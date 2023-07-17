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Американский телеведущий: Россия никак не вредит США

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Американский телеведущий: Россия никак не вредит США

Американский телеведущий Такер Карлсон в своем эфире предложил зрителям посчитать количество граждан США, в течение последних трех лет убитых вследствие действий России. Карлсон подчеркнул, что полученное число не превышает нуля. В то же время, телеведущий отметил, что был лично знаком с двумя американскими гражданами, скончавшимися в результате употребления наркотика фентанил, который производится в Мексике и ввоз которого в США разрешен мексиканскими властями.


Карлсон добавил, что, если Россия является страной, вредящей Соединенным Штатам, то американские власти безусловно должны вступить в войну против нее. В качестве примера он привел нацистскую Германию, убившую десятки тысяч американцев. Однако в случае современной России это не так - она никак не вредит США. При этом рядовому гражданину США власти даже не позволят об этом думать.

Если вам не дают что-то думать, вы полностью под контролем того человека, который вас в этом убедил.


Телеведущий подчеркнул, что, если американский гражданин оплачивает какое-то действие из своих налогов, то он должен это делать без раздумий, иначе его объявят "орудием Путина". Между тем, украинские власти приказывают своим силовикам совершать налеты на монастыри и заключают в тюрьмы священников.

Исходя из этого, Карлсон резюмировал, что у граждан есть право на свободу вероисповедания, свободу слова или свободу собраний, пока они не выходят за установленные властями рамки. Однако, при любой попытке выразить "неидеальные взгляды", они сразу же подвергаются репрессиям.

Это и есть свобода, которую вы признаете? Нет, это безумие.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Gage Skidmore
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:07
    +6
    Крамольные мысли излагает. С канала его уже попёрли, может ведь и случайно из окна выпасть от депрессии на фоне безработицы....
    Или "изнасилует" пару тёток в примерочной за 30 секунд. Одновременно...... wassat
    Вообще кранты будут. yes
    Кстати второй вариант более вероятен - противники страсть как любят его применять. И Х.Вайнштейна так убрали, и Кеннеди пытались так замазать, про Трампа и напоминать не стану.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:40
      +1
      Если бы к американской власти прорвались такие Карлсоны сквозь всю эшелонированную политическую ПВО... И...

      Такой уже был, Трамп зовут. И вот, посмотрев на эволюцию его политических взглядов за время президентства, видно, что Дональд уже не тот человек из 2016 года. Он, конечно, не стал "ястребом", но и мирным "голубем" быть перестал. И договариваться хочет методами принуждения и шантажа, при этом не лишая противника выгод при отступлении (на что текущие патологически не способны). Как раз позавчера интервью давал Марии Бартиромо на Фок-ньюз, все перспективы очень подробно расписал...
      Ну а Таккер говорит все правильно, он за политический баланс, который напрямую декларируется США во всех основополагающих документах. Для человека внешнего это нормально, его долг как журналиста и состоит в обеспечении подотчетности власти обществу.

      Однако текущее положение Штатов таково, что выбор у исполнительной власти невелик, ибо все рухнуть может в одночасье. Как в случае СССР: гласность, перестройка, уход с внешних военных баз, потом слом валюты и экономики... И далее внутренний развал.
      У следующего американского президента коридор будет еще уже. Так что надеемся на благоразумных кандидатов (или хотя бы трусливых).
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:05
        0
        Иначе в политике нельзя.
        Но при этом нельзя отрицать, что Трамп - единственный президент, при котором США не начали ни одной новой войны, но при этом старые войны прекращали.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:07
    +3
    Карлсон ещё тот высокооплачиваемый балабол.И он только за сильные США.Но талант ловить на слове у него не отнять.
    1. mimolet
      mimolet Сегодня, 17:38
      +1
      УВАЖАЕМ СМЕЛЫХ И ПРАВИЛЬНЫХ. НЕЗАВИСИМО ОТ ВЗГЛЯДОВ. ЧЕГО ВСЕМ ЖЕЛАЕМ. А за кого Такер ДОЛЖЕН БЫТЬ? За сильную Мексику, доминирующую Россию, или вообще за господствующий Марс? Вот Вы за кого, уважаемый Андрей С., написав такой коммент? И как?
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:44
      +2
      Карлсон ещё тот высокооплачиваемый балабол.И он только за сильные США.

      Согласен... Причем за сильные, но республиканские... А надо бы им вредить... Ох надо бы...
    3. смерш24
      смерш24 Сегодня, 18:09
      0
      К. Такер - талантливый журналист и телеведущий. И патриот США. Он высказывает своё видение ситуации в мире в рамках внешней политики лидера своего государства и правительства. Вот и всё.
      Но им он не нравится - вот и всё.
      Никакой любви к Мексике и России.
  3. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 17:11
    +3
    Пора бы уже писать в заголовке что американский ведущий - Такер, а американский аналитик - Риттер. Чтобы зря не заходить в тред. request
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:12
    +2
    Без таких, как он, был бы полный одобрямс, а так - свобода слова. Чтобы никто в ней не сомневался. wink
  5. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 17:17
    +1
    Вот потому они о борзеют, что Россия ни как не отвечает. А с этим позорным правительством, другого и не ждешь. К стати позавчера выкинули еще одного боевого генерала десантника Селиверстова. Останутся только на букву м.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:18
    +1
    Звучит вроде как за нас, но спаси нас Всевышний от такого союзника!!!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:21
      +1
      Никогда США никому не были союзниками в полном смысле этого слова. Вот попутчиками для реализации своих интересов - это да.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 17:36
        0
        Цитата: Nexcom
        Никогда США никому не были союзниками в полном смысле этого слова.

        Я ни разу не за америкосов, но нашим политикам было бы не плохо поучиться у них наглости и беспринципности в некоторых моментах. Ничем не гнушаются, ради достижения цели - это одна из сильных сторон.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 18:08
          0
          . нашим политикам было бы не плохо поучиться у них наглости и беспринципности

          Ну уж нет. И так жизни никакой. А это ещё ходить и пукнуть не в ту сторону бояться
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: Fangaro
      Звучит вроде как за нас, но спаси нас Всевышний от такого союзника!!!

      Он за своих, в объективных интересах которых оставить Россию в покое.
  7. Болторез
    Болторез Сегодня, 17:31
    -1
    Карлсон
    Живет на крыше. Американский телеведущий- Карссон.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 17:37
      +1
      Цитата: Болторез
      Карлсон
      Живет на крыше. Американский телеведущий- Карссон.

      Ну вообще-то:
      Tucker Swanson McNear Carlson
      Если верить вики
  8. mimolet
    mimolet Сегодня, 17:32
    -1
    Когда кругом одни враги... А ТАКЕР - МИЛЯГА, ЖЖОТ. ЗА СОБСТВЕННУЮ ПРАВДУ. ЧЕГО НАМ ВСЕМ ЖЕЛАЕМ. Но здешние комментаторы, ударенные инфовойной, похоже, разучились различать полутона. И оценивать по достоинству. Видя вокруг не потенциальных партнёров, а возможно, в перспективе и союзников (людей, политиков, партии, народы), а сплошных врагов, явных и скрытых. Травма от росполитиканов, уже полтора года тянущих всё более странную недовойну? Или всё же зависть к тому же Карлсону?
  9. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 18:30
    0
    Классический демагог.
    Если захочет, легко об'ьяснит "простым американцам", что Россия - лучший друг США.
    Если передумает, точно так же, доходчиво растолкует, что Россия -
    злейший враг США. laughing