Ответственность за нападение на мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем России, взяли на себя военные и спецслужбы Украины, заявил сегодня, в понедельник, украинский чиновник.

Американская пресса всё же решила назвать вещи своими именами в плане сегодняшнего теракта на Крымском мосту. Напомним, что в результате теракта погибли два человека – семейная пара из Белгородской области, которая впервые отправилась на отдых в Крым. Тяжёлые травмы и ранения получил ребёнок – их дочь. Сообщается о том, что девочка отправлена в клинику. По некоторым данным, в результате травмы головы она потеряла память.Американская газета The Washington Post пишет о том, что украинский чиновник подтвердил атаку Украины на Крымский мост.Из статьи WP:Со ссылкой на неназванный украинский источник, WP подтверждает информацию о том, что для подрыва одного из пролётов моста использовались морские дроны Далее американская пресса пишет о решении Москвы прекратить действие зерновой сделки. Сегодня осуществлено расформирование координационного центра по исполнению условий зерновой сделки, который в прошлом году был создан в Стамбуле. При этом Эрдоган заявил, что зерновое соглашение «осталось в истории », но пообещал поговорить с Владимиром Путиным о его возобновлении, «как только вернётся из поездки по странам Персидского залива».Возвращаясь к публикации прессы США, стоит констатировать, что там сразу обозначили позицию, указав на то, что за атакой на мост стоят официальные лица Украины, а не какие-то «неизвестные проукраинские силы, не имеющие отношения к официальному Киеву», как это было в случае с подрывом «Северных потоков».