(...) киевский режим не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. (...) подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовались для проведения террористических нападений (...)

Зерновая сделка закрывается, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и закрывает гуманитарный коридор, по которому шли суда в рамках Черноморской инициативы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило окончание зерновой сделки с 18 июля, координационный центр в Стамбуле прекращает свою работу. Кроме того, Москва отзывает все гарантии безопасности и закрывает гуманитарный коридор, созданный в северо-западной части Черного моря специально для прохода судов из портов Украины. С завтрашнего дня там начнет действовать режим временно опасного района, запрещающий гражданское судоходство. Таким образом, гражданские суда больше не смогут зайти в порты Украины, Киев теряет возможность действовать в Черном море, используя суда иностранных государств для прикрытия своих терактов.Как заявили в МИД, коллективный Запад и подконтрольная ему Украина не захотели выполнить свою часть сделки, к тому же Киев использовал гуманитарный коридор для проведения террористических атак.- говорится в заявлении МИД.Подчеркивается, что Россия будет готова рассмотреть возвращение в сделку, но только после выполнения всех требований. Обещания и заверения Запад вместе с ООН могут оставить себе.