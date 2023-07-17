Если вам не дают что-то думать, вы полностью под контролем того человека, который вас в этом убедил.

Это и есть свобода, которую вы признаете? Нет, это безумие.

Американский телеведущий Такер Карлсон в своем эфире предложил зрителям посчитать количество граждан США, в течение последних трех лет убитых вследствие действий России. Карлсон подчеркнул, что полученное число не превышает нуля. В то же время, телеведущий отметил, что был лично знаком с двумя американскими гражданами, скончавшимися в результате употребления наркотика фентанил, который производится в Мексике и ввоз которого в США разрешен мексиканскими властями.Карлсон добавил, что, если Россия является страной, вредящей Соединенным Штатам, то американские власти безусловно должны вступить в войну против нее. В качестве примера он привел нацистскую Германию, убившую десятки тысяч американцев. Однако в случае современной России это не так - она никак не вредит США. При этом рядовому гражданину США власти даже не позволят об этом думать.Телеведущий подчеркнул, что, если американский гражданин оплачивает какое-то действие из своих налогов, то он должен это делать без раздумий, иначе его объявят "орудием Путина". Между тем, украинские власти приказывают своим силовикам совершать налеты на монастыри и заключают в тюрьмы священников.Исходя из этого, Карлсон резюмировал, что у граждан есть право на свободу вероисповедания, свободу слова или свободу собраний, пока они не выходят за установленные властями рамки. Однако, при любой попытке выразить "неидеальные взгляды", они сразу же подвергаются репрессиям.