получился!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:05
    +4
    наряду с практически полной независимостью от каких-либо средств противодействия.
    Конструктора можно только поздравить, а нашим бойцам пожелать дальнейшего успешного применения «Ланцета».
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:24
    +1
    Цели для Ланцета - не оснащаются ЗРК и не обороняются с воздуха. РЭБ может быть помехой, но и РЭБом не защитишь каждую позицию гаубиц ...Сила Ланцета в массовости и эту массовость нужно наращивать (тут достигается и оптимальная с/б).
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:25
    0
    Главный конструктор: Новые БПЛА «Ланцет» будет практически невозможно сбить

    Вот это позитивное, обнадёживающее заявление. Будем ждать, что оно подтвердится непосредственными пользователями...
  10. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 10:29
    0

    ИЗДЕЛИЕ 53
    Есть установки на 2 "штуки" и более 4... !
    Вот только какой "Ланцет " не возьми; а к нему "уже готов" израильский ,,аналог,, из ,,линейки ,, "HERO !
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:40
    0
    Цитата: Ратник_II_разряда
    Новые БПЛА «Ланцет» будет практически невозможно сбить

    И как скоро это будет?

    Советую посмотреть интервью с Захаровым. Там есть и информация по производственным мощностям. Для расширения производства целый торговый центр переоборудовали под завод, который уже клепает ланцеты как горячие пирожки.