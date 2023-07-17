Военное обозрение
Войти Регистрация

«Мы не изолированы»: спикер парламента Крыма сообщил о состоянии железнодорожного полотна Крымского моста

42
«Мы не изолированы»: спикер парламента Крыма сообщил о состоянии железнодорожного полотна Крымского моста

Очередная террористическая атака на Крымский мост произошла этой ночью. Нападению подверглась его автомобильная часть, используемая исключительно гражданским автотранспортом.


Данный факт особо подчеркнул председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, опубликовавший пост в своем Telegram-канале.

Он с возмущением отметил, что угроза жизни и здоровью гражданского населения никогда не удерживала киевских террористов от преступных действий. Не станет она препятствием и в будущем.

Политик отметил, что сдерживающими факторами для киевского режима могут стать лишь физическая невозможности нанесения удара и осознание неотвратимости наказания за содеянное.

Константинов намекнул, что очень скоро последует ответ Киеву за атаку на Крымский мост. Об этом, отмечает политик, свидетельствует обещание министра обороны Сергея Шойгу ударить по центрам принятия решений.

Что касается лишения киевского режима физической возможности атаковать Крымский мост, то эта задача крайне сложная. Чтобы достичь данной цели, российским войскам придется взять под свой контроль Херсон, Николаев, Одессу и все украинское побережье Черного моря.

Также спикер парламента Крыма сообщил о состоянии железнодорожного полотна Крымского моста. По его словам, оно не было повреждено сегодня ночью.

Так что железная дорога продолжает связывать полуостров с «материковой» Россией, да и паром через Керченский пролив работает. Помимо этого, действуют транспортные коридоры, проходящие через Донбасс и Запорожскую область.

Мы не изолированы

- отмечает Константинов.

В российских Telegram-каналах сообщается об украинском дроне, атаковавшем вчера бухту Севастополя. Он начинен взрывчаткой и внешне напоминает водный мотоцикл. Авторы публикаций предположили, что такие же морские беспилотники участвовали в ночной атаке на Крымский мост.
Использованы фотографии:
https://t.me/va_konstantinov
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
42 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI
    BAI Сегодня, 11:03
    +9
    Если атаковали морскими беспилотниками, то почему не поставить боновые ограждения вокруг опор?
    И вообще, надо 2й мост строить. Пусть подавятся
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:15
      -4
      согласен, такая же мысль пришла
      реально нужен еще один мост только покороче у паромной переправы
      на 2 Ж/Д путей и 4 полосы для автомобилей
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:55
        0
        Об этом, отмечает политик, свидетельствует обещание министра обороны Сергея Шойгу ударить по центрам принятия решений.

        Выполнение этих обещаний мы уже что-то заждались. А вообще, пока страсти по подрыву моста не улеглись, следовало бы нанести быстрые и мощные ответные удары по кыиву, логистическим центрам, инфраструктуре и военным объектам.
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 12:37
          0
          Да хотя бы с мостов бы начали в ответку, а то очень удобно ктото устроился.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:16
      +3
      Вот хихелы смеются и делают, а наши тока трындят......
      1. MariaHess
        MariaHess Сегодня, 11:39
        -1
        Наши построили мост - который не смогли построить немцы - а свиньи только и могут что пытаться что-то уничтожить. За годы Русского Крыма сделано на порядки больше - чем за все года свинской незалежности. Ломать не строить, а хорошо смеётся тот - кто смеётся последним.
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 11:17
      +3
      надо 2й мост строить. Пусть подавятся

      это будет достойный ответ! м.ш.х. будет очень рад новым подрядам вместе турецко-таджикскими подрядчиками...
    4. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:21
      -1
      Если атаковали морскими беспилотниками, то почему не поставить боновые ограждения вокруг опор?

      Мне интересно, почему до сих пор не продумана система защиты от атаки подобными средствами, тем более - стратегического объекта, тем более - уже раз подорванного. Они уже пол года к нам ломятся. Что теперь остается? С грустным лицом, в стиле МИДа, повторять - мы не изолированы,мы не изолированы.. Понятно что от Константинова такие решения не зависят.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:04
    +6
    Сейчас опять гневные речи ,начертим красные линии .................
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:21
      -2
      не смешно
      в начала этого года бронетехника производится из расчета на 20 000 солдат в месяц
      танки, БМП, БТР, МТЛБ, САУ, РСЗО, ББМ и армейские грузовики для расчетов минометов, буксируемых орудий, понтоны, мостоукладчики, ЗРК, МТО и т.д.
      с февраля по июнь техники имеется на 100 000 солдат - а это примерно 4 армии
      реально это уже не смешно - скоро грянет ГРОМ (!) - уже в любой момент
      куда (?)
      вариантов много: Луцк, Ровно, Житомир, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон, Николаев, Одесса
      + 1000 км к линии фронта
      совершенно не смешно - а мост мы восстановим снова
      1. Охсетин
        Охсетин Сегодня, 11:55
        0
        Цитата: Romario_Argo
        скоро грянет ГРОМ (!) - уже в любой момент

        Скоро, вот прям скоро, только ещё 500 дней надо подождать. А пока продлим зерновую сделку после сбора нового урожая.
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:47
        0
        Цитата: Romario_Argo
        не смешно

        А никто не предлагает смеяться .Стоит здание Рады ,Центробанка ,Центральный пукт управления Энергосистемой ,Минфин,СБУ,Мин Обороны .
        Это все цели номер один .Стоят мосты на Западе Украины
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:04
    +7
    Что касается лишения киевского режима физической возможности атаковать Крымский мост, то эта задача крайне сложная. Чтобы достичь данной цели, российским войскам придется взять под свой контроль Херсон, Николаев, Одессу и все украинское побережье Черного моря.


    Ну а если это не сделать, то будущие прилёты по мосту - это всего лишь вопрос времени
    1. al3x
      al3x Сегодня, 11:09
      +11
      Ну...даже не знаю. За деревни бои идут месяцами. О городах думаю и мечтать, как бы это помягче сказать...да никак помягче не сказать - о городах в данный момент можно и не мечтать даже. Хххлы выводят из строя нашу инфраструктуру, в ответ "наши" тщательно берегут хххляцкую инфраструктуру. Нам пытались втирать, что мосты, к примеру, крайне сложно уничтожить, даже невозможно. Но тем не менее дремучие бандерлоги с завидным постоянством демонстрируют обратное....
      1. Servisinzhener
        Servisinzhener Сегодня, 11:44
        0
        Так отож. Да одного попадания может не хватить. Но 2/3/4 хватит чтоб остановить движение на несколько месяцев. А периодические "добавки" остановят попытки ремонта. Пролёт Антоновского моста обрушили при помощи ОТРК. Один пролёт остался. Так при помощи несложной математики можно понять что для обрушения всех мостов надо от 40 ракет ОТРК. Что сильно облегчит нашим солдатам жизнь по эту сторону Днепра. + добавлять "Геранями" если будут пытаться восстановить.
        1. solar
          solar Сегодня, 12:12
          +1
          Пролёт Антоновского моста обрушили при помощи ОТРК.

          Пролет Антоновского моста обрушили саперы подрывом при выводе войск из Херсона. ОТРК по Антоновскому мосту не стреляли, стреляли химарсами, но пролет не обрушили, а только полотно повредили.
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 12:46
            +1
            ОТРК недавно наносился по мосту когда существовал антоновский плацдарм
    2. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 11:57
      -1
      Цитата: Rt Rt
      Ну а если это не сделать

      Вопрос только в том, какими силами это сделать?
  4. Cannon
    Cannon Сегодня, 11:10
    +5
    Что касается лишения киевского режима физической возможности атаковать Крымский мост, то эта задача крайне сложная. Чтобы достичь данной цели, российским войскам придется взять под свой контроль Херсон, Николаев, Одессу и все украинское побережье Черного моря.+++++Не нарушайте очерёдность.Сначала Авдеевка, а потом уже все остальные ваши хотелки.
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:11
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    "Что касается лишения киевского режима физической возможности атаковать Крымский мост, то эта задача крайне сложная. Чтобы достичь данной цели, российским войскам придется взять под свой контроль Херсон, Николаев, Одессу и все украинское побережье Черного моря." Константинов

    Начать надо с Одессы , чтобы жизнь малиной не казалась. Мое мнение.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 11:59
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Мое мнение.

      Уже записался в морскую пехоту? Хотя, о чём это я, с чего десантироваться в Чёрном море? Тогда в очередь на форсирование Днепра.
  8. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:13
    +3
    Обеспечить безопасность стратегического обьекта,это не сложная задача,а необходимая.Любыми доступными средствами.Раз мы на поле боя не можем с ними кардинально решить
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:30
      -2
      Непонятны цели годичных боданий за пятачок без операций типа уран, багратион и тп. трампа ждем-с, который им чего то там намекнул? Ладо с америкой, вы хоть с пятой колонной разберитесь. Просто берем и тыкаем не глядя, состав вк-фест - моргенштерн, нелетто, инста-самка.. Берем спортсменов,что под белым флагом капитулянтов выступают.. а парни сидят в окопах и смотрят
  9. Комментарий был удален.
  10. Servisinzhener
    Servisinzhener Сегодня, 11:15
    +3
    Что там с мостами через Днепр? Или это другое, да и зерновая сделка с аммиакопроводом может сорваться. Где та красная черта после которой перестанем играть в поддавки? Кто нибудь может ответить?
    Не надо мне сказок про невозможность. Как видим всё можно если есть такая задача. И достаточно просто. Те же мосты в Запорожье и автомобильную дорогу по Днепрогэсу можно атаковать даже ФАБ-500 с УМПК. Дальности должно хватать.
    1. Servisinzhener
      Servisinzhener Сегодня, 11:25
      +1
      Вижу оценки против. Мотивируйте, в чём я неправ. И почему нельзя давать соразмерный ответ?
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 11:35
        -4
        на сайте ВО прописались ЦИПсО, русофобы и патриоты с только им понятной правдой
        отличающейся от курса РФ - куда наша ФСБ смотрит (?)
        но это интернет - все следы остаются - потом с них спросят
        чуть нужно подождать - когда они будут умолять
        - но у же в своих слюнях, своих испражнениях и крови
    2. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 12:00
      +1
      Цитата: Servisinzhener
      можно атаковать даже ФАБ-500 с УМПК

      Можно. Если она Белгород раньше не упадут.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:17
    -2
    «Мы не изолированы»: спикер парламента Крыма сообщил о состоянии железнодорожного полотна Крымского моста
    . Мост отремонтируют, это понятно. Паромная переправа работает, на личном транспорте переправится можно...
    Но все равно, осадочек такой, неприятный, он есть.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 11:25
      +7
      Цитата: rocket757
      «Мы не изолированы»: спикер парламента Крыма сообщил о состоянии железнодорожного полотна Крымского моста
      . Мост отремонтируют, это понятно. Паромная переправа работает, на личном транспорте переправится можно...
      Но все равно, осадочек такой, неприятный, он есть.

      Это уже не осадочек это из ведра субстанцией плеснули в лицо России. Опять утремся ?! Вопрос не требующий ответа.
    2. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 12:01
      0
      Цитата: rocket757
      Но все равно, осадочек такой, неприятный, он есть.

      Для человека из Сибири. Для которого он что есть, что нет.
  12. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 11:21
    +3
    Глупо и безрассудно оставлять подобные теракты безнаказанными, пока мы не научимся действовать по принципу " око за око, зуб за зуб", подобное так и будет продолжаться, необходимо разнести в пыль несколько самых важных мостов в Киеве, чтобы враг почувствовал наш ответ на своей собственной шкуре, вот тогда в следующий раз они будут задумываться перед принятием подобных решений.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:27
      0
      "око за око, зуб за зуб"... даже как мера временная, малоперспективно, чаще всего.
      Другое дело планомерное уничтожения критически важной инфраструктуры противника, подрыв экономических, военных и прочих возможностей, для ведения боевых действий.
      Так оно вернее будет.
    2. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 12:03
      +4
      Цитата: sgrabik
      необходимо разнести в пыль несколько самых важных мостов в Киеве

      "А пистолетик у тебя есть?" © Особенности национальной охоты.
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:27
    +3
    Константинов намекнул, что очень скоро последует ответ Киеву за атаку на Крымский мост. Об этом, отмечает политик, свидетельствует обещание министра обороны Сергея Шойгу ударить по центрам принятия решений.
    По каким? По урюпинску, зажопину? П.С.. для администрации сайта - это не мат, это название нас. пункта в ненужной.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:29
    +3
    (...сдерживающими факторами для киевского режима могут стать лишь физическая невозможности нанесения удара...)- вот тут необходимо дополнение, а именно - физическое уничтожение всех причастных к этому теракту . Без исключений. Начиная с зеленского и заканчивая последним помошником младшего дворника СБУ. Но, лично я, уже не верю, что это произойдет.
  15. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 11:32
    0
    грузовые фуры отправляют уже через сухопутный коридор, а это безопасно? и какие там дороги?
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 12:05
      +1
      Цитата: Nastia Makarova
      а это безопасно?

      Нет, но увлекательно.
      Цитата: Nastia Makarova
      и какие там дороги?

      Направления.
  16. blackbeard
    blackbeard Сегодня, 11:45
    -1
    штаб буданова нужно долбить до тех пор, пока он даже думать о подобном будет бояться
  17. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 12:01
    +3
    Сколько мы уже слышим про эти удары по центрам, уже реально бы пыль в глаза не пускали. Конечно если трансформаторы являются этими центрами тогда , да.
  18. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:33
    0
    Песков о теракте на Крымском мосту: ответом будет достижение всех целей спецоперации, она продолжается

    Зачем эти бессмысленные, бестоковые, с непонятным содержанием заявления?
  19. ettore
    ettore Сегодня, 12:46
    +1
    Политик отметил, что сдерживающими факторами для киевского режима могут стать лишь физическая невозможности нанесения удара и осознание неотвратимости наказания за содеянное.

    Константинов намекнул, что очень скоро последует ответ Киеву за атаку на Крымский мост. Об этом, отмечает политик, свидетельствует обещание министра обороны Сергея Шойгу ударить по центрам принятия решений.

    Где то уже все слышали про "центры принятия решений" и не раз. Надо не в ответ наносить удары а упреждать и предотвращать, чтобы им некогда даже думать было о подобном.
  20. Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь Сегодня, 12:51
    +1
    Если ВС РФ не в состоянии взять под контроль Причерноморье, то ответом должна стать "ночь Кинжалов" по стратегическим мостам и узловым железнодорожным станциям в западных областях Украины.