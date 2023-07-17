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«За выполнение всех условий сделки»: китайские дипломаты конкретизировали позицию Пекина по зерновому соглашению

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«За выполнение всех условий сделки»: китайские дипломаты конкретизировали позицию Пекина по зерновому соглашению

Китайские дипломаты конкретизировали официальную позицию Пекина по так называемой зерновой сделке. Напомним, что за несколько часов до заявления Дмитрия Пескова, в МИД КНР заявили о том, что Китай выступает за продление зернового соглашения. Многими российскими гражданами это было воспринято как «китайский демарш» и даже антироссийская позиция.

В связи с этим китайская сторона более подробно разъясняет свою позицию.

Отмечено, что официальный Пекин выступает за продление зерновой сделки при условии соблюдения именно того формата, в котором она изначально и была согласована. Китайские дипломаты говорят о поддержке зернового соглашения при условии выполнения всех его пунктов, всех условий. Эти пункты, как напоминает официальный Пекин, проходили согласование через Организацию Объединённых Наций, которая и является одним из гарантов сделки.

Другими словами, Китай видит продление зерновой сделки в случае выполнения всеми её сторонами своих обязательств. Российская сторона неоднократно указывала на то, что ни одно из российских условий (включая снятие санкций с Россельхозбанка и разблокировка портов для поставки российских удобрений на мировой рынок) не было выполнено. Мало того, менее 4% всей сельхозпродукции, вывезенной из портов Украины, пришлось на бедные страны мира. Львиная доля грузов ушла в ЕС и Турцию.

И о Турции.

Президент Эрдоган заявил, что черноморская зерновая сделка осталась в истории.
Использованы фотографии:
ВК/администрация БГО
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25 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:49
    +1
    Остановка зерновой сделки позитивно скажется на российском рынке зерна, сообщил нам президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

    "Прекращение зерновой сделки некритично для России, она только вредила и ничего хорошего не приносила. Российский зерновой рынок получит только позитив от остановки зерновой сделки, никакого негатива не будет", — отметил Злочевский.

    Он также отметил, что продлевать зерновую сделку не надо, так как она с самого начала оказывала негативное влияние на российские поставки. "По причине реализации этой сделки мы торгуем сегодня с дисконтом, который колеблется между $10-$20, исторически доходил до $70. Это деньги, которые мы теряем, которые теряют наши зерновые поставки", — пояснил Злочевский.


    кто че говорит !главное что бы все интересы РФ соблюдались !!!!!!! если их нету интересов РФ то и обсуждать не чего вот и все ! интересно когда обманули первый раз они думали что второй то раз не обманут ? )))
    1. Stoler
      Stoler Сегодня, 14:53
      +3
      Вы или крест снимите или трусы наденьте! laughing
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 14:55
        +4
        Цитата: Stoler
        Вы или крест снимите или трусы наденьте! laughing

        Кто именно, должен снять трусы и надеть крест .
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 14:58
          -3
          Цитата: 30 вис
          Кто именно должен снять трусы и надеть крест .

          Для начала все апостолы Христа.
      2. Комментарий был удален.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:54
      +3
      черноморская зерновая сделка осталась в истории.
      Интересно, а у нас хлеб подешевеет ? feel
      1. monetam
        monetam Сегодня, 14:56
        -9
        А разве хлеб дорог? Он и так очень дёшев.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 15:51
          0
          Цитата: monetam
          А разве хлеб дорог? Он и так очень дёшев.

          Хлеб имеет цену, в зависимости сколько его производит страна, а на чужой "каравай рот не разевай (не надейся)".
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 14:59
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Интересно, а у нас хлеб подешевеет ?

        Нинада. Раз есть зерно - нужно развивать животноводство и птицеводство.
      3. Володин
        Володин Сегодня, 14:59
        -1
        А сколько должен стоит хлеб? В магазинах есть хлеб для самых разных кошельков: от 20 рублей до 300. На любой карман. В "социалках" и по 18 рублей за буханку продают.
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 15:21
          +4
          Цитата: Володин
          В магазинах есть хлеб для самых разных кошельков: от 20 рублей

          Интересно, из чего этот хлеб делают...
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 15:46
            +1
            Цитата: Doccor18
            Интересно, из чего этот хлеб делают...

            Ну ясно, что не из украинского зерна, а со своего, которого в России предостаточно.
          2. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 15:50
            +2
            Цитата: Doccor18
            из чего этот хлеб делают...

            Из фуражного зерна....А все остальное - отбеливатели, стабилизаторы, антиокислители, ароматизаторы, глютен....
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 15:48
          +2
          Цитата: Володин
          В магазинах есть хлеб для самых разных кошельков: от 20 рублей до 300.

          Ну 20 рублей, это за счастье, а 300 руб. это уже по европейским ценам.
        3. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 16:07
          0
          Цитата: Володин
          А сколько должен стоит хлеб? В магазинах есть хлеб для самых разных кошельков: от 20 рублей до 300. На любой карман. В "социалках" и по 18 рублей за буханку продают.

          Не знаю про 18 рублей.но меньше 50руб.,есть практически не возможно,на следующий день. Это я заявляю.как человек всю сознательную жизнь проведший в торговле продуктами питания.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:00
      +2
      Выполнение зерновой сделки несет угрозу безопасности страны..Какой интерес может быть выше безопасности?
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 14:57
    +5
    К вопросу о друзья/союзниках...
    Нужно ковать собственное благополучие внутри страны, а не надеяться на "заморскую дружбу".
  3. Комментарий был удален.
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:59
    0
    Что дальше? Запад обяжет Турцию охранять зерноперевозчиков ?
  5. Genak
    Genak Сегодня, 15:01
    +2
    Кто-то учится на чужих ошибках , кто на своих , а как называется тот кто в третий раз сделать такую же ошибку ? Это не политика а очень известное выражение Лаврова ! Или последователи Мазепы.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:01
    +1
    "Президент Эрдоган заявил, что черноморская зерновая сделка осталась в истории" - а вот это как раз и настораживает. Значит есть черные мысли, так просто такими словами султаны не бросаются.
    1. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 15:13
      +1
      Это не про этого султана, этот султан может бросаться.
      Хватит свой авторитет поддерживать за счëт России.
    2. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: Uprun
      черноморская зерновая сделка осталась в истории"

      Немного не так: " Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как важный дипломатический успех" Так сказал Эрдоган. И еще: "В последние дни мы активизировали наши дипломатические усилия. Несмотря на сегодняшнее заявление, я считаю, что мой друг Путин хочет продолжения этого гуманитарного моста. (Соглашение о зерновом коридоре) Возможно, мы предпримем шаги в телефонном разговоре с господином Путиным, не дожидаясь августа."
  7. Stoler
    Stoler Сегодня, 15:15
    0
    Именно сегодня 17го числа, ВВП ( ну и нам конечно) плюнули в рожу на все наши "озабоченности,ноты и решительные заявления! Мир Замер С Попкорном У Экранов!! Что же заявить Захарова и Песков!!! laughing laughing laughing Не ну если после этого зерновую сделку продлят того все.
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:17
    +2
    Если гарант после всего потащится в Турцию, это будет позорище. Хотя ему не привыкать
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:43
    +1
    напоминает официальный Пекин, проходили согласование через Организацию Объединённых Наций, которая и является одним из гарантов сделки.

    Так вот именно эта организация, как раз не является "гарантом", Гутерриш только языком может трепаться, а гарантий ни каких не даёт.
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:47
    0
    Лучше бы МИД КНР в лице своей "доблестной" представительницы дипломатично промолчал и тем самым давая европейско-американским понять что китайская сторона как и ранее поддерживает позицию Российской Федерации которая не раз была озвучена ранее и действия по "зерновой сделке" МИД РФ и МИД КНР согласованы request