Военное обозрение
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Российские войска продвинулись и оттеснили противника западнее Артёмовска

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Российские войска продвинулись и оттеснили противника западнее Артёмовска

Противник не прекращает попыток атаковать позиции ВС РФ на северном фланге Артемовского направления из района населенного пункта Берховка. В ходе контратак на западе и юго-западе от населенного пункта российским войскам удалось продвинуться и оттеснить противника.


Продолжаются встречные бои в направлении поселка Ягодное. Обе стороны активно применяют артиллерию, минометы, бронетехнику - практически весь спектр вооружения.



Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщал об интенсивных ударах российских войск по позициям боевиков киевского режима в районах более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковки, Богдановки, Часов Яра, Белой Горы и Дружбы.

Также продолжаются ожесточенные бои на Краснолиманском направлении, где противник стремится не допустить продвижения российских войск и контратаки, не прекращает попыток вытеснить подразделения ВС РФ с Торского выступа.

Противник предпринял несколько попыток прорвать российскую оборону на рубеже Берестовое, Новоселовское, однако понеся потери в живой силе, был вынужден вернуться на исходные позиции. Сообщается об уничтожении двух украинских ДРГ.



Предприняв неудачную попытку прорвать оборону ВС РФ и прорваться в Берховку, боевики киевского режима сосредоточили свои усилия на населенных пунктах Клещеевка и Курдюмовка.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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1 комментарий
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  1. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:40
    -1
    это бодание будет ещё долго продолжаться, судя по всему ситуация когда одни не могут, а другие не хотят