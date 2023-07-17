«Это демонстрация для Запада»: Нардеп ВРУ Гончаренко предложил наградить причастных к подрыву Крымского моста

(...) удар по мосту - это демонстрация для Запада, что мы готовы вернуть наши территории, и как только у нас есть нужная для этого техника, мы показываем самые высокие результаты

В Киеве фактически признали причастность к террористическому акту на Крымском мосту, приставить к высшим наградам Украины спланировавших операцию и исполнивших подрыв предложил небезызвестный украинский депутат Алексей Гончаренко. Об этом он написал в своем ТГ-канале.Уничтожение одного пролета моста Гончаренко назвал "огромным успехом" Украины, а также демонстрацией возможностей Киева западным хозяевам. В общем, собачка выслужилась и ждет похвалы от хозяина. По словам депутата, властям необходимо приставить всех причастных к теракту к "высшим наградам" Украины.- написал Гончаренко в своем ТГ-канале.Также нардеп подчеркивает, что взрывом на мосту якобы нарушена логистика российской армии и теперь военные грузы не будут доставляться на полуостров, снабжение Херсонской группировки ВС России "прекращено". Гончаренко снова пытается выдать желаемое за действительное, на это обращают внимание и украинские пользователи, называя нардепа "не очень умным" человеком, поскольку основные поставки идут по железной дороге, а также через Мариуполь по сухопутному пути.Между тем, Национальный антитеррористический комитет России (НАК) подтвердил, что теракт на мосту был произведен с помощью двух надводных безэкипажных катеров полупогружного типа. Предположительно, точно такие же дроны ВМСУ пыталась применить для нападения на Севастополь в ночь с субботы на воскресенье.