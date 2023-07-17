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Вице-премьер РФ сделал заявление о сроках восстановления Крымского моста

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Вице-премьер РФ сделал заявление о сроках восстановления Крымского моста

Президент Владимир Путин дал распоряжение сформировать комиссию по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на мосту, соединяющем Крым с остальной Россией. В связи с этим, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сделал заявление о сроках восстановления Крымского моста.

По его словам, они будут озвучены сегодня к концу дня. Сразу это сделать невозможно, так как на данный момент строителями проводится оценка ущерба, нанесенного объекту.

Уже принимаются меры касающиеся использования объездного маршрута через новые территории. Они предусматривают ускоренное пересечение административных границ между новыми регионами и остальной Россией без документальной проверки, сокращение времени проверки документов при въезде в Ростовскую область, возможность круглосуточного передвижения.

Чиновник также сообщил о скором возобновлении работы паромной переправы. По его словам, на Крымском мосту повреждена только его автомобильная часть, а железнодорожная полностью исправна.

Железнодорожная часть моста полноценно готова к работе и перевозит уже пассажиров и грузы

- сказал он.

Хуснуллин также сообщил, что намерен лично прибыть на место происшествия и провести там выездное совещание.

Во время атаки на мост погибла супружеская пара и пострадала их 14-летняя дочь. Как сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, девочку доставили в Детскую краевую клиническую больницу в столицу Кубани, где будут проведены необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Для доставки пациента была задействована санитарная авиация.

Использованы фотографии:
Правительство России
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30 комментариев
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  1. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 14:11
    +20
    Сроки сроками,но восстановление моста не решает вопрос надежности его охраны. Поэтому ,надо что-то делать не у моста, а там откуда всё это де3р3ьмо плывет в его сторону
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:14
      +20
      Раз уж создали комиссию, так, чтобы два раза не вставать, пусть сразу определят сроки и третьего, и четвёртого ремонтов. recourse
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:21
        +2
        Цитата: Кот Александрович
        Раз уж создали комиссию, так, чтобы два раза не вставать, пусть сразу определят сроки и третьего, и четвёртого ремонтов.

        Или одного удара КУДА НАДО. Правда, это уже по другому ведомству, не Хуснуллина.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 14:29
        +7
        Во время атаки на мост погибла супружеская пара и пострадала их 14-летняя дочь.

        В ответ надо уничтожать этих тварей-нацистов в полях и в их офисах, и чем больше, тем лучше.
      3. Aken
        Aken Сегодня, 14:40
        +7
        Срок ремонта и я могу назвать. Как раз к третьему взрыву и закончат.
      4. Canecat
        Canecat Сегодня, 14:50
        +1
        Цитата: Кот Александрович
        Раз уж создали комиссию, так, чтобы два раза не вставать...

        Сейчас определят полномочия комиссии, потом полномочия каждого члена комиссии, потом взаимодействие членов комиссии между собой, потом взаимодействие членов комиссии со сторонними организациями, потом проведут первое заседание по первостепенным действиям по востановлению... ну и т.д. и т.п... реально бесят, как будь то "не было ни когда такого и вот опять"
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:16
      +8
      Давно бесит наша беспомощность против утырков.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 15:10
        +2
        Дак, иначе нужно экономику и людей мобилизовывать, уважаемых граждан трясти, а это очень нежелательно для власти. Лучше взорвали-дело завели-послали куеву проклятия-отремонтировали. Вон Караганов, известный политолог, поставил вопрос о применении ЯО с целью достижения победы и сбережения жизни солдат, так на него зашикали, замахали пухлыми ручками свои же (из комитета обороны!). Вот вам и формат СВО бесконечный (договоры, переговоры, маневры, жесты) - сторонников больно дофига наверху. "сво будет продолжаться" как говорит песков. сколько, с какими целями - не вашего ума. Со стороны все это выглядит как потеря инстинкта самосохранения у гос-ва.
      2. mitlantecutli_zen
        mitlantecutli_zen Сегодня, 15:23
        +2
        Yo diría vergonzoza, creo que necesitan un líder más decidido.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:35
      +4
      Вместо того, чтобы потратить один раз и навсегда средства на обеспечение 100% охраны и защиты такого стратегического объекта как Крымский мост, наши чиновники с упрямством, достойным лучшего применения, этой проблемы не замечают и похоже готовы хоть 100 хоть 1000 раз тратить деньги на восстановления этого моста послед очередного теракта.
  2. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 14:14
    -3
    Да забейте уже на этот мост. После войны отремонтируем. Или нет. Там уж видно будет.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:16
    +2
    сформировать комиссию

    Ну, да комиссия это самое главное.)))
    Укры сделают всё, что в их силах, чтобы добить мост окончательно и скорее всего добьют.
    Нужна страшная ответка ВКС РФ!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:22
      +4
      Цитата: Румaтa
      Нужна страшная ответка ВКС РФ!

      Тансформаторы на киевских подстанциях - берегитесь! Наша мстя будет ужасна!

      Блин...
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 14:51
        +4
        Цитата: Zoldat_A
        Тансформаторы на киевских подстанциях - берегитесь!

        Ага, а турбинные залы и котлы - табу.))))
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:22
      +4
      Цитата: Румaтa
      Укры сделают всё, что в их силах, чтобы добить мост окончательно и скорее всего добьют.

      Мининфраструктуры Украины.

      Был проведен только визуальный осмотр мостов Патона и Метро, но даже его хватило, чтобы обнаружить сплошную коррозию балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозную коррозию балок в местах соединения с поперечными узлами.

      Проверку осуществила правительственная комиссия, созданная по поручению СНБО.

      После Киева эксперты проверят мосты и в других регионах, так как по ним движется военная техника.

      Обещают провести ремонты.

      Данную информацию прокомментировал известный российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

      «Киев как бы намекает.

      В Киеве на ключевых мостах через Днепр эксперты зафиксировали существенные повреждения.

      После Киева эксперты проверят мосты и в других регионах, так как по ним движется военная техника.

      Давайте уже поможем Украине декоммунизировать ржавое имперское наследие!»
      Источник: https://rusvesna.su/news/1689590153
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:33
        0
        Само развалится.................................
  4. zsdk
    zsdk Сегодня, 14:20
    +2
    А может комиссия погибших воскресит?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:32
      +9
      Девочка лишилась родителей..Вот что дущу скребет.А эти,комиссионные....Полная беспомощность и отупение наверху
  5. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 14:21
    +5
    ну, заявлениями нас не напугаешь. хотелось бы узнать, кто отвечает за противодиверсионную защиту моста? или, как всегда, ведомства не договорились? или руководят строители и финансисты?
    1. ААК
      ААК Сегодня, 15:29
      +1
      За ПДЗ моста и других объектов Крымского транспортного перехода (энергомост, газопровод) отвечает г-н Золотов персонально и возглавляемая им Росгвардия. Росгвардейцы для охраны моста имеют даже скоростные катера и много-много всякого другого, вопрос только в том, могли-ли теоретически наши ВС определить, что по морю к мосту идёт нечто, управляемое по спутниковому каналу?
  6. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 14:25
    0
    По его словам, они будут озвучены сегодня к концу дня.

    Что бы назвать реальные сроки восстановления моста нужно не меньше месяца.
    Быстрее провести экспертизу поврежденных конструкций просто не возможно физически. Утверждать обратное, это высшая степень не компетентности.
    ЖД мост так же на волоске, так как ни кто не даст гарантии, что там на дне ничего не притаилось.
    Сухопутный коридор на сквозном простреле, я бы там не поехал даже на БТРе.
    Более менее надежна паромная переправа и то не факт. Места погрузки выгрузки удобные мишени.
    п.с. Что там с мостом через Темзу около Букингемского дворца?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:47
      0
      Что там с мостом через Темзу около Букингемского дворца?

      Там эквивалентом будет тоннель через пролив ла-манш.
  7. Комментарий был удален.
  8. Комментарий был удален.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:35
      0
      Я вам сочувствую wassat.................
  9. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 14:27
    +5
    Ive said it lots of time before, unless the ukrainians are devoid of a sea base, then these attacks will continue,
    even with out a sea base, they will still continue till all of the ukraine is under RF rule, its as simple as that, invade the country or they keep getting attacks on us, and even more weapons sent by the west.
    No ukraine, then no weapons can be sent
    time to take the gloves off.

    the minuses {-,s} will start very soon by the resident nazi banderas supporters
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:38
    +3
    Дорога через "новые регионы" простреливается укропами. Не государство, а сборище шаромыг и барыг с низкой социальной ответственностью.
    Меньше всего сейчас интересует время восстановления моста, так как без наказания ответственных за эту атаку, его следующее повреждение будет гарантированно.
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:39
    +1
    Последствия предыдущего теракта на мосту ликвидировали. А вот почему и кто пропустил грузовик со взрывчаткой на мост и какое наказание они понесли - до сих пор молчок. Может именно по этому никто так и не собрался установить боновые заграждения вдоль моста?
  12. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 14:40
    +1
    Цитата: Алексей Зоммер
    Что там с мостом через Темзу около Букингемского дворца?


    Что там с мостами в 404, по которым они броню, ГСМ, боеприпасы везут?
    Что там с радой, административными зданиями, военкоматами по всей недостране?
  13. Деревенский я......
    Деревенский я...... Сегодня, 14:43
    +1
    "о сроках восстановления Крымского моста" - за чей счет? Не уж сам оплатит из своего кармана?
  14. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:01
    +4
    Ну вот уже и реакция обыденная, "будем сомтреть", "откроем следсвие".."будут наказаны". В прошлый раг гарант пыхтел и сверкал глазами (надо бы говорить уважительнее, да не хочется), в этот нв видно и не слышно.
  15. faiver
    faiver Сегодня, 15:21
    +3
    читать противно - комиссии, комитеты, ежедневные вакханалии Соловьева на 2ом канале, боевые действия Медведева в телеге, тьфу