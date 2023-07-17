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Стало известно об убийстве в Приднестровье бывшего лидера Коммунистической партии

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Стало известно об убийстве в Приднестровье бывшего лидера Коммунистической партии

В Приднестровье убили экс-председателя местной Коммунистической партии Олега Хоржана (занимал эту должность с 2003-го по 2018-е годы). Политик был убит в собственном доме в селе Суклея Слободзейского района Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Как сообщили в МВД республики, тело бывшего депутата Верховного совета ПМР около открытого сейфа нашла его супруга. Сейф был пуст. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело. Все подробности произошедшего выясняются.

Наиболее известен своей критикой в адрес властей региона. Также выступал в поддержку России.

Говоря о прошлом политика, находящегося в оппозиции по отношению к приднестровским властям, стоит отметить, что у него имелись неоднократные судимости. Последний раз он был освобождён из мест лишения свободы в декабре прошлого года, отбывавший своё наказание на протяжении 4-х лет.

Напомним, что ранее о гибели бывшего приднестровского депутата сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также лидер партии Гражданский конгресс Молдавии и бывший депутат молдавского парламента от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Марк Ткачук.

Олег Хоржан был лишён депутатской неприкосновенности и арестован 6 июня 2018 года в зале приднестровского парламента спустя 4 дня после того как им была организована публичная встреча с избирателями в Тирасполе. Ряд участников также были задержаны сотрудниками МВД левого берега Днестра. Уже в августе того же года он был приговорён к 4,5 годам тюремного заключения Верховным судом непризнанной республики по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти.
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12 комментариев
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  1. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:21
    +9
    стоит отметить, что у него имелись неоднократные судимости

    Из фразы можно сделать вывод, что это типа какой-то уголовник был. А ведь он - вроде сидел исключительно за политику...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:40
      0
      Цитата: paul3390
      стоит отметить, что у него имелись неоднократные судимости

      Из фразы можно сделать вывод, что это типа какой-то уголовник был. А ведь он - вроде сидел исключительно за политику...

      Типичная борьба за власть внутри непризнанного государства.
      1. mimolet
        mimolet Сегодня, 17:46
        -1
        А УЖ МЫ РЕШИМ. Вы там под столом сидите что ли? Что располагаете подобной конфиденциальной информацией? Так поделитесь с нами, не скрывайте её.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 17:52
      +1
      Цитата: paul3390
      Из фразы можно сделать вывод, что это типа какой-то уголовник был.

      Ну а как же по другому
      местной Коммунистической партии

      Коммунист же - враг капитала...
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:24
    +1
    тело бывшего депутата Верховного совета ПМР около открытого сейфа

    Ограбление или имитация ограбления?
    Что было в сейфе, бабло или документы?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:26
    -1
    Когда убивают политика это всегда плохо,убийство отвратительный вариант что то доказать.
  4. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 17:35
    +3
    Цитата: tralflot1832
    Когда убивают политика это всегда плохо,убийство отвратительный вариант что то доказать.

    а когда убивают не политика,это не всегда плохо)
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:39
    0
    Вряд ли удастся найти информацию о детских и юношеских годах.
    Но человек таких габаритов вряд ли просто был политиком-теоретиком типа Явлинского...
    Но даже если занимался экспроприациями, то идейно то наш!
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:40
    +2
    В объективности следственных действий сомневаться не приходится учитывая что в приднестровском регионе республики Молдова власть принадлежит одной частной фирме и сотрудникам милиции (как гласно так и негласно) да к тому же директор фирмы бывший сотрудник милиции. Где политика там и деньги, а вот кто давал деньги на проведение чьей-то политики огромный вопрос...
    1. mimolet
      mimolet Сегодня, 17:50
      0
      В ОБЪЕКТИВНОСТИ СОМНЕВАТЬСЯ НЕ ПРИХОДИТСЯ. Ув.эксперт, дайте ссылку на сколь-нидь авторитетный источник вашей информации, дающей основание для столь радикальных выводов. А уж мы сами потом решим. И о политике, и о деньгах
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:48
    +1
    Цитата: paul3390
    Из фразы можно сделать вывод, что это типа какой-то уголовник был. А ведь он - вроде сидел исключительно за политику

    Значит кто то из политиков его и заказал.
  8. mimolet
    mimolet Сегодня, 18:19
    0
    ПО-ХРИСТИАНСКИ. НО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕОБХОДИМО. ДАЖЕ ТАМ. Во-первых, Боже помилуй его (как и любого человека, если тот не полная дрянь). А, во-вторых, РЕЖИМ на территориях должен быть установлен адекватно существующим угрозам. И в Приднестровье, и в РФ. Но это блокируют политиканы в верхах, возможно одни и те же. А за их саботаж потом расплачиваемся человеческими жизнями