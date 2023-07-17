«С террористами говорить бесполезно»: Медведев прокомментировал взрывы на Крымском мосту

Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались

Терроризм нужно искоренять, сколько бы времени на это ни понадобилось, ну а к самим террористам недопустимо применять сострадание и прощение. Именно это и есть высшая справедливость

Киевский режим является террористическим, разговаривать с ним бесполезно, единственный выход - это полное уничтожение высшего руководства террористов. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Российский политик отреагировал на подрыв Крымского моста заявив, что разговаривать с террористами бесполезно, как и вводить против них различные санкции. По словам Медведева, весь мировой опыт, как и российский показывает, что террористы понимают только язык силы, так что в отношении украинского руководства необходимо применять негуманные методы. Политик подчеркнул, что это трудно сделать, но это возможно.- написал Медведев в своем ТГ-канале.Стоит отметить, что зампред Совбеза РФ не в первый раз высказывается в отношении украинского режима в категоричной форме, после теракта в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Владлен Татарский, Медведев назвал киевский режим "бешеными собаками", с которыми не о чем говорить. Он подчеркнул, что террористов необходимо уничтожать любыми способами.- добавил он.Российские политики неоднократно называли Зеленского и его режим террористическим, но дальше слов дела не идут. Уже предлагалось объявить все высшее руководство Украины террористами, сменить режим специальной операции на контртеррористическую и уничтожить всю верхушку бандеровской власти, но никаких решений принято не было.