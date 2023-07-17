Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что российская армия активизировала свое продвижение на Купянском направлении. Маляр заявила, что российские войска пытаются выйти к реке Оскол, а также продолжают прощупывать оборону ВСУ, стремясь нати слабые места, чтобы вынудить украинское командование задействовать имеющиеся у него резервы. Замминистра обороны Украины отметила, что ВС РФ активно наступают в районах населенных пунктов Масютовка и Новоселовское.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении в районе населенных пунктов Синьковка, Масютовка и Лиман Первый продолжаются ожесточенные бои, а также продвижение вперед ВС РФ. Российским бойцам удалось перейти железнодорожное полотно и оттеснить силы противника на западном направлении.
Для обустройства проходов в оборудованных под Купянском противником минных заграждениях инженерные подразделения широко применяют машины разграждения УР-77 "Метеорит". По позициям украинской армии постоянно наносятся удары при помощи артиллерии, тяжелых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек", а также фронтовой и армейской авиации. Кроме того, сообщается об ударах по пунктам временного размещения боевиков киевского режима в Купянске.
Украинская сторона уже не может продолжать публиковать победные реляции о якобы отбиваемых атаках российской армии и вынуждена признавать тяжелое положение ВСУ на Купянском участке линии боевого соприкосновения и продвижение ВС РФ на этом направлении.