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Украинские эксперты выявили значительные повреждения коррозией основных мостов через Днепр в Киеве

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Украинские эксперты выявили значительные повреждения коррозией основных мостов через Днепр в Киеве

В ходе проверки со стороны комиссии, созданной при украинском правительстве Украины по поручению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), был проведён визуальный осмотр мостов Патона и Метро в Киеве.


По итогам проверки удалось обнаружить значительные их повреждения. Причём эти повреждения связаны со временем.

Вот что следует из сообщения пресс-службы Министерства развития, общин, территорий и инфраструктуры Украины:

Была обнаружена коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием в них сталактитных отложений. Также были выявлены разрушения бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами

После инспектирования данных конструкций в украинской столице, эксперты намерены осуществить проверку мостов и в других регионах, поскольку все они являются важными транспортными узлами, по которым проходит военная техника.

Стоит отметить, что созданное в прошлом месяце в стране так называемое Министерство восстановления напомнило о том, что ещё в 2018 году специалисты проводили обследование вышеупомянутых мостов. Уже тогда они признали тот факт, что срок эксплуатации обоих сооружений истёк. Хотя в соответствии с регламентом осмотр этих конструкций должен был осуществляться каждый год, последний раз подобная проверка проводилась в 2020-м.

К концу лета Служба восстановления в Киевской области, как ожидается, объявит тендер на проектирование работ по восстановлению моста им. Е. Патона.
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22 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:37
    0
    Украинские эксперты выявили значительные повреждения коррозией основных мостов через Днепр в Киеве


    Верный признак того,что мосты через Днепр скоро могут "устать",говоря словами Кличко.

    Новые звёзды появились после сегодняшних событий на Крымском мосту.Весь рунет только о них и говорит.Пусть ждут Малахова в гости что ли.
    В соцсетях произошел скандал из-за появления видеозаписи от двух почти свидетельниц взрыва на Крымском мосту 17 июля, которые не успели пересечь Керченский пролив. Молодые девушки записали ролик, в котором в шутливой форме обратились к устроителям теракта и пожаловались, что мост взорвали "рано".

    "Взорвали мост перед нами прям", - произносит в камеру одна из подруг.

    "Не могли на час попозже?" - говорит другая.

    https://www.mk.ru/social/2023/07/17/rossiyanki-pered-krymskim-mostom-zapisali-video-ne-mogli-vzorvat-popozzhe.html

    Скандальное видео по ссылке ниже.
    Реакция двух туристок из Краснодарского края на теракт украинских боевиков сегодня утром. После которого 14-летняя девочка осталась сиротой.
    По нашей информации, девушек зовут Лика и Таисия. Первая — уроженка Краснодара, работает гадалкой, а вторая — родом из Таганрога, безработная. Обе гневно ёрничают над ситуацией из-за того, что не смогли уехать на отдых в Крым. Говорят, из-за этого остались в Тамани и теперь ждут приключений.И, кажется, нашли. После публикации видео в Интернете закрыли свои странички в соцсетях.

    https://mash.ru/news/173798
    1. смерш24
      смерш24 Сегодня, 17:56
      +2
      Реакция двух туристок из Краснодарского края на теракт украинских боевиков сегодня утром.


      Две оч.леневшие овцы! Видимо, уколы силикона и в кость головы делали, т.к. мозга нет, от слова совсем....
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:16
        0
        смерш24 hi, знаете сколько у нас таких?! Эти две засветились а так там думающих примерно в том же ключе очень много особей, благодаря отсутствию идеологии и разгулу западных ценностей страна потеряла не одно и не два поколения.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:23
      0
      Orange Bigg hi, а чего им боятся? По закону им вряд-ли чего обломиться, летучих бригад патриотов у нас нет, ну прикроют странички на недельку другую ну по отбрехиваются и чего, друзья не отвернуться (ибо такие же) общество "выговор с занесением в грудную клетку не выпишит) закон скорее всего промолчит(мелкие сошки) чего на них время тратить, так глядишь и проскочат. Хотя хочу ошибиться.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:38
    +2
    Они что предлагают нам провести демонтаж.В 19 00 будет совещание по этому поводу,только вопрос возьмёмся ли мы за этот подряд.
    1. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 18:07
      +3
      Не просто предлагают, а прямо напрашиваются, провоцируют. Или как говорил фрезеровщик Иван Дулин: "Манишь меня.." :) Вот только интересно, с какой целью
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:08
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Они что предлагают нам провести демонтаж.В 19 00 будет совещание по этому поводу,только вопрос возьмёмся ли мы за этот подряд.

      Надо обязательно взяться и помочь хо хлам с этими мостами!
      Вопрос только один: Кто возьмется?
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:18
      0
      tralflot1832 hi, кто знает до чего там договоряться, может чего дельного решат, а может из пустого да в порожнее перельют обличат всё в красивые фразы да займуться кто чем.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:39
    0
    Добивать этот ржавый мост и все дела. Как сказал кто то из укрорейха о крымском мосту - эта конструкция здесь лишняя. Надо им чаще напоминать о лишних, ржавых, конструкциях укропии.
    1. стар
      стар Сегодня, 17:49
      0
      Добивать этот ржавый мост и все дела.

      Слишком много вопросов. Придется дождаться, когда сгниют сами и посмотреть, кто будет их восстанавливать.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 18:00
        0
        Цитата: стар
        Слишком много вопросов. Придется дождаться, когда сгниют сами и посмотреть, кто будет их восстанавливать.

        Да конечно, сами сгниют и рухнут, если их не поддерживать в исправности. Но произойдет оно овощ знает когда, а движение по этим мостам надо останавливать вчера.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:41
    0
    Вот что следует из сообщения пресс-службы Министерства развития, общин, территорий и инфраструктуры Украины:

    Была обнаружена коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием в них сталактитных отложений. Также были выявлены разрушения бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами
    Эх жаль что с ними Хуснулин со своими подрядчиками не работает... crying
  5. mimolet
    mimolet Сегодня, 17:42
    +1
    Не было никогда - и вот опять. УДАРИМ НАКОНЕЦ? Даже что-то не верится. За полтора года напрочь отучили. Только выражаем возмущение, сожаление и/или утираемся. Неужели всё же?
    1. стар
      стар Сегодня, 17:51
      0
      Не было бы счастья да ржавчина помогла.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:45
    0
    Любой мост требует ухода.
    В ин-те Патона был целый отдел, который постоянно мониторил единственный в мире цельносварной мост и занимался его ремонтом.
    За 30 лет на бывшей Украине всё так запущено. Полная деградация всего.
  7. Toorik
    Toorik Сегодня, 17:45
    +4
    тык вот почему по мостам не бьют... ждут пока сами упадут.....
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:46
    0
    Ой Вэй! 30 лет незалежности. А никто так и не залеж мосты посмотреть? Кому теперь иск вчинять? Господиодин Президент! Нужно как то помогать собственникам моста...
  9. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 17:46
    0
    А что ждём? Пора помочь в снесении этих сооружений!
  10. стар
    стар Сегодня, 17:53
    0
    Подполковник ГРУ Н.А.Ржавчина был представлен к государственной награде.
  11. Сергей Медведев
    Сергей Медведев Сегодня, 18:15
    0
    Это они так готовятся к нашим ударам по этим мостам. Готовят публику, мол мосты старые, пора им развалиться, а русские ракеты все сбиваются.
  12. mark1
    mark1 Сегодня, 18:20
    0
    значительные повреждения коррозией основных мостов через Днепр в Киеве

    Вот он что... а мы то все - когда мосты ч.з Днепр разрушат, да когда... специально обученные люди работают днем и ночью - пиво пьют и воду льют в нужные места... результат уже скоро, эксперты уже увидели.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:29
    0
    Пора по ним ударить, всё равно по ним ходить опасно.