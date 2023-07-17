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Замминистра обороны Украины признала продвижение ВС РФ на Купянском направлении

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Замминистра обороны Украины признала продвижение ВС РФ на Купянском направлении

Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что российская армия активизировала свое продвижение на Купянском направлении. Маляр заявила, что российские войска пытаются выйти к реке Оскол, а также продолжают прощупывать оборону ВСУ, стремясь нати слабые места, чтобы вынудить украинское командование задействовать имеющиеся у него резервы. Замминистра обороны Украины отметила, что ВС РФ активно наступают в районах населенных пунктов Масютовка и Новоселовское.




Ранее сообщалось, что на Купянском направлении в районе населенных пунктов Синьковка, Масютовка и Лиман Первый продолжаются ожесточенные бои, а также продвижение вперед ВС РФ. Российским бойцам удалось перейти железнодорожное полотно и оттеснить силы противника на западном направлении.

Для обустройства проходов в оборудованных под Купянском противником минных заграждениях инженерные подразделения широко применяют машины разграждения УР-77 "Метеорит". По позициям украинской армии постоянно наносятся удары при помощи артиллерии, тяжелых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек", а также фронтовой и армейской авиации. Кроме того, сообщается об ударах по пунктам временного размещения боевиков киевского режима в Купянске.

Украинская сторона уже не может продолжать публиковать победные реляции о якобы отбиваемых атаках российской армии и вынуждена признавать тяжелое положение ВСУ на Купянском участке линии боевого соприкосновения и продвижение ВС РФ на этом направлении.
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4 комментария
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 12:35
    -2
    российская армия активизировала свое продвижение на Купянском направлении

    Молодцы ребята так держать.
    Ждём ближайшее время отключения света на Украине. Лично я за удары по трансформаторам. Говно укросвиньи в окна давно не выбрасывали....надо напомнить.
    1. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:35
    +1
    Это уже было-вчера.День сурка ,какой то
    1. Комментарий был удален.
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:37
    +4
    Быть беременным слегка,
    У нас не получится...
    Воевать одной рукой –
    Только дурью мучится...
    Может хватит в СВО
    С хлопцами играть...???
    Надо это «баловство»
    С ними прекращать...
    Не поймут они, увы,
    Что они для НАТО
    Просто «мясо» для войны –
    Их беречь не надо...
    А страна вся полигон –
    «Зброи» испытание...
    Так устроим «Бесогон»,
    Им для понимания...
    Пусть горят они в Аду
    И с ЕС и с НАТО!!!
    И пусть вечно там их ждут
    Раз им это надо!!! 
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:02
    +1
    И все таки, продвижение, наступление по одному направлению даёт возможность противнику, собрать и послать туда значительные резервы!
    Вопросы...