Проезд по сухопутному коридору в Крым через ДНР сделают круглосуточным

Проезд по сухопутному коридору через территорию ДНР в Крым и из Крыма сделают круглосуточным, в связи с этим будет временно отменен действующий на территории региона комендантский час. При этом будут усилены меры безопасности. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Кроме того, власти ДНР введут комплекс мер, направленных на ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе региона. Пушилин также поручил представителям профильных ведомств обеспечить наличие топлива и других сопутствующих товаров на АЗС по пути следования.Всем въезжающим в ДНР пассажирам будут в роуминге приходить СМС-сообщения, в которых будет содержаться ссылка на интернет-портал, на котором можно будет получить информацию об услугах, предоставляемых по пути следования.Как сообщает Минтранс Крыма, Керченская паромная переправа в настоящее время осуществляет перевозки только грузовых автомобилей, легковой автотранспорт может передвигаться через сухопутный коридор на территории ДНР.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о временной приостановке движения автотранспорта через Крымский мост из-за произошедшего теракта в районе 145-й опоры, в результате которого было повреждено автодорожное полотно.При взрыве погибли мужчина и женщина, в момент теракта ехавшие по мосту на легковом автомобиле. Также ранение получила их несовершеннолетняя дочь.