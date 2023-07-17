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Эрдоган совершает турне по странам Персидского залива в надежде найти инвесторов

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Эрдоган совершает турне по странам Персидского залива в надежде найти инвесторов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил провести три дня в турне по арабским государствам Персидского залива. Сегодня он находится в Саудовской Аравии, завтра посетит Катар, а в среду побывает в ОАЭ.


О целях и возможных результатах поездки рассуждает обозреватель индийской газеты DT Next.

Автор уверен, что Эрдоган совершает турне по странам Персидского залива в надежде найти инвесторов для переживающей сложные времена турецкой экономики. В ходе поездки турецкий лидер рассчитывает заключить с арабскими партнерами многомиллиардные контракты. Речь на переговорах может охватывать самый широкий спектр вопросов: от приватизации турецких госпредприятий до прямых инвестиций в оборонную промышленность Турции.

Во время нашего визита у нас будет возможность лично проследить за поддержкой, которую эти страны окажут Турции. Они уже заявили, что готовы сделать серьезные инвестиции в Турцию во время моих предыдущих контактов

- сообщил Эрдоган турецким журналистам перед поездкой.

Он отметил, что во время турне надеется закрепить эти устные договоренности документально.

Высокопоставленные турецкие чиновники сообщили информагентству Reuters, что сразу по возвращению своего президента они рассчитывают подтвердить прямые инвестиции из стран Персидского залива примерно на 10 миллиардов долларов, а немного позже еще 25-30 миллиардов.

Еще более оптимистичный прогноз делает турецкая газета Hurriyet. В ней упоминается очень солидная сумма будущих арабских инвестиций в экономику Турции – 50 миллиардов долларов.
Использованы фотографии:
https://www.tccb.gov.tr/
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4 комментария
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:02
    0
    Инвестиции предполагают возможность заработать; но я, честно говоря, сомневаюсь в возможности Турции этот заработок обеспечить.
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 16:05
    0
    Турцию арабы поддержат денежкой. Не выгодно сейчас ослаблять до крайности турецкую экономику, и без того переживающую нелегкие времена.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:07
      0
      У арабов могут на этот счёт быть свои соображения.
      Сколько-то дадут. Но Эрдогану надо же очень много и сразу.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:07
    0
    Эрдоган играет свою игру,а ведь в позе низкого старта стоят западные инвесторы - хапнуть экономику Турции за копейки,из за волшебного слова инфляция.Он думает арабские кошельки такие глупые-они тоже предложат урезать апетит Эрдогану в обмен на инвестиции.Будем посмотреть.