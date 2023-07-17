Военное обозрение
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Комитет СФ РФ поддержал проект обращения в связи с решением США отправить Киеву кассетные боеприпасы

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Комитет СФ РФ поддержал проект обращения в связи с решением США отправить Киеву кассетные боеприпасы

Комитет Совета Федерации (СФ) РФ по международным делам выступил в поддержку проекта обращения верхней палаты к законодательным органам зарубежных государств и международным парламентским организациям из-за решения руководства США отправить на Украину кассетные боеприпасы.


Об этом информагентству ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Соответствующий документ может быть рассмотрен на следующем пленарном заседании, состоится которое в среду, 19 июля.

В этом контексте заслуживает внимания и заявление, сделанное несколькими днями ранее председателем комитета Григорием Карасиным. Как отметил экс-замминистра иностранных дел России в беседе с ТАСС, мировое сообщество действительно выражает крайнюю обеспокоенность в связи данным решением Вашингтона. По словам дипломата, подобные действия не сулят ничего хорошего, поскольку ведут лишь к дальнейшей эскалации обстановки на международной арене, прежде всего, ввиду того, что данный вид оружия несёт серьёзную угрозу мирному населению. Более того, уточнил сенатор, именно эта тема в обращении и станет главной на повестке дня верхней палаты российского парламента. В то же время, добавил Карасин, на данном этапе он не может предоставить более детальную информацию по этому вопросу.

Напомним, что о решении американских властей передать преступному киевскому режиму кассетные боеприпасы (а против их применения выступает ООН), стало известно ещё 7 июля. С соответствующим заявлением в тот день выступил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как уже заявлял глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, российская армия оставляет за собой полное право ответить зеркальными мерами на возможную поставку кассетных боеприпасов Киеву со стороны Штатов. Как уже напомнил министр обороны РФ, наша страна до сих не применяла данные боеприпасы против ВСУ в ходе спецоперации, осознавая, к каким пагубным последствиям они могут привести для мирных граждан. Это вооружение, как уточнил Шойгу, будет способствовать лишь большему затягиванию украинского кризиса.
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20 комментариев
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  1. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 13:43
    0
    Как уже заявлял глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, российская армия оставляет за собой полное право ответить зеркальными мерами на возможную поставку кассетных боеприпасов Киеву со стороны Штатов.

    laughing laughing laughing
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:47
      +3
      Цитата: Мини Мокик
      российская армия оставляет за собой полное право ответить зеркальными мерами

      "Мало ли что я на тебе обещал".
    2. alystan
      alystan Сегодня, 13:49
      +2
      Как уже заявлял глава российского оборонного ведомства...

      Об этом заявил лично Президент страны.

      Совет Федерации, как и Госдума, продолжают "работать" в привычном для себя режиме.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:44
    +13
    Лично я поддерживаю отправку на фронт всех этих трутней бесполезных из совфеда.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:49
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Лично я поддерживаю отправку на фронт всех этих трутней бесполезных из совфеда.

      Они воевать не умеют. Сразу в плен сдадутся.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 13:52
        +6
        Цитата: Румaтa
        Они воевать не умеют. Сразу в плен сдадутся.

        Ну может они Украину изнутри победят. Вот это я понимаю, вот это реально ХПП был бы..
  3. zloybond
    zloybond Сегодня, 13:46
    +12
    Странное дело, почему Россия до сих пор не обьявила о передаче американским повстанческим движениям трофейных стингеров, джавелинов. Пусть Америка на своей шкуре почувствует свою любовь к украинским нацистам. Пусть их собственные стингеры кошмарят их же аэропорты. И желтым жилетам во вранции и многим другим можно предложить трофейную западную помощь.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:35
      +1
      Цитата: zloybond
      Странное дело, почему Россия до сих пор не обьявила о передаче американским повстанческим движениям трофейных стингеров, джавелинов.

      Как минимум, объявить о том, что поставщики оружия Украине считаются участниками конфликта и заслуживают отношения к себе такого, какое практикуется к вражеской стороне.

      Немцы, например, хотя и не могут служить нам примером, зато вполне себе европейцы и ВСЕГДА действовали в рамках западной логики и морали. Независимо от правительства и тяжести военных преступлений. А потому и "Лузитанию" угробили (хотя, справедливости ради, англосаксонским самострелом за версту воняет), и англоамериканские корабли по всему миру задолго до "Дня Д" весело на дно пускали.

      Интересно посмотреть, как Запад почувствует себя под нашим "лазерным целеуказателем" (образно говоря).
      Нам их ответного хода бояться не стОит - и цель на уничтожение России уже обозначена (с 1945-го, как минимум, года - с плана "Немыслимое"),и средства все давно используются. Ничего нового для нас не будет.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:46
    -2
    Как сказал В.В. Путин - "пургомёт".
    К этим "прозаседавшимся", как сказал В.И. Ленин, это тоже относится.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:52
      +2
      "Прозаседавшиеся"-это к Маяковскому.Очень актуальное стихотворение
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:46
    +8
    подобные обращения напоминают блеянье овцы перед стаей голодных волков...
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:47
    +12
    Дурью очередной депутаты маются...никому кроме их это заявление неинтересно.
    Все решается на поле боя нашими солдатами и офицерами.
    1. MrTulandra
      MrTulandra Сегодня, 13:52
      +3
      Дурью очередной депутаты маются...никому кроме их это заявление неинтересно.

      А им самим это интересно ? Ага...
  7. Million
    Million Сегодня, 13:48
    +13
    Как жалко выглядят действия наших властей...
  8. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:51
    +10
    В свете повторного удара по Крымскому мосту, уверен на 100%, Украина и кассетники и SCALP и ерапланы и другие , очень неприятные для нас виды вооружений получит. Вся эта шобла идёт ва-банк, повышая ставки. Остановить это повышениеможно только одним неожиданным, мощным, радикальным способом. Каким?
    Я на пенсии, вопрос не на мою зарплату...
    1. Александр Ра
      Александр Ра Сегодня, 14:17
      +2
      Зарплата что в Сов. безе, что у других высокопоставленных как раз мешает действовать серьёзно – ставит под риск стабильность зарплаты.
      Радикальный способ – решение проблемы в корне – нейтрализация патогенной информации на Украине, то есть генерации нацизма. И замещение патогена здоровой информацией. Что заставило руководство РФ отказаться от денацификации Украины и затеять затяжное «перемалывание»?
  9. Комментарий был удален.
  10. Комментарий был удален.
  11. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 14:11
    +2
    Так надо в Лишу сексуальных реформ обращаться. Там поймут, пожалеют.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:37
    0
    Комитет СФ РФ поддержал проект обращения в связи с решением США отправить Киеву кассетные боеприпасы
    . Так и хочется сказать... пустомели. А так, в реале, поменьше слов, побольше дела!!! Ваше слово "товарищ маузер"!!! soldier
  13. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:47
    +1
    Не вполне понимаю смысл обращения: обращение с чем - с просьбой, с пожеланием, с глубокой признательностью, с призывом?
  14. Oldi
    Oldi Сегодня, 15:20
    0
    И что в ответ...? Поставить кассетные боеприпасы Мексике..? laughing