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Цены на пшеницу подскочили после слов Пескова о зерновой сделке

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Цены на пшеницу подскочили после слов Пескова о зерновой сделке

Сразу же после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что действие зерновой сделки прекращается до выполнения российских условий, произошёл скачок цен на зерно на мировом рынке.

Сентябрьские фьючерсы на пшеницу подскочили в цене примерно на 4 процента. К настоящему моменту бушель пшеницы торгуется на отметке около 6,8 доллара. Бушель – принятая в Британии мера объёма сыпучих веществ. В переводе на более понятные единицы – это около трёх обычных ведер по объёму.

На пике цена бушеля сегодня достигала отметки в 6,89 доллара. Однако это примерно на 1 доллар ниже пиковых показателей июня. Тогда цена была выше, хотя зерновая сделка продолжала действовать – в том плане, что вывоз зерна из украинских портов продолжался.

Эксперты прогнозируют, что цена на пшеницу может скорректировать в ближайшие часы. При этом экономисты ожидают, как будут развиваться дальнейшие события после слов Пескова о том, что срок действия зерновой сделки прекращается. Если украинские порты действительно будут закрыты, то, как отмечается, это приведёт к гораздо большему скачку цен, чем тот, который был зафиксирован час назад (в 12:10 мск).
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35 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:13
    +3
    А может весь этот фарс и есть ради баблища??? А то вишь беднейшим странам они помогать хотели.....балаболы (цензура)!
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:14
      +1
      Цитата: Alien From
      А может весь этот фарс и есть ради баблища???

      Ну так нам тоже надо своё зерно и аммиак продавать.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 13:24
        -1
        Не понимаю как вообще эта сделка могла состоятся и до сих пор выполнятся?!
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 13:31
          0
          Цитата: Гражданский
          Не понимаю как вообще эта сделка могла состоятся и до сих пор выполнятся?!

          Направьте запрос письмом по адресу:http://letters.kremlin.ru/
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:16
      +5
      Не сомневайтесь, биржевые спекулянты этой ситуацией воспользуются.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 13:31
        0
        Цитата: Nexcom
        Не сомневайтесь, биржевые спекулянты этой ситуацией воспользуются.

        100%.
        Сейчас ещё западные СМИ поднимут истерику про бедных негров и арабов, про коварную Россию, которая их желает заморить голодом и англосаксы под шумок поднимут ценники на свою (и вывезенные в ЕС зерновые с Украины) в два-три раза, чтобы в очередной раз обогатится на всех страждущих.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:17
      +3
      Цитата: Alien From
      А может весь этот фарс и есть ради баблища???

      Это знает руководитель проекта, Рома Абрамович. Не зря он прилетал в Москву, в разгар саммита НАТО.
    4. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 13:29
      0
      А у вас в этом есть хоть какая то капля сомнения спустя полтора года войны ? Это война ради войны , ради того что бы определенные группы лиц смогли заработать как можно больше денег. Но ни как не на победу и не на результат .. Как ни печально. Я вообще считаю что с таким руководством как у нас в кремле мы проиграем эту войну , они себе выторгуют теплые места , а разгребать здесь все придется нам
      1. ДЕНЕБ
        ДЕНЕБ Сегодня, 13:33
        0
        Я с вами совершенно согласен!!Ситуация в принципе паскудная...
    5. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:33
      0
      Ну а что плохого, если разгромить врага и ещё на этом подзаработать? Нашим бы олигархам донести, что в случае победы России они неплохо озолотятся, все довольны будут
  2. Sith
    Sith Сегодня, 13:17
    0
    Цитата: Nexcom
    Не сомневайтесь, биржевые спекулянты этой ситуацией воспользуются.

    Так это их работа вроде в любом профиле бирж
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:18
    +1
    Дык ещё минсельхоз США повысил прогноз нашего экспортного потенциала ,мы обойдём ЕС на 10 млн тонн.Но они ещё не знали ,что мы зерновую сделку приостанавливаем.Начинает проявляться горе с удобрениями на западе.До санкционировались,в штатах с удобрениями и газом всё хорошо.В отличии от ЕС.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:25
      0
      Начинает проявляться горе с удобрениями на западе

      верно, уж этой зимой "европа точно замерзнет" laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:31
        0
        Не замёрзнет,а потратит деньгов га вылет в трубу поболее чем в прошлом году.Штаты их к себе пристегнули.Газик в штатах в 3- 4 раза дешевле чем в ЕС.Теперь ЕС с США партнёрские отношения. hi
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:19
    +3
    Зерновая сделка официально закончилась. И не в связи с сегодняшним терактом, разумеется, а потому, что после турецких выборов последние объективные основания продолжать идти на компромиссы отвалились. Здравствуй, новая дыра в укроэкономике размером порядка полумиллиарда долларов в месяц. Дыра, которую придется либо внепланово затыкать хозяевам, и без того истекающим десятками миллиардов, либо принимать на себя укробюджету, без массированных подаяний давным-давно нежизнеспособному. Да и неприкосновенность черноморских портов, в первую очередь одесского закончилась .
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:24
      +3
      Укроэкономики давно нет, но она им и не нужна по большому счету. Все то, что им надо для нанесения вреда России, запад им даст.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:34
        0
        Цитата: Владимир М
        Укроэкономики давно нет

        Кое-что ещё есть. Нужно уничтожить. Запад не потянет такую огромную помощь.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:27
      0
      новая дыра в укроэкономике размером порядка полумиллиарда долларов в месяц

      как мы хорошо умеем считать чужие деньги!
      а по делу - америка им сколько угодно нулей долларов напечатает, а в рф ... в рф сами посмотрите на цены....
    3. Седов
      Седов Сегодня, 13:34
      0
      Зерновая сделка официально закончилась. И не в связи с сегодняшним терактом, разумеется, а потому, что после турецких выборов последние объективные основания продолжать идти на компромиссы отвалились.
      Тут ещё бабушка надвое сказала. Как показывает практика, наше руководство умеет находить объективные основания даже в таких безкомпромиссных ситуациях. В этом у нашей власти несомненный талант. Так что вполне возможно, что под обещания ремонта аммиакопровода в 2035 году мы ещё в эту сделку то и вернёмся. Позооору будет.
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:19
    -2
    на 4% рост, один день - да это вообще "ни о чём", новость "из пальца"!
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 13:30
      +1
      Там даже не за день, а за пару часов. Так, что да, это не о чём, бо это спекулятивные цены, а они за минуту могут как вверх так и вниз прыгнуть
  6. HAM
    HAM Сегодня, 13:20
    0
    Эвропа уже затоварилась,чего ей переживать?Африка им нужна только как повод для шантажа,а что там голодают_да кому в сытости это интересно?Да,ещё---бОльшая часть вывезенного зерна это собственность американских компаний..и кто в наваре??
    Один вопрос--а Украина сама что будет есть?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 13:25
      +2
      У меня другой вопрос. Европейцев голодающие Африки не волнуют - это понятно. А почему они волнуют нас в России?
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 13:31
        0
        Цитата: Тарелка
        У меня другой вопрос. Европейцев голодающие Африки не волнуют - это понятно. А почему они волнуют нас в России?

        Потому как Россия активно старается продвинуть свои политические интересы в Африке, всякие там Вагнеры, бесплатные кредиты и тд. Цена на зерно важная политическая штука в Африке и им там плевать какие проблемы Россия решает в СВО, их волнует что они могли бы покупать зерно куда дешевле если бы Россия не решала там свои проблемы.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:34
        0
        Цитата: Тарелка
        А почему они волнуют нас в России?

        не у одного Вас такой вопрос, у нас в этом году полная ...., была засуха сена в 4 раза меньше собрали с зерновыми будет та же фигня и ни одна зараза не вопить что нам нужно помочь
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:20
    +4
    Если брать пример из той же сделки, про Аммиак..., то когда забрезжило разблокирование отгрузки - аммиакопровод просто взорвали.., то же ровно произошло и СП-1 и СП-2. Что бы клиенты не передумывали - вопрос решили так. Что мешает примести в негодность элеваторы? Ну не будет зерна на рынке, ну поднимутся цены, ну помрет полАфрики...нам то что?! В конце концов -укроЗерно прямой конкурент Российскому зерну.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:32
      0
      Цитата: Zaurbek
      ну помрет полАфрики...нам то что?!

      реально пофиг, пусть работают, а не плодятся как кролики в надежде на халявную помощь
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:20
    +1
    "При этом экономисты ожидают, как будут развиваться дальнейшие события после слов Пескова о том, что срок действия зерновой сделки прекращается" - что тут гадать, как шли корабли в порты Украины и обратно, так и будут идти, может даже под охраной турков. Похоже главному турку плевать, что там Песков говорит.
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:25
    +1
    Цены на пшеницу подскочили
     Кто-то станет богаче, а кто -то станет меньше кушать.
  10. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:26
    0
    Т.е. приблизительно на 27 центов. Самим не смешно?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: Rt Rt
      Т.е. приблизительно на 27 центов. Самим не смешно?

      а чего тут смешного её покупают даже не 10 т, соответственно и сумы там совершенно другие
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:30
    0
    она в принципе должна быть прекращена, не зависимо от выполнения чего либо или нет
  12. alystan
    alystan Сегодня, 13:31
    +1
    Может Пескову стоит перейти работать на биржу? На любую. laughing
  13. Million
    Million Сегодня, 13:34
    0
    Из этого следует,что в России теперь в скором времени подорожает хлеб.
    А как иначе?С бензином всегда так бывает.
  14. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:34
    0
    Наши выгодно проспекулируют фьючерсами и вернутся к зерновой сделке.