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Опубликованы кадры уничтожения места временной дислокации ВСУ на правобережье Херсонской области

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Опубликованы кадры уничтожения места временной дислокации ВСУ на правобережье Херсонской области

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть точное попадание артиллерии группировки ВС РФ "Днепр" по расположению боевиков киевского режима на правом берегу Херсонской области. Известно, что около 15 боевиков были уничтожены, еще около 6 получили ранения разной степени тяжести.


Также сообщается, что на Херсонском направлении украинские боевики попытались нанести по позициям российской армии удар ракетами, выпущенными с вертолетов Ми-8. Однако, ракеты перелетели российские позиции на расстояние около одного километра, не причинив никакого вреда российским военнослужащим. В результате ответного огня один из атаковавших позиции ВС РФ украинский вертолет был сбит прямым попаданием из ПЗРК "Игла".




В течение прошедших суток в островной зоне была уничтожена украинская гаубица Мста-Б. В результате вторичной детонации боекомплекта потери ВСУ составили также пятеро погибших и двое раненых.

Кроме того, в районе острова Великий была пресечена попытка проникновения ДРГ противника, в результате чего боевики потеряли троих диверсантов и легкомоторную лодку. Также были уничтожены позиции украинской армии в районе села Дудчаны.

Пресечены две очередные попытки украинских боевиков форсировать Днепр, в районах населенных пунктов Садовое и Антоновка огнем артиллерии были уничтожены три лодки и 14 боевиков ВСУ.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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5 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:03
    0
    Опять дегенеративная музычка под интересные кадры...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:12
      -1
      Вообще не понятно на что надеются начальники ВСУ направляя мелкие ДРГ к линии фронта.
      С таким же успехом они могли бы слать шифрограммы в генштаб, что дела у них идут хорошо и они захватывают один населённый пункт за другим.
      Нет же, прут поштучно или отдельными отделениями на мины, без прикрытия, а потом оставшихся в живых либо наши берут в плен, лечат и кормят их и выслушивают их байки про то что они не хотели идти на фронт, либо они сами добираются до своих и на завтра опять идут по той же дорожке и в том же направлении.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:34
      0
      Опять дегенеративная музычка
      Вы извините, творчества Бориса Моисеева фанат?
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 15:38
        +1
        Нет, а кто это? Педераст, поди, какой?
  2. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 15:33
    0
    Мелкие группы для беспокойства и выявления огневых средств по ним работающих,а так то да, они все смертники,но бывает и везёт.