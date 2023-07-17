Глава Евросовета передумал приглашать президента Украины на саммит Евросоюза и латиноамериканских стран

Глава Евросовета Шарль Мишель передумал приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейского союза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Мероприятие будет проходить в Брюсселе в период с 17 по 18 июля.Как сообщает испанская газета La Vanguardia, несмотря на просьбы украинского президента пригласить его для участия в саммите, принимающая сторона отказала ему в приглашении.Это обусловлено, в первую очередь, стремлением Евросоюза на фоне проведения Россией спецоперации на Украине найти союзников в странах Глобального юга.Украинская сторона рассчитывала занять заметное место в ходе дискуссий участников саммита, в первую очередь в обсуждениях вопросов, касающихся обеспечения продовольственной безопасности.В ходе встречи предполагается выслушать мнения представителей СЕЛАК о предполагаемых путях урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Попытки Евросоюза включить в текст итогового заявления осуждение российской спецоперации на Украине, однако этот вопрос вызвал разногласия среди участников мероприятия.Ранее глава испанского правительства Педро Санчес, не согласовав этот вопрос с другими участниками, пригласил Зеленского на саммит ЕС - СЕЛАК.В настоящее время неизвестно, будет ли вообще упоминаться украинский кризис в тексте итогового заявления саммита, на чем настаивает Евросоюз. Этот вопрос все еще обсуждается с другими участниками мероприятия.