Китайские дипломаты конкретизировали официальную позицию Пекина по так называемой зерновой сделке. Напомним, что за несколько часов до заявления Дмитрия Пескова, в МИД КНР заявили о том, что Китай выступает за продление зернового соглашения. Многими российскими гражданами это было воспринято как «китайский демарш» и даже антироссийская позиция.
В связи с этим китайская сторона более подробно разъясняет свою позицию.
Отмечено, что официальный Пекин выступает за продление зерновой сделки при условии соблюдения именно того формата, в котором она изначально и была согласована. Китайские дипломаты говорят о поддержке зернового соглашения при условии выполнения всех его пунктов, всех условий. Эти пункты, как напоминает официальный Пекин, проходили согласование через Организацию Объединённых Наций, которая и является одним из гарантов сделки.
Другими словами, Китай видит продление зерновой сделки в случае выполнения всеми её сторонами своих обязательств. Российская сторона неоднократно указывала на то, что ни одно из российских условий (включая снятие санкций с Россельхозбанка и разблокировка портов для поставки российских удобрений на мировой рынок) не было выполнено. Мало того, менее 4% всей сельхозпродукции, вывезенной из портов Украины, пришлось на бедные страны мира. Львиная доля грузов ушла в ЕС и Турцию.
И о Турции.
Президент Эрдоган заявил, что черноморская зерновая сделка осталась в истории.