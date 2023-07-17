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Украинские медиа: После фактического признания СБУ причастности к атаке на Крымский мост Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М

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Украинские медиа: После фактического признания СБУ причастности к атаке на Крымский мост Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М

На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинская сторона заявляет, что связано это со взлётом российских дальних бомбардировщиков Ту-22М.


К настоящему моменту сирены воздушной тревоги слышны в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской областях. При этом воздушная тревога, как говорят на самой Украине, «ширится».

Украинские медиа пишут о том, что после признания спецслужб Украины в организации и проведения диверсии на Крымском мосту, Россия может ответить в военном плане комбинированными ударами по объектах на Украине.

Тем временем в МИД России сообщили о том, что решение атаковать Крымский мост принималось украинскими властями при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политических деятелей.

МИД России:

США и Британия осуществляют руководство террористической государственной структурой.

Напомним, что ранее СБУ фактически признала свою причастность к новому подрыву Крымского моста. В результате подрыва серьёзно пострадал один из пролётов на автомобильной его части.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:45
    +5
    Тревога по всей Украине..А это можно было устроить без повреждения моста?Проводя это часто и регулярно.Что бы из подвалов свидомые не вылезали?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 10:46
      +6
      Никак не можно. Весь мир в курсе, что мы только оставляем за собой право... На противоборствующей стороне все уже давно болт положили кое на кого...
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:48
        -1
        этот весь мир должен осудить украину за государственный терроризм
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 10:50
          +1
          Romario Argo hi, вы смеётесь??? Какой ВЕСЬ мир? Какой государственный терроризм? Кому должен?
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 10:52
            0
            Как бы опять только пару тройку трансформаторных будок не снесли и на этом успокоились .....
        2. al3x
          al3x Сегодня, 10:51
          -1
          Этот "весь мир" как бы уже давно заявил, что желает видеть кое кого в Гаагском суде в качестве подсудимого. И Украину этот "весь мир" ни в чем обвинять не собирается, а наоборот всячески поддерживает.
        3. Ghost1
          Ghost1 Сегодня, 10:51
          0
          Вы сами в это осуждение верите? Хватит уже верить что такое случится, прошлые случаи вас будто не вразумили.
        4. Aken
          Aken Сегодня, 10:51
          0
          Ничего весь мир не должен. Всему миру на мост глубоко плевать.
        5. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 10:53
          0
          Этот "весь мир"разделился на два лагеря.Большая часть относится нейтрально к происходящему и желает лишь одного-что бы поскорее закончить миром.Для них все равно,каким миром.Пусть и похабным для нас.Другая часть открыто поддерживает утырков.Кто из них судить то будет?
    2. K._2
      K._2 Сегодня, 10:53
      0
      Нельзя, это идёт против интересов бизнеса абрамоаичей и коломойских.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:46
    -1
    Украинская пресса: После фактического признания СБУ причастности к атаке на Крымский мост Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М

    Подождём результатов «зеркальных ответов»...
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 10:52
      -1
      Цитата: ROSS 42
      Украинская пресса: После фактического признания СБУ причастности к атаке на Крымский мост Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М

      Подождём результатов «зеркальных ответов»...

      Трансформаторные будки не дадут соврать.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:47
    -2
    Они эти тревоги каждый день объявляют, ну заявили наши что виноваты США и бриты ну и что?
  4. BAI
    BAI Сегодня, 10:52
    0
    связано это со взлётом российских дальних бомбардировщиков Ту-22М.

    Как взлетели, так и сядут. Прока никакого не будет. Даже, если что то уничтожат на Украине, ничего не изменится. Потому что бить надо не по кукле, а по кукловоду
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:52
    0
    Надо наказывать британцев, не знаю каким образом, но обязательно. Они, фактически, прикрываясь америкосами чувствуют себя в абсолютной безопасности. Это надо исправлять.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:52
    0
    Тем временем в МИД России сообщили о том, что решение атаковать Крымский мост принималось украинскими властями при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политических деятелей.
    Прискорбно. Прискорбно то, что мерикатосы, наглы орудуют как у себя дома. А мы без каких либо даже намеков на ответку.
  7. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 10:53
    0
    связано это со взлётом российских дальних бомбардировщиков Ту-22М.

    Полетели трансформаторы бомбить?
  8. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 10:53
    0
    Судя по тому, что украинские мосты стоят, а Крымский уже второй раз выводится из строя, как оказался год назад выведен из строя Антоновский мост, то все эти "поднялись в воздух российские бомбардировщики" годно только попугать украинское население воздушной тревогой, к которым они уже привыкли, и продемонстрировать населению российскому, что что-то делается, всё идёт по плану...