Власти Китая заявили, что поддерживают идею продления черноморской зерновой сделки

Китай готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности

Мы готовы укреплять сотрудничество со всеми сторонами, способствовать формированию большего международного консенсуса, вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности

Китайские власти надеются, что соглашение по вывозу зерна по Черному морю будет действовать и дальше, причем это касается всех положений документа. Поэтому Китай поддерживает идею продления черноморской зерновой сделки.Об этом на брифинге сообщила журналистам официальный представитель МИД КНР Мао Нин.- заявила дипломат из КНР.Она выразила надежду, что ее осуществление будет полным, эффективным и сбалансированным.- говорится в заявлении официального представителя китайского внешнеполитического ведомства.Сегодня как раз заканчивается срок действия Черноморской инициативы, касающейся поставок зерна, а также другой сельхозпродукции и удобрений. На прошлой неделе президент России Владимир Путин допустил, что продлевать ее не станут.Год назад данное соглашение заключили Россия и Украина. Посредниками в данной сделке выступили ООН и Турция. Одна часть соглашения подразумевает свободный вывоз зерна из украинских черноморских портов, а вторая – снятие ограничений на морские поставки российской сельхозпродукции и удобрений.Заявление китайских властей прозвучало чуть раньше, чем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что действие зерновой сделки прекращается до выполнения условий РФ.