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Власти Южной Кореи заявляют, что не поменяли политику, предусматривающую отказ от поставок Украине летального оружия

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Власти Южной Кореи заявляют, что не поменяли политику, предусматривающую отказ от поставок Украине летального оружия

На фоне состоявшегося визита президента Южной Кореи в Киев поползли слухи о том, что Сеул может начать поставки Киеву оружия и боеприпасов. О том, что именно на это он и рассчитывает, ранее заявлял и глава киевского режима Зеленский.


Слухи поползли не на пустом месте ещё и ввиду того, что президент Юн Сок Ёль во время пресс-конференции в Киеве пообещал Украине военную помощь.

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию представителя властей Республики Корея Чон Ха Гю.

По словам южнокорейского чиновника, который является официальным представителем корейского министерства обороны, «позиция правительства, предусматривающая отказ от поставок летального оружия Украине и какой-либо другой воюющей стране, не изменилась».

Чон Ха Гю отметил, что Сеул под оказанием военной помощи Киеву подразумевает «средства для разминирования, индивидуальные пакеты питания для военнослужащих». Также сообщается об отправке на Украину из Южной Кореи средств маскировки военной техники.

Украинская же сторона рассчитывала убедить корейского президента в необходимости начать поставки Украине 155-мм боеприпасов. Такая отправка, если верить официальному представителю южнокорейского военного ведомства, не планируется. По крайней мере, пока. Однако нельзя исключать и того, что оружие и боеприпасы из Южной Кореи на Украину могут попасть через третьи страны.
Использованы фотографии:
Минобороны Республики Корея
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:06
    +2
    На ДАННОМ ЭТАПЕ у Украины и так спонсоров завались, а когда прижмет то Сеул и спрашивать не будут, вон дойче на раз нагнули с их пацифизмом а тут ещё быстрее управятся.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:14
      0
      Гейропейские легли под полосатиков плотно, там вариантов, не согласных, практически нет.
      А вот в других регионах, все очень не однозначно, от нейтрально го, до резко против.
      Время покажет, кто кого как прогнет, а где и по лбу получить рискует.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:20
        +1
        rocket757 hi, да Юж. Корея так же плотно если не больше под пятой Вашингтона чем Берлин. И возможно что в недрах этой самой Кореи уже запущенна без всякого официоза программа по наращиванию производств снарядов, САУ, и прочего что есть путного у Сеула, чтоб в нужный США момент этот "козырь" выложить.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:10
    +2
    Власти Южной Кореи заявляют, что не поменяли политику, предусматривающую отказ от поставок Украине летального оружия
    . Как раз у Южной Корее имеются серьёзные мощности для производства того, что очень хотят получить кукуевские... но пока так, корейские власти не решились лезть в тамошнюю замуту. Наверняка у них есть свои резоны.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:21
    0
    Слухи поползли не на пустом месте
    Что не на пустом это точно. Не зря Ю.Корея на саммите НАТО так вась-вась со Сша. Пока говорят, что поставка не планируется, а завтра окажется, что боеприпасы уже на Украине.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:22
    0
    С таким северным соседом, который баллистическими ракетами пуляет, только и остается, что своими снарядами разбрасываться. А оно им надо?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:34
      -1
      В Ю.Корее склады с американскими снарядами.
      Их уже переправляли на Украину.
      А заводы Кореи выпускают снаряды и заполняют опустевшие склады.
      Таким образом, они как-бы продают боеприпасы США.
      В Ю.Корее сейчас мощнейшие поточные линии по производству боеприпасов в мире. Пром. сверхдержава. Экспорт на всю планету.