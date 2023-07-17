Стало известно об убийстве в Приднестровье бывшего лидера Коммунистической партии

В Приднестровье убили экс-председателя местной Коммунистической партии Олега Хоржана (занимал эту должность с 2003-го по 2018-е годы). Политик был убит в собственном доме в селе Суклея Слободзейского района Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Как сообщили в МВД республики, тело бывшего депутата Верховного совета ПМР около открытого сейфа нашла его супруга. Сейф был пуст. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело. Все подробности произошедшего выясняются.
Наиболее известен своей критикой в адрес властей региона. Также выступал в поддержку России.
Говоря о прошлом политика, находящегося в оппозиции по отношению к приднестровским властям, стоит отметить, что у него имелись неоднократные судимости. Последний раз он был освобождён из мест лишения свободы в декабре прошлого года, отбывавший своё наказание на протяжении 4-х лет.
Напомним, что ранее о гибели бывшего приднестровского депутата сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также лидер партии Гражданский конгресс Молдавии и бывший депутат молдавского парламента от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Марк Ткачук.
Олег Хоржан был лишён депутатской неприкосновенности и арестован 6 июня 2018 года в зале приднестровского парламента спустя 4 дня после того как им была организована публичная встреча с избирателями в Тирасполе. Ряд участников также были задержаны сотрудниками МВД левого берега Днестра. Уже в августе того же года он был приговорён к 4,5 годам тюремного заключения Верховным судом непризнанной республики по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти.