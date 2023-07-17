Противник продолжает попытки прорвать российскую оборону по всей линии боевого соприкосновения, но наиболее активные бои уже который день идут на Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Тяжелая ситуация складывается на Донецком направлении, противник за сутки предпринял 13 (тринадцать) попыток прорывать нашу оборону, атакуя на различных участках, не считаясь с потерями. Наиболее ожесточенные бои шли в районах Курдюмовки, Первомайское, Марьинки, Белогоровки и Берестовое. Общие потери противника: более 320 человек личного состава, две ББМ, три САУ, две из них самоходные, а также две пушки "Рапира". Кроме того, оперативно-тактическая группа "Лиман" ВСУ лишилась склада боеприпасов и хранилища ГСМ в районе Краматорска. Также уничтожены арсеналы 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.
Два раза ходили в атаку на позиции российской армии ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Противник все также пытается прорвать нашу оборону в районе Кармзиновки и Червоной Диброва. Попытки украинцев действовать мелкими группами привели к уничтожению двух ДРГ. Общие потери Киева на этом направлении: уничтожено до 60 всушников, две ББМ и две гаубицы.
На Южно-Донецком, судя по сводкам военного ведомства, противник наступательных действий не предпринимал, авиация и артиллерия отработали по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Урожайное и Левадное. На Запорожском тоже относительное затишье, наши бьют артиллерией по противнику, который пытается снять минные поля, действуя мелкими группами. Одну ДРГ наши нейтрализовали. Общие потери ВСУ: до 240 всушников, две ББМ и шесть гаубиц, включая четыре самоходных. В районе Малая Токмачка уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском наши ведут активную оборону, Генштаб ВСУ сообщает о продвижении российских войск в районе реки Оскол, украинская армия перешла к обороне. Работает артиллерия и авиация, противник подтягивает резервы. Потери у врага здесь гораздо меньше, сообщается о 35 убитых и раненых, четырех уничтоженных ББМ и двух гаубицах, одна из которых самоходная.
На Херсонском направлении без изменений, каких-либо значимых событий не происходит. Наши утром сообщали о пресеченной попытке ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, но в сводке об этом не говорится. Общие потери противника: до 40 всушников, РСЗО "Верба" и одна САУ.