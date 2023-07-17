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Проезд по сухопутному коридору в Крым через ДНР сделают круглосуточным

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Проезд по сухопутному коридору в Крым через ДНР сделают круглосуточным

Проезд по сухопутному коридору через территорию ДНР в Крым и из Крыма сделают круглосуточным, в связи с этим будет временно отменен действующий на территории региона комендантский час. При этом будут усилены меры безопасности. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.


Кроме того, власти ДНР введут комплекс мер, направленных на ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе региона. Пушилин также поручил представителям профильных ведомств обеспечить наличие топлива и других сопутствующих товаров на АЗС по пути следования.

Всем въезжающим в ДНР пассажирам будут в роуминге приходить СМС-сообщения, в которых будет содержаться ссылка на интернет-портал, на котором можно будет получить информацию об услугах, предоставляемых по пути следования.

Как сообщает Минтранс Крыма, Керченская паромная переправа в настоящее время осуществляет перевозки только грузовых автомобилей, легковой автотранспорт может передвигаться через сухопутный коридор на территории ДНР.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о временной приостановке движения автотранспорта через Крымский мост из-за произошедшего теракта в районе 145-й опоры, в результате которого было повреждено автодорожное полотно.

При взрыве погибли мужчина и женщина, в момент теракта ехавшие по мосту на легковом автомобиле. Также ранение получила их несовершеннолетняя дочь.
Использованы фотографии:
Telegram/Пушилин Д. В.
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13 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 15:21
    +1
    Как надоели эти бандеровцы! Когда их уничтожат?
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:23
    +4
    Экстремальный туризм, есичо. Очень рискованно делают, очень.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:39
      +1
      При этом будут усилены меры безопасности.

      Не удивлюсь если по пути следования будут промышлять банды пиндocoв, включая закладки взрывных устройств на обочинах дорог. Считаю, что это все от безнаказанности.
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 15:46
        0
        Цитата: frruc
        При этом будут усилены меры безопасности.

        Не удивлюсь если по пути следования будут промышлять банды пиндocoв, включая закладки взрывных устройств на обочинах дорог. Считаю, что это все от безнаказанности.

        Или под видом жителей ДНР в Крым просочатся агенты сбу и диверсанты!
  3. dementor873
    dementor873 Сегодня, 15:33
    0
    Достаточно дрг пройти и обстрелять колонну с детьми в Артек.
  4. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 15:33
    0
    вести семью на личном транспорте через сухопутный коридор очень опасно
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 16:10
      0
      Цитата: Nastia Makarova
      вести семью на личном транспорте через сухопутный коридор очень опасно

      Однозначно. Мне бы даже в голову бы не пришло. Пусть Пушилин или кремлёвская банда свою свозит.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:34
    -1
    Кому уж очень приспичило в Крым, авто в Тамани на парковку и на электричке ту-ту. Если уж очень надо. Нашли же время и место для отдыха, как будто от Анапы до Сочи и голову преклонить негде.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:45
      +1
      в Анапе стоя загорают т.к. нет места полежать)))) у нас в Сочи тоже все забито
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 15:48
        +1
        И сколько нынче стоячее место на пляже?
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 15:53
        +1
        Стоя загорают ленивые, которым 300-500 м. от центрального пляжа в облом отойти по песочку в сторону Витязево, песчаная коса бухты с дюнами примерно 40 км.
  6. Oscar Mike
    Oscar Mike Сегодня, 15:38
    -1
    При Евгении Викторовиче такого не было.
  7. Born
    Born Сегодня, 15:57
    0
    Вряд ли кто поедет, экстремалы разве что.