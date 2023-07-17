Военное обозрение
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Эксперты предлагают вариант повышения уровня защищённости Крымского моста

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Эксперты предлагают вариант повышения уровня защищённости Крымского моста

В связи с очередным терактом на Крымском мосту (а события со взрывом классифицированы именно как теракт) эксперты обсуждают меры возможного повышения уровня защищённости этого стратегически важного объекта. По понятным причинам, если ставку делать исключительно на то, что «киевский режим одумается и перестанет», то такой подход вряд ли поможет избежать атак на Крымский мост в будущем. Именно по этой причине необходимы действенные меры.


Предлагаемые экспертами меры основаны на том, что оба теракта на Крымском мосту произошли ночью (в тёмное время суток). В первом случае, напомним, прогремел взрыв начинённого взрывчаткой грузовика. Сегодня у одной из опор моста, по данным российских официальных лиц, с относительно небольшим интервалом времени взорвались два морских дрона.

Все попытки Украины атаковать мост с помощью дронов пресекались работой российской ПВО, соответственно расчёты комплексов противовоздушной обороны работают на пять баллов.

Среди мер, предлагаемых экспертами, полный запрет на судоходство под Крымским мостом в ночное время суток. При этом необходимо уже сейчас (или «ещё вчера») создание заграждений, которые бы не только выступали над поверхностью моря, но и уходили на глубину, какую не смогли бы преодолеть ни морские дроны, ни подводные диверсанты. Оставшаяся часть фарватера могла бы перекрываться именно на тёмное время суток – то самое время, когда противник и производит свои атаки. Любое движение любого плавсредства в направлении моста при регламентированном запрете на судоходство (своеобразный морской комендантский час) в этом случае стоит расценивать как попытку атаковать мост.

Также среди мер – усиление мер безопасности при допуске на мост автомобилей в то же, ночное, время суток. Вплоть до полного запрета на движение, например, с 20:00 до 6:00 в летнее время.

Все эти меры, по понятным причинам, могут вызвать определённые неудобства, однако, когда речь о безопасности такого крупного инфраструктурного объекта, то одной только надежды на то, что «партнёры осадят режим Зеленского», точно мало.

Здесь стоит отметить, что приводятся варианты исключительно транспортно-логистического характера. Военные вопросы, включая вопросы полного лишения выхода Украины к морю, в данном контексте можно рассматривать тоже, однако говорилось об этом уже не раз, а потому повторяться вряд ли имеет практический смысл. Как минимум, чтобы не уходить в плоскость популизма.
Использованы фотографии:
сайт Крымского моста
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61 комментарий
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:35
    +1
    Нужно повесить боновые заграждения по периметру моста и противолодочные сети.
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 14:41
      +12
      Нужно не безопасность моста наращивать, а ликвидировать причину возникновения терактов. Разбомбить нахрен всю эту шайку лейку в Киеве. И может наконец уже надо начинать что то делать вообще со всем этим недогосударством террористом.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 14:51
        +3
        А в реальности мы и государство окраена признаем не террористическим, и руководство его легитимным считаем... Да еще про братский народ заявляем...
      2. ААК
        ААК Сегодня, 15:18
        +1
        В идеале надо и защитные сооружения установить (уже вполне бы закончили, если бы начали после первой атаки на мост) и .... всю бандеровскую шайку-лейку, а уж признать их государством-террористом надо было-бы ещё 23.02.2022 (до начала СВО, чтоб был ещё один повод...), но наше мурководство всегда предпочитало получить и войну и позор... и всего по-больше...
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 15:41
          +1
          Противодроновые мероприятия не должны ограничится только Крымским мостом,заняться надо всей портовой инфраструктурой черноморского побережья.Лучший вариант ,с 100% результатом - закрыть для начала территориальные воды Украины.Что бы там ничего не шевелилось.И расширить свои зоны безопасности над и на Чёрном море,пусть повякают о свободе мореплавания и воздушных полётах.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:53
      +3
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Нужно повесить боновые заграждения по периметру моста.

      Прежде нужно понять кто и как добрался до опор моста со стороны Чёрного моря и откуда - из Украины, а может из Болгарии, Турции, Румынии, Грузии или вообще из проходящего судна.

      У меня вот есть чёткое понимание, что англосаксы готовы добиваться своей цели любыми путями невзирая ни на какие законы. Есть ли такое понимание у наших политиков я не знаю, но судя по поступкам они уж в тысячный раз всё грезят мечтой о том, что хищника можно сделать вегетарианцем уговорами либо поверить хищнику на слово, что он не будет делать плохо другим.

      Не обеспечив защиту своей критической инфраструктуры и не отвечая симметрично на терроризм со стороны блока НАТО, стран ЕС или такого недогосударства как Украина мы будем и далее подвергаться бесконечным террористическим атакам и тратить драгоценные ресурсы на восстановления.

      Честно сказать мне уже доводилась слышать от жителей некоторых западных областей России о переезде в глубь страны, потому что они не видят адекватной защиты их жизни и жилища от стоящего на границах блока НАТО.

      А наши чиновники всё жуют сопли и видимо особенно не напрягают мозги по поводу будущего России.
    3. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 15:07
      -1
      боновое заграждение можно прорвать первым дроном, а в брешь следующие зайдут
  2. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 14:35
    +22
    Как всегда, согласно поговорке , коня спёрли, самое время запирать конюшню ... Так коня воруют уже второй раз
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:59
      +4
      Нужно ещё не забыть молебен соответсвующий заказать!
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:42
      +2
      Ну никто не ожидал такой подлости, что будут скоростные морские дроны, по которым штатные силы и средства не будут эффективны.
    3. Слон
      Слон Сегодня, 14:49
      +8
      Много вопросов к Золотову. Его спец бригада охраняет мост. На ютубе они просто красавцы во всеоружии, на быстроходных катерах катаются, водолазы ныряют...
    4. Комментарий был удален.
  4. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 14:36
    +13
    Я конечно не эксперт, но... на Мой взгляд ликвидация отдавшего приказ на проведение теракта в разы повысит безопасность моста.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 14:44
      +1
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Я конечно не эксперт, но... на Мой взгляд ликвидация отдавшего приказ на проведение теракта в разы повысит безопасность моста.

      Это аксиома . Уверен , что " партнёры " если б могли грохнули нашего ВВП и глаз не дёрнулся ... Ни каких раздумий и рассуждений . Если ты хочешь победить в драке , уничтожай главаря . Бей его первого .
    2. Prapor
      Prapor Сегодня, 15:36
      +2
      ага, уже и залужнго и буданова бомблили, а они все живы и живы, берсерки прям какие-то.... недоработка вот она и выходит теперь нам боком, качественней надо лупить, с гарантией результата, не 1-2 ракеты а штук по 5-6 в такие места нужно швырять, чтоб все там в пыль разнесено было напрочь вместе с персоналом
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:36
    +6
    Это надо было делать ещё ОЧЕНЬ давно.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:38
    0
    Как и в случае с ПВО, какой самый надёжный метод???
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:45
      +2
      Не дать захватить власть капиталистам, которая со временем сольётся с бизнесом превратившись в олигархию, чтобы спустя время стравливала между собой обычных людей стран сохраняя свою власть и капитал. Но это в теории прошлого времени.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 14:47
      +1
      Самый надёжный - это танки на аэродромах противника.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:39
    +4
    Лучшая защита - нападение. Немедленные ответки за такие теракты ГУР/СБУ/ВФУ/НАТО должны быть в 10 раз мощнее и болезненнее для бывшей УА.
    1. purple
      purple Сегодня, 14:44
      +7
      нет воли на ответ, такое впечатлении рулят у нас одни импотенты...
      Практически все красные линии давно растерты в пыль... а у нас только озабоченность... Дальше хуже будет, будут бить сильнее... если ответки нет, то почему бы и нет
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
  8. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 14:41
    0
    А чем таким важным занят Черноморский флот, что ему не до охраны моста?
    1. сергей фонов
      сергей фонов Сегодня, 14:49
      +4
      Так там вроде зона ответственности Росгвардии? Если не изменяет память именно им поручена охрана после первого взрыва президентом Путиным.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 14:54
        -2
        Так ЧФ у нас ничего не охраняет и не защищает, получается, кроме самого себя - своей базы и своего штаба? И зачем нужны стране такие красавцы?
      2. Слон
        Слон Сегодня, 15:19
        +1
        Росгвардия всегда охраняла и продолжает охранять мост. Им дали современное вооружение, а для комфорта создали соотв. инфраструктуру, включая жильё и детсады. У ЧФ совсем иные задачи. После прошлого теракта проверку автотранспорта перепоручили фсбешникам
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:43
    +1
    тут надо радикально решать одессу брать и другие города ! отрезать киевский режим который не хотят трогать от моря !
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:49
      +2
      Отрежете их от моря, героическим морским десантом, будут, если не уже, запускать дроны с кораблей "нейтральных" стран. Делов то.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 14:57
        -2
        Цитата: Копчёный
        Отрежете их от моря, героическим морским десантом, будут, если не уже, запускать дроны с кораблей "нейтральных" стран. Делов то.
        тогда эти нейтральные корабли уничтожать кто запускать будет и уже ясно и прямо сказать всем об этом !или РФ не ядерная держава ? десантом не десантом не знаю а вот отрезать их надо !
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 15:03
          +2
          Вы фантазёр и живёте в своём маленьком уютном мирке чёрно-белого цвета.
          1. opuonmed
            opuonmed Сегодня, 15:22
            0
            ага не говорите ! договорники с врагами не по мне если черное значит черное белое значит белое )))
            1. Копчёный
              Копчёный Сегодня, 15:28
              0
              Комиксы заморские любите наверно? Ну там всякое типа "Никаких компромиссов, даже перед лицом ядерного апокалипсиса!"(с)
              1. opuonmed
                opuonmed Сегодня, 15:36
                0
                Никаких компромиссов, даже перед лицом ядерного апокалипсиса!

                вы из тех людей про которых поет Сектор Газа - Только б не было войны ?? или нет ?
            2. свой1970
              свой1970 Сегодня, 15:53
              -1
              Цитата: opuonmed
              если черное значит черное белое значит белое )))

              Вы дальтоник? Если нет- то тогда поищите стенограмму встречи Сталина с Гротеволем в 1947 году.
              У вас со зрением сразу полегчает - Сталин(!!) предложил немецкому руководству создать на территории будующей ГДР для бывших нацистов(!!!) буржуазную((!!!) партию...
              А когда те глаза вылупили от такого- сказал что с советской военной администрации вопрос о разрешении такой партии он, Сталин, решит....
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:46
    +8
    Ну вот честно, с чего бы это должен «киевский режим одуматься и перестать»? Может одумается в первую очередь другой человек, у которого в обязанностях принимать решения за страну и нести за свои решения ответственность - или кардинально решить вопрос с Украиной, или закончить эту странную во всех смыслах СВО без всяких "договорняков".
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:59
      +1
      Цитата: Владимир М
      Ну вот честно, с чего бы это должен «киевский режим одуматься и перестать»? Может одумается в первую очередь другой человек, у которого в обязанностях принимать решения за страну и нести за свои решения ответственность - или кардинально решить вопрос с Украиной, или закончить эту странную во всех смыслах СВО без всяких "договорняков".

      Точто укронацисты Крымский мост в покое не оставят, это очевидно. Новые атаки обязательно последуют.
  11. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:49
    +3
    Каких только предложений нет. А где ЧФ почему не выполняет задачи ? Балтфлот профукал взрыв на газопроводе , ЧФ вообще.... не выходит из бухты , сам себя и может защитить
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: kaufman
      А где ЧФ почему не выполняет задачи ? Балтфлот профукал взрыв на газопроводе ,

      На ваш пост можно только написать перефраз В.В. Маяковского из "Облака в штанах":
      "Я знаю,
      Что гвоздь у тебя в голове
      Кошмарней,
      Чем фантазия у Гёте!"
      Извини, лесенкой, как у Маяковского, не получается.
      По сути.
      - Чф к Крымскому мосту не имеет отношения. То объект "приборки" РосГвардейцев Кардинала. Об этом только недалекий посетитель сайта не знает... lol
      - БФ не ставилась задача "сторожить" частную собственность 4-х компаний, включая "Газа с Промом"... А буржуины никого нанимать не пожелали. Теперь пусть жуют свои портянки, вместо ананасов.
      Это тоже почти по В.В. Маяковскому... yes
      Однако!
  12. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 14:50
    +2
    опять всасали,опять эксперты,с этой импотентной властью,россия обречена
  13. Traktoris
    Traktoris Сегодня, 14:50
    +2
    А нормальную систему охраны, создать не судьба? Поставить на дно акустические сонары и прослушивать ближайшее пространство. Поставить лазерные стены в водной среде и наконец подвесить рядом с мостом пару дирижаблей (на подвеске) и сканировать ближайшее водное пространство?
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 14:54
      +1
      Об чем вы? Какие лазерные стены !? Какие сканеры. Вы фантазёр
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 14:58
        -1
        https://www.youtube.com/watch?v=6_5H2hAaxDg
        Вот как тут. Банальные лазеры в кино 1997 года!
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 14:56
      0
      Цитата: Traktoris
      А нормальную систему охраны, создать не судьба? Поставить на дно акустические сонары и прослушивать ближайшее пространство. Поставить лазерные стены в водной среде и наконец подвесить рядом с мостом пару дирижаблей (на подвеске) и сканировать ближайшее водное пространство?

      блин, а главное как же - что осваивать то или вот так нахаляву делать
    3. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 15:03
      0
      Скорее это сделают волонтёры.
      «Народ и армия едины» не лозунг, а решающий фактор победы.
  14. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 14:53
    +3
    Лучшая оборона- это атака. Но видимо у нас другой мазохистский сценарий в почёте
  15. Комментарий был удален.
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:57
    +1
    Уже много чего предлагали и ничего не сделано.
    Вангую-следующим будет массированный удар сначала дронами, чтобы перегрузить ПВО, а потом дальнобойными ракетами. Благо Макарошка их предоставил укронацистам. А там и американцы поставят.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 16:07
      0
      Цитата: Ulan.1812
      следующим будет массированный удар сначала дронами, чтобы перегрузить ПВО, а потом дальнобойными ракетами.

      По правде, очень не хотелось бы, чтобы такой сценарий осуществился. Но очень даже может быть, потому как похоже на правду. Остается одна надежда на "лучшую в мире эшелонированную ПВО" в купе с РЭБ!
      Впрочем, время покажет... yes
  17. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 14:57
    0
    Определитесь что первично.террористы. что их питает дкньги.откуда берут? Буржуины качают нефть .газ .уголь.продовольствие. Вот источник .вернее один из источников .Представить невозможно чтобы ИВ Сталин торговал с гитлером.а наши буржуины пожалуйста. Может пора устранить внутренних террористов??? И их покровителей!
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      Представить невозможно чтобы ИВ Сталин торговал с гитлером.а

      Да ладно!!!
      Вполне себе торговал до 22.06.41
  18. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:57
    0
    Интересно откуда дроны были запущены: не могли же они из Одессы своим ходом приплыть. А значит, были запущены с какого-то плавсредства. Следовательно, для повышения безопасности необходимо повысить контроль акватории...
  19. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:57
    +2
    Экспертов уволить! Какая разница в какое время суток укропы проведут теракт? Да никакой! Днём было бы больше жертв. Главное, это неотвратимость наказания виновных, а не распил денег на не эффективные или малоэффективные мероприятия. Что толку от того что на пропускном пункте до этого карманы выворачивали? Мост всё равно снова уничтожен и его восстановление потребует не менее 9 месяцев. Эксперты, блин...
  20. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:02
    -2
    Забетонировать два морских ЗРПК Кортик на фарватере.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:06
      0
      Че эта сразу "Кортик"?! На бетонной шишке поставить старые добрый АК-630 с росгвардейцем! Сотню таких!!!
  21. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 15:05
    +2
    Главный пункт - охраной и обороной моста (а желательно - и всем остальным в стране) должны заниматься те, кто способен предвидеть события, а не следовать за ними в кильватере, в роли вечно догоняющего, работать на опережение, предотвращение, просчёт всех возможных вариантов, то есть - иметь голову не только для того, чтобы в неё есть и фуражку на ней носить с золотым шитьём.
    А у нас же - взорвали мост фурой - отправляем фуры паромом, ну и заодно дамские сумочки трясём. Взорвали мост ночью - запрещаем движение ночью, пусть днём взрывают. Такое впечатление, что эти эксперты даже слова "тепловизор", "радар" никогда не слышали. Ну а если у нас и правда весь контроль держится исключительно на визуальном наблюдении, даже без какого-либо следящего оборудования, то всё равно мост и третий раз взорвут, и четвёртый... При такой постановке вопроса, когда главное - отчитаться и доложить, что меры приняты, инструктажи проведены, всё усилено, углублено, улучшено... можно просто сделать соответствующую запись в журналах и успокоиться. До следующего раза.
  22. potap6509
    potap6509 Сегодня, 15:07
    0
    Я ни разу не мостостроитель но, позапрошлом году катались на яхте прогулочной с набережной Керчи до арок моста, сами опоры арок защищёны, что мешало хотя бы обсыпать камнями покрупнее, каждую опору. Может по проекту так и должно было быть, да денежку бабай унёс. И много вопросов к военным, по поводу охраны стратегического объекта.
  23. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 15:10
    +1
    Меня больше удивляет командование и руководство страны ...КОТОРОЕ ДО ЭТОГО НЕ ПРЕДУСМОТРЕЛО ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 100-летней ДАВНОСТИ МЕРЫ по защите моста. Как такое было возможно забыть?
  24. Касатик
    Касатик Сегодня, 15:13
    +1
    Количество "военных экспертов" уже давно перевалило число специалистов по аортокоронарному шунтированию, а с учетом "экспертов по ковиду" - сравнилось с населением страны. Попробовал составить список - за неделю набралось несколько сотен, многие из которых не с состоянии найти на карте Шебекино. Спустя полтора года после начало войны (то есть СВО) выявилась связь с временным периодом и предлагается выставить сети. Было бы смешно, но в ГШ и АП недалеко ушли.
  25. Prapor
    Prapor Сегодня, 15:13
    +1
    ох, трындеть не мешки ворочать... началось, эксперды разом все оживились. Вон на канале Москвы в районе Химок сто лет в обет стоят ворота, все уже придумано, под водой сеть, поднимается когда нужно, потом опускается, только механизмы нужны соответствующие мощные, хотя не знаю сейчас это работает или нет, были же и во время ВОВ и противолодочные подводные сети. Только это время нужно построить такие устройства не за пять минут... А чем раньше думали? Укры уже фиг знает сколько лет про атаки на мост кричали... можно было и подготовиться посерьезнее.
  26. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 15:13
    +2
    Вы не укрепления возводите а решайте задачи СВО как то оперативнее чем война на десятилетия. И цели СВО уже внятные озвучьте , а не пространственные . Без целей невозможен результат . А то СВО начали , а заканчивать походу желания нет . Иначе к чему эта жеванина бесконечная ?
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 15:24
      +1
      Так озвучивают цели и задачи! Только раньше всё про "денацификацию и демилитаризацию" говорили, а в последнее время больше про "Украина должна согласиться на территориальные требования РФ". Вот ради этого всё и проводится.
  27. Prapor
    Prapor Сегодня, 15:20
    -1
    или бы не пора бы уже придумать систему буйков/датчиков? чтобы любое движение передавали в акватории, так хоть бы знали что двигаются какие-то объекты, с такой-то скоростью и направлением? А то только на науку каждый год все больше бабла выделяют и выделяют... Дедушка Сталин бы быстро дал приказ разработать и установить. Что Кулибиных в стране перевелось, сейчас технологий разных пруд пруди, только изобретай...
  28. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:42
    +1
    При этом необходимо уже сейчас (или «ещё вчера») создание заграждений, которые бы не только выступали над поверхностью моря, но и уходили на глубину, какую не смогли бы преодолеть ни морские дроны, ни подводные диверсанты. Оставшаяся часть фарватера могла бы перекрываться именно на тёмное время суток – то самое время, когда противник и производит свои атаки. Любое движение любого плавсредства в направлении моста при регламентированном запрете на судоходство (своеобразный морской комендантский час) в этом случае стоит расценивать как попытку атаковать мост.


    Конечно, это надо было делать вчера!!!

    У нас хоть кто-то может анализировать ситуацию и смотреть вперёд на несколько ходов противника или у нас все эксперты и аналитики работают только на ТВ и ни одного в МО?!
  29. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 15:50
    +2
    Почему-то сначала мост "как-то" взрывают, и только затем принимаются меры... Может сразу - на опережение эти меры принять, причем - немедленно?