США и Британия осуществляют руководство террористической государственной структурой.

На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинская сторона заявляет, что связано это со взлётом российских дальних бомбардировщиков Ту-22М.К настоящему моменту сирены воздушной тревоги слышны в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской областях. При этом воздушная тревога, как говорят на самой Украине, «ширится».Украинские медиа пишут о том, что после признания спецслужб Украины в организации и проведения диверсии на Крымском мосту, Россия может ответить в военном плане комбинированными ударами по объектах на Украине.Тем временем в МИД России сообщили о том, что решение атаковать Крымский мост принималось украинскими властями при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политических деятелей.МИД России:Напомним, что ранее СБУ фактически признала свою причастность к новому подрыву Крымского моста. В результате подрыва серьёзно пострадал один из пролётов на автомобильной его части.