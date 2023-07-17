В администрации Киева назвали причину, по которой жителям украинской столицы следует временно воздержаться от посещения окрестных лесов

Киевская городская военная администрация (КГВА) обратилась к жителям украинской столицы с просьбой временно не посещать леса в данном регионе. Причиной всему – анонсированное местными властями сегодня проведение военных учений в Дарницком районе Киева.
Вот что следует из сообщения пресс-службы КГВА, опубликованного в её ТГ-канале:
В связи с проведением учений группировки сил и средств обороны Киева в рамках лесничества Дарницкого района, которые будут проходить с 17-го по 20-е июля 2023 года, просим киевлян воздержаться от посещения лесов в этот период
Цель учений, следует из сообщения администрации, заключается в повышении боевой способности и согласования данных подразделений.
В то же время в городской военной администрации Киева напомнили украинцам и о запрете на съёмку и выкладывание в интернет-пространство любых фото- и видео материалов касательно передвижения той или иной военной техники.
Кстати говоря, тот факт, что украинские системы ПВО не сбивают ракеты и беспилотники на подлёте к Киеву в КГВА попытались аргументировать якобы сосредоточением средств противовоздушной обороны возле наиболее важных объектов. Ну а что касается их развёртывания непосредственно на границе, то сделать это не представляется возможным ввиду дефицита необходимых защитных комплексов, который испытывает украинская армия.
Напомним, что подобные учения военнослужащих ВСУ уже проходили ранее в Киеве и Киевской области в период с 23-го по 25-е мая. Тогда в ходе манёвров проходили практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.