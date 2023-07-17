«Специалисты компании продолжают работу в ЦАР»: Командование ЧВК «Вагнер» провело плановую ротацию бойцов в Африке

В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается. Несколько сотен опытнейших профессионалов из ЧВК "Вагнер" присоединяются к команде, работающей в ЦАР

Специалисты компании продолжают работу в ЦАР. Сейчас одна из задач - обеспечение безопасности грядущего Конституционного референдума. Слухи о выдворении/выводе/уходе бойцов были информационным мусором

ЧВК "Вагнер" не выводило свои подразделения с территории Центральноафриканской республики, руководство "Оркестра" провело плановую ротацию личного состава. Об этом сообщают ресурсы, близкие к компании.По данным ТГ-канала СОМБ "Туристы в Африке" Содружества офицеров за международную безопасность, в столицу ЦАР Банги накануне прибыл военно-транспортный борт из России, доставивший очередную группу "российских инструкторов" для работы с силовыми ведомствами республики в преддверии всенародного референдума, назначенного на 30 июля этого года.- пишет канал.Подтверждают это и другие ресурсы сообщая, что в Банги прибыло около 200 бойцов ЧВК "Вагнер", примерно такое же количество бойцов компании убыло в Россию или Белоруссию, точной информации нет. Перед этим самолетом Ан-124 "Руслан" в аэропорт Банги был доставлен военный груз для российских военных инструкторов, а также армии республики. Как подчеркнули в ЧВК "Вагнер", слухи о якобы выводе российских сил из ЦАР оказались информационным вбросом, запущенным западной прессой с целью дискредитации компании.- говорится в сообщении.