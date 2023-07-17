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Минобороны сообщает о продолжающихся попытках ВСУ прорвать оборону российской армии на Донецком направлении

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Минобороны сообщает о продолжающихся попытках ВСУ прорвать оборону российской армии на Донецком направлении

Противник продолжает попытки прорвать российскую оборону по всей линии боевого соприкосновения, но наиболее активные бои уже который день идут на Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Тяжелая ситуация складывается на Донецком направлении, противник за сутки предпринял 13 (тринадцать) попыток прорывать нашу оборону, атакуя на различных участках, не считаясь с потерями. Наиболее ожесточенные бои шли в районах Курдюмовки, Первомайское, Марьинки, Белогоровки и Берестовое. Общие потери противника: более 320 человек личного состава, две ББМ, три САУ, две из них самоходные, а также две пушки "Рапира". Кроме того, оперативно-тактическая группа "Лиман" ВСУ лишилась склада боеприпасов и хранилища ГСМ в районе Краматорска. Также уничтожены арсеналы 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Два раза ходили в атаку на позиции российской армии ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Противник все также пытается прорвать нашу оборону в районе Кармзиновки и Червоной Диброва. Попытки украинцев действовать мелкими группами привели к уничтожению двух ДРГ. Общие потери Киева на этом направлении: уничтожено до 60 всушников, две ББМ и две гаубицы.

На Южно-Донецком, судя по сводкам военного ведомства, противник наступательных действий не предпринимал, авиация и артиллерия отработали по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Урожайное и Левадное. На Запорожском тоже относительное затишье, наши бьют артиллерией по противнику, который пытается снять минные поля, действуя мелкими группами. Одну ДРГ наши нейтрализовали. Общие потери ВСУ: до 240 всушников, две ББМ и шесть гаубиц, включая четыре самоходных. В районе Малая Токмачка уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском наши ведут активную оборону, Генштаб ВСУ сообщает о продвижении российских войск в районе реки Оскол, украинская армия перешла к обороне. Работает артиллерия и авиация, противник подтягивает резервы. Потери у врага здесь гораздо меньше, сообщается о 35 убитых и раненых, четырех уничтоженных ББМ и двух гаубицах, одна из которых самоходная.

На Херсонском направлении без изменений, каких-либо значимых событий не происходит. Наши утром сообщали о пресеченной попытке ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, но в сводке об этом не говорится. Общие потери противника: до 40 всушников, РСЗО "Верба" и одна САУ.

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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:19
    0
    Потери ВСУ за время с начала контрнаступа.





    Минус 23 самолёта.Минус 6 вертолётов.Минус 1349 танков,БМП,БТР.Минус 27 РСЗО.Минус 491 артиллерийское орудие и миномётов.Минус 1061 специальный военный автомобиль.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:26
      +1
      И 1400 единиц бронированной техники и 500 орудий
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:19
    0
    Я не понимаю, "Битва за Артёмовск", матер и фатер всех битв, уже закончилась, почему ещё всё продолжается то?!
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 15:30
      0
      Потому что зомбаки все лезут и лезут. А лезут они потому что их главному упырю нужну хоть какие то результаты после того как распиаренное наступление постепенно накрывается медным тазом. А результаты ему нужны что бы западные доноры не перекрывали денежный поток.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:35
        0
        Цитата: Lemur2023
        Потому что зомбаки все лезут и лезут. А лезут они потому что их главному упырю нужну хоть какие то результаты после того как распиаренное наступление постепенно накрывается медным тазом. А результаты ему нужны что бы западные доноры не перекрывали денежный поток.



        Зато Зе активно таким образом содействует денацификации Украины.
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 15:40
          +1
          Это конечно здорово, но почему то обмены пленными продолжаются. А у нас же всё норм, атаки отбиты.
          1. Михаил Шаманов
            Михаил Шаманов Сегодня, 15:47
            0
            Обычно 10 русских на 50 зомбаков.
            Бывает и малороссов на зомбаков...
            1. УАЗ 452
              УАЗ 452 Сегодня, 15:54
              0
              А бывает 150 русских на одного Медведчука.
              1. Комментарий был удален.
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 15:25
    0
    Просто Ланцетов на этих уродов нет...
  4. dementor873
    dementor873 Сегодня, 15:34
    +2
    Цитата: igorbrsv
    И 1400 единиц бронированной техники и 500 орудий

    Подсчеты продолжаются уточняться в сторону увеличения laughing
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 15:55
      0
      А чего их, супостатов, жалеть? Пиши больше!