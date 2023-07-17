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Пресс-секретарь президента России: Действие зерновой сделки прекращается

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Пресс-секретарь президента России: Действие зерновой сделки прекращается

Пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой. Напомним, что срок действия этого соглашения, которое многократно продлевалось, истекает сегодня. А накануне из порта Одессы вышло последнее в рамках этой сделки судно – «Самсун» под турецким флагом. Причём это судно везёт груз не в беднейшие страны мира, а в ЕС.


Дмитрий Песков заявил о том, что действие зерновой сделки сегодня прекращается. По словам главы пресс-службы Кремля, Россия сразу же вернётся к зерновой сделке, как только касающиеся самой России договорённости будут выполнены.

Напомним, что сделка предусматривает не только наличие трёх открытых украинских портов на Чёрном море для вывоза сельхозпродукции в беднейшие страны мира («для обеспечения продовольственной безопасности»), но и снятие санкций с «Россельхозбанка», возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса», открытие иностранных портов для судов с российскими удобрениями.

Песков отметил, что взрыв на Крымском мосту на зерновую сделку не повлиял.

Дмитрий Песков:

К сожалению, часть, касающаяся России, этих договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее (сделки) действие прекращается

Ранее на Украине однозначно заявляли, что интересы России в этой сделке их не интересуют.
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78 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:11
    +16
    Дмитрий Песков заявил о том, что действие зерновой сделки сегодня прекращается. По словам главы пресс-службы Кремля, Россия сразу же вернётся к зерновой сделке, как только касающиеся самой России договорённости будут выполнены.


    Ага, получается возможность "включить заднюю передачу" себе оставляют..... Понятно.

    Песков отметил, что взрыв на Крымском мосту на зерновую сделку не повлиял.

    Кто бы в этом сомневался. Бизнес есть бизнес.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:12
      +6
      Всегда надо оставлять себе пути для отступления. Это разумно.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:14
        +16
        Всегда надо оставлять себе пути для отступления. Это разумно


        ИМХО но не всегда это выглядит достойно...
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 12:19
          +6
          Об отсутствии в политике чести и достоинства было известно даже до наступления рыцарских времён.
        2. Peter1First
          Peter1First Сегодня, 12:29
          +4
          Не выглядело достойно её продление раз за разом, и вопреки наглому невыполнению условий, оговоренных для Росси. А вот теперь как раз всё выглядит достойно -как только, так сразу! Утром деньги -вечером стулья! А до тех пор -топить всех, кто приблизится к Одессе!
          1. kapitan92
            kapitan92 Сегодня, 12:50
            +6
            Не надо топить всех, надо нанести удар по одесским терминалам, вкупе с этим минирование корридора. Никто не приблизится к Одессе!
        3. Msi
          Msi Сегодня, 12:30
          +2
          ИМХО но не всегда это выглядит достойно...
          достойно...это политика там нет таких слов.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:27
        +1
        Пути для отступления звучат как то дико.В сложившейся ситуации
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 12:47
          -1
          Цитата: dmi.pris1
          Пути для отступления звучат как то дико.

          По старой Смоленской дороге.
      3. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:46
        0
        Цитата: Тарелка
        Всегда надо оставлять себе пути для отступления. Это разумно.

        Отступаем до Бородино, потом сжигаем Москву.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 12:50
          0
          А что, надо было на том же Бородино всем убиться об Наполеона? В чём Ваша претензия?
      4. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 12:51
        +3
        Цитата: Тарелка
        Всегда надо оставлять себе пути для отступления. Это разумно.

        Скажите это тем ребятам, под Госомелем.
      5. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:58
        +4
        Цитата: Тарелка
        Всегда надо оставлять себе пути для отступления. Это разумно.

        Лучший ответ:
        Цитата: Nexcom
        ИМХО но не всегда это выглядит достойно...

        Два хулигана пристают к девушке. Вы проходили мимо и... «сделали им замечание». В ответ они советуют вам «пойти лесом»...Их двое, вы - один. У вас обозначился «путь для отступления», но будет ли это мужской поступок?
        Стая собак напала на ребёнка, и он не в состоянии дать им отпор. Выбор у вас имеется, пути для отступления - тоже. Разумно ли это?
        * * *
        По заявлению Пескова вывод тоже имеется:
        Цитата: Nexcom
        Ага, получается возможность "включить заднюю передачу" себе оставляют..... Понятно.

        * * *
        Есть ещё не старые люди - пользователи сайта. Очень много пользователей родом из СССР и за плечами более чем полувековой возраст.
        Именно они всякий раз теряются в догадках от этой пораженческой логики Кремля (как и я). Именно они силятся понять тот сакральный смысл договорённостей, соглашений, сделок, которые выдают наши ответственные руководители. Нет ответа, как на известный гоголевский вопрос. Но там, хотя бы тройка-Русь неслась вперёд ( Русь, куда ж несешься ты? дай ответ.) А куда пятится и какие цели преследует сегодняшняя Русь, загнанная в кабалу эффективными менеджерами и проданная предприимчивыми спекулянтами?
        Или у кого появились твёрдые убеждения, что всё идёт по намеченному плану в соответствии с логикой?
        Тогда, отчего мы ломаем копья между собой и меряемся силой разума и достоинством?
        Меня меньше всего волнует судьба этих, находящихся в безопасности, политических «великанов».
        Я всякий раз думаю, когда они дадут настоящие гарантии безопасной и достойной жизни российским гражданам...Без красных линий, без просьб о понимании, без кряхтенья и покашливания...
        А они говорят что-то своё, от чего люди впадают в ступор...
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 13:14
          0
          Цитата: ROSS 42
          Два хулигана пристают к девушке. Вы проходили мимо и... «сделали им замечание». В ответ они советуют вам «пойти лесом»...Их двое, вы - один. У вас обозначился «путь для отступления», но будет ли это мужской поступок?

          А что я могу сделать? Конечно, их двое, и нас тоже двое - я и девушка. Но, полагаю, каждый из них по отдельности сильнее девушки - иначе бы у них всё не получалось с ней так легко, как Вы описали. И однозначно каждый из них по отдельности сильнее меня - потому что я развитием своей физформы не занимаюсь. Так что, всё что я могу - вызвать полицию. Личное вмешательство никому ничего хорошего не принесёт (кроме тех самых хулиганов, которые тупо получат долю самоудовлетворения от очередной жертвы), а вот меня вполне может отправить в больницу.
          Что понимать под мужским поступком? Что под женским? Чем они отличаются, что их, видимо, нельзя объединить в категорию человеческих поступков? request
          Цитата: ROSS 42
          Стая собак напала на ребёнка, и он не в состоянии дать им отпор. Выбор у вас имеется, пути для отступления - тоже. Разумно ли это?

          Ну тут уже от собак и времени года зависит. Скажем, если это лето и овчарки, то ну нафиг - шансов нет. А если достаточно холодно, чтоб я вышел в куртке, и собаки не то что бы здоровые, то вполне имеет смысл влезть в это дело лично - тут шансы просматриваются.

          Собственно, и политику я оцениваю аналогично.
      6. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 13:04
        +1
        "Прекращается"... В действительности "Приостанавливается" участие в ней России. Ну... Турция теперь, будет обеспечивать безопасность- так вроде уже сказал Эрдоган...? И дальше что? Ничего? request
    2. al3x
      al3x Сегодня, 12:15
      +19
      У них КПП не той системы. Там задних передач будет по более, чем передних.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:16
        +5
        У них КПП не той системы. Там задних передач будет по более, чем передних.

        wassat Жостко поддели. Спасибо. Поржал.
        1. Wer bist do
          Wer bist do Сегодня, 12:40
          +3
          Однако и в те времена, и в эти у политиков было чувство собственного достоинства. У кремлёвских же оно отсутствует напрочь.
      2. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: al3x
        У них КПП не той системы

        Сразу вспоминается шутка германских военных времен ВМВ:
        "-Чем отличается немецкий танк от итальянского?
        - У немецкого три передних передачи и одна задняя. У итальянского - наоборот"
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:15
      +7
      Ну это невоенные лидеры, это византийцы, горбачевцы, кто угодно, только не воины. Нужны "Сталин", "Петр 1" с их энергией и способом подбора/чистки кадров.
    4. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:15
      +7
      Ну да, сейчас друг Эрдоган, поклявшись на шаурме, что-нить пообещает, пару кг. удобрений вывезем - наши требования типа "выполнены" и всё уэлкам обратно.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 12:21
        +4
        поклявшись на шаурме, что-нить пообещает, пару кг. удобрений вывезем

        а может даже этого не будет, турки и окраенцы продолжать возить туда/обратно что хотят (!)
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 12:23
          +4
          Не, наши думаю его попросят об этом, чтобы потом нам сказать - нас так просили, так просили!
        2. Седов
          Седов Сегодня, 12:29
          +2
          а может даже этого не будет, турки и окраенцы продолжат возить туда/обратно что хотят (!)
          Так уже было, и мы, поняв, что сделать ничего не можем, с увещеваниями о том, что нас убедили и пообещали исполнить наши требования, с позором возвращались в эту сделку, где нас делают.
    5. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:16
      +4
      Этому тараканище дудонь в глаза-всё божья роса. Главное чтобы костюмчик сидел! Тьфу блин am
    6. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 12:23
      +2
      Помимо прямой задней передачи существуют ещё повышенная задняя и пониженная задняя... wassat
      1. g_ae
        g_ae Сегодня, 12:46
        0
        Как по-европейски! Столько гендеров! Прям на любой вкус партнёров.
    7. shikin
      shikin Сегодня, 13:27
      0
      Ну да. Особенно по поводу восстановления работы аммиакопровода.
  2. Погоны
    Погоны Сегодня, 12:14
    +9
    По словам главы пресс-службы Кремля, Россия сразу же вернётся к зерновой сделке, как только касающиеся самой России договорённости будут выполнены.


    То есть, пускать ракеты по портам Россия не будет.
    Выходит, просто в сторону решили отойти постоять?
    1. mann
      mann Сегодня, 12:34
      +2
      Выходит, просто в сторону решили отойти постоять?
      Да нет,просто обиделись request
  3. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 12:15
    +11
    А что-то поменяется если Россия выходит из сделки ? Или все тоже самое только без РФ?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:21
      -1
      Я лично не понимал, кому и зачем эта сделка нужна, не понимаю, кому и как она мешает request Воспринимал чисто как какой-то политический жест, не несущий за собой ничего материального. До сих пор не пойму, чего столько танцев вокруг неё.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 12:56
        -1
        Есть категория людей, которой нужны объяснения, почему СВО до сих пор не завершилась решительной победой над несуществующим недогосударством 404. Признать, что представления о недогосударстве были ошибочны, тяжело. Для этого надо фундаментально перестраивать свою картину мира. А найти причину в мутном договорняке ради прибыли вывозящих зерно олигархов легко и, кроме того, хорошо укладывается в присущую им картину мира, состоящую из тайных договорняков. А ещё даёт некоторую иллюзию контроля — надо всего лишь выйти из договорняка, и всё пойдёт так, как изначально предполагалось. Это вселяет ощущение психологического комфорта. По сути, вся эта суета — такой способ самоуспокоения.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 13:16
          0
          Хах, ну так это похоже на немцев после ПМВ. Мы проиграли потому, что нас предали, хех. Вот сейчас уберём предателей и ка-а-ак... Соотношение военно-экономических потенциалов, соотношение численности населения... да не, о чём вы? Да, Вы правы, боюсь, мы рискуем попасться в ту же ловушку.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:05
      0
      Цитата: Всем_Добра
      А что-то поменяется если Россия выходит из сделки ? Или все тоже самое только без РФ?

      Имеем полное право рассматривать транспорт в качестве целей...Так же, как рассмотрели наш РК «Москва»...Как обозначили крестиком Крымский мост.
      Так предполагаю...
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:16
    +6
    Ну Песков ещё тот "пургомет", это его так назвал его работодатель. Из комментария Пескова получается, что кто то опять выпрашивает "зерновой договорняк"
  5. topol717
    topol717 Сегодня, 12:16
    0
    Видимо Зерно в/на Незалежной закончилось. Нового урожая нет, все трактористы стали танкистами. Скоро зерно надо будет вести в обратном направлении, ибо голодомор наступит. В прошлом веке уже же был.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:18
    +1
    Наконец дошло ,что с шулерами тяжело играть в шахматы ,когда джентельмены играют в покер.Только конделябром и постоянно посылать.Вечером деньги утром стулья ,а не наоборот.И так с зерном и удобрениями неплохо получилось.Но 300000 тонн ,удобрений они спёрли.Не обеднеем - смотрим биржи.Всё что двигается в территориальных водах Украины- подлежит уничтожению.Да купите у КНР контейнеровоз Джозеф Шульте - по цене металлома и утопите его в порту наконец.Что он там в Одессе - изображает из себя " короля причалов".
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:40
      +2
      Ну то что Песков сказал в принципе ни черта не значит его президент говоруном ( я мягко называю ) назвал.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:18
    +5
    Пресс-секретарь президента России: Действие зерновой сделки прекращается
    . Если б завершающую точку на сделке поставили наши военные, было б более конкретно и понятно, а так...
  8. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 12:18
    +14
    Песков отметил, что взрыв на Крымском мосту на зерновую сделку не повлиял.

    Мне бы хотелось бы,что бы девочка,если выживет запомнила бы эти слова навсегда. И поняла бы в какой стране она выросла,а потом почитала бы про СССР и сделала бы нужные выводы.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:21
      +3
      Мала она, да и в том что её теперь ждёт не до запоминаний будет.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 12:32
        +1
        Цитата: AdAstra
        Мала она, да и в том что её теперь ждёт не до запоминаний будет.

        Согласен,не до того ей,но потом может и вспомнит.
    2. Ronrew
      Ronrew Сегодня, 12:36
      +2
      А мне бы хотелось, чтобы эти слова запомнил не только пострадавший ребенок, но и те кто сейчас находятся на передовой, чтобы "спросить" не только с украинских мразей, устроивших этот теракт, но и с мразей кремлевских.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 12:43
        +3
        Цитата: Ronrew
        А мне бы хотелось, чтобы эти слова запомнил не только пострадавший ребенок, но и те кто сейчас находятся на передовой, чтобы "спросить" не только с украинских мразей, устроивших этот теракт, но и с мразей кремлевских.

        Солидарен полностью!!!
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: Ronrew
        чтобы "спросить" не только с украинских мразей, устроивших этот теракт, но и с мразей кремлевских.

        Стрелок, Грубин, Пригожин, Попов, Селиверстов пытались "спросить". И чо?
    3. zsdk
      zsdk Сегодня, 12:49
      +2
      Лучше посетил бы в больнице эту девочку и рассказал ей, что жизнь ее родителей по сравнению с чьей-то выгодой от зерносделки ничто. Так честнее бы было.
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:19
    +2
    К сожалению, часть, касающаяся России, этих договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее (сделки) действие прекращается
     Игра в гляделки,кто первый моргнет.
  10. Ronrew
    Ronrew Сегодня, 12:19
    +12
    Ну будет зерновая сделка без участия России, что-то измениться? Очень сомнительно, что Россия решиться топить зерновозы под теми же турецкими флагами. Нас уже никто не спрашивает, мы уже ниже плинтуса на мировой арене.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:53
      +1
      зачем топить? это идти в контры с Турцией, а вот по порту где грузится можно отстреляться что пол года будут восстанавливать
    2. zsdk
      zsdk Сегодня, 13:33
      0
      А топить и не надо, терминалы и мосты надо уничтожать.
  11. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 12:20
    +9
    Дмитрий Песков заявил о том, что действие зерновой сделки сегодня прекращается.(с)
    "Да, ладно!" - Тина Канделаки.
    "Вы видели? Все видели! Вы все свидетели, что сейчас будет. ........ Это море крови! Сейчас будет убийство!" - Паниковский, "Золотой телёнок"
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 12:33
      +1
      "Вы видели? Все видели! Вы все свидетели, что сейчас будет. ........ Это море крови! Сейчас будет убийство!"
      laughing laughing good"Шура,только кража"(с)
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 12:44
        0
        Цитата: kor1vet1974
        "Вы видели? Все видели! Вы все свидетели, что сейчас будет. ........ Это море крови! Сейчас будет убийство!"
        laughing laughing good"Шура,только кража"(с)

        Почему кража? Спросил Балаганов.
  12. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 12:21
    +10
    Я думаю, нас вели к этому шагу сперва не выполнением нашей части зерновой сделки, а потом вызывающими решениями Турции о выдаче азовцев и сегодняшней атакой Крымского моста. Значит это им выгодно. Каким образом - скоро узнаем. Хотя и так много понятно. Повышать градус конфликта - тут они профессионалы... И это не последний их шаг.
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:22
    +2
    Таки порты на окраине стали законной военной целью или еще нет?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:32
      -2
      Нашей стороной зерновая сделка выставлялась в СМИ как помощь беднейшим странам и потом уже для своих интересов с удобрениями и тп. Если бахнуть порты, то это добровольно дать способ тыкать в РФ пальцем уже для всех в мире, а не ЕС и Ко. Назвался груздем, полезай в кузов! Ну т.е помогаешь беднейшим странам, ну так помогай.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:01
        -1
        Цитата: Копчёный
        это добровольно дать способ тыкать в РФ пальцем уже для всех в мире,

        Хватит оглядываться на княгиню Марью Алексеевну!
        Пора начинать Священную Операцию по-настоящему.
        Вставай, страна огромная!
    2. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 12:35
      +3
      стали законной военной целью или еще нет?
      Не стали и не станут..
    3. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:44
      0
      Вы не надейтесь что Песков базлал не есть истина и правда он же пургомет знатный .Так что порты наверное судьба мостов постигнет - стояли и стоять будут . Честно просто уже тошно , мерзко и больно за бойцов на фронте.
  14. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:23
    0
    Следующим шагом мы должны рас... морские порты, хватит жевать сопли
  15. vet
    vet Сегодня, 12:31
    +10
    Обещали в случае прекращения этой сделки бесплатно отправлять свое зерно неграм голодающей Африки. Своим пенсионерам и низкооплачиваемым бюджетникам бесплатно хлеб давать, конечно,никому и в голову не приходит. А негров кормить - в самый раз.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:34
      +2
      За язык наших никто не тянул. Если это начнут продвигать в инфополе, будет интересно как наши станут выкручиваться.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:41
      +1
      Никто никому ничего бесплатно не даст. У власти капиталисты - те каждую монету считают.
      А если даст, то, увы, у власти, видимо, не капиталисты :)
    3. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:46
      0
      Вы что да как можно ! Буржуи да за даром да ну на .
      1. uralex
        uralex Сегодня, 13:07
        0
        Наши буржуи могут отдать "бесплатно" только на условиях получения субсидий от государства или налоговых льгот.... чтобы еще больше денег срубить....
    4. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: vet
      А негров кормить - в самый раз.

      Во время войны на истощение!
  16. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 12:32
    +1
    Олигархические терки.Не более того.Пацаны все порешают.Не сегодня так завтра.
  17. dementor873
    dementor873 Сегодня, 12:33
    -1
    Цитата: Владимир М
    Ну Песков ещё тот "пургомет", это его так назвал его работодатель. Из комментария Пескова получается, что кто то опять выпрашивает "зерновой договорняк"

    Что-то я не припомню пурги от него в последнее время. Все что он говорит, так и происходит. Только не для простых людей.
  18. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 12:33
    +1
    Год назад Шойгу подписал оный документ.
    Документ называется «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов». Украина при этом не подписывала никаких документов с Россией.

    Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ подписали представители Турции, ООН и России. С украинской стороны, документ подписал министр Инфраструктуры Александр Кубраков. С российской стороны Инициативу подписал министр обороны России Сергей Шойгу.

    Соглашение предусматривает, что контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» полностью остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

    Документ не предусматривает ослабления санкций в отношении России. А также ни одного транспортного сопровождения русскими кораблями украинских судов.
    Сейчас ещё раз прочёл, так и непонятно, а России что это давало? Всё про какие-то удобрения для Африки говорили...
    Как же морально задолбало это невнятное, боязливое соплежуйство, основанное на страхе потерять контроль над количеством денег, текущих в нужные карманы. am
  19. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 12:34
    +4
    Нужно побиться головой об стену ещё несколько раз, чтобы понять, что интересы России никого в мире не волнуют.

    У них есть свои интересы, и они им следуют.

    А наши барыги разведены на деньги и неоднократно.

    Если ты успешно воруешь внутри собственной страны, это не значит, что ты будешь так же успешен и на международном уровне.

    Там, кроме умения украсть, ценится возможность силового обеспечения.

    А если кто-то крадёт у собственной армии, то ему лучше не лезть в международную политику.

    Сейчас есть хороший выход из этой ситуации - развернуть ресурсы для поддержки собственного народа.

    Газ на русский Север. Зерно в комбикорма. Развивать молочное животноводство на Севере России.
    Развивать свиноводство на Дальнем Востоке. Для рыбоводства тоже нужны комбикорма.

    Накормить людей, дать народу возможность кормить большие семьи.

    Решить проблемы демографии.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:46
      0
      Цитата: Kuziming
      Решить проблемы демографии.

      Для решения демографических проблем рецепта не придумали пока нигде. Всем понятно, как в эти проблемы влезать, и никому не понятно, как их решать. В тех же Германии, Франции, Японии проблем с прокормом большой семьи уж точно нет - люди живут зажиточно. Но демографические проблемы всё равно есть.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:55
      -1
      Газ на русский Север???? зачем? он и так оттуда идет)))))
    3. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: Kuziming
      Накормить людей,

      Так не голодает же ни кто.
      А как так в Африке голодающие по 10 детей имеют, минимум 5?
      А в России в начале 20 ого века так же было. И не надо писать: "А вот не было же презервативов". Зато совесть была. И был культ семьи, а не обжорства. Люди Бога боялись, а не коллекторов. И еще жена мужа боялась. И кста в долг не брали без крайней нужды.
      А без уважения к семье, ты хоть на северный полюс газ заведи, все одно, будут пьянки, гулянки, мордобой и похмелье..
      А потом все сначала. Чокнулась система, понимаете?)
      И таких же людей воспитывает.
  20. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:42
    +5
    Песков отметил, что взрыв на Крымском мосту на зерновую сделку не повлиял.

    Дмитрий Песков:

    Значит через неделю, сделку продолжат, с крикам: "Вах, вах ! Опять обманул !"
    Грабли любимое оружие, там ... на верху, как и зерновая сделка, любимое детище Абрамовича.
  21. Комментарий был удален.
  22. Погоны
    Погоны Сегодня, 13:03
    0
    Песков заявил о необходимости сохранить каналы диалога с западными странами


    https://russian.rt.com/world/news/1175464-peskov-dialog-zapad

    hi
  23. aleks700
    aleks700 Сегодня, 13:15
    0
    Года не прошло пока дошло. Или прошло? И как собираются контролировать судоходство?
  24. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 13:26
    0
    Эта сделка вообще существовала по факту, хоть минуту, или это было в стиле: "Они нас обманули!"