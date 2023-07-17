Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Евросовета передумал приглашать президента Украины на саммит Евросоюза и латиноамериканских стран

12
Глава Евросовета передумал приглашать президента Украины на саммит Евросоюза и латиноамериканских стран

Глава Евросовета Шарль Мишель передумал приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского союза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Мероприятие будет проходить в Брюсселе в период с 17 по 18 июля.


Как сообщает испанская газета La Vanguardia, несмотря на просьбы украинского президента пригласить его для участия в саммите, принимающая сторона отказала ему в приглашении.

Это обусловлено, в первую очередь, стремлением Евросоюза на фоне проведения Россией спецоперации на Украине найти союзников в странах Глобального юга.

Украинская сторона рассчитывала занять заметное место в ходе дискуссий участников саммита, в первую очередь в обсуждениях вопросов, касающихся обеспечения продовольственной безопасности.

В ходе встречи предполагается выслушать мнения представителей СЕЛАК о предполагаемых путях урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Попытки Евросоюза включить в текст итогового заявления осуждение российской спецоперации на Украине, однако этот вопрос вызвал разногласия среди участников мероприятия.

Ранее глава испанского правительства Педро Санчес, не согласовав этот вопрос с другими участниками, пригласил Зеленского на саммит ЕС - СЕЛАК.

В настоящее время неизвестно, будет ли вообще упоминаться украинский кризис в тексте итогового заявления саммита, на чем настаивает Евросоюз. Этот вопрос все еще обсуждается с другими участниками мероприятия.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Седов
    Седов Сегодня, 12:02
    0
    Решили закончить с клоунадой? Или хотелки Зеленского все труднее исполнять?
    Попытки Евросоюза включить в текст итогового заявления осуждение российской спецоперации на Украине, однако этот вопрос вызвал разногласия среди участников мероприятия.
    Да и риторика меняется.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:04
      +6
      ИМХО хотят показать Зеле его истинное место, чтобы не забывал кто он есть на самом деле и для чего он им нужен.
      Одно дело спонсировать наркошу на убийство славян и утилизацию своего же народа, и совсем другое дело воспринимать его как равного им, европейцам.

      зы А Педро погорячился с приглашением, погорячился.... Явно же "Не по Хуану сомбреро.." (с) laughing
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:17
        +2
        hi!
        Цитата: Nexcom
        ИМХО хотят показать Зеле его истинное место, чтобы не забывал кто он есть на самом деле и для чего он им нужен.

        Обалдеть, как мы незаметно привыкли, что Зеленский в каждой бочке затычка!

        Даже как-то непривычно, что те, то ещё вчера с ним в дёсны целовался, куда-то его не приглашают.
        А если слегка успокоиться, то становится нормальным то, что, в общем-то, естественно - какое отношение имеет Украина и Зеленский лично к
        саммиту Европейского союза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК)
        - он что, Евросоюз? Или латиноамериканская (карибская) страна? Чего ему там, по хорошему, делать-то?

        Хотя...
        Весело было бы послушать, как он у латиноамериканских и карибских стран клянчил бы денег на войну с Россией, про которую они знают и даже могут показать на карте. В отличие от Украины, которой дай бог половина из них и название-то только в новостях слышала, не говоря уж о том, чтобы на карте найти.
        Просто ухахатываюсь, как Гондурас начнёт выделять Украине деньги на войну.... laughing
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:27
          +1
          Цитата: Zoldat_A
          Обалдеть, как мы незаметно привыкли, что Зеленский в каждой бочке затычка!

          Перефразируя Крылова:

          "По улицам Зелика водили,
          Как видно, напоказ -
          Известно, что Зелики в диковинку у нас."
  2. frruc
    frruc Сегодня, 12:03
    +1
    Украинская сторона рассчитывала занять заметное место в ходе дискуссий участников

    Дискуссии - это выпрашивать у западных спонсоров денег, вооружений и др. Их "заметное место" будет в клетках зала суда.
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:04
    0
    Аббревиатура - СЕЛАК впечатлила. Одни селюки будут встречаться с другими селюками. А главного селюка не пригласили....
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:09
    +2
    Глава Евросовета передумал приглашать президента Украины на саммит Евросоюза и латиноамериканских стран
    . Да ладно, передумал он...
    Гейрочинуши слишком много о себе возомнили, так во внешнем, от гейропы, мире им показали, кто они и почём...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:11
    +1
    Колумбийцы, тоже латиноамериканцы у тех влияние на Зе больше ,чем у ЕС!Привезут чумодан увеселительного- хана саммиту, Зе покажет, кто в ЕС хозяин.
  6. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 12:14
    0
    Пусть Зеля едет. Только пусть попросит жинку футболку защитную постирать, а то публика его с прислугой будет путать.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:17
    0
    По мнению запада, не нужно частить с мероприятиями при участии зе, он хозяев уже утомил. Пусть отдохнет, тем более сейчас можно готовить заявочку на нобелевку "за мир" к октябрю. А почему нет? Обама-миротворец же получил....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:37
      +1
      Цитата: Uprun
      Пусть отдохнет, тем более сейчас можно готовить заявочку на нобелевку "за мир" к октябрю.

      Так сейчас этой премией награждают всех злодеев. Бедный Нобель, если бы ты знал .....
  8. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 13:07
    0
    скорее бразильский президент припомнил зеленскому, как он его кинул на г7, вот и аукнулось. ну и венесуела, куба, никарагуа, может и мексика скорее всего были против