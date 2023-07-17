В Ейске в море упал штурмовик Су-25

Из Краснодарского края приходят сообщения о падении в море штурмовика Су-25. Произошло ЧП неподалёку от берега в городе Ейске. Самолёт рухнул в море, свидетелями чего стали как горожане, так и туристы, отдыхающие на ейских пляжах Азовского моря.По последним данным, штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт. Он буквально вошёл в воду в нескольких сотнях метров от берега. При этом лётчик, ведя машину на малой скорости, катапультировался.Над Ейским лиманом после падения в него боевого самолёта появился вертолёт ВКС РФ. Далее, как сообщается, к месту направились спасатели.Появилась информация о том, что лётчик был из воды эвакуирован. По некоторым данным, он доставлен в больницу. Нужно отдать должное профессионализму военного лётчика, который направил вышедшую из-под контроля машину подальше от людного пляжа и от самого города.Пока официально о причинах падения штурмовика не сообщается. В то же время в СМИ появилась информацию об отказе двигателя.