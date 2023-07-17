Военное обозрение
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«С террористами говорить бесполезно»: Медведев прокомментировал взрывы на Крымском мосту

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«С террористами говорить бесполезно»: Медведев прокомментировал взрывы на Крымском мосту

Киевский режим является террористическим, разговаривать с ним бесполезно, единственный выход - это полное уничтожение высшего руководства террористов. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.


Российский политик отреагировал на подрыв Крымского моста заявив, что разговаривать с террористами бесполезно, как и вводить против них различные санкции. По словам Медведева, весь мировой опыт, как и российский показывает, что террористы понимают только язык силы, так что в отношении украинского руководства необходимо применять негуманные методы. Политик подчеркнул, что это трудно сделать, но это возможно.

Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались

- написал Медведев в своем ТГ-канале.

Стоит отметить, что зампред Совбеза РФ не в первый раз высказывается в отношении украинского режима в категоричной форме, после теракта в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Владлен Татарский, Медведев назвал киевский режим "бешеными собаками", с которыми не о чем говорить. Он подчеркнул, что террористов необходимо уничтожать любыми способами.

Терроризм нужно искоренять, сколько бы времени на это ни понадобилось, ну а к самим террористам недопустимо применять сострадание и прощение. Именно это и есть высшая справедливость

- добавил он.

Российские политики неоднократно называли Зеленского и его режим террористическим, но дальше слов дела не идут. Уже предлагалось объявить все высшее руководство Украины террористами, сменить режим специальной операции на контртеррористическую и уничтожить всю верхушку бандеровской власти, но никаких решений принято не было.
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58 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 12:23
    +19
    Птица говорун... пишет посты в одноклассниках?) wassat
    Он вернулся из Омана?
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:25
      +5
      Медведев это аналог Михана-Виталия из Военного Обозрения. Интересно Медведев готов к тому, что на этом поле мы будем нести, скажем мягко, сопоставимые потери. И возможности террора у кого выше – у нас там или у них здесь?
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 12:42
        +11
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Интересно Медведев готов к тому, что на этом поле мы будем нести, скажем мягко, сопоставимые потери. И возможности террора у кого выше – у нас там или у них здесь?

        Так пока потери несём только мы в этой игре, что тут терять?
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:05
          0
          Цитата: alexoff
          Так пока потери несём только мы в этой игре, что тут терять?

          Никакой террористической войны в прямом смысле этого слова у нас сейчас нет. Есть отдельные эпизоды, против отдельных персон. А хинзиры пойдут на чистый массовый террор даже не чихнув, будут взрывать метро, поезда, торговые центры. Мы сможем ответить тем же?
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:21
          +1
          Цитата: alexoff
          Так пока потери несём только мы в этой игре, что тут терять?

          а кто нам виноват если мы живем в мире розовых пони, какающих радугой, пора на грешную землю спускаться
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 12:26
      +8
      Да уж... Болтология одна.

      Сколько возможностей было уничтожить Зелика...

      Пока не будет от России ответа, пока не будет уничтожаться руководство бандеровцев, будут о нашу страну ноги вытирать(((
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:33
        +9
        Во-во... А слабо в ответ - наплевать на интересы олигархов и таки навернуть мосты через Днепр? Почему наши мосты регулярно подрываются, а цэгабонские - стоят целёхоньки? Продолжая исправно служить важнейшим элементом снабжения укровермахта?
        1. Третий район
          Третий район Сегодня, 12:56
          +3
          Уже в новостях показали женщину из следственного комитета, которая сказала что по факту теракта возбужено уголовное дело.
          После этого , скорее всего командование бандеровцев и всё правительство окраины придёт в ужас и сбежит в Аргентину , Канаду и Австралию а кто-то сдастся нашему провосудию , ведь повинную голову и меч не сечёт. Теперь ждём заявление МИДа в лице Марии Захаровой , которая окончательно морально добьёт врага.
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:20
          0
          Цитата: paul3390
          навернуть мосты через Днепр?

          эти мосты правды радди наверное не след уничтожать, а вот все что соединяет шумерию с европой на ноль множить, включая все аэропорты
      2. Комментарий был удален.
      3. barclay
        barclay Сегодня, 13:07
        +2
        Все како бычно:
        В момент теракта в небе над Чёрным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper.

        Какое неожиданное совпадение... Может быть совету безопасности подумать и над этой проблемой? Сбивать их надо, или глушилки рядом с ним запускать постоянно.
        Видимо, для нас это невыполнимо.
      4. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:19
        0
        Цитата: Ilya-spb
        Сколько возможностей было уничтожить Зелика...

        да не зелю уничтожать надо, уйдет одна кукла, возьмут другую, уничтожать нужно мосты, ЖД инфраструктуру, подвижный состав, дороги, аэропорты
    3. alystan
      alystan Сегодня, 12:44
      0
      Случайно по пути в Оман, или оттуда, он не завернул в Иорданию? Или в Израиль? wassat

      А то королевское недоразумение Иордании вчера объявило об открытии у себя офиса-связи НАТО.

      Пошло нерегулируемое расширение НАТО - вширь и вкось.

      Макрон даже выступил против открытия подобного офиса в Токио.
      А тут, нате вам, почему-то даже иорданцы засуетились вдруг...

      В следующий раз ДАМ выйдет в полном боевом обвесе. Почти как Дмитрий Рогозин.
    4. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:02
      0
      Он лицо безответственное, может "врезать" у людей ответственных бессвязная каша во рту. В прошлый раз хоть путин покраснел и встрепенулся на время, а в этот одни шевеления усов пока.
  2. Dave36
    Dave36 Сегодня, 12:23
    +8
    Много чего наговорил ДМ Медведев. Видимо должность дутая) А так мы за!
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 12:24
      +6
      Цитата: Dave36
      Много чего наговорил ДМ Медведев. Видимо должность дутая) А так мы за!

      Проснулся,опохмелился....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:31
        +6
        Что тут скажешь.Когда человек не несет ответственности за сказанное(пусть даже и правильные слова,но совершенно в пустоту),это как?
        1. Александр Советский Союз
          Александр Советский Союз Сегодня, 12:56
          +1
          то это популизм, и на нём некоторые политики строят карьеру, делают себя Имя, собираясь, например, мыть сапоги в Индийском океане. А другие почему-то никак не могут заслужить доверия
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 12:30
      +1
      А так мы за!

      На террор отвечают террором –
      Не цветы ж террористам дарить...
      Не должно быть урода, который
      Может подло вот так вот убить...
      И стреляя своей жертве в спину
      Или просто взрывая её,
      Подложив жертве мину в машину,
      Душу дьяволу он продаёт...
      А вот если душа у твари?
      Для кого-то огромный вопрос...
      Но раз так он людей убивает,
      Значит, он до людей не дорос...
      Раздавить бы его, да не можем - Сердобольные всё - таки мы,
      Как по мне, так нам нужно тоже,
      Смерть уроду дать вместо тюрьмы!
    3. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 12:57
      0
      В этот раз он назначен "плохим полицейским"- тем более, что как зам. он особой ответственности не несёт. Патрушев что-то с такими заявлениями не выступает.
  3. Severok
    Severok Сегодня, 12:24
    +12
    Айфончик всё болтает, никаких конкретных действий. Уважают только тех, кто делает реальные вещи, а не чешет языком.
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 12:26
    +4
    Он просто говорит то, что люди хотят услышать.
    Потому что каким бы он ни был, до него доходит, что в игру, которую он предлагает, можно играть и вдвоём.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    +1
    Да дайте же наконец Анатольевичу "большой красный кнопка" ,он завтра СВО завершит ,а может всё только начнётся.
  6. Msi
    Msi Сегодня, 12:27
    +4
    Киевский режим является террористическим, разговаривать с ним бесполезно, единственный выход - это полное уничтожение высшего руководства террористов.

    Так действуйте. Зачем вы нам это говорите? Народ в большинстве (подавляющем) поддержит.. .
  7. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:27
    +4
    Всё это мы слышали неоднократно... Действия где??
  8. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:27
    +4
    На фото к статье: ДАМ на тактическом планшете выбирает цели для поражения как ответ за теракт с Крымским мостом? Угадал?
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 12:30
      +4
      Цитата: Nexcom
      На фото к статье: ДАМ на тактическом планшете выбирает цели для поражения как ответ за теракт с Крымским мостом? lol

      Точки круглосуточного продажи спиртного скорее. Про его поездки в непотребном виде по области наслышаны многие....
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:33
        +1
        Неужели и правда бухает по-черному? what
        С чего бы это ему так? На теплом месте сидит, ЗП немалая капает. Чего ему ещё надо то?
        Любви и ласки народной? Ан уже нет - всё, поздно, прокомпостировано. Раньше надо было думать и за языком следить.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:49
      +1
      belay В меня одна версия-пытается всучить айпад...Что он там может разобрать на тактическом планшете?
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:55
      0
      Nexcom! hi ДАМ в планшетике своем видать только XXX смотрит, а когда неудовлетворяется начинает гневную чушь нести. Должность ему это позволяет. А по факту, опять будем линии чертить, уже весь мир как арбуз .....
  9. Arzt
    Arzt Сегодня, 12:29
    +5
    СВО. wink Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Даже на уровне Совбеза живут в искаженном понимании реальности.

    Задействованы практически все Сухопутные Войска страны, ВПК перешел на военные рельсы, НАТО на грани прямого вмешательства, а мы все сражаемся с какими-то мифическими террористами. laughing
  10. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 12:29
    +4
    Так почему черт возми вы цацкаетесь с террористсми.торгуете нефтью.газом и прочими товарами что ниаак алигархи не нажрутся?.вместо того чтобы уничтожить??? Вместе с алигархами!
  11. Комментарий был удален.
  12. Анюта Славная
    Анюта Славная Сегодня, 12:31
    +8
    Да хватит уже этой клоунады. Кому нужна вся эта болтовня от "Денег нет,но вы держитесь "? Вы либо воюйте как положено,согласно военной науке,либо на хрена вы вообще во все это ввязались ? Сидели б и дальше под лавкой,жевали сопли. Весь этот позор случился в 2014 году! А теперь все кому не лень болтают языком,а реальных действий по исправлению нет. Сколько ещё будет существовать такое недоразумение как Украина,а? И нацисты там,и террористы там...Уже всем давно все ясно! Не ясно лишь чем занято руководство РФ. С фломастером играются? Доиграются!!!
  13. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 12:32
    +4
    Хорошо болтать когда не за что не отвечаешь и никаких решений не принимаешь
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:16
      0
      Зато тот кто должен принимать решения и нести за них ответственность какой то весь пластилиновый. Только ленивый в мире не "гнул" его. За страну страшно становится.
  14. Грац
    Грац Сегодня, 12:33
    +2
    слова то это одно, а где дела то? да да короткий
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: Грац
      слова то это одно, а где дела то? да да короткий

      Да уж... вся страна дел заждалась. В том числе наведение порядка в стране и в тч с пятой колонной.
      А воз и ныне там.
  15. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 12:33
    +5
    Пока руководство стороны представляет из себя безмозглых марионеток, которыми управляют олигархи, ни чего не поменяется. А димончику вообще рот зашить, трепло.
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:34
    +2
    Так уничтожьте, кто ж Вам мешает, что КР закончились?
  17. barclay
    barclay Сегодня, 12:35
    +1
    Вот он складно так говорит:
    Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались
    А он знает кто из них главнее, СБУ или MI6?
  18. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:36
    +4
    Ну вот и ДАМ отметился. И чем больше он болтает, тем больше его слова расходятся с делом. Осталось озаботиться г-ну Лаврову и сороке г-же Захаровой в телеге что-нить "умное" написАть. Как это всё надоело!
  19. okean969
    okean969 Сегодня, 12:37
    +2
    Насколько известно из СМИ, Россия ведёт торговлю с террористическим государством Руина, может Медведеву в эту сторону посмотреть а не демонстрировать грозный вид?
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 12:45
      +1
      Медведев имеет право демонстрировать что угодно. Он - избранный и признанный народом Президент с 2008 по 2012. И за 5 дней выиграл войну с Грузией....
      Какой бы он...... ни был--наши "дорогие россияне" (два раза избиравшие Ельцина) опущены на порядок ниже и Медведева и плинтуса и чего угодно....

      Таки чья бы мычала, а вам бы помолчать.
  20. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 12:39
    +2
    Коли в камуфляж вырядился, то пусть и в окопчике на передовой посидит.
  21. Matsur
    Matsur Сегодня, 12:42
    0
    Говорить вообще бесполезно, если ты не дипломат)))) Это тем кто уже много чего сказал, грозил и предупреждал... Воз-то и ныне там)))
  22. Комментарий был удален.
  23. Александр Ткаченко
    Александр Ткаченко Сегодня, 12:49
    +3
    Называть политический труп (помните:"Денег нет, но..") - политиком?
    По меньшей мере это не уважение к народу которому сказали :"вы держитесь!" И спрятали от народа 300млрд.$ за бугром.
    Деньги - были!!!
    Ума и совести к власти не было и нет.
  24. HAM
    HAM Сегодня, 12:54
    +3
    Всё идёт точно по плану,который некоторое время назад озвучили в комментариях здесь на ВО,что Медведев разбушуется и предложит всех "замочить",а Маша из МИДа выразит очередную "озабоченность" или даже негодование-уже выразила..
  25. Комментарий был удален.
  26. вовка
    вовка Сегодня, 12:55
    0
    Очень много от него шума, только толку от этого шума нет ни какого
  27. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:02
    +2
    Конечно, Менделя (Медведева) не пинает сейчас только ленивый.
    Но обратите внимание, как он себя повёл, в тяжелые дни мятежа.
    Он остался в Москве!
    Да злопыхатели говорят, был сильно пьян.
    А кто тогда не пил?

    Мендель, несмотря на все его "завихрения"- наш человек!

    В те дни Путина покинули почти все!
    Чиновники, олигархи, " друзья".
    Даже почти второе лицо страны приземлились в Баку.

    Медведев же, пусть не трезвый, остался на боевом посту, не сбежал, не предал.

    Простим его маленькие слабости. Кто их у не имеет?
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: Товарищ Ким
      Конечно, Менделя (Медведева) не пинает сейчас только ленивый.
      Но обратите внимание, как он себя повёл, в тяжелые дни мятежа.
      Он остался в Москве!
      Да злопыхатели говорят, был сильно пьян.
      А кто тогда не пил?

      Мендель, несмотря на все его "завихрения"- наш человек!

      В те дни Путина покинули почти все!
      Чиновники, олигархи, " друзья".
      Даже почти второе лицо страны приземлились в Баку.

      Медведев же, пусть не трезвый, остался на боевом посту, не сбежал, не предал.

      Простим его маленькие слабости. Кто их у не имеет?

      Ну выпил, чего тут такого. К/ф "Покровские ворота" - А кто не пьёт? Нет ты скажи? Я жду!
  28. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:08
    0
    Цитата: Ilya-spb
    Да уж... Болтология одна.

    Сколько возможностей было уничтожить Зелика...

    Пока не будет от России ответа, пока не будет уничтожаться руководство бандеровцев, будут о нашу страну ноги вытирать(((

    Потёрли мой ответ, вам Илья. Потёрли. У кого-то очко щёлкнуло :)
    И этот "кто-то" здесь в ветке пишет.
    --
    Мда. Мда-а... Вот так и живём.
    Ладно, сайту тоже как-то выживать надо.
  29. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:13
    +1
    задолбали уже, вы господа реально считаете что шумеры не будут уничтожать нашу инфраструктуру если у них есть такая возможность???
    если вы по какой-то причини не уничтожаете их мосты, подвижный состав и т.д. то это ваша глупость, надеяться, что враг тоже глуп, глупость втройне
  30. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:14
    0
    Цитата: Товарищ Ким
    Конечно, Менделя (Медведева) не пинает сейчас только ленивый.
    Но обратите внимание, как он себя повёл, в тяжелые дни мятежа.
    Он остался в Москве!
    Да злопыхатели говорят, был сильно пьян.
    А кто тогда не пил?

    Мендель, несмотря на все его "завихрения"- наш человек!

    В те дни Путина покинули почти все!
    Чиновники, олигархи, " друзья".
    Даже почти второе лицо страны приземлились в Баку.

    Медведев же, пусть не трезвый, остался на боевом посту, не сбежал, не предал.

    Простим его маленькие слабости. Кто их у не имеет?

    Не знаю - не знаю. Его бы энергию да в мирное русло. Как по мне, то он не самостоятельный человек. Кто-то им рулит.
  31. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:15
    +1
    Если Киевский режим террористический, то почему он не объявлен таким официально?
    Объяснение только одно- власть оставляет для себя лазейку для возможного договорняка с этим режимом.
    Ведь если этот режим объявить террористическим, то с террористами переговоров не ведут. Печально всё это.
    А украинские мосты стоят целехонькими. Доколе? Уже вся Россия этот вопрос задаёт.
    Главный молчит, ему некогда, он занят решениями вопросами туризма и встречами с дагестанской девочкой, дай Бог ей счастья, выпускниками и тд. Уже очередного генерала уволили.
    Всё по плану.
  32. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:16
    +1
    Киевский режим является террористическим, разговаривать с ним бесполезно, единственный выход - это полное уничтожение высшего руководства террористов. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев...

    ... обозначил мешающие этому причины и назвал имена противников таких методов...
    Чего-то вспомнилось:
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 13:20
      0
      Как тонко подметили. Да-да... В точку.
  33. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:18
    +1
    Цитата: Василенко Владимир
    задолбали уже, вы господа реально считаете что шумеры не будут уничтожать нашу инфраструктуру если у них есть такая возможность???
    если вы по какой-то причини не уничтожаете их мосты, подвижный состав и т.д. то это ваша глупость, надеяться, что враг тоже глуп, глупость втройне

    Привет коллега hi
    Схожие мысли.
  34. Адрей
    Адрей Сегодня, 13:22
    -1
    Ну, что? Получили супостаты? Трепещите! Это Недимон еще тока подразмялся! laughing
  35. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 13:23
    0
    Чего заметил, как что-то такое происходит сразу :
    1.М начинает трясти виртуальной булавой и грозиться
    2.З начинает говорить о подлости супостатов
    3.Мстранных дел объявляет озабоченность
    4.следует одна две ракетных атаки и отчёт минперегруппировок
    5. Усы льют столько воды в полуполный стакан , что результат сложно перевести на любой существующий галактический язык. Как сказать чтоб ничего не сказать - искусство да.
    6. В ящике бушуют страсти почище бури в стакане. Наверное коты Шрёдингера дерутся за ящик.
    7.Строители красят дырки в чём-то.

    Пара пара пам. Фсё
    А беда остаётся!

    Из нового и необычного: еле еле объявили об отказе от пропуска пшенички, но и то с ремаркой как только -так сразу вернём всё на круги своя. И вообще" мы не специально не бейте нас, дайте нам денежку и мы сразу всё вернём. "
    День сурка какой-то.