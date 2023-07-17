Стало известно об убийстве в Приднестровье бывшего лидера Коммунистической партии

В Приднестровье убили экс-председателя местной Коммунистической партии Олега Хоржана (занимал эту должность с 2003-го по 2018-е годы). Политик был убит в собственном доме в селе Суклея Слободзейского района Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).Как сообщили в МВД республики, тело бывшего депутата Верховного совета ПМР около открытого сейфа нашла его супруга. Сейф был пуст. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело. Все подробности произошедшего выясняются.Наиболее известен своей критикой в адрес властей региона. Также выступал в поддержку России.Говоря о прошлом политика, находящегося в оппозиции по отношению к приднестровским властям, стоит отметить, что у него имелись неоднократные судимости. Последний раз он был освобождён из мест лишения свободы в декабре прошлого года, отбывавший своё наказание на протяжении 4-х лет.Напомним, что ранее о гибели бывшего приднестровского депутата сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также лидер партии Гражданский конгресс Молдавии и бывший депутат молдавского парламента от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Марк Ткачук.Олег Хоржан был лишён депутатской неприкосновенности и арестован 6 июня 2018 года в зале приднестровского парламента спустя 4 дня после того как им была организована публичная встреча с избирателями в Тирасполе. Ряд участников также были задержаны сотрудниками МВД левого берега Днестра. Уже в августе того же года он был приговорён к 4,5 годам тюремного заключения Верховным судом непризнанной республики по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти.