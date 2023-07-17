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МИД РФ: Россия отзывает гарантии зерновой сделки и закрывает северо-западную часть Чёрного моря для гражданских судов

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МИД РФ: Россия отзывает гарантии зерновой сделки и закрывает северо-западную часть Чёрного моря для гражданских судов

Зерновая сделка закрывается, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и закрывает гуманитарный коридор, по которому шли суда в рамках Черноморской инициативы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.


Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило окончание зерновой сделки с 18 июля, координационный центр в Стамбуле прекращает свою работу. Кроме того, Москва отзывает все гарантии безопасности и закрывает гуманитарный коридор, созданный в северо-западной части Черного моря специально для прохода судов из портов Украины. С завтрашнего дня там начнет действовать режим временно опасного района, запрещающий гражданское судоходство. Таким образом, гражданские суда больше не смогут зайти в порты Украины, Киев теряет возможность действовать в Черном море, используя суда иностранных государств для прикрытия своих терактов.

Как заявили в МИД, коллективный Запад и подконтрольная ему Украина не захотели выполнить свою часть сделки, к тому же Киев использовал гуманитарный коридор для проведения террористических атак.

(...) киевский режим не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. (...) подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовались для проведения террористических нападений (...)

- говорится в заявлении МИД.

Подчеркивается, что Россия будет готова рассмотреть возвращение в сделку, но только после выполнения всех требований. Обещания и заверения Запад вместе с ООН могут оставить себе.
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26 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 15:58
      +2
      Цитата: Nexcom
      Ключевое слово - будет готова вернуться в сделку. Задняя передача готова с хрустом включиться.....

      Ну во первых оставлять себе пути это хорошо.
      А во вторых задача выполнена, Зерно вывезли, больше зерна нет.
      Скоро его обратно в Незалежную вести будут, ибо никто там ничего не сеет.
      Да и цена в мире без удобрений будет мягко говоря немного повыше.
      1. Prjanik
        Prjanik Сегодня, 16:08
        0
        Вроде там теперь хотят сажать не пшеницу, а коноплю
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:58
      -1
      Цитата: Nexcom
      Ключевое слово - будет готова вернуться в сделку. Задняя передача готова с хрустом включиться.....

      Да сколько уже было этих задних передач, считать не пересчитать!
      Опять пообещают турки, полосатые и остальное ( литературного слова не могу подобрать), и снова всë на круги своя!
      Бизнес! А на погибающих мужиков олигархату наплевать!
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 16:01
        +2
        Украина получила за вывезенное зерно 9,8 млрд долларов.
        - Экспорт по суше (железнодорожным транспортом и фурами) принес 2,1 млрд долларов.
        - Отгрузка через речные порты принесла 2,2 млрд долларов.
        !!!! А 5,5 млрд долларов принесла зерновая сделка!!!!
        И вот теперь только вдумайтесь, сколько Россия сэкономила железнодорожного ресурса для Запада и Украины, который вместо зерна направлялся под видом зерна на перевозку военной техники и вооружения, или маскировался поз зерно, чтобы случайно не разбомбили.
        Россия сама этой сделкой качественно помогала своим врагам, а теперь ищем качественный способ оправдания закрытия сделки. -Но всегда готовы к ней вернуться.
        5,5 млрд долларов через эту сделку - хорошая помощь врагу + высвобожденный железнодорожный ресурс.
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 16:02
        0
        киевский режим не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов.

        Так откуда у бандеровцев совесть и нравственность. Их от этого освободили гитлеры и геббельсы.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:52
    +3
    Как тут не вспомнить, - "А чё так можно было?!".
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:55
      +1
      Да объявить можно что угодно. Вопрос как это будут реализовывать на деле.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:58
        0
        Копчёный, судя по риторике Стамбула они форсировать не будут, ПОКА, а остальные будут много говорить, очень много говорить.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 15:59
        -1
        Цитата: Копчёный
        Да объявить можно что угодно. Вопрос как это будут реализовывать на деле.

        А кто то рискнет проверить? Без страховки? Кто будет рисковать судном?
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:53
    +3
    Обещания и заверения Запад вместе с ООН могут оставить себе.
    Хорошее заявление !
    гражданские суда больше не смогут зайти в порты Украины
    Давно пора ! good
  4. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 15:56
    -1
    А обеспечить это закрытие ЧФ сможет? Особенно если турки возьмут на себя безопасность проводки например
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:00
      0
      тлауикол hi, Эрдоган сказал сделка история, так что ПОКА Турция будет посмотреть и вести тихушные переговоры и звонки, а там как сторгуются.
      1. Датчанин
        Датчанин Сегодня, 16:05
        0
        Да президент на букву Э уже сказал что в августе с ВВП этот вопрос порешают ....до августа тайм- аут)))
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 16:01
      +1
      Цитата: тлауикол
      А обеспечить это закрытие ЧФ сможет? Особенно если турки возьмут на себя безопасность проводки например

      Ничего Турки на себя брать не будут, ибо страховка действовать не будет, а без страховки суда в настоящее время не ходят.
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 16:10
        0
        Сдается мне, страховка подешевеет, если турецкий флот станет гарантировать перевозки. Вот за ЧФ я бы лично и гроша не дал на страховку
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:05
      -1
      Цитата: тлауикол
      А обеспечить это закрытие ЧФ сможет? Особенно если турки возьмут на себя безопасность проводки например

      Проблемы создать сможем.
      Кстати, в период атаки на Крымский мост недалеко проплывал турецкий корабль.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:56
    +1
    Та вы шо... И на долго? Или до очередной просьбы западных "партнёров" и обещаний всяческих благ.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:58
      0
      Тут надо армии и флоту пользоватся случаем-выносить все в портах..Пока в Кремле не одумались..Хотя то приказ то от Главкома должен быть...
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: Лешак
      Та вы шо... И на долго? Или до очередной просьбы западных "партнёров" и обещаний всяческих благ.

      Вот реально, как гипноз удава на кролика, понимает, что съест, но в пасть лезет.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:56
    0
    А попрутся в "нахалку", топить будем или минировать? Сказать одно, а сделать другое.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:02
      0
      Uprun hi, пока таких заяв никто не делал, сейчас будут "под коверные" переговоры и звоночки, попробуют взять на голос а там видимо и примут решения.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: Uprun
      А попрутся в "нахалку", топить будем или минировать? Сказать одно, а сделать другое.

      А, можно нейтральное зделать, winked что в результате штормов, по этому коридору, всплыли морские мины времен ВОВ.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:58
    0
    Задний ход может включится только тогда ,когда все наши пункты будут полностью выполнены.У меня подозрение, что у нашего корабля "Россия " теперь заклинило ВРШ на полный вперёд! lol Как просто оказывается это делается!!!Ещё надо "чёрный шарик " на мачте повесить для запада - мы как бы плохо управляемся ,уступи дорогу и близко не подходи- можем зацепить.
  8. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 15:59
    +3
    Как говорил один персонаж: это наше заднее слово?)))))
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:09
      0
      Датчанин hi, Пацак-Пацака не обманывает, это не красиво родной.
  9. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 16:00
    0
    Закрыли плохо, не закрыли тут бы еще больший вой стоял. Клятые тролли ))