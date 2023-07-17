На фоне состоявшегося визита президента Южной Кореи в Киев поползли слухи о том, что Сеул может начать поставки Киеву оружия и боеприпасов. О том, что именно на это он и рассчитывает, ранее заявлял и глава киевского режима Зеленский.
Слухи поползли не на пустом месте ещё и ввиду того, что президент Юн Сок Ёль во время пресс-конференции в Киеве пообещал Украине военную помощь.
Журналисты попросили прокомментировать ситуацию представителя властей Республики Корея Чон Ха Гю.
По словам южнокорейского чиновника, который является официальным представителем корейского министерства обороны, «позиция правительства, предусматривающая отказ от поставок летального оружия Украине и какой-либо другой воюющей стране, не изменилась».
Чон Ха Гю отметил, что Сеул под оказанием военной помощи Киеву подразумевает «средства для разминирования, индивидуальные пакеты питания для военнослужащих». Также сообщается об отправке на Украину из Южной Кореи средств маскировки военной техники.
Украинская же сторона рассчитывала убедить корейского президента в необходимости начать поставки Украине 155-мм боеприпасов. Такая отправка, если верить официальному представителю южнокорейского военного ведомства, не планируется. По крайней мере, пока. Однако нельзя исключать и того, что оружие и боеприпасы из Южной Кореи на Украину могут попасть через третьи страны.