Украинские ресурсы: Операцию по подрыву Крымского моста разработало ГУР МО Украины совместно с британской разведкой

Наши источники опровергают информацию РБК-Украина, что операцию проводили СБУ и ВМС. За ударом по Крымскому мосту стоит Британская разведка, которая курировала спецоперацию ГУР и помогала обойти все военные заграждения при помощи спутников

К взрывам на Крымском мосту причастна военная разведка Украины, операция спланирована ГУР совместно с британцами из Mi-6. Данные о причастности СБУ и ВМСУ были информационным вбросом с целью отвлечь внимание от истинных разработчиков. Об этом сообщают украинские ТГ-каналы со ссылкой на источник в офисе Зеленского.Некоторые украинские ресурсы опровергают причастность к повреждениям Крымского моста СБУ заявляя, что данную операцию спланировали в ГУР при содействии британской разведки. Именно Великобритания курировала всю операцию, помогая украинской разведке обойти все заграждения на пути к Крымскому мосту, предоставляя информацию со спутников. Вероятней всего, к операции были привлечены какие-то силы и средства украинского флота , но только в качестве исполнителей.- говорится в сообщении ТГ-канала "Резидент".В самом ГУР МО Украины взрывы никак не комментируют, спикер разведки Юсов цинично назвал Крымский мост "лишней конструкцией" заявив, что о причинах повреждений говорить ничего не будет. Осталось дождаться выступления Буданова, этот любитель попиариться в любом случае подтвердит причастность ГУР к взрывам, как это уже было в прошлом году. Ну любит глава украинской разведки показать свою значительность.Между тем, железнодорожное движение по мосту восстановлено в обе стороны, пассажирские поезда идут, правда с задержкой. Автомобильное движение закрыто, легковой автотранспорт будет переправлять на полуостров и обратно с помощью паромной переправы, все грузовые автомобили отправляют через новые территории.На данный момент подтверждено повреждение двух пролетов автомобильной части моста, объем восстановительных работ будет определен после тщательного обследования конструкции.