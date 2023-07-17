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Пресса США: Ответственность за атаку на Крымский мост взяли на себя военные и спецслужбы Украины

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Пресса США: Ответственность за атаку на Крымский мост взяли на себя военные и спецслужбы Украины

Американская пресса всё же решила назвать вещи своими именами в плане сегодняшнего теракта на Крымском мосту. Напомним, что в результате теракта погибли два человека – семейная пара из Белгородской области, которая впервые отправилась на отдых в Крым. Тяжёлые травмы и ранения получил ребёнок – их дочь. Сообщается о том, что девочка отправлена в клинику. По некоторым данным, в результате травмы головы она потеряла память.


Американская газета The Washington Post пишет о том, что украинский чиновник подтвердил атаку Украины на Крымский мост.

Из статьи WP:

Ответственность за нападение на мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем России, взяли на себя военные и спецслужбы Украины, заявил сегодня, в понедельник, украинский чиновник.

Со ссылкой на неназванный украинский источник, WP подтверждает информацию о том, что для подрыва одного из пролётов моста использовались морские дроны.

Далее американская пресса пишет о решении Москвы прекратить действие зерновой сделки. Сегодня осуществлено расформирование координационного центра по исполнению условий зерновой сделки, который в прошлом году был создан в Стамбуле. При этом Эрдоган заявил, что зерновое соглашение «осталось в истории», но пообещал поговорить с Владимиром Путиным о его возобновлении, «как только вернётся из поездки по странам Персидского залива».

Возвращаясь к публикации прессы США, стоит констатировать, что там сразу обозначили позицию, указав на то, что за атакой на мост стоят официальные лица Украины, а не какие-то «неизвестные проукраинские силы, не имеющие отношения к официальному Киеву», как это было в случае с подрывом «Северных потоков».
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24 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:40
    +5
    Разворачивайтесь в марше!
    Словесной не место кляузе.
    Тише, ораторы!
    Ваше
    слово,
    товарищ маузер.
    Довольно жить законом,
    данным Адамом и Евой.
    Клячу историю загоним.
    Левой!
    Левой!
    Левой!

    Эй, синеблузые!
    Рейте!
    За океаны!
    Или
    у броненосцев на рейде
    ступлены острые кили?!
    Пусть,
    оскалясь короной,
    вздымает британский лев вой.
    Коммуне не быть покорённой.
    Левой!
    Левой!
    Левой!

    Там
    за горами го́ря
    солнечный край непочатый.
    За голод,
    за мора море
    шаг миллионный печатай!
    Пусть бандой окружат на́нятой,
    стальной изливаются ле́евой, —
    России не быть под Антантой.
    Левой!
    Левой!
    Левой!

    Глаз ли померкнет орлий?
    В старое ль станем пялиться?
    Крепи
    у мира на горле
    пролетариата пальцы!
    Грудью вперёд бравой!
    Флагами небо оклеивай!
    Кто там шагает правой?
    Левой!
    Левой!
    Левой!
    1918 г. В Маяковский
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:41
    +6
    за атакой на мост стоят официальные лица Украины
    Вот и надо набить эти лица ! И заодно откалибровать мосты Киева !
  3. 501Legion
    501Legion Сегодня, 15:42
    +6
    секрет полишинеля прям, только последуют ли удары по центрам принятий решений, вопрос риторический
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:52
      +2
      Цитата: 501Legion
      секрет полишинеля прям, только последуют ли удары по центрам принятий решений, вопрос риторический

      Очень сомневаюсь! Мы уже много видим и слышим!
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 15:44
    +3
    Ответственность за атаку на Крымский мост взяли на себя военные и спецслужбы Украины

    Я, Gnefredov - Первый, выражаю глубочайшую озабоченность происходящему.
    Моё Тупое Императорское Величие лишь ухмыльнётся происходящим событиям.
    --
    Полный бред. Грязной тряпкой по лицу страны провели.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:44
    0
    Мы должны ответить укронацистам массированным яу.
  6. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 15:44
    0
    Да??, А что там делал американский разведчик?
    Беспилотники наводил?
    Надо бруклинский мост взорвать к чертям собачьим, а американским парнерам сказать что это были пингвины
  7. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 15:45
    0
    Цитата: Uprun
    Разворачивайтесь в марше!
    Словесной не место кляузе.
    Тише, ораторы!
    Ваше
    слово,
    товарищ маузер.
    Довольно жить законом,
    данным Адамом и Евой.
    Клячу историю загоним.
    Левой!
    Левой!
    Левой!

    Эй, синеблузые!
    Рейте!
    За океаны!
    Или
    у броненосцев на рейде
    ступлены острые кили?!
    Пусть,
    оскалясь короной,
    вздымает британский лев вой.
    Коммуне не быть покорённой.
    Левой!
    Левой!
    Левой!

    Там
    за горами го́ря
    солнечный край непочатый.
    За голод,
    за мора море
    шаг миллионный печатай!
    Пусть бандой окружат на́нятой,
    стальной изливаются ле́евой, —
    России не быть под Антантой.
    Левой!
    Левой!
    Левой!

    Глаз ли померкнет орлий?
    В старое ль станем пялиться?
    Крепи
    у мира на горле
    пролетариата пальцы!
    Грудью вперёд бравой!
    Флагами небо оклеивай!
    Кто там шагает правой?
    Левой!
    Левой!
    Левой!
    1918 г. В Маяковский

    Маяковский - гений.
    Но должен признать, не ожидал на старости лет это буквально увидеть.
  8. фа2998
    фа2998 Сегодня, 15:46
    0
    В тылу у нас бардак! Спецслужбы могут "отработать" кто с критикой выступил,либо в ОМОНовца пластиковый стаканчик бросил-террористы,враги отечества.А настоящих противник делает что угодно. hi
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:47
    0
    Бозез ти мой! Как это важно что скажут в Запроливье.
  10. seamen2
    seamen2 Сегодня, 15:49
    0
    первый коммент в соседней ветке написал на эмоциях.
    по здравом размышлении, это классическая *английская правакация*.
    цель-конфликт между рф и турцией. желательно вооруженный.
    и дату подобрали поточнее, и миску в виде зерновой сделки у эрдогаши из-под носа выдернули. да так чтобы наверняка.
    смотрим, какое решение примут кремлины. ну и султан конечно.
    какая сделка будет в этот раз. или уже никакой.
  11. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:50
    -1
    Цитата: Uncle Lee
    за атакой на мост стоят официальные лица Украины
    Вот и надо набить эти лица ! И заодно откалибровать мосты Киева !

    а они уже не боятся,это правительство кремлёвских ананистов,с красными линиями на лбу
  12. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 15:50
    +4
    Хоть новостей не читай . Опять нас ссаными тряпками по мордасам . Госдуме вызвать шойгу и спросить - его ведомство может что-то сделать ? Нет , искать другого . Ну , раз президенту он важнее народа . Или совсем ни к чему не способны ? Только тырить ...пардон , осваивать бюджет .
  13. Drug67
    Drug67 Сегодня, 15:50
    0
    Что бы такого не повторялось, нужно начать, сбивать самолеты и бпла разведчики, в близи границ РФ. И не ссать. /Это война, а то до сих пор оглядываются, как посмотрит запад, на наши действия. Сбивать и не оправдываться.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:52
    +1
    Для начала надо открыть охоту за буксирами в портах Украины, оставить по одному древнему - времён СССР.Невозможность манёвра при подходе к причалу судна - хороший вариант для оставлении в целости и сохранности портовой инфраструктуры в будущем.Не собираемся же мы порта Украины оставлять под контролем запада.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: tralflot1832
      .Невозможность манёвра при подходе к причалу судна - хороший вариант для оставлении в целости и сохранности портовой инфраструктуры в будущем.Н

      Без ПБК балкер сам к стенке не подойдёт.
  15. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:53
    +2
    Да уже, как то, всё равно кто взял ответственность. Накажите хоть одну, руководящую укровермахтом, морду. Сколько можно безропотно утирать сопли и выражать озабоченности. Наше руководство, похоже, боится собственной тени. Какой то обкуренный, зелёный, тролль измывается над вами как хочет. Стыдно, однако.
  16. AMG
    AMG Сегодня, 15:54
    0
    И как вы читаете, чем Украина и ее руководство, должны ответить за эти действия?
  17. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 15:56
    0
    Цитата: seamen2
    первый коммент в соседней ветке написал на эмоциях.
    по здравом размышлении, это классическая *английская правакация*.
    цель-конфликт между рф и турцией. желательно вооруженный.
    и дату подобрали поточнее, и миску в виде зерновой сделки у эрдогаши из-под носа выдернули. да так чтобы наверняка.
    смотрим, какое решение примут кремлины. ну и султан конечно.
    какая сделка будет в этот раз. или уже никакой.

    Нафиг Турцию. Не до нее сейчас.
    Тут под носом катастрофа - взрывают мирные магистрали. Меня лично зацепила гибель ребят. И девочка что сиротой осталась. А если Эрдогану нужен пролив, то обеспечим. От Чёрного моря до берегов Эллады.

    P.S. Редчайший случай когда меня вывели из себя.
  18. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:00
    0
    Цитата: yuri bakster
    Цитата: Uncle Lee
    за атакой на мост стоят официальные лица Украины
    Вот и надо набить эти лица ! И заодно откалибровать мосты Киева !

    а они уже не боятся,это правительство кремлёвских ананистов,с красными линиями на лбу

    Вообще непонятно. Вот совсем непонятно. С нами ведут СВО в квадрате, но у нас же есть технические средства остановить эту бойню. Есть. Всё у нас есть. Какого, прости Господи, - Чёрта мы занимаемся черти чем?
    Слушал утром эфир КП, даже Панкин не нашёл что сказать. Он даже не пытался - видно было что у мужика руки опустились.
  19. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:02
    0
    Из статьи WP:

    Ответственность за нападение на мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем России, взяли на себя военные и спецслужбы Украины, заявил сегодня, в понедельник, украинский чиновник.
    Ответочка за смерть семейной пары на мосту ОСОБЕННО за ребёнка не заставит себя долго ждать. Надеюсь ВКС отработает назначенные цели качественно как и прежде, желательно что-нибудь объёмно-детонирующее и побольше. Неужели средства объективного контроля не зафиксировали телеметрию БПЛА направлявшихся к Крымскому мосту ?! Объект поди небось стратегический...
  20. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:09
    0
    Цитата: 501Legion
    секрет полишинеля прям, только последуют ли удары по центрам принятий решений, вопрос риторический

    Ну вы же знаете ответ. Будет приказ, будут действия (я хоть и не военный человек, но вы на моих крылышках летаете). Ну а будет ли приказ, вопрос очень злой по своей сути. Отдать приказ, надо стальную волю иметь. И взять на себя ответственность за последствия. Тут у нас сложнячок. Много переменных, но наверное главная, невозможность просчитать результат.
    --
    Ципошникам (знаю, здесь пасётесь) всё закончится очень грустно. Хм, вам даже уехать будет некуда после того как товарищ майор нажмёт на злополучную красную кнопку. Планетарный хлам. Вот к чему идём.
  21. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:11
    0
    А еще в США должны были обязательно уточнить, что "украинские военные сами вправе определять цели для защиты своей демократии, а мы тут вааще категорически ни при чём!"
  22. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:14
    0
    Цитата: Серж9901
    Хоть новостей не читай . Опять нас ссаными тряпками по мордасам . Госдуме вызвать шойгу и спросить - его ведомство

    Ну Шойгу и фронта хватает.А мост в тылу,за него отвечают спецслужбы.И рапортовали после прошлого взрыва --"меры усилены".Ну им некогда,надо первых лиц охранять,а мосты--ерунда,отремонтируем,деньги кто то заработает. wassat request