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В Ейске в море упал штурмовик Су-25

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В Ейске в море упал штурмовик Су-25

Из Краснодарского края приходят сообщения о падении в море штурмовика Су-25. Произошло ЧП неподалёку от берега в городе Ейске. Самолёт рухнул в море, свидетелями чего стали как горожане, так и туристы, отдыхающие на ейских пляжах Азовского моря.


По последним данным, штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт. Он буквально вошёл в воду в нескольких сотнях метров от берега. При этом лётчик, ведя машину на малой скорости, катапультировался.

Над Ейским лиманом после падения в него боевого самолёта появился вертолёт ВКС РФ. Далее, как сообщается, к месту направились спасатели.

Появилась информация о том, что лётчик был из воды эвакуирован. По некоторым данным, он доставлен в больницу. Нужно отдать должное профессионализму военного лётчика, который направил вышедшую из-под контроля машину подальше от людного пляжа и от самого города.

Пока официально о причинах падения штурмовика не сообщается. В то же время в СМИ появилась информацию об отказе двигателя.
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13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 15:52
    +3
    Мда... денёк.

    Дададаслишкомкороткийивсётакое.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:55
    +5
    Жив бы был пилот..Все остальное-железо.Хоть и жаль самолет
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:59
      0
      Говорят,что учебный Су-25.
      Telegram-канал Baza сообщает, что в месте падения самолета мелко, штурмовик не ушел на глубину, летчика удалось спасти. Его состояние оценивается как тяжелое. Собеседник ТАСС в экстренных службах так описал работу спасателей с выжившим: «Пилота откачивают».
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 16:01
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        «Пилота откачивают».

        К сожалению пилот погиб.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:04
          0
          Мои соболезнования.
          По заявлению Южного военного округа, штурмовик Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета, предварительная причина — отказ двигателя.

          Пилот успел катапультироваться. Спасатели вытащили пилота из воды, медики борются за его жизнь.
          Пилот Су-25 скончался после безуспешной попытки реанимировать его в машине скорой помощи. Предварительная причина — утопление.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 16:09
            0
            Увы...Там же в аварийном комплекте должна быть лодка...Видимо с небольшой высоты и запутался в парашюте...
      2. Комментарий был удален.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:07
          0
          Он же успел катапультироваться.Так пишут.Если бы пытался посадить на воду,то там и откачивать было бы некого.Штурмовик упал там где мелко было.
    2. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 16:01
      0
      Жив бы был пилот..Все остальное-железо

      Пишут: погиб.
    3. Buchenland
      Buchenland Сегодня, 16:09
      0
      По последним данным из СМИ - летчик запутался в стропах и захлебнулся, не откачали
  4. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 16:00
    -4
    во все времена,такое количество войн и чп,приводило к закату правящей династии......неужели я дождусь,смену этой воровской никчёмной власти в россии
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 16:02
      0
      А может, смену воровской власти США? Я уж молчу про смену воровской власти в Киеве...
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:06
    0
    главное что летчик жив !!!!!!!! это самое главное !
    1. Buchenland
      Buchenland Сегодня, 16:09
      0
      По последним данным он погиб, захлебнулся, запутался в стропах