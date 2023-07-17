На шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения

На Южно-Донецком направлении сохраняется тяжелая ситуация, противник продолжает атаки в районе уже срезанного Времевского выступа. По данным на сегодня, подразделения российской армии пытаются отбросить противника от Старомайорского.Ситуация в районе Времевского выступа обострилась накануне, в воскресенье утром ряд украинских ресурсов объявил о переходе села под контроль ВСУ, но это оказалось информационным вбросом украинского ЦИПСО. На вчерашний день населенный пункт контролировался нашими, как и высоты вокруг села, без взятия которых контроль над Старомайорском, расположенном в низине, теряет смысл.Согласно вчерашнему сообщению Александра Ходаковского, противник шел в атаку, не считаясь с потерями, в бой бросили наемников, в перехватах была слышна английская и французская речь. По словам основателя батальона "Восток", Зеленский резко поднял ставки, ему срочно нужна какая-нибудь победа, чтобы оправдаться перед своими западными хозяевами.Бои в районе Старомайорского шли вчера весь день, взять село ВСУ не смогли, но и наши не преуспели в попытках отбросить противника как можно дальше. По данным украинского Генштаба, на утро понедельника подразделения ВСУ якобы сумели зацепиться за северную окраину села, российские войска пытаются их выбить, но безуспешно. Наше Минобороны никакой информации не дает, молчит и пресс-служба группировки "Восток".- заявили представители Киева.Ранее сообщалось, что ВСУ использует тактику накатов, постоянно атакуя наши позиции. Основное продвижение украинской армии идет по лесопосадкам, вперед идет пехота, бронетехника выбивается еще на подходе. Активно работает артиллерия с обеих сторон.