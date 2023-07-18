Танки Stridsvagn 122 попали на Украину



Один из танков Strv 122 на Украине

10 танков



Strv 122 шведской армии. Защитные чехлы отсутствуют - хорошо видно усиленное бронирование корпуса и башни

Шведская модификация

Важные отличия

Подвержен рискам

Обломки и трофеи

Несколько месяцев назад Швеция пообещала передать киевскому режиму несколько основных боевых танков Strv 122 – доработанной версии немецкого Leopard 2. Недавно стало известно, что такая техника добралась до Украины и сейчас готовится к отправке на фронт. С ее помощью планируют восполнить понесенные потери и восстановить показатели танковых частей. Впрочем, возможность успешного решения боевых задач теперь под вопросом.Первые сообщения о будущей поставке шведских танков на Украину появились в иностранной прессе в последних числах февраля. Вскоре после этих публикаций военное ведомство Швеции официально анонсировало новый пакет помощи, в который действительно вошли ОБТ. Сообщалось о намерении отгрузить всего 10 машин типа Stridsvagn 122 из наличия собственной армии. Сроки передачи не уточнялись.В середине мая шведские СМИ раскрыли новые подробности сотрудничества с киевским режимом. Сообщалось, что в течение весны вооруженные силы Швеции на своих базах вели обучение украинских военнослужащих. Подготовку прошло от 3 до 5 тыс. чел. Среди прочего, их обучали эксплуатации передаваемой военной техники, в т.ч. танков Strv 122. При этом шведская пресса не уточняла, начались ли поставки ОБТ и других боевых машин.В течение нескольких следующих недель новая информация о поставке шведских ОБТ не поступала. Ситуация прояснилась только несколько дней назад. В начале десятых чисел июля на украинских ресурсах появилось короткое видео, показывающее вновь полученную иностранную бронетехнику. В кадре присутствовало семь танков натовского образца.В этой технике без труда опознаются шведские Strv 122. Их можно узнать по характерным обводам корпуса и башни, а также некоторым внешним элементам. Кроме того, машины имеют маскировочные чехлы типа Barracuda. Подобная комплектация характерна именно для «Леопардов-2» в варианте для Швеции.Судя по недавнему видео, бывшие шведские танки пока не попали на фронт. Их осваивают в тылу и готовят к боям. Учитывая ситуацию на всех основных направлениях, можно ожидать, что полученные Strv 122 бросят в бой в самое ближайшее время. При этом уже сейчас можно предугадать результаты боевого применения таких ОБТ – они будут печальными для украинской стороны.В начале девяностых годов шведская армия решила отказаться от разработки собственных ОБТ и приобрести иностранную технику. Состоялся конкурс, победителем которого стал немецкий танк Leopard 2A5 немецкой разработки. В 1994 г. подписали несколько контрактов, определявших порядок строительства техники и модернизации танкового парка.На первом этапе Швеция в качестве временной меры получила от ФРГ 160 готовых «Леопардов» модификации «2A4». На вооружение шведской армии они поступили под обозначением Strv 121. Параллельно готовился выпуск доработанной по шведским требованиям версии Leopard 2A5 – Strv 122. Заказ предусматривал поставку 120 таких танков.По условиям договора, первые 29 танков новой модели собрали в Германии на заводе Krauss-Maffei Wegmann. Затем производство перенесли в Швецию, на предприятия Bofors и Hägglunds. Сборка Strv 122 продолжалась до 2002 г. После получения всех желаемых танков новой модели армия начала списывать и возвращать ФРГ ранее поставленные Strv 121. В результате к концу двухтысячных годов на вооружении Швеции остались только Strv 122 новой постройки.За время службы Strv 122 несколько раз проходил модернизацию. Так, уже в начале двухтысячных часть машин начали перестраивать по проекту Strv 122B, предусматривавшему улучшение противоминной защиты и другие изменения. На его базе выполнили Strv 122B Int. Для применения за рубежом в составе международных группировок он получил новые средства связи и управления, совместимые с натовскими. Кроме того, приняли меры для эксплуатации в жарком климате. Следующие модификации с литерами «C» и «D» предусматривали то или иное совершенствование системы управления огнем и т.д.ОБТ Stridsvagn 122 является модификацией немецкого Leopard 2A5, доработанной в соответствии с особыми требованиями шведских сухопутных войск. Он сохранил общую архитектуру и ряд агрегатов базового образца, но получил новые системы и средства. В первую очередь, уделили внимание вопросу повышения основных боевых характеристик – защиты и эффективности огня.На стадии разработки исходного проекта Strv 122 внедрили усиленную защиту лобовой проекции. Лоб корпуса и башни получил комбинированное бронирование с вольфрамовыми, керамическими и пластиковыми элементами. Сообщается о повышении уровня защиты в сравнении с исходным Leopard 2A5, но точные характеристики не называются. В проекте Strv 122B внедрили дополнительное бронирование на днище, призванное защитить экипаж и жизненно важные агрегаты от мин. Также имеются чехлы системы Barracuda, дающие маскировку от наблюдения и уменьшающие инфракрасную сигнатуру танка.Вооружение Strv 122 в целом соответствует исходному «Леопарду-2». Основная 120-мм пушка от Rheinmetall длиной 44 клб осталась на своем месте; унитарные выстрелы по-прежнему помещены в корпусе и кормовой нише башни. При этом используются спаренный и зенитный пулеметы типа Ksp m/94 (шведское обозначение немецкого MG3) и дымовые гранатометы GALIX французского производства.Для Strv 122 была разработана новая система управления огнем, по своим характеристикам превосходившая исходное оснащение Leopard 2A5. Ее построили на основе передовых для своего времени компонентов. За счет этого удалось повысить скорость и надежность обнаружения и опознавания целей с последующим расчетом данных для стрельбы. Кроме того, появилась функция сохранения нескольких целей с последовательным их обстрелом. Также внедрили новые средства связи.ОБТ Strv 122 для сухопутных войск Швеции разрабатывался на базе новейшего на тот момент Leopard 2A5. Были приняты заметные меры по повышению основных боевых характеристик, в результате чего модификация для шведской армии превзошла исходную машину и может даже сравниться со следующей версией «2A6». В ближайшее время такие танки доберутся до поля боя и смогут показать свой потенциал.С технической точки зрения, Stridsvagn 122 поздних модификаций представляет собой вполне современный основной танк с достаточно высокими тактико-техническими характеристиками. Он способен решать широкий круг задач, характерных для такой техники. Однако в последние недели и месяцы стало ясно, что даже современные иностранные ОБТ имеют ограниченные перспективы и подвергаются рискам.Попытка украинских формирований использовать Strv 122 в очередном эпизоде пресловутого контрнаступления закономерно закончится потерей такой техники и невыполнением поставленной боевой задачи. Перспективы шведской техники можно оценить по результатам применения ОБТ Leopard 2A4 и 2A6, которые не имеют принципиальных отличий от Strv 122. Немецкие танки задействовали на разных участках без какого-либо успеха, но с большими потерями.Как показал опыт боев недавнего прошлого, первой угрозой для Strv 122 на поле боя станут минные заграждения перед российскими оборонительными позициями. Шведский вариант Leopard 2A5 отличается усиленной противоминной защитой, однако ее точные характеристики неизвестны. Вероятно, дополнительные элементы бронирования позволяют защитить от подрыва экипаж и внутренние агрегаты, но полное сохранение боеспособности при этом не гарантируется. В частности, ОБТ может потерять подвижность и стать легкой мишенью для любых огневых средств.Шведская армия в свое время заказала усиление бронирования лобовой проекции. При этом прочие элементы защиты остались прежними или поменялись незначительно. Какую именно защиту обеспечивает лоб Strv 122, неизвестно, но нельзя исключать, что ее пробивают не все российские противотанковые средства. В то же время, с других ракурсов поражение танка остается не самой сложной задачей.При правильной организации боевой работы, танки Strv 122 будут поражаться и уничтожаться современными противотанковыми ракетными комплексами, в переносном, самоходном или авиационном исполнении, артиллерией с закрытых позиций и даже легкими БПЛА с соответствующей боевой нагрузкой. При этом в большинстве случаев украинский танк даже не сможет приблизиться к нашим позициям на дальность эффективного огня. В таком случае его полезность для наступления резко упадет – даже если он не будет подорван или подбит.Таким образом, обещанные несколько месяцев назад шведские танки Strv 122 все-таки попали на Украину. Сейчас их осваивают и готовят отправить в бой. Как и во множестве предыдущих случаев, иностранный образец бронетехники вызывает нездоровый ажиотаж у противника и может стать очередным объектом поклонения.Однако опыт предыдущих боев с участием натовской бронетехники наглядно показал, что в текущих условиях она не имеет никаких преимуществ и даже сталкивается с известными рисками. Как следствие, бывшие шведские ОБТ Strv 122 должны будут повторить судьбу Leopard 2 из разных стран – часть попросту погибнет, а другим удастся обойтись меньшим уроном и стать трофеем российских войск.