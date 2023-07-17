Американские медиа: США приняли решение об отправке истребителей F-16 в район Персидского залива для защиты кораблей от Ирана

США направили свои истребители F-16 в район Персидского залива с тем, чтобы оказать содействие кораблям и не допустить их захвата Ираном в Ормузском проливе. Такую трактовку предлагает телеканал CNN.
Вашингтон решил усилить своё военное присутствие в регионе после того, как Тегеран предпринял попытку захвата 2 нефтяных танкеров вблизи вышеупомянутого пролива, что произошло чуть более недели назад. Тогда корабль ВМС исламской республики начал обстреливать один из танкеров. Только прибытие американского эсминца с управляемыми ракетами вынудило иранское боевое судно отступить.
Вот что следует из заявления пресс-секретаря 5-го флота ВМС США Тима Хокинса:
CNN:
ВМС Ирана действительно намеревались захватить коммерческие танкеры, которые проходили через международные воды на законных основаниях.
Стоит отметить, что у властей Исламской Республики Иран на то были свои причины: подобные действия со стороны иранских военных стали ответной реакцией на конфискацию ранее Штатами иранской нефти с танкера Suez Rajan. Однако, официальный Вашингтон, в свойственной ему манере, как всегда, не упустил возможности оправдаться, заявив о том, что не нарушал в этом случае никаких законов, поскольку, как утверждает он, данный данный груз находился под санкциями.
ВВС США намерены задействовать F-16 для прикрытия кораблей с воздуха, движущихся по водным путям. Все эти меры, как ожидается, позволят сдержать подобные действия со стороны ВС Ирана.
Напомним, что некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби коснулся темы возобновления ядерной сделки с Ираном, о чём он поведал в беседе с телеканалом Fox News. Так, по словам официального представителя Пентагона, в повестке дня его страны на данный момент находится лишь обсуждение вопроса с этой исламской республикой касательно возврата американских граждан, находящихся в этой стране. Что же касается самой ядерной сделки, то, как уточнил Кирби, никакие двусторонние переговоры сейчас на этот счёт не ведутся.