«Мы не изолированы»: спикер парламента Крыма сообщил о состоянии железнодорожного полотна Крымского моста

Очередная террористическая атака на Крымский мост произошла этой ночью. Нападению подверглась его автомобильная часть, используемая исключительно гражданским автотранспортом.
Данный факт особо подчеркнул председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, опубликовавший пост в своем Telegram-канале.
Он с возмущением отметил, что угроза жизни и здоровью гражданского населения никогда не удерживала киевских террористов от преступных действий. Не станет она препятствием и в будущем.
Политик отметил, что сдерживающими факторами для киевского режима могут стать лишь физическая невозможности нанесения удара и осознание неотвратимости наказания за содеянное.
Константинов намекнул, что очень скоро последует ответ Киеву за атаку на Крымский мост. Об этом, отмечает политик, свидетельствует обещание министра обороны Сергея Шойгу ударить по центрам принятия решений.
Что касается лишения киевского режима физической возможности атаковать Крымский мост, то эта задача крайне сложная. Чтобы достичь данной цели, российским войскам придется взять под свой контроль Херсон, Николаев, Одессу и все украинское побережье Черного моря.
Также спикер парламента Крыма сообщил о состоянии железнодорожного полотна Крымского моста. По его словам, оно не было повреждено сегодня ночью.
Так что железная дорога продолжает связывать полуостров с «материковой» Россией, да и паром через Керченский пролив работает. Помимо этого, действуют транспортные коридоры, проходящие через Донбасс и Запорожскую область.
Мы не изолированы
- отмечает Константинов.
В российских Telegram-каналах сообщается об украинском дроне, атаковавшем вчера бухту Севастополя. Он начинен взрывчаткой и внешне напоминает водный мотоцикл. Авторы публикаций предположили, что такие же морские беспилотники участвовали в ночной атаке на Крымский мост.