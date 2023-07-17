Цены на пшеницу подскочили после слов Пескова о зерновой сделке

Сразу же после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что действие зерновой сделки прекращается до выполнения российских условий, произошёл скачок цен на зерно на мировом рынке.Сентябрьские фьючерсы на пшеницу подскочили в цене примерно на 4 процента. К настоящему моменту бушель пшеницы торгуется на отметке около 6,8 доллара. Бушель – принятая в Британии мера объёма сыпучих веществ. В переводе на более понятные единицы – это около трёх обычных ведер по объёму.На пике цена бушеля сегодня достигала отметки в 6,89 доллара. Однако это примерно на 1 доллар ниже пиковых показателей июня. Тогда цена была выше, хотя зерновая сделка продолжала действовать – в том плане, что вывоз зерна из украинских портов продолжался.Эксперты прогнозируют, что цена на пшеницу может скорректировать в ближайшие часы. При этом экономисты ожидают, как будут развиваться дальнейшие события после слов Пескова о том, что срок действия зерновой сделки прекращается. Если украинские порты действительно будут закрыты, то, как отмечается, это приведёт к гораздо большему скачку цен, чем тот, который был зафиксирован час назад (в 12:10 мск).