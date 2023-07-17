Вице-премьер РФ сделал заявление о сроках восстановления Крымского моста

Президент Владимир Путин дал распоряжение сформировать комиссию по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на мосту, соединяющем Крым с остальной Россией. В связи с этим, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сделал заявление о сроках восстановления Крымского моста.
По его словам, они будут озвучены сегодня к концу дня. Сразу это сделать невозможно, так как на данный момент строителями проводится оценка ущерба, нанесенного объекту.
Уже принимаются меры касающиеся использования объездного маршрута через новые территории. Они предусматривают ускоренное пересечение административных границ между новыми регионами и остальной Россией без документальной проверки, сокращение времени проверки документов при въезде в Ростовскую область, возможность круглосуточного передвижения.
Чиновник также сообщил о скором возобновлении работы паромной переправы. По его словам, на Крымском мосту повреждена только его автомобильная часть, а железнодорожная полностью исправна.
Железнодорожная часть моста полноценно готова к работе и перевозит уже пассажиров и грузы
- сказал он.
Хуснуллин также сообщил, что намерен лично прибыть на место происшествия и провести там выездное совещание.
Во время атаки на мост погибла супружеская пара и пострадала их 14-летняя дочь. Как сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, девочку доставили в Детскую краевую клиническую больницу в столицу Кубани, где будут проведены необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Для доставки пациента была задействована санитарная авиация.