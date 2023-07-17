Российские войска продвинулись и оттеснили противника западнее Артёмовска

Противник не прекращает попыток атаковать позиции ВС РФ на северном фланге Артемовского направления из района населенного пункта Берховка. В ходе контратак на западе и юго-западе от населенного пункта российским войскам удалось продвинуться и оттеснить противника.Продолжаются встречные бои в направлении поселка Ягодное. Обе стороны активно применяют артиллерию, минометы, бронетехнику - практически весь спектр вооружения.Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщал об интенсивных ударах российских войск по позициям боевиков киевского режима в районах более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковки, Богдановки, Часов Яра, Белой Горы и Дружбы.Также продолжаются ожесточенные бои на Краснолиманском направлении, где противник стремится не допустить продвижения российских войск и контратаки, не прекращает попыток вытеснить подразделения ВС РФ с Торского выступа.Противник предпринял несколько попыток прорвать российскую оборону на рубеже Берестовое, Новоселовское, однако понеся потери в живой силе, был вынужден вернуться на исходные позиции. Сообщается об уничтожении двух украинских ДРГ.Предприняв неудачную попытку прорвать оборону ВС РФ и прорваться в Берховку, боевики киевского режима сосредоточили свои усилия на населенных пунктах Клещеевка и Курдюмовка.