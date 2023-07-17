Комитет СФ РФ поддержал проект обращения в связи с решением США отправить Киеву кассетные боеприпасы

Комитет Совета Федерации (СФ) РФ по международным делам выступил в поддержку проекта обращения верхней палаты к законодательным органам зарубежных государств и международным парламентским организациям из-за решения руководства США отправить на Украину кассетные боеприпасы.
Об этом информагентству ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Соответствующий документ может быть рассмотрен на следующем пленарном заседании, состоится которое в среду, 19 июля.
В этом контексте заслуживает внимания и заявление, сделанное несколькими днями ранее председателем комитета Григорием Карасиным. Как отметил экс-замминистра иностранных дел России в беседе с ТАСС, мировое сообщество действительно выражает крайнюю обеспокоенность в связи данным решением Вашингтона. По словам дипломата, подобные действия не сулят ничего хорошего, поскольку ведут лишь к дальнейшей эскалации обстановки на международной арене, прежде всего, ввиду того, что данный вид оружия несёт серьёзную угрозу мирному населению. Более того, уточнил сенатор, именно эта тема в обращении и станет главной на повестке дня верхней палаты российского парламента. В то же время, добавил Карасин, на данном этапе он не может предоставить более детальную информацию по этому вопросу.
Напомним, что о решении американских властей передать преступному киевскому режиму кассетные боеприпасы (а против их применения выступает ООН), стало известно ещё 7 июля. С соответствующим заявлением в тот день выступил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Как уже заявлял глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, российская армия оставляет за собой полное право ответить зеркальными мерами на возможную поставку кассетных боеприпасов Киеву со стороны Штатов. Как уже напомнил министр обороны РФ, наша страна до сих не применяла данные боеприпасы против ВСУ в ходе спецоперации, осознавая, к каким пагубным последствиям они могут привести для мирных граждан. Это вооружение, как уточнил Шойгу, будет способствовать лишь большему затягиванию украинского кризиса.