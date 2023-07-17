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В районе Времевского выступа сохраняется тяжёлая ситуация, противник продолжает попытки войти в Старомайорское

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В районе Времевского выступа сохраняется тяжёлая ситуация, противник продолжает попытки войти в Старомайорское

На Южно-Донецком направлении сохраняется тяжелая ситуация, противник продолжает атаки в районе уже срезанного Времевского выступа. По данным на сегодня, подразделения российской армии пытаются отбросить противника от Старомайорского.


Ситуация в районе Времевского выступа обострилась накануне, в воскресенье утром ряд украинских ресурсов объявил о переходе села под контроль ВСУ, но это оказалось информационным вбросом украинского ЦИПСО. На вчерашний день населенный пункт контролировался нашими, как и высоты вокруг села, без взятия которых контроль над Старомайорском, расположенном в низине, теряет смысл.

Согласно вчерашнему сообщению Александра Ходаковского, противник шел в атаку, не считаясь с потерями, в бой бросили наемников, в перехватах была слышна английская и французская речь. По словам основателя батальона "Восток", Зеленский резко поднял ставки, ему срочно нужна какая-нибудь победа, чтобы оправдаться перед своими западными хозяевами.

Бои в районе Старомайорского шли вчера весь день, взять село ВСУ не смогли, но и наши не преуспели в попытках отбросить противника как можно дальше. По данным украинского Генштаба, на утро понедельника подразделения ВСУ якобы сумели зацепиться за северную окраину села, российские войска пытаются их выбить, но безуспешно. Наше Минобороны никакой информации не дает, молчит и пресс-служба группировки "Восток".

На шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения

- заявили представители Киева.

Ранее сообщалось, что ВСУ использует тактику накатов, постоянно атакуя наши позиции. Основное продвижение украинской армии идет по лесопосадкам, вперед идет пехота, бронетехника выбивается еще на подходе. Активно работает артиллерия с обеих сторон.
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16 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:57
    +8
    Полтора года жду боевое применение так называемой АВБПМ по укронацистам, но даже кассетники и напалм по лесопосадкам с засевшими в них ВФУ ещё не применяются.((((
    Владимир, Владимирович, а когда же мы начнём воевать "по-настоящему"?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:25
      +1
      Если предположить что мобилизационный ресурс Украины составляет около 3 миллионов человек, только мужского пола, а мы в день выбиваем около 1 000 человек противника, то такими темпами нам потребуется 3000 дней или чуть больше 8-ми лет для перелома ситуации на фронте.

      Я не знаю как планировали наши стратеги компанию СВО, но сроки её проведения явно не поддаются пониманию обычному гражданину страны.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 14:28
        -1
        Война за Тайвань начнётся раньше, не придётся ждать 8 лет. Там уже не до Украины будет.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 14:40
          0
          Война за Тайвань?Китай явный фаворит.Тайвань географически изолирован.Очень трудно будет наладить логистику для Запада.



          Телеграм-канал «Рыбарь»: «16 июля штурмовые отряды 35-й бригады морской пехоты ВСУ после интенсивной артиллерийской подготовки возобновили штурм Старомайорского с направлений Макаровки и посадок северо-западнее. Основные усилия украинские пидраздилы сосредоточили на позициях ВС РФ на возвышенности к западу от села. Само Старомайорское расположено в низине, поэтому без контроля над прилегающими высотами наступление вести сложно. В ходе завязавшегося боя штурмовые отряды хохла из 35-й бригады смогли прорваться на севере села. Однако спустя некоторое время русским бойцам удалось выбить ВСУ из Старомайорского. Бои продолжаются. Украинские пидраздилы пытаются занять высоты. Артиллеристы ВСУ активно используют кассетные боеприпасы, переданные им более месяца назад».

          https://4pera.com/news/picture_of_the_day/russkie_uderzhali_staromayorskoe_na_vremevskom_vystupe_artilleristy_vsu_aktivno_ispolzuyut_kassetnye/

          А мы когда начнём применять свои кассетные боеприпасы?
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 14:49
        +2
        Цитата: кредо
        Если предположить что мобилизационный ресурс Украины составляет около 3 миллионов человек, только мужского пола, а мы в день выбиваем около 1 000 человек противника, то такими темпами нам потребуется 3000 дней или чуть больше 8-ми лет для перелома ситуации на фронте.
        А если вы не выбиваете 1000 человек? И самое главное, а если ваши потери не меньше?

        Я не знаю как планировали наши стратеги компанию СВО, но сроки её проведения явно не поддаются пониманию обычному гражданину страны.

        Никто не планировал такой войны. Ваши аналитики серьезно ошиблись, кек в анализе настроений украинцев, так и в готовности НАТО финансировать и вооружать Украину. Отсюда и все проблемы.
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 15:35
          0
          Цитата: Арон Заави
          а если ваши потери не меньше?
          Население Украины даже официальное в четыре раза меньше нашего. Стало быть, даже при равных потерях укровоины кончатся намного раньше.

          Цитата: Арон Заави
          Ваши аналитики серьезно ошиблись
          Как будто не наши аналитики не ошиблись. Ещё и покруче наших. Или вна Украине и у её союзников-кураторов всё в шоколаде и идёт по плану?
      3. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:12
        0
        около 3 миллионов человек, только мужского пола
        Значительная часть этих миллионов кушает сейчас пЫво в Генуе и Кракове, желая "своим" победы laughing .
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:59
    -1
    В Старомайорское противник "заходит" только в блогах "испанского зоофила " , в украинской "Трухе" и в телегах "неполживых" военкурв, продающих финки ЛГБТ. А так противник благополучно зашел в огневой мешок и потеряв по старой традиции до роты л/с и немного "подарочной" техники, так же благополучно ретировался.
    1. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 14:13
      -2
      Ух, ну слава богу! Противник разбит в пух и прах, а у нас потереть нет. (с)
      А я то уже переживать начал. Спасибо, товарищ генерал-лейтенант, развеяли сомнения!
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:50
      0
      "благополучно зашел в огневой мешок"///
      ---
      "Огневой мешок" - красивая фраза, придуманная журналистами.
      В реалиях лета 2023 года, "огневой мешок" - это 2-3 разрыва гаубичных снарядов с разбросом 50-100 м.
      Они могут спугнуть атакующую группу из 10 человек - это верно. Не более того.
      Со стороны ВСУ - не многим лучше - та же пара снарядов или минометных мин.
      Только стреляют они по GPS с корректировкой с дрона. Получается точнее...
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:54
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      В Старомайорское противник "заходит" только в блогах "испанского зоофила " , в украинской "Трухе" и в телегах "неполживых" военкурв, продающих финки ЛГБТ. А так противник благополучно зашел в огневой мешок и потеряв по старой традиции до роты л/с и немного "подарочной" техники, так же благополучно ретировался.

      Можно поинтересоваться, откуда Вы почерпнули эту информацию?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:00
    +9
    По сути дела Времеевского выступа уже нет,после отхода из Макаровки и Равнопля
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:14
      0
      Ладно, выступа уже нет -не появилась бы впадина, размером до Мариуполя... Судя по откровениям упрятанного в Сирию генерала Попова -нашим хорошо достается от ВСУшной арты, а учитывая превосходство врага в средствах связи, разведки, точности артиллерии -просто снять шляпу и поклониться надо нашим защитникам, которые всё ещё держатся!
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 15:53
      0
      Цитата: dmi.pris1
      По сути дела Времеевского выступа уже нет,после отхода из Макаровки и Равнопля

      Сегодня весь день пытался достучаться с этими новостями,напрасно.админы удаляли.
  5. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 14:07
    +2
    Им понравились летние успехи 2022, а теперь июль 2023 и успехов в 2023,нет.
  6. sub307
    sub307 Сегодня, 15:23
    0
    "... Зеленский резко поднял ставки, ему срочно нужна какая-нибудь победа, чтобы оправдаться перед своими западными хозяевами". Ну...,а "наши вожди", "по ходу" ставки поднимать ваще не хотят ...,ни резко, ни плавно, и...нужна ли им победа? А чё...зато во как славно держим оборону ! Где то даже "отбивать" выходит...,продвигаться в "медицинских дозах".... Есть ли задача в "эту компанию" хотя бы свои "новые" территории освободить(?) - загадка..., это при подавляющем преимуществе вроде(?) по всем позициям. winked