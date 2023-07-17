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«Специалисты компании продолжают работу в ЦАР»: Командование ЧВК «Вагнер» провело плановую ротацию бойцов в Африке

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«Специалисты компании продолжают работу в ЦАР»: Командование ЧВК «Вагнер» провело плановую ротацию бойцов в Африке

ЧВК "Вагнер" не выводило свои подразделения с территории Центральноафриканской республики, руководство "Оркестра" провело плановую ротацию личного состава. Об этом сообщают ресурсы, близкие к компании.


По данным ТГ-канала СОМБ "Туристы в Африке" Содружества офицеров за международную безопасность, в столицу ЦАР Банги накануне прибыл военно-транспортный борт из России, доставивший очередную группу "российских инструкторов" для работы с силовыми ведомствами республики в преддверии всенародного референдума, назначенного на 30 июля этого года.

В Банги прибыл очередной борт с инструкторами для работы в Центральноафриканской Республике. Плановая ротация продолжается. Несколько сотен опытнейших профессионалов из ЧВК "Вагнер" присоединяются к команде, работающей в ЦАР

- пишет канал.

Подтверждают это и другие ресурсы сообщая, что в Банги прибыло около 200 бойцов ЧВК "Вагнер", примерно такое же количество бойцов компании убыло в Россию или Белоруссию, точной информации нет. Перед этим самолетом Ан-124 "Руслан" в аэропорт Банги был доставлен военный груз для российских военных инструкторов, а также армии республики. Как подчеркнули в ЧВК "Вагнер", слухи о якобы выводе российских сил из ЦАР оказались информационным вбросом, запущенным западной прессой с целью дискредитации компании.

Специалисты компании продолжают работу в ЦАР. Сейчас одна из задач - обеспечение безопасности грядущего Конституционного референдума. Слухи о выдворении/выводе/уходе бойцов были информационным мусором

- говорится в сообщении.
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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:02
    +2
    слухи о якобы выводе российских сил из ЦАР оказались информационным вбросом, запущенным западной прессой с целью дискредитации компании.
    recourse Что уж им и помечтать нельзя? Жестокие... feel
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:04
    +1
    Что проводится ротация инструкторов Вагнера было известно неделю назад,они это и не скрывали.А запад так надеялся на обратное.
  3. Комментарий был удален.
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:09
    +2
    Надо Вагнер задействовать в СВО, не хотят в состав МО входить пусть не входят, в чём проблема сделать так чтобы они подчинялись президенту через заместителей? У нас Росгвардия напрямую президенту подчиняется, а не через МВД, РВСН так же президенту, а не министру обороны или нач. генштаба. Моё мнение надо и ВДВ переподчинить президенту, а то 2 комдивов сняли и опять командующего Теплинского хотят сместить. У нас и так толковых генералов мало, так их ещё и снимают с должности.
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 13:16
      +1
      Они уже подчиняются ГРУ через Пригожина. Зачем менять руководство если оно и так справляется со своей работой? Пока Вагнер единственная сила, способная ломать хребет ВСУ. К сожалению МО нечем похвастать в этом плане. А ВДВ пора упразднить и сформировать из них штурмовую пехоту. Десант устарел с развитием оружия и более не актуален вообще.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 13:21
        0
        подчиняются ГРУ через Пригожина

        это по заданию гру они пошли на москву?
        единственная сила, способная ломать хребет ВСУ

        они его уже сломали, или обещали сломать?
      2. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:27
        +1
        Цитата: Евгений Иванов_5
        Они уже подчиняются ГРУ через Пригожина.

        Так зачем надо было заставлять их с МО подписывать контракт когда и так ГРУ подчинялись?
        Цитата: Евгений Иванов_5
        А ВДВ пора упразднить и сформировать из них штурмовую пехоту. Десант устарел с развитием оружия и более не актуален вообще.

        Пресс секретарь ВДВ говорил, что прежде чем проводить десантирование с Ил-76 проводят целую войсковую операцию, чтобы зачистить ПВО, интересно чтобы теперь он сказал применительно к СВО?
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:10
    +2
    Несколько сотен опытнейших профессионалов из ЧВК "Вагнер" присоединяются к команде, работающей в ЦАР

    Это правильно.
    Опыт городских боев в Бахмуте вагнерам здорово поможет в Африке.
    Что бы там не говорили про них их деятельность идет на благо интересам России за рубежом.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:23
      +1
      Опыт городских боев в Бахмуте вагнерам здорово поможет в Африке

      ну да, в джунглях и саваннах африки опыт городских боев среди бетонных коробок поможет, наверное у африканцев тоже полно танков, птуров и дальнобойной артиллерии...
  6. Комментарий был удален.