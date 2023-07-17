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Украинские ресурсы: Операцию по подрыву Крымского моста разработало ГУР МО Украины совместно с британской разведкой

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Украинские ресурсы: Операцию по подрыву Крымского моста разработало ГУР МО Украины совместно с британской разведкой

К взрывам на Крымском мосту причастна военная разведка Украины, операция спланирована ГУР совместно с британцами из Mi-6. Данные о причастности СБУ и ВМСУ были информационным вбросом с целью отвлечь внимание от истинных разработчиков. Об этом сообщают украинские ТГ-каналы со ссылкой на источник в офисе Зеленского.


Некоторые украинские ресурсы опровергают причастность к повреждениям Крымского моста СБУ заявляя, что данную операцию спланировали в ГУР при содействии британской разведки. Именно Великобритания курировала всю операцию, помогая украинской разведке обойти все заграждения на пути к Крымскому мосту, предоставляя информацию со спутников. Вероятней всего, к операции были привлечены какие-то силы и средства украинского флота, но только в качестве исполнителей.

Наши источники опровергают информацию РБК-Украина, что операцию проводили СБУ и ВМС. За ударом по Крымскому мосту стоит Британская разведка, которая курировала спецоперацию ГУР и помогала обойти все военные заграждения при помощи спутников

- говорится в сообщении ТГ-канала "Резидент".

В самом ГУР МО Украины взрывы никак не комментируют, спикер разведки Юсов цинично назвал Крымский мост "лишней конструкцией" заявив, что о причинах повреждений говорить ничего не будет. Осталось дождаться выступления Буданова, этот любитель попиариться в любом случае подтвердит причастность ГУР к взрывам, как это уже было в прошлом году. Ну любит глава украинской разведки показать свою значительность.

Между тем, железнодорожное движение по мосту восстановлено в обе стороны, пассажирские поезда идут, правда с задержкой. Автомобильное движение закрыто, легковой автотранспорт будет переправлять на полуостров и обратно с помощью паромной переправы, все грузовые автомобили отправляют через новые территории.

На данный момент подтверждено повреждение двух пролетов автомобильной части моста, объем восстановительных работ будет определен после тщательного обследования конструкции.
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72 комментария
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  1. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:56
    +46
    Сегодня будет нарисована очередная, особо жирная красная линия.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 10:03
      +23
      а в ответ мы гордо продлим зерновую сделку с уважаемыми партнёрами.....мда....
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 10:31
        +3
        Цитата: K._2
        а в ответ мы гордо продлим зерновую сделку с уважаемыми партнёрами.....мда....
        - если были задействованы катера беспилотники, то много вопросов к турецким "партнёрам" - их корабль крайним вышел в море в рамках "зерновой сделки".
        Видео повреждений моста:
        https://ok.ru/video/6049881983616
        https://ok.ru/video/6049881721472
        P.S. ждем "ударов возмездия" по какому нибудь сараю, ж/д мосты по которым подвозят 60-тонных леопардов трогать разумеется никак низя!
    2. seamen2
      seamen2 Сегодня, 10:04
      +16
      затем выступит ДАМ с очередным бойким заявлением.
      Вытолкнут отдуваться также и Машу Захарову.
      А украинцы-и могут, и делают совместно с наглыми бритишами.
      Они и в третий раз повторят. Есть сомнения?
      1. kapitan92
        kapitan92 Сегодня, 10:24
        +6
        После прилета в Чонгарский мост, "паркетный" в очередной раз гневно обещал ответку по центрам принятия решений. Что? Опять пустая болтовня, как всегда! Сейчас опять вопли, комиссии, "гневные высказывания". Тошно, господа! "Система"обхезалась в очередной раз. Сомнений уже нет!
      2. Комментарий был удален.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:04
      +10
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Сегодня будет нарисована очередная, особо жирная красная линия.

      Беда в том, что линия пунктирная. Вот негодяи в пробелы между штрихами и лезут.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 10:15
        0

        Беда в том, что линия пунктирная. Вот негодяи в пробелы между штрихами и лезут.


        Вы ещё предложите мел на фломастер заменить. Его же потом нельзя будет стереть. lol
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:19
        +1
        это всё уже порядком надоело - линии - пунктиры
        пора уже вдарить не по детски - к примеру: туннель под Ла-Маншем
        Брекзит - значит реально нужно отрезать саксов от европы
    4. ААК
      ААК Сегодня, 10:05
      +12
      Нет, ответ будет ещё страшнее, руководство РФ с чувством искреннего негодования в очередной раз продлит зерновую сделку...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:42
        0
        Из за этого столпотворения судов на якорной стоянке перед,Крымским мостом время нашей реакции на прорыв беспилотника под мост минимально.Первое ,надо якорную стоянку отодвинуть южнее.
    5. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 10:10
      +8
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Сегодня будет нарисована очередная, особо жирная красная линия.

      да какая уже там линия, последнее время главный чертежник тихонько в углу только пузыри пускает, сейчас в Кремле напряженно думают как обосновать продление зернового договорняка после такого смачного пинка в зад
    6. Hurshed
      Hurshed Сегодня, 10:23
      -1
      До этого видимо пунктирные были, наверное.
    7. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:34
      +1
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Сегодня будет нарисована очередная, особо жирная красная линия.

      В таком случае нужно ставить особо жирный, красный крест на безынициативном и безответственном «чертёжнике» и всём бюро, которое имитирует бурную деятельность...
      На кой эти хитровыделанные многоходовки - подобие вырезания гланд через задницу?
      Не можешь бить первым, не хочешь? Уходи - не доводи жизнь в стране до абсурда!
      Гарантируй нам равенство в правах и по закону.
    8. Ринат Ниязов
      Ринат Ниязов Сегодня, 10:46
      +1
      заткнись, ципсота. текст короткий и не выражает всего моего презрения к проституткам.
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:57
    +23
    Не успели в одном месте востановить, как - "никогда такого не было и вот опять", мда уж...Людей убитых жалко и девочка Сирота стала.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:06
      -8
      Крымский мост как лего, эти пролеты можно менять.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:38
        0
        А можно,что бы не менять,а охранять?А!Ну,да.Там несменяемый Золотов.К обеспечению безопасности куча вопросов
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 10:06
      +9
      Ну и кому в правительстве всё ещё непонятно про войну?
      1. Комментарий был удален.
    3. САРМАТ123
      САРМАТ123 Сегодня, 10:08
      +3
      Дааа... очень жаль посмотрев видео с первых минут.
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:58
    -1
    Наш ответный ход это туннель под Ла Маншем. А для бандеровцев массированное применение кассетных боеприпасов. soldier
    1. Shrpv
      Shrpv Сегодня, 10:02
      +10
      Наш ответ, все до одного мосты через днепр в Киеве. И вообще все мосты через днепр.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 10:03
      +3
      Наш ответный ход это туннель под Ла Маншем
      А почему бы и нет. Загрузить контейнер взрывчаткой и запустить его в этот тунель хоть поездом, хоть грузовиком. Но для этого нужна холодная дерзость, которой нам видимо не хватает.
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 10:13
        +1
        Под Ла-Маншем только ж/д движение
        ..........................................
    3. Akim
      Akim Сегодня, 10:25
      0
      имхо вот этот мостик был бы интереснее..
  4. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 09:58
    +19
    С некоторых пор - рядовой теракт . Видимо , в нашей стране уже никто никому ничего не гарантирует . Миф о том , что "уж вся-то страна как-нибудь защитит один мост" - улетучивается . За державу обидно .
    1. Комментарий был удален.
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 10:05
      +7
      Насколько я понял - прилётов по мосту не было, больше заслуживает внимания версия с морским беспилотником. Тогда, получается, у нас ни ЧФ, ни ФСБ вообще мышей не ловят? Или Крымский мост по прежнему ЧОП охраняет?
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 10:30
        0
        Это уже давно понятно...

        С тех пор, как единственным средством фиксации атак морских, автономных и безэкипажных ударных средств противника ПОКА остается "зоркий глаз" вахтенного "матроса Жильцова". А единственным средством их отражения и поражения, крупнокалиберные пулеметы на палубе корабля...
      2. Deon59
        Deon59 Сегодня, 10:32
        0
        ЧФ ели ели себя защищает , на большее он не способен
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 10:25
      +1
      Извиняюсь спросить...

      А кто Вам сказал, что стране, во время ведения военных действий на фронте, протяженностью более 1 200 км, и прифронтовой полосе, глубиной до 150 - 200 км, надо только "один мост" защищать (вернее, охранять и оборонять...)?..

      Материальный ущерб - "ниже среднего". Даже летний турпоток в Крым значительно не прервется. Не говоря уже о "логистике" ВС России "в оба направления".

      Пропагандистская "компенсация", на фоне НАТО-вского "победного" облома в Вильно, да, соглашусь, неплохая, но весьма краткосрочная...

      Кстати, и "рядовые" теракты во время военных действий, это те, что ежедневно происходят. А а вовсе не раз в 8 месяцев...
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:59
    +4
    Всё же сильно повредили, обидно. И какой будет ответ? Не реакция а именно соразмерный ответ?
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:59
    +1
    Поживём увидим, будет ли возмездия аль опять отделаются ночными ударами по складам и пунктам размещения ВСУ. Увидим.
  7. Комментарий был удален.
  8. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 10:01
    +8
    М-да, слов нет, одни только маты. Как можно один мост и тот не защитить?
  9. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 10:03
    +1
    на паромах сильно долго будет, но по сухопутному коридору опасно, надеюсь в ближайшие дни откроют одну полосу
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 10:17
      +1
      Цитата: Nastia Makarova
      на паромах сильно долго будет, но по сухопутному коридору опасно, надеюсь в ближайшие дни откроют одну полосу

      Переправлялся и на пароме,в первые года,когда моста ещё не было. Лишение 40 минут.,а сейчас пока всё не рассосётся,конечно долго будет. Бесили и тогда и сейчас пробки в Краснодарском крае. Можно было потратить 12 часов от Москвы до Краснодара,на машине,и столько же несчастные 400км. до моста.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:05
    +3
    Украинские ресурсы: Операцию по подрыву Крымского моста разработало ГУР МО Украины совместно с британской разведкой
    . Всё понятно, противник будет стремится нанести максимальный вред!
    Идёт война, потери будут, всего и всегда предотвратить не удаётся.
  11. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 10:05
    +4
    Они вон даже уже не скрывают, что это они при поддержке бритов. Что творится...)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:09
      +4
      Типа показывают что хоть тут но своего добились. Трактуют это как охренительный успех.
      В Раде уже вопят что хероев причастных к терракту надо срочно представлять к наградам.
      То есть за убийство двух гражданских и ранение ребенка эти упыри будут награждать....
      Показательно.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:10
      +9
      САРМАТ123 hi, а что вас смущает? Идёт СВО, хотя по всем признакам это уже по другому называется, а по этому мосту идёт снабжение наших войск. Киев и не скрывает что будет дербанить этот мост при каждой возможности, так что чему удивляться.
      1. Комментарий был удален.
  12. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 10:06
    -1
    Могли запустить откуда-нибудь из-под Анапы или азовского побережья, а туда завезти в фурах.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 10:20
      -1
      Скорей всего это "привет "от последнего зерновоза,вышедшего позавчера из Одессы.Кохлы не стесняются в средствах,для них нет запрещённых приёмов.
      "Зерновая сделка" оплачивается кровью наших граждан...
  13. Snay
    Snay Сегодня, 10:08
    +7
    В день окончания сделки. Символично..
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 10:40
      0
      В день окончания сделки. Символично..


      Чтоб сделку не продлили и ситуация обострилась.
  14. solar
    solar Сегодня, 10:09
    0
    Об этом сообщают украинские ТГ-каналы со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

    эти самые "украинские ТГ-каналы со ссылкой" для начала сообщили бы, как именно было произведено повреждение моста, а уж потом рассказывали про "британскую разведку".
    Так как до сих пор одни догадки на грани фантазий, каким боеприпасом мост повредили и каким образом.
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 10:41
      0
      как именно было произведено повреждение моста,


      Посмотрите видео. Как поймёте сами. sad
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:10
    +3
    Единственное ясно,что пока у Украины есть выход к морю ,все остальные " причастные" не виноваты,а где ваши доказательства!Нам показали ВМБ у вас защищены ,а гражданские объекты на всём нашем побережье Чёрного моря?Всю эту гадость ,англичане могут сбрасывать с судов идущих из проливов " на право" .
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:10
    +1
    данную операцию спланировали в ГУР при содействии британской разведки.
    Что при содействии это уже давно понятно. Не совсем понятно наше поведение и реакция на такие действия. Но это уже отдельный вопрос.
  17. Комментарий был удален.
  18. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:11
    +3
    ну что когда Армагеддон будет в украине и когда уничтожат киевский режим ???????? когда уничтожат порты жд узлы мосты и тп и тд ? или олигархи не дают ?(под предлогам мы не такие)
  19. solar
    solar Сегодня, 10:11
    +6
    легковой автотранспорт будет переправлять на полуостров и обратно с помощью паромной переправы

    ТАСС сообщил, что паромную переправу тоже остановили, как и движение по мосту. Аксенов предлагает ездить вдоль линии фронта. Экстрим на максималках.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 10:21
      0
      паромную открыли но только для легкового транспорта, фуры через Мариуполь поедут по сухопутному коридору
  20. Dave36
    Dave36 Сегодня, 10:11
    +4
    Два надводных беспилотника...МО. Официальная версия. Мда.
  21. Volhv
    Volhv Сегодня, 10:11
    +2
    lenta.ru :
    Также известно, что во время происшествия в небе над Черным морем находился американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.


    Получается, что дешевле каждый раз приземлять их дроны, чем восстанавливать наши пролёты моста...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:14
      +3
      дешевле каждый раз приземлять их дроны, чем восстанавливать наши пролёты

      это да, но дроны западного хозяина никто не позволит сбивать (хотя если бы реально это сделали - никто бы ничего не смог доказать!!!!!!)
  22. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 10:13
    +5
    Я, лично, к великому моему сожалению, оказался прав, написав 09 июля, что "когда ты находишься в обороне, то рано или поздно, пропустишь удар".
    С чем некоторые коллеги по сайту
    были не согласны, судя по минусам. Ну вот, прошла неделя...
    Горько, больно, обидно.
    Невинных погибших и пострадавшего ребёнка очень жаль.
  23. Комментарий был удален.
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: Cannon
      Грустно и противно смотреть на беспомощность нашей власти.И только не надо трындеть , что с нами воюет 50 стран.Не 50, а две - это США и Великобритания. А в ответ тишина потому, что у кого-то , видать, рыло в пуху, а поэтому энурез вносит коррективы в принятие решений.

      Немцы на порядок поставили вооружения больше чем британцы.
  24. Volhv
    Volhv Сегодня, 10:16
    -3
    И ещё одна мысль по теме:

    Раз объект стратегический, то полагается сформировать достаточное количество в/ч для обеспечения НАДЁЖНОЙ и БЕЗОПАСНОЙ его эксплуатации КРУГЛОГОДИЧНО, ЕЖЕМЕСЯЧНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ЕЖЕСУТОЧНО... hi

    К тому же, если недружественный дрон пытается сканировать не то, что в глубину нашу территорию, но и саму границу, то он (ПРЯМО САМО НАПРАШИВАЕТСЯ) должен [почему-то...при невысянимых обстоятельствах] падать...
  25. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 10:17
    -1
    Какие будут ответные меры, нужна жёсткая ответка, а не просто отчитаться. Ибо недруги уже поняли свою безнаказанность.
    Только недавно восстановили мост, вот теперь снова нагадили враги.
  26. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 10:18
    +1
    Почему до сих пор невредим Подольский, Запорожский мостовой переход, мосты Преображенского? Почему до сих пор Зелинского не ликвидировали? У Шойгу и Путина вообще есть чувство собственного достоинства или им нравятся как их публично имеют?
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 10:42
      +1
      Зато генерал Армагеддон под следствием и Вагнер в Белоруссии.Так что спим спокойно! Командор знает что делает!!!)))
  27. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:18
    +2
    За Одессу и Николаев у кого еще есть вопросы? Не должно быть выхода к морю окраины, что там от нее останется, тогда и сделок к зерновых не будет, аммиакопроводов и прочих бизнес проектов. Вопрос времени, сил и средств, ни у конечно политической воли. Что там в планах, только время покажет.
  28. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 10:19
    0
    Ну, нельзя либеральничать с гаденышами.
    Значимого ответа, как, обычно, не будет. Скверно.
  29. Погоны
    Погоны Сегодня, 10:22
    -1
    А мосты через Днепр всё ещё стоят request
    Кстати, помнится - https://ria.ru/20220421/bezopasnost-1784707206.html

    Так как же такое стало возможным, тогда???
  30. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 10:22
    +1
    Потому что для запада в целом и Чубатого, этот мост мега символ, это круче чем кремль ( и позор на весь мир личный,понятно для кого)
  31. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 10:22
    +5
    Надеюсь СК заведёт дело. ДАМа разбудят. Лавров заявит. Вобщем ответный удар будет сокрушительным.
    1. roosei
      roosei Сегодня, 10:28
      +1
      Нас попросят отнестись с пониманием
  32. Комментарий был удален.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 10:35
      +1
      Эта акция на мосту, возможно станет одним из триггеров для продления зернового позора (горький сарказм)
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:43
      +1
      Цитата: Сид2014
      Нашей власти позорится не привыкать.

      Пусть позорятся сами, а страну и предков не позорят!
      Обрыдло смотреть в эти рыбьи глаза и безынициативные лица...Полное отсутствие чести и достоинства, переживания за страну...
  33. al3x
    al3x Сегодня, 10:27
    +3
    Хорошее утречко. Я может сплю ещё?
    Думал, что старое обсуждают. А тут оказывается опять влупили recourse
  34. roosei
    roosei Сегодня, 10:27
    +1
    Ух, какие жЫрные красные линии щас Лавров нарисует, Песков начнет грозить так супостату, что у того все штаны лопнут!
  35. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:40
    0
    К взрывам на Крымском мосту причастна военная разведка Украины, операция спланирована ГУР совместно с британцами из Mi-6.

    Кабели в Атлантике, трубопроводы и платформы в Северном море, тоннель под Ла-Маншем...
    Почему Россия должна страдать в одиночку?
  36. Govorun
    Govorun Сегодня, 10:43
    0
    Украинские ресурсы: Операцию по подрыву Крымского моста разработало ГУР МО Украины совместно с британской разведкой

    Утераемся и рассказываем, что ответ будет жестким и незамедлительным ...
  37. r5555
    r5555 Сегодня, 10:43
    0
    как бы наши чиновники не пытались замести все свои косяки под ковер, они все равно вылазят. И чем дальше тем чаще. Скоро уже и да упертных ура-хомячков начет доходит что "что-то не так как говорят в телевизорах".
  38. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:46
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    Разоривши вдрызг свою страну в 1991 в мирное время - - довольно глупо плакаться и возмущаться по поводу моста....
    Чтож на то поделаешь-война!
    А чего хотели-то, на войне так бывает, что и ноги нафиг отрывает....