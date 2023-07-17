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Власти Китая заявили, что поддерживают идею продления черноморской зерновой сделки

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Власти Китая заявили, что поддерживают идею продления черноморской зерновой сделки

Китайские власти надеются, что соглашение по вывозу зерна по Черному морю будет действовать и дальше, причем это касается всех положений документа. Поэтому Китай поддерживает идею продления черноморской зерновой сделки.


Об этом на брифинге сообщила журналистам официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Китай готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности

- заявила дипломат из КНР.

Она выразила надежду, что ее осуществление будет полным, эффективным и сбалансированным.

Мы готовы укреплять сотрудничество со всеми сторонами, способствовать формированию большего международного консенсуса, вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности

- говорится в заявлении официального представителя китайского внешнеполитического ведомства.

Сегодня как раз заканчивается срок действия Черноморской инициативы, касающейся поставок зерна, а также другой сельхозпродукции и удобрений. На прошлой неделе президент России Владимир Путин допустил, что продлевать ее не станут.

Год назад данное соглашение заключили Россия и Украина. Посредниками в данной сделке выступили ООН и Турция. Одна часть соглашения подразумевает свободный вывоз зерна из украинских черноморских портов, а вторая – снятие ограничений на морские поставки российской сельхозпродукции и удобрений.

Заявление китайских властей прозвучало чуть раньше, чем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что действие зерновой сделки прекращается до выполнения условий РФ.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/imo-un/
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39 комментариев
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  1. Matsur
    Matsur Сегодня, 12:29
    +20
    Продлят, раз товарищ Саах... Ах какой человек просит))))
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 12:31
      +9
      Цитата: Matsur
      Продлят, раз товарищ Саах... Ах какой человек просит))))

      Однозначно,а ещё по просьбам трудящихся.хрен его знает каких стран.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:32
      +12
      Полностью согласен, Китаю наши не смогут отказать. Не смотря на подрыв моста.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 12:45
        0
        Китай сказал просто в духе "за всё хорошее -против всего плохого", типа мы китайцы молодцы! Много того зерна шло в Китай? А вот султан имел реальный гешефт со сделки -поэтому и не хочет, чтобы эта малина кончилась! Поэтому не исключена попытка Турции + НАТО "принудить Россию к возобновлению сделки", а по факту просто ввести оккупационный флот /флота/ в Черное море для "защиты" зернового коридора -тогда может произойти прямой конфликт с НАТО.
        1. Ivan F
          Ivan F Сегодня, 12:54
          +2
          "Много того зерна шло в Китай?"- больше всего туда и ушло.
          "По данным ООН, к началу марта 2023 года из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный отправилось около 780 судов, которые вывезли около 23 млн т зерна. Половину зерновых грузов составляла кукуруза (49%), а 27% — пшеница. Из них 60% объемов, согласно статистике ООН, получили пять стран: Китай (4,8 млн т), Испания (3,9 млн т), Турция (2,6 млн т), Италия (1,7 млн т) и Нидерланды (1,4 млн т).
          1. smart fellow
            smart fellow Сегодня, 13:31
            0
            По данным ООН

            ООН сейчас даже отслеживает МБР. Видимо имеет собственные станции дальнего радиолокационного обнаружения и спутниковую разведку. Минобороны Японии заявило, что не смогло определить точное место падения твердотопливной МБР Хвасон-18,
            https://clck.ru/352JQp
            а соответственно США и Южная Корея между которыми подписано соглашение об обмене данными, а вот ООН смогла определить, что в ИЭЗ России.
        2. alystan
          alystan Сегодня, 13:29
          0
          Согласен, скорее всего это просто дежурная фраза.
          Китай так или иначе все-равно закупит зерно из России.
          Как и все остальное, что ему нужно.
          А терракт с Крымским мостом мог бы стать хорошим аргументом для Гаранта, для отказа продлевать соглашение.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:55
      +1
      Китай основной потребитель европейского зерна, вот они и суетятся. Посмотрим хватит ли железного болта у нашего гаранта после очередного подрыва крымского моста am
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:56
      +3
      Китаю до этой сделки - примерно до пейджера. Никаких китайских интересов она не затрагивала. Так что - это просто стандартная риторика, типа мы за всё хорошее против всего плохого. Не более..
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:31
    +2
    МИД КНР в своём репертуаре - сначала деньги ,потом стулья.Поэтому у них все в долгах, как в шелках.Йелен поклоны отвешивала - разговаривая о финансах.Надо учиться.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 12:37
      0
      Цитата: tralflot1832
      МИД КНР в своём репертуаре - сначала деньги ,потом стулья.Поэтому у них все в долгах, как в шелках.Йелен поклоны отвешивала - разговаривая о финансах.Надо учиться.

      Не хотят и не будут. Тупо прут на пролом,продают то,что быстрее продаётся. Зачем им будущее?
  3. Комментарий был удален.
  4. Седов
    Седов Сегодня, 12:33
    +6
    Вот кто сейчас место Риджипа Тииповича займет. Даже Китай по-тихоньку начинает поворачиваться к Западу. Все правильно: слабых бьют. И пока мы достойно отвечать не научимся - так и будут все нами пользоваться.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 12:37
      +2
      Все верно. Китаю связи с США намного дороже, чем с РФ. Товарооборот даже близко несравним между РФ и КНР и между КНР и США. Две первые экономики мира работают друг на друга, так, что треск стоит.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 12:44
        -3
        Правда США на Китай ножи точат, бизнес отжимают и много прочих гадостей делают, а они всё пашут на партнёров. Никого не напоминает?
      2. KJIETyc
        KJIETyc Сегодня, 12:50
        +1
        Какой прозорливый молодой человек. С кем был наибольший товарооборот у Украины? Внесение Китая в список главных долгосрочных угроз США это тоже от большой любви? Китайцы просто фабрика для США, пока что. И Китай прекрасно понимает, кто он для США и что с ним будет в случае поражения РФ, в отличие от местных "комментаторов".
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 12:47
      +1
      Китай к свой выгоде поваривается всегда, а запад или Россия им без разницы.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:33
    +6
    Лишний раз доказывает,что Китай-не друг,не враг.А так...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:46
      +5
      В политике нету друзей, есть интересы и взаимная выгода. Дружат обычные люди, пока власти этих стран не прикажут стрелять друг в друга.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 13:00
      0
      А бывает по-другому? Тут нет друзей и нет врагов, есть подчинённые, есть хозяева, и есть те, кто как раз "так".
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:39
    +1
    Только КНР,не заявила,что поддерживает требования России,которые не выполняются.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:40
      +5
      А нафига им выполнение требований России?? У китайцев другой интерес в этой истории.
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 12:58
        -1
        У китайцев другой интерес
        Само собой.Тогда в этом случае: "не жона она мне боле,не жона"(с) laughing "Эта Ульянка,хуже керосину"(с) smile
  7. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 12:40
    +7
    У России такой замечательный МИД. И матернуться могут, и тик-ток снять, и сплясать. А вот с выполнением своих прямых обязанностей как-то не очень получается
  8. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 12:42
    -3
    Заявили и заявили. И чо ? за мир во всем мире, как всегда, обычная китайская дипломатия.
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 12:44
    +3
    Les Chinois sont pour la reprise de l'accord ?
    Rien personnel juste le business, les Chinois ont beaucoup de terre en Ukrainne et on investi dans des terminaux de chargement pour leurs céréales...
  10. mann
    mann Сегодня, 12:46
    -1
    Власти Китая заявили, что поддерживают идею продления черноморской зерновой сделки
    Интересно,хватит духу их на хрен послать?
    1. KJIETyc
      KJIETyc Сегодня, 12:51
      +2
      Зачем их кудато посылать ? они являются стороной в этой сделке? Hohol вишел на охоту?)
    2. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 13:02
      +1
      Интересно,хватит духу их на хрен послать?
       Тут дух нужен и хрен.А если нет ни того ни другого?
    3. Гестас
      Гестас Сегодня, 13:31
      0
      "Идею" мы тоже поддерживаем... в принципе, но есть нюанс:)
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:47
    +2
    Приостановка нашего участия в " зерновой сделке" до выполнения наших условий уже привело к повышению цен ,на 3- 4% на биржах.Нам волноваться не надо ,зерно у нас есть.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:00
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Приостановка нашего участия в " зерновой сделке" до выполнения наших условий уже привело к повышению цен ,на 3- 4% на биржах.

      Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре подорожали на 4,24%, до $6,89 за бушель, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже по состоянию на 12:06 мск в понедельник.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:47
    0
    Мы готовы укреплять сотрудничество со всеми сторонами, способствовать формированию большего международного консенсуса

    Ну вот это вы, господа из Китая, попробуйте втолковать Гутерришу. Хотя он вас, даже слушать не будет. Очередная обманка, в старой обвёртке (конфетку сожрали, а обвёртка осталась).
  13. Комментарий был удален.
    1. KJIETyc
      KJIETyc Сегодня, 12:54
      0
      Это называется - независимая политика и национальные интересы. Вам же так это нравится, не правда ли? Европа (Китай) не дол(жна\жен) плясать под дудку США (России)! Все верно ?
  14. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 12:56
    0
    Это Херсонский стыд в квадрате.
    После гибели людей на мосту, после такой позорной оплеухи, продлить вывоз зерна?
    Что может быть хуже, ограбить ребёнка, убить Мать ради дозы, продлить зерновой позор ради экспорта газа.

    Местечковые ростовщики не имеют понятия о чести, благополучии народа, их Бог-Момон, их религия- барыш.
  15. HAM
    HAM Сегодня, 12:59
    +1
    "Мы готовы укреплять сотрудничество со всеми сторонами, способствовать формированию большего международного консенсуса, вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности...."

    Неужели Горбачёв реинкарнировал! Его стиль:дыму много,сути-ноль...
  16. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:00
    0
    Китайские власти надеются, что соглашение по вывозу зерна по Черному морю будет действовать и дальше, причем это касается всех положений документа.
    А вот не действует, что дальше? fool fool
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:00
    0
    Китайские власти надеются, что соглашение по вывозу зерна по Черному морю будет действовать и дальше, причем это касается всех положений документа.
    . Это, даже, не смешно... голодных никто кормить не стал, сделка работала в одну сторону, не в нашу, конечно... что то ещё есть добавить?
  18. Petio
    Petio Сегодня, 13:00
    -2
    В любом бизнесе условия сделки надо виполнять обе сторони иначе сделка прекращается до их виполнения.
  19. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 13:09
    +1
    Куда Путин денется? Понабивает себе цену, покабениься и найдет повод продлить сделку. Ежики плакали и кололись, но продолжали жрать кактус.