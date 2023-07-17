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Американские медиа: США приняли решение об отправке истребителей F-16 в район Персидского залива для защиты кораблей от Ирана

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Американские медиа: США приняли решение об отправке истребителей F-16 в район Персидского залива для защиты кораблей от Ирана

США направили свои истребители F-16 в район Персидского залива с тем, чтобы оказать содействие кораблям и не допустить их захвата Ираном в Ормузском проливе. Такую трактовку предлагает телеканал CNN.


Вашингтон решил усилить своё военное присутствие в регионе после того, как Тегеран предпринял попытку захвата 2 нефтяных танкеров вблизи вышеупомянутого пролива, что произошло чуть более недели назад. Тогда корабль ВМС исламской республики начал обстреливать один из танкеров. Только прибытие американского эсминца с управляемыми ракетами вынудило иранское боевое судно отступить.
Вот что следует из заявления пресс-секретаря 5-го флота ВМС США Тима Хокинса:

CNN:

ВМС Ирана действительно намеревались захватить коммерческие танкеры, которые проходили через международные воды на законных основаниях.

Стоит отметить, что у властей Исламской Республики Иран на то были свои причины: подобные действия со стороны иранских военных стали ответной реакцией на конфискацию ранее Штатами иранской нефти с танкера Suez Rajan. Однако, официальный Вашингтон, в свойственной ему манере, как всегда, не упустил возможности оправдаться, заявив о том, что не нарушал в этом случае никаких законов, поскольку, как утверждает он, данный данный груз находился под санкциями.

ВВС США намерены задействовать F-16 для прикрытия кораблей с воздуха, движущихся по водным путям. Все эти меры, как ожидается, позволят сдержать подобные действия со стороны ВС Ирана.

Напомним, что некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби коснулся темы возобновления ядерной сделки с Ираном, о чём он поведал в беседе с телеканалом Fox News. Так, по словам официального представителя Пентагона, в повестке дня его страны на данный момент находится лишь обсуждение вопроса с этой исламской республикой касательно возврата американских граждан, находящихся в этой стране. Что же касается самой ядерной сделки, то, как уточнил Кирби, никакие двусторонние переговоры сейчас на этот счёт не ведутся.
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7 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 20:59
    +2
    Пора Ирану С-400 поставлять.
    А то иж разлетались, соколы. am
    1. север 2
      север 2 Сегодня, 21:07
      +2
      а почему они соколы , а не коршуны или , скажем ,бакланы ?!
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 21:24
        0
        Бакланы не бакланы,а нефть назввли санкционной и забрали feel еще и "дубьём" перед носом помахали... hi
        1. север 2
          север 2 Сегодня, 21:36
          0
          Максим , так бакланы как раз никого и не допускают туда где они заняли территорию , предварительно так на той территории всё обгадив , что даже деревья мёртвыми стоят.
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 22:21
        0
        Потомушто fighting falcon, всё же сокол, получается
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:23
    +1
    А у иранских властей фаберже покрепче кремлёвских будут. Не боятся бодаться с матрасами. yes
  3. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 22:38
    0
    Дряхлеющий гегемон решил потрясти своей военщиной.......
    Так то иранцы уже сейчас имеют военно технические возможности для отправки американский авианосец на свидание к СпанчБобу.....

    И кстати - виден явный вектор движения Америки - это маленькая победоносная войнушка в персидском заливе.
    Со сверхдержавой РФ у них кишка тонка бодатся