В связи с проведением учений группировки сил и средств обороны Киева в рамках лесничества Дарницкого района, которые будут проходить с 17-го по 20-е июля 2023 года, просим киевлян воздержаться от посещения лесов в этот период

Киевская городская военная администрация (КГВА) обратилась к жителям украинской столицы с просьбой временно не посещать леса в данном регионе. Причиной всему – анонсированное местными властями сегодня проведение военных учений в Дарницком районе Киева.Вот что следует из сообщения пресс-службы КГВА, опубликованного в её ТГ-канале:Цель учений, следует из сообщения администрации, заключается в повышении боевой способности и согласования данных подразделений.В то же время в городской военной администрации Киева напомнили украинцам и о запрете на съёмку и выкладывание в интернет-пространство любых фото- и видео материалов касательно передвижения той или иной военной техники.Кстати говоря, тот факт, что украинские системы ПВО не сбивают ракеты и беспилотники на подлёте к Киеву в КГВА попытались аргументировать якобы сосредоточением средств противовоздушной обороны возле наиболее важных объектов. Ну а что касается их развёртывания непосредственно на границе, то сделать это не представляется возможным ввиду дефицита необходимых защитных комплексов, который испытывает украинская армия.Напомним, что подобные учения военнослужащих ВСУ уже проходили ранее в Киеве и Киевской области в период с 23-го по 25-е мая. Тогда в ходе манёвров проходили практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.