Была обнаружена коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием в них сталактитных отложений. Также были выявлены разрушения бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами

В ходе проверки со стороны комиссии, созданной при украинском правительстве Украины по поручению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), был проведён визуальный осмотр мостов Патона и Метро в Киеве.По итогам проверки удалось обнаружить значительные их повреждения. Причём эти повреждения связаны со временем.Вот что следует из сообщения пресс-службы Министерства развития, общин, территорий и инфраструктуры Украины:После инспектирования данных конструкций в украинской столице, эксперты намерены осуществить проверку мостов и в других регионах, поскольку все они являются важными транспортными узлами, по которым проходит военная техника.Стоит отметить, что созданное в прошлом месяце в стране так называемое Министерство восстановления напомнило о том, что ещё в 2018 году специалисты проводили обследование вышеупомянутых мостов. Уже тогда они признали тот факт, что срок эксплуатации обоих сооружений истёк. Хотя в соответствии с регламентом осмотр этих конструкций должен был осуществляться каждый год, последний раз подобная проверка проводилась в 2020-м.К концу лета Служба восстановления в Киевской области, как ожидается, объявит тендер на проектирование работ по восстановлению моста им. Е. Патона.