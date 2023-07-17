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«Это демонстрация для Запада»: Нардеп ВРУ Гончаренко предложил наградить причастных к подрыву Крымского моста

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«Это демонстрация для Запада»: Нардеп ВРУ Гончаренко предложил наградить причастных к подрыву Крымского моста

В Киеве фактически признали причастность к террористическому акту на Крымском мосту, приставить к высшим наградам Украины спланировавших операцию и исполнивших подрыв предложил небезызвестный украинский депутат Алексей Гончаренко. Об этом он написал в своем ТГ-канале.


Уничтожение одного пролета моста Гончаренко назвал "огромным успехом" Украины, а также демонстрацией возможностей Киева западным хозяевам. В общем, собачка выслужилась и ждет похвалы от хозяина. По словам депутата, властям необходимо приставить всех причастных к теракту к "высшим наградам" Украины.

(...) удар по мосту - это демонстрация для Запада, что мы готовы вернуть наши территории, и как только у нас есть нужная для этого техника, мы показываем самые высокие результаты

- написал Гончаренко в своем ТГ-канале.

Также нардеп подчеркивает, что взрывом на мосту якобы нарушена логистика российской армии и теперь военные грузы не будут доставляться на полуостров, снабжение Херсонской группировки ВС России "прекращено". Гончаренко снова пытается выдать желаемое за действительное, на это обращают внимание и украинские пользователи, называя нардепа "не очень умным" человеком, поскольку основные поставки идут по железной дороге, а также через Мариуполь по сухопутному пути.

Между тем, Национальный антитеррористический комитет России (НАК) подтвердил, что теракт на мосту был произведен с помощью двух надводных безэкипажных катеров полупогружного типа. Предположительно, точно такие же дроны ВМСУ пыталась применить для нападения на Севастополь в ночь с субботы на воскресенье.
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54 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:22
    +18
    Я об этом и писал в другой теме. Будут награждать упырей за убийство семьи мирных граждан РФ. Ушлёпки свидомитские.....
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:26
      +8
      Ещё до СВО жертвы среди мирного населения ЛДНР после обстрелов всушниками, были частью минского процесса.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:28
        +2
        Я в курсе. Моё сообщение вовсе не означает что жертвы среди мирняка ЛДНР менее значимы...
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:29
      +12
      есть предложение осушить Киевское водохранилище
      и потушить свет в Киеве
      создав отток населения Киева в преддверии скорого наступления
      1. al3x
        al3x Сегодня, 11:36
        +11
        Цитата: Romario_Argo
        есть предложение осушить Киевское водохранилище
        и потушить свет в Киеве
        создав отток населения Киева в преддверии скорого наступления


        Тут много какие предложения звучали. Свет тушить закончили едва начав, инфраструктура хххляцкая, по всей видимости, тоже получила какие-то гарантии вместе с главхххлом. Благодаря всем этим договорнякам имеем то, что имеем и другого не получим.
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 11:43
          +6
          нужно идти на упреждение
          Израиль и США проводят учения по нанесению ударов по Ирану
          нужно просто передать Ирану, снятые у нас с вооружения ПГРК Тополь с ЯБЧ по 1МТ
          просто выйти из ряда договоров в одностороннем порядке - США всё равно сами скоро сделают что то подобное
          1. al3x
            al3x Сегодня, 12:05
            +6
            Цитата: Romario_Argo
            нужно идти на упреждение
            Израиль и США проводят учения по нанесению ударов по Ирану
            нужно просто передать Ирану, снятые у нас с вооружения ПГРК Тополь с ЯБЧ по 1МТ
            просто выйти из ряда договоров в одностороннем порядке - США всё равно сами скоро сделают что то подобное


            Шторки розовые распахните. Ничего мы не делаем на учреждение. Так и будет в дальнейшем и уже даже надежды не осталось, что это как-то изменится. 1,5 года только оставляем за собой какое-то мифическое право НА ОТВЕТ. Не будем показывать пальцем на того, чьи угрозы превратятся скоро в мем.......
        2. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 12:14
          +3
          Всё идет по расписанию, даже с некоторым опережением графика. П.1. комиссию создали. П.2. верить только властям призвали. П.3. дело возбудили. Дальше вмешался Медведев, хотя никто его об этом не просил, и наговорил кучу дерзостей по отношению к украинскому режиму.. М. Захарова заклеймила и призвала мировое сообщество открыть глаза, слишком рано. Она должна вступить на следующий день. Видимо Его Величество расстроился. Но что характерно Украина поражает наши мосты эффективно, перечислить: Антоновский мост, Чонгар, Крымский мост дважды. А нам эксперты твердят, мол, ох как сложно уничтожить мост, да мостов много - один уничтожить так они по другому поедут.
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 11:51
        +3
        Кто-то собрался на Киев наступать или вы о чем ?
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:18
      0
      Это и так понятно. Запад, а теперь с ним и Украина живут в своей извращенной реальности, где Бандера , Шухевич и прочие упыри и душегубы -херои; где убить мирных жителей и разрушить их дома и мосты незазорно вовсе -надо лишь сказать, что всё это сделано для всеобщего /Западного/ блага... Оставим их хрюканье и посмотрим, что конкретно пострадало на мосту? Цела ли сама опора? Сколько пролетов придется менять? Соответственно -на какое время приостановят движение?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:24
    +6
    Ну теперь каждый (цензура) выступит и радостно прохрюкает, чего скрывать удар нанесен и он достиг цели, не такой какой хотелось бы Киеву, но и не такой какой хотелось бы Москве. Посмотрим что СДЕЛАЕТ Кремль.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:26
      +6
      А там дали поручение и в СК РФ возбудили уголовное дело по статье "терракт".
      Ну и соколов наших на Ту-22 отправили - видимо ответку повезли.....
      Весь вопрос в какое место свидомитам прилетит....
      Желательно бы в СБУ, их ГШ и прочаи их упырёвские заведения.
      Неплохо если накроют там и бритосов заодно.....

      Ропот 55 hi
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 11:40
        +5
        А там дали поручение и в СК РФ возбудили уголовное дело по статье "терракт".
        Ну и соколов наших на Ту-22 отправили - видимо ответку повезли.....
        Весь вопрос в какое место свидомитам прилетит....
        Желательно бы в СБУ, их ГШ и прочаи упыревские заведения.
        Неплохо если накроют там и бритосов заодно.....


        О чём вы... поразят несколько будок трансформаторных и всё. Ни этот Гончаренко, ни даже такая мелкая сошка как примеру Корчинский не пострадают. Что говорить о Заленском и бритах, это табу, партнёры...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:44
          +2
          ...поразят несколько будок трансформаторных и всё.

          Вот это-то и фигово,если этим всё "возмездие" и закончится....
          Если разнесут пару будок и сараев в ответ - это будет просто демонстрация немощи.....
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 11:43
        +4
        Nexcom hi, вряд-ли ударят по указанным вами объектам, будут удары по складам и пунктам дислокации ВСУ, ну может заденут энергетику а так стандартный ответ, такие удары кпждый день наносят уже давно(хотя очень сильно хочу ошибаться, прям ну очень, хочу чтоб через пару тройку часвов вы мне 6аписали вот видишь а я говорил пол Киева в труху а ты не верил) только разум и вся предыдущая история СВО говорит о другом.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:46
          +4
          Ропот 55 hi , все бы хотели ошибиться насчет сараев и будок..... Очень хотят. Думаю "аж кушать не могут" (с).
      3. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 12:50
        0
        Цитата: Nexcom
        Весь вопрос в какое место свидомитам прилетит....

        Ну беспилотники Англичане поставили (вроде), так что желательна ответка по Тауэрскому мосту в Лондоне...
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:51
      -4
      Кремль может открыть второй или даже третий фронт - европа уже устала от украины
      1. Severok
        Severok Сегодня, 12:28
        +2
        В кремле сидят озабоченные немощные, которые могут лишь родину торговать в виде сырья. С такими властями нам, народу, ни шиша хорошего не светит.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:24
    +5
    В общем, собачка выслужилась и ждет похвалы от хозяина. По словам депутата, властям необходимо приставить всех причастных к теракту к "высшим наградам" Украины.
    Этот пёс)) гулял по Москве в свое время, и благополучно свалил в ненужную. Почему не был арестован - непонятно. request
    1. мазута
      мазута Сегодня, 11:58
      0
      Был арестован.Райхельгауз вписался за этого крысёныша и отпустили.Райхельгауз одессит,худ.рук.театра "Школа современной пьесы".
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:26
    +2
    Вот совершенно ясно,что это будет продолжаться.Электронным подавлением,заграждениями?Нет?А про этого утырка Гончаренко-кому он тут интересен?
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:27
    +6
    Непонятно почему не было защиты от надводных беспилотников, если до этого они базу вмф в Крыму атаковали ими, так же наши корабли. Почему боновые заграждения не использовали?
    1. Комментарий был удален.
    2. Matsur
      Matsur Сегодня, 12:04
      +2
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Непонятно почему не было защиты от надводных беспилотников, если до этого они базу вмф в Крыму атаковали ими, так же наши корабли. Почему боновые заграждения не использовали?

      "а шо так можно было?" сейчас в ГШ и кремле зададутся этим вопросом. С первого раза ж было не понятно.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:29
    0
    Потом эта же гнид@ Гончаренко будет кричать "а нас за що?".
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:33
      +2
      oleg-nekrasov-19 (Олег)
      Сегодня, 11:29
      НОВЫЙ
      0
      Потом эта же гнид@ Гончаренко будет кричать "а нас за що?".
      Будет. Но лучше сделать так, чтобы не "кричал". От слова - совсем не кричал.
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:52
      +3
      Не будет ему никто ничего не сделает.
  7. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 11:33
    +2
    Теперь задача, как обеспечить безопасность моста от брандеров , с учетом активного судоходства в Керченском проливе. Предполагаю, закрыть зерновую сделку и блокировать выходы из трех портов. Предупредить и сбивать американские беспилотники над Черным морем( бесконтактным методом, положительный опыт имеется). Очаков, Николаев, нейтрализовать, как первоисточники запуска катеров. Мы не располагаем всей информацией и Нам легко рассуждать.
    1. Severok
      Severok Сегодня, 12:33
      -1
      Да уже давно пора было объявить, что любой летательный аппарат, принадлежащий странам НАТО, приблизившийся на расстояние 200 миль, будет сбит и сбивать их к лешему! Объявить, что полеты разведывательной авиации стран НАТО вдоль границ России приравниваются к нападению на Россию! Все! Один-два будут сбиты и эти шавки отвянут!
  8. Комментарий был удален.
    1. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 11:38
      +5
      вывод один- нас продали. С потрохами.

      Скорей не продали, а предали.
  9. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:34
    -1
    Украина ещё раз убедительно продемонстрировала свою фашистскую и террористическую сущность.
    1. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 11:39
      +5
      Украина ещё раз убедительно продемонстрировала свою фашистскую и террористическую сущность.

      Уверен, что продемонстрирует ещё не раз.
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:53
      +4
      А в чем терроризм ? Мост стратегический объект и вполне логичная цель ударов ?
      1. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 12:08
        0
        В ударе по мосту, заведомо зная, что на нём гражданские. В этом и есть терроризм. Так же, как и уничтожение авиалайнера рейса MH17 ровно девять лет назад.
        1. ettore
          ettore Сегодня, 12:41
          0
          Цитата: Pavel73
          В ударе по мосту, заведомо зная, что на нём гражданские. В этом и есть терроризм.

          Любой мост это военный объект, и является целью, не смотря на наличие на нём кого-либо, для Западного менталитета это не является ограничением а даже к лучшему. Наши это отказываются понимать и принимать соответствующие меры.
  10. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:36
    0
    Да визгу то подняли, хоть как то уколось смогли, но думаю хозяевам это ниочём, хозяева уже всё поняли и такие выводы не вернут надежду нас победить.
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:41
    +9
    Ради справедливости, мост является стратегическим объектом и при войне подлежит уничтожению в первую очередь, а Украина ведёт с нами войну. А вот почему мы не разбиваем морские порты, ж/д перегоны, мосты - это большой вопрос.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:44
    +2
    Штаты пока не дают добро на обнуление нашего нефтяного экспорта из портов Кавказа,наверно считают - выгодно им или невыгодно.Скачок цен нефти,фрахта трудно спрогнозировать.
  13. vet
    vet Сегодня, 11:45
    +14
    Печально. Безумно жаль погибших людей и оставшегося сиротой ребенка. Людей, которые хотели хоть как-то отдохнуть - и теперь застряли. И тех, кто теперь не может уехать из Крыма. Вот цена безответственности высшего руководства России и лично Путина. Вначале упустили реальную и уникальную возможность бескровно и в считанные дни решить проблему нацизма в Украине в 2014 году. Вы только вспомните: легитимный президент на территории России, в Киеве - по всем международным нормам мятежники, половина Украины ждет русские войска, Польша, Венгрия, Румыния нетерпеливо ждут, когда можно будет вслед за Россией присоединять свои бывшие земли. И все это про... играть!? Дать "обмануть" себя ГДР-овской пионерке Меркель и жалкому мулатику Обаме!?
    А потом решить, что "маленькая победоносная война поднимет рейтинг", объявить о "денацификации и демилитаризации Украины" - и получить противоположный результат!? Это, конечно, надо было суметь.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:53
      0
      переправа заработала но пробки будут большие но и выехать все таки можно, грузовики уже поехали по сухопутному коридору
  14. g_ae
    g_ae Сегодня, 11:46
    +10
    Ну, все! Держитесь, чубозавры, вы напростились. Сейчас вам прилетит глубокое недоумение из МИДа. И это ещё до озабоченности не дошло. А ещё сейчас ка-а-ак продлится зерновая сделка, вот тогда попляшете!
  15. Владыка-Вселенский
    Владыка-Вселенский Сегодня, 11:50
    +5
    А ВВП предложит продление зерновой сделки ради многоуважаемых партнеров.
  16. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 11:52
    0
    вон оно чё. оказывается нам надо признание от куевского режима
  17. Matsur
    Matsur Сегодня, 11:57
    0
    Это был вопрос времени. После первого подрыва. Шторм шэдоу или вот эти надводные. Как в футболе, не забиваешь ты - забивают тебе. Будет ответ? Удар по порту одессы и "зерновозам" набитым вооружением?
  18. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:05
    0
    Если прошлый раз они пытались хоть немного отвести от себя подозрения, то сейчас уже не скрывают что это сделали они, чувствуя себя в безопасности.
  19. Radikal
    Radikal Сегодня, 12:09
    +1
    Разделяю эмоции всех присутствующих, однако никто почему-то не высказался по вопросу охраны акватории прилегающей к мосту со стороны открытого моря. Судя по результату она либо отсутствует, или осуществляется формально с использованием плав средств не обладающих техническими ср-ми обнаружения подобных дронов.
    1. U-58
      U-58 Сегодня, 12:32
      0
      В принципе, акваторию охраняют морчасти росгвардии и береговая охрана ФСБ.
      Полагаю, что и ЧФ МО в стороне не остается.
      1. Radikal
        Radikal Сегодня, 13:00
        0
        Охранять-то охраняют только на чём?
    2. Severok
      Severok Сегодня, 12:36
      0
      А чем и, главное, кем охранять-то??? Снова л/с со всех границ дергать в одну точку, заголяя остальное???
  20. Седов
    Седов Сегодня, 12:17
    -1
    «Это демонстрация для Запада»: Нардеп ВРУ Гончаренко предложил наградить причастных к подрыву Крымского моста
    Как бы эта перемога боком не вышла выслужившейся собачке. А по факту, да: 6 намеченных целей на ближайший комбинированный удар (Зеленский, Залужный, Буданов, Малюк, У(ю)сов и Сырский, вся эта босота), с последующим видео отчётом о том, что все назначенные цели поражены. Пусть дрожжат мыши.
  21. U-58
    U-58 Сегодня, 12:29
    0
    Непременно надо наградить.
    Тогда легче будет. вычислить этих херо(е)в.
  22. alystan
    alystan Сегодня, 12:36
    +1
    Почему этот иуденыш Гончаренко до сих пор живой?
    После 2 мая в Одессе его одним из первых следовало физически устранить.
  23. Vetal
    Vetal Сегодня, 12:41
    +1
    По Крымскому мосту можно сказать лишь одно – даже самый ценный и символичный для себя объект власти защитить не могут. После предыдущей атаки, когда были вскрыты все слабые места, после тщательных проверок машин, ставших причиной многокилометровых пробок, после угроз Медведева про Судный день, после усиления ПВО в районе моста, после без малого полутора лет войны – не могут. И никакое заседание Совбеза с кремлёвскими старцами этого не исправит.
  24. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:44
    0
    1 Где была охрана в этот момент ?
    2 Надо наверное бросить клич для бизнеса .Что бы собрать деньги в награду ракетчикам ,за жизни этих упырей .